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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5483548454855486
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:47

  sal написав:
  Kudrjavuy написав:одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).
Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.
Есть проблемы только в РФ

Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине.

Ещё раз: Зачем?
Она была, есть и существует - приемлемая модель.
Зачем делить население, государство, производство,... -?
Немножко подумайте?

Малограмотного скота всегда и везде хватает.
Я наоборот могу только приветствовать знания разных языков, но в Украине основной есть "Украинский".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52

Re: Політичні дискусії розділу

  Starikan написав:вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).

”Советский Союз не был ужасен...я имею в виду, права для женщин в Советском Союзе – я думаю – он был самым прогрессивным местом на сегодняшний день в мире."
https://www.projectveritasaction.com/20 ... es-the-so/
Организация Project Veritas сообщила, что она передала информацию, о радикальных взглядах членов избирательного штаба Берни Сандерса, Секретной службе США.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55

  Волгарь написав:
  detroytred написав:Волгарь
Нет.
В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.
Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.
Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы?
А що визначає педераційника-як патріота педерації?
Є наприклад бард Макарєвіч, чи актриса Ахеджакова - вони росіяни чи западенці?
Тому відповідь проста
Ті хто не порушують законів Держави - ті є громадянами Держави
Поки Макарєвіч не порушив - росія вважає його громадянином росії ,якщо порушить - його посадять .але він все одно буде громадянином ,поки великий пуйло не вирішить по іншому
Так само і в Україні
Є 50000 бійців ЗСУ які захищають закони України - вони повноцінні громадяни
Є 40000 ордловців які порушуючи закони України -все одно громадяни України і яких Держава Україна зобовязана привести до порядку(точно так само діяла росія у війні з чеченцями)
Кадиров під час війни ,вбиваючи російських солдат ким був? російським громадянином чи ?
А після війни керуючи частинкою росії під назвою чечня - він хто ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:58

  sal написав:
  Starikan написав:вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).

Советский Союз не был ужасен...
- я думаю

- Если бы Вы ещё хоть что-то знали с Вами можно было бы вести речь.
Но кроме официоза, надутого - всегда существовала грубая действительность.
"Она гораздо страшнее того, о чём Вы можете просто напросто подумать, или представить"
Разница между витриной и правдой - непреодолимая пропасть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:03

Re: Політичні історії

  ЛАД написав:история должна быть не СВОЯ, а объективная.
Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.

Можно предложить своих ученых.
Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:13

  budivelnik написав:Вас в семінарії бачу погано вчили
Релігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі.
При цьому -
1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей
2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей
3 А хто вбиває людей фізично?
За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі.
То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість?
4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями?
Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас?

Одразу залишу за дужками "про тупість". Мені шкода Вас. :P

По суті...

1. Вже неодноразово казав, що я в семінарії не навчався. Ви вже вкотрий раз ретранслюєте свою фантазію, як реальність. Не в образу знову ж таки, а в рамках істини, як назвати людину, якій декілька разів кажеш про те, а вона вперто повторює свою фантазію? Хвора людина на психічний розлад. То зверніться будь ласка до лікаря! Ви вже давно кидаєтеся на людей, як скажений вовк. Майже всіх тут пообзивали. Я переймаюся за Ваше здоров'я, без стьобу, а із людинолюбства.

2. Хоч я і не навчався в семінарії, але займаюся самоосвітою і просвіщу Вас.

Люди і тварини - дійсно божі створіння. Але є суттєва різниця між Людиною і будь якою твариною.

1. Людина створена за образом і подобою Божою.

2. Людина має свободу