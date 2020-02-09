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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5483548454855486> Додано: Пон 10 лют, 2020 15:28 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,

жабам- які їдять комарів....

А так і ті і ті - ніби й божі створіння..... Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,жабам- які їдять комарів....А так і ті і ті - ніби й божі створіння..... Тобто Людину Ви прирівнюєте до лелек, жаб, комарів? Але й навіть серед тварин мало таких, які поїдають себе подібних і є канібалами. Ви готові вбивати фізично людей, підставляти, оббрехувати чи робити наклеп, щоб позбавитися конкурентів? Чи можливо вже таке робили і це запитання до Вас не гіпотетичне? Тобто Людину Ви прирівнюєте до лелек, жаб, комарів?Але й навіть серед тварин мало таких, які поїдають себе подібних і є канібалами. Ви готові вбивати фізично людей, підставляти, оббрехувати чи робити наклеп, щоб позбавитися конкурентів? Чи можливо вже таке робили і це запитання до Вас не гіпотетичне? Вас в семінарії бачу погано вчили

Релігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі.

При цьому -

1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей

2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей

3 А хто вбиває людей фізично?

За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі.

То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість?

4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями?

Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас? Вас в семінарії бачу погано вчилиРелігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі.При цьому -1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей3 А хто вбиває людей фізично?За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі.То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість?4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями?Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22036 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32 Puente написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,

жабам- які їдять комарів....

А так і ті і ті - ніби й божі створіння..... Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,жабам- які їдять комарів....А так і ті і ті - ніби й божі створіння..... Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .

І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .

У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .

Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ... Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ... Я нічого не ідеалізую...

Я просто дивлюсь на проміжні результати

Проміжні результати сьогоднішнього капіталізму-для пересічного дають кращі умови для проживання, ніж такі ж давали результати комуністичного ладу

Абсолютна перемога=нуль

Як тільки людство отримає абсолютну перемогу-так відразу воно зникне

Просте порівняння з смертю

Абсолютний спокій, 100% забезпечення всім.... Я нічого не ідеалізую...Я просто дивлюсь на проміжні результатиПроміжні результати сьогоднішнього капіталізму-для пересічного дають кращі умови для проживання, ніж такі ж давали результати комуністичного ладуАбсолютна перемога=нульЯк тільки людство отримає абсолютну перемогу-так відразу воно зникнеПросте порівняння з смертюАбсолютний спокій, 100% забезпечення всім.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22036 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33 sal написав: Kudrjavuy написав: почему это не "Часть Украинской"? почему это не "Часть Украинской"?

в Швейцарии, например, 4 государственных языка.

Ни в какую "украинскую часть идеи" такое не вписывается. в Швейцарии, например, 4 государственных языка.Ни в какую "украинскую часть идеи" такое не вписывается.

В Украине - одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).



Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.

Есть проблемы только в РФ!(при чём насильно навязанные через СМИ) В Украине - одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.Есть проблемы только в РФ!(при чём насильно навязанные через СМИ) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7754 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36 Re: в мыслях detroytred написав: по критерию -- за Украину (хоть какую. Какой бы он её не видел) или нет по критерию -- за Украину (хоть какую. Какой бы он её не видел) или нет

На словах или в делах? На словах или в делах? sal Повідомлень: 3750 З нами з: 25.03.16 Подякував: 748 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:39 Re: языки Kudrjavuy написав: одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).

Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.

Есть проблемы только в РФ одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.Есть проблемы только в РФ

Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине. Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине. sal Повідомлень: 3750 З нами з: 25.03.16 Подякував: 748 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40 detroytred написав: Волгарь

Дело в том, что есть подозрение - если даже пойти на уступки и даже ещё и приплатить (например, отдать вообще полностью Дон. и Луг. области), то на этом рф не остановится.



Уж насколько я компромиссен)), но то, что после разведения полезли на оставленные позиции, окончательно расставило все точки на i.



Керманычи у Вас с катушек слетели... ВолгарьДело в том, что есть подозрение - если даже пойти на уступки и даже ещё и приплатить (например, отдать вообще полностью Дон. и Луг. области), то на этом рф не остановится.Уж насколько я компромиссен)), но то, что после разведения полезли на оставленные позиции, окончательно расставило все точки на i.Керманычи у Вас с катушек слетели...

Сложно сказать. Но России точно не нужен Донбасс. и она точно не позволит решить эту проблему военным путем. Достаточно посмотреть на Молдавию, где непризнанное Приднестровье превратило страну в нищую захудалую провинцию, из которой за 28 лет уехали все, кроме правящей клики, чтобы понять, к чему приведет многолетняя черная дыра на Донбассе, если там сохранится теперешнее положение. Сложно сказать. Но России точно не нужен Донбасс. и она точно не позволит решить эту проблему военным путем. Достаточно посмотреть на Молдавию, где непризнанное Приднестровье превратило страну в нищую захудалую провинцию, из которой за 28 лет уехали все, кроме правящей клики, чтобы понять, к чему приведет многолетняя черная дыра на Донбассе, если там сохранится теперешнее положение. Волгарь Повідомлень: 7539 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:40 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны.

И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая.

И все капстраны на вершине развитых не поместятся. Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны.И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая.И все капстраны на вершине развитых не поместятся. А у вас є теорія,яка доведе , що суспільство має вигляд квадрата? Чи все таки і суспільство має форму піраміди...де на вершині мала кількість лідерів-веде велику кількість населення,яке розташоване у підошві цієї піраміди

Друге питання-який кут в цієї піраміди ( а ще краще щоб це був пірамідальний паралелограм) - і капіталізм(на відміну від вождизму) дозволяє створити більш справедливу фігуру.

