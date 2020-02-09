Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:35
Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы?
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:39
Волгарь
В данном случае по критерию -- за Украину (хоть какую. Какой бы он её не видел) или нет (за что-либо иное, но не Украину).
В окопах с той стороны под этот критерий попадают.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:42
1. В полемику с ним глупо встявать по этой теме.
2. "С той стороны" - не что более, как байскаки.(торговля Родиной - есть разновидность "бизнеса")
3. Эта полемика, причиной которой является продажа части Украины - её насильного деления. И сам факт её наличия - есть вражеская инициатива.
Отсюда слова Джемилёва ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕМО, было и есть:
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Украина - унитарное Государство!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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