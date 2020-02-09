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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5481548254835484
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:35

  detroytred написав:Волгарь
Нет.
В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.
Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.

Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:39

Волгарь
В данном случае по критерию -- за Украину (хоть какую. Какой бы он её не видел) или нет (за что-либо иное, но не Украину).
В окопах с той стороны под этот критерий попадают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:42

  detroytred написав:Волгарь
Нет.
В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.
Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.

1. В полемику с ним глупо встявать по этой теме.
2. "С той стороны" - не что более, как байскаки.(торговля Родиной - есть разновидность "бизнеса")
3. Эта полемика, причиной которой является продажа части Украины - её насильного деления. И сам факт её наличия - есть вражеская инициатива.
Отсюда слова Джемилёва ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕМО, было и есть:
https://sprotyv.info/news/esli-by-ukrai ... -dzhemilev
«Мы почти без выстрела и отдали Крым. Если бы там был настоящий отпор, я думаю, Донбасса бы не было. А если так рассуждать, зачем мы вообще тратим около $5 млрд ежегодно на содержание армии, если не собираемся сопротивляться? Пусть другие приходят и делают с нами все, что хотят?» – сказал он.

По словам нардепа, «есть вещи, когда уже нельзя считаться с личной безопасностью – надо выполнять свой долг вне зависимости от последствий».

..................................................................
Украина - унитарное Государство!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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