Піраміда з лідером - це якраз компартія на чолі з генсеком

Капіталізм не має яскраво виражених лідерів,по тій простій причині , що різні капіталісти-йшли різними шляхами до свого багатства,але при цьому кількість таких успішних-на порядок(два-три) більша від кількості країн , а раз так то вершиною подібного утворення є не точка(диктатор) а відрізок (тисячі-десятки-сотні тисяч успішних) А у вас є теорія,яка доведе , що суспільство має вигляд квадрата? Чи все таки і суспільство має форму піраміди...де на вершині мала кількість лідерів-веде велику кількість населення,яке розташоване у підошві цієї пірамідиДруге питання-який кут в цієї піраміди ( а ще краще щоб це був пірамідальний паралелограм) - і капіталізм(на відміну від вождизму) дозволяє створити більш справедливу фігуру.Піраміда з лідером - це якраз компартія на чолі з генсекомКапіталізм не має яскраво виражених лідерів,по тій простій причині , що різні капіталісти-йшли різними шляхами до свого багатства,але при цьому кількість таких успішних-на порядок(два-три) більша від кількості країн , а раз так то вершиною подібного утворення є не точка(диктатор) а відрізок (тисячі-десятки-сотні тисяч успішних) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22036 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43 Козак-характерник написав: Starikan написав: Сытое брюхо никого не объединит.

Идея должна присутствовать. Сытое брюхо никого не объединит.Идея должна присутствовать. В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд? В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд? Ви тут простині псалмів викладаєте...

З чого стає ясно ,що хочете обєднати навколо релігії(не вбий-не вкради....)

Проблема заключається в тому, що не красти і не вбивати - недостатньо для того щоб добре жити ,треба ще й працювати , а враховуючи що ресурси обмежені - то працювати треба настільки краще-наскільки краще хочеш жити Ви тут простині псалмів викладаєте...З чого стає ясно ,що хочете обєднати навколо релігії(не вбий-не вкради....)Проблема заключається в тому, що не красти і не вбивати - недостатньо для того щоб добре жити ,треба ще й працювати , а враховуючи що ресурси обмежені - то працювати треба настільки краще-наскільки краще хочеш жити в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22036 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:44 Starikan написав: freeze написав: pesikot написав: И вас в том числе взул.

Хотя вас предупреждали И вас в том числе взул.Хотя вас предупреждали Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал. Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал.

Так что, мы теперь обречены видеть во главе безальтернативных клоунов на великах, обещающих зарплату 4000 евро?

Венесуэла, Боливия, Украина - замечательный ряд.

Тогда действительно из этой страны халявщиков нужно бежать. Так что, мы теперь обречены видеть во главе безальтернативных клоунов на великах, обещающих зарплату 4000 евро?Венесуэла, Боливия, Украина - замечательный ряд.Тогда действительно из этой страны халявщиков нужно бежать.

А ведь затронутая Вами тема, "не в бровь, а в глаз"!

Это когда под шумок 2007года Янукович строил в Украине "Венесуэлу" - осталось только карнавалы, для "отдельных лиц" узаконить.



В то же время благое, от деяний Януковича - независимую энергетику Враг уничтожил в Украине в первую очередь, как основу безопасности Украины.



Этому способствовало полная ликвидация производственной деятельности на западе Украины и большое количество безработных, что не могли найти себя в экономике Украины.



На заре 2000х резкий всплеск перерабатывающей, пищевкусовой, туристической,... - под потребителя с востока Украины.

Но по причине "чёрной коррупции" умершей к 12 му году... А ведь затронутая Вами тема, "не в бровь, а в глаз"!Это когда под шумок 2007года Янукович строил в Украине "Венесуэлу" - осталось только карнавалы, для "отдельных лиц" узаконить.Этому способствовало полная ликвидация производственной деятельности на западе Украины и большое количество безработных, что не могли найти себя в экономике Украины.На заре 2000х резкий всплеск перерабатывающей, пищевкусовой, туристической,... - под потребителя с востока Украины.Но по причине "чёрной коррупции" умершей к 12 му году... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 лют, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7754 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:46 zРадио написав: Зато с пустым брюхом не объединишь никакой идеей. Так что сначала едмедобр (еда, медицина, образование), а затем уже армовир, если он кому-то будет интересен при наличии едмеобра. Зато с пустым брюхом не объединишь никакой идеей. Так что сначала едмедобр (еда, медицина, образование), а затем уже армовир, если он кому-то будет интересен при наличии едмеобра. Та сама проблема

Що краще - комунізм - який вміє ділити,але коли він йде перший-то ділити нічого

чи капіталізм який вміє заробляти - але поки він працює -то особливо ділитись не збирається.



Якщо створите досконалу державу з едмедобр (еда, медицина, образование), але при цьому на кордонах цієї держави буде присутня держава з армія-мова-віра і без едмедобр (еда, медицина, образование) - то час існування Держави без армовіра буде обчислюватись часом пересування танкової колони з східного кордону на західний Та сама проблемаЩо краще - комунізм - який вміє ділити,але коли він йде перший-то ділити нічогочи капіталізм який вміє заробляти - але поки він працює -то особливо ділитись не збирається.Якщо створите досконалу державу з, але при цьому на кордонах цієї держави буде присутня держава зі без- то час існування Держави без армовіра буде обчислюватись часом пересування танкової колони з східного кордону на західний в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22036 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5483548454855486> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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