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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:28
Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав:
А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів.
Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,
жабам- які їдять комарів....
А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....
Тобто Людину Ви прирівнюєте до лелек, жаб, комарів?
Але й навіть серед тварин мало таких, які поїдають себе подібних і є канібалами. Ви готові вбивати фізично людей, підставляти, оббрехувати чи робити наклеп, щоб позбавитися конкурентів? Чи можливо вже таке робили і це запитання до Вас не гіпотетичне?
Вас в семінарії бачу погано вчили
Релігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі.
При цьому -
1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей
2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей
3 А хто вбиває людей фізично?
За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі.
То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість?
4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями?
Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас?
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32
Puente написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав:
А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів.
Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,
жабам- які їдять комарів....
А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....
Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .
І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .
У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .
Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ...
Я нічого не ідеалізую...
Я просто дивлюсь на проміжні результати
Проміжні результати сьогоднішнього капіталізму-для пересічного дають кращі умови для проживання, ніж такі ж давали результати комуністичного ладу
Абсолютна перемога=нуль
Як тільки людство отримає абсолютну перемогу-так відразу воно зникне
Просте порівняння з смертю
Абсолютний спокій, 100% забезпечення всім....
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33
sal написав: Kudrjavuy написав:
почему это не "Часть Украинской"?
в Швейцарии, например, 4 государственных языка.
Ни в какую "украинскую часть идеи" такое не вписывается.
В Украине - одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).
Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.
Есть проблемы только в РФ!(при чём насильно навязанные через СМИ)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
detroytred написав:
по критерию -- за Украину (хоть какую. Какой бы он её не видел) или нет
На словах или в делах?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:39
Kudrjavuy написав:
одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).
Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.
Есть проблемы только в РФ
Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40
detroytred написав:
Волгарь
Дело в том, что есть подозрение - если даже пойти на уступки и даже ещё и приплатить (например, отдать вообще полностью Дон. и Луг. области), то на этом рф не остановится.
Уж насколько я компромиссен)), но то, что после разведения полезли на оставленные позиции, окончательно расставило все точки на i.
Керманычи у Вас с катушек слетели...
Сложно сказать. Но России точно не нужен Донбасс. и она точно не позволит решить эту проблему военным путем. Достаточно посмотреть на Молдавию, где непризнанное Приднестровье превратило страну в нищую захудалую провинцию, из которой за 28 лет уехали все, кроме правящей клики, чтобы понять, к чему приведет многолетняя черная дыра на Донбассе, если там сохранится теперешнее положение.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40
detroytred написав:
Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны.
И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая.
И все капстраны на вершине развитых не поместятся.
А у вас є теорія,яка доведе , що суспільство має вигляд квадрата? Чи все таки і суспільство має форму піраміди...де на вершині мала кількість лідерів-веде велику кількість населення,яке розташоване у підошві цієї піраміди
Друге питання-який кут в цієї піраміди ( а ще краще щоб це був пірамідальний паралелограм) - і капіталізм(на відміну від вождизму) дозволяє створити більш справедливу фігуру.
Піраміда з лідером - це якраз компартія на чолі з генсеком
Капіталізм не має яскраво виражених лідерів,по тій простій причині , що різні капіталісти-йшли різними шляхами до свого багатства,але при цьому кількість таких успішних-на порядок(два-три) більша від кількості країн , а раз так то вершиною подібного утворення є не точка(диктатор) а відрізок (тисячі-десятки-сотні тисяч успішних)
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43
Козак-характерник написав: Starikan написав:
Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.
В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд?
Ви тут простині псалмів викладаєте...
З чого стає ясно ,що хочете обєднати навколо релігії(не вбий-не вкради....)
Проблема заключається в тому, що не красти і не вбивати - недостатньо для того щоб добре жити ,треба ще й працювати , а враховуючи що ресурси обмежені - то працювати треба настільки краще-наскільки краще хочеш жити
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:44
Starikan написав: freeze написав: pesikot написав:
И вас в том числе взул.
Хотя вас предупреждали
Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал.
Так что, мы теперь обречены видеть во главе безальтернативных клоунов на великах, обещающих зарплату 4000 евро?
Венесуэла, Боливия, Украина - замечательный ряд.
Тогда действительно из этой страны халявщиков нужно бежать.
А ведь затронутая Вами тема, "не в бровь, а в глаз"!
Это когда под шумок 2007года Янукович строил в Украине "Венесуэлу" - осталось только карнавалы, для "отдельных лиц" узаконить.
В то же время благое, от деяний Януковича - независимую энергетику Враг уничтожил в Украине в первую очередь, как основу безопасности Украины.
Этому способствовало полная ликвидация производственной деятельности на западе Украины и большое количество безработных, что не могли найти себя в экономике Украины.
На заре 2000х резкий всплеск перерабатывающей, пищевкусовой, туристической,... - под потребителя с востока Украины.
Но по причине "чёрной коррупции" умершей к 12 му году...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 10 лют, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:46
zРадио написав:
Зато с пустым брюхом не объединишь никакой идеей. Так что сначала едмедобр (еда, медицина, образование), а затем уже армовир, если он кому-то будет интересен при наличии едмеобра.
Та сама проблема
Що краще - комунізм - який вміє ділити,але коли він йде перший-то ділити нічого
чи капіталізм який вміє заробляти - але поки він працює -то особливо ділитись не збирається.
Якщо створите досконалу державу з едмедобр (еда, медицина, образование)
, але при цьому на кордонах цієї держави буде присутня держава з армія-мова-віра
і без едмедобр (еда, медицина, образование)
- то час існування Держави без армовіра буде обчислюватись часом пересування танкової колони з східного кордону на західний
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