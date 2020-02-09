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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:39
Starikan написав:
Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.
В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:42
Starikan написав: freeze написав:
M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
Никакие личности не должны обьединять, все это пустое, обьединять должен только прогресс в росте благосостояния.
Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.
Зато с пустым брюхом не объединишь никакой идеей. Так что сначала едмедобр (еда, медицина, образование), а затем уже армовир, если он кому-то будет интересен при наличии едмеобра.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:58
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо.
Языковый вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
Которых в детстве родители правдами и неправдами освобождали от изучения украинского языка.
Оце точно . Діти в Криму перекладали батькам часто ... І у них ( дітей ) проблем взагалі не було .
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:02
Puente написав: Starikan написав: 19yuriy91 написав:
украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо.
Языковый вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
Которых в детстве родители правдами и неправдами освобождали от изучения украинского языка.
Оце точно . Діти в Криму перекладали батькам часто ... І у них ( дітей ) проблем взагалі не було .
А тепер частина батьків власноруч створили проблему дітям і не лише своїм, створивши за допомогою окупантів гетто на півострові.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:18
Puente написав: Starikan написав: 19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо.
Языковый вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
Которых в детстве родители правдами и неправдами освобождали от изучения украинского языка.
Оце точно . Діти в Криму перекладали батькам часто ... І у них ( дітей ) проблем взагалі не було .
Это точно. В окопах с оружием в руках сидят примерно 100 тыс. человек с обеих сторон, из них 90 тыс+ - граждане Украины. А так, конечно, объединены. И, судя по обсуждению на форуме, перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:21
Она неизменна уже тысячи лет.
Козак-характерник написав: Starikan написав:
Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.
В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд?
Именно коренное население, + национальная идея делает нашу Землю привлекательной всем завоевателям.
Но странным образом - принудительно навязываются чужие ценности.
Батенька, оглянитесь!!! - Они есть ни что более, как малая доля "Национальной идеи".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 10 лют, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:21
Starikan написав:
Идея должна присутствовать.
Швейцарская идея может объединить?
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sal
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:23
sal написав: Starikan написав:
Идея должна присутствовать.
Швейцарская идея может объединить?
- А почему это не "Часть Украинской"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:29
Волгарь
Нет.
В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.
Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:33
19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо.
- Это не просто +100!
- Это проблема всех, насильно навязанные "Элитэ" (По Кучме).
По определению - попытка мировой интеграции ставит вопрос о ... - что ранее подписано международными договорами.
И ликвидацию чего в Украине удавалось сдерживать коррупционным путём.
Трамп - сейчас открыто показал, что интерес Государства превыше всего, но как раз упёрся в наличие международного разделения, что уже пустило корни.
Трагический для Украины процесс сейчас, это уничтожение своих (национальных интересов).
Под что заточены ВСЕ, как на Западе так и на Востоке.
Реализация "национальной идеи" - несуществима без... - экономического роста!
Который в нашем случае заменён на принудительную "оптимизацию" из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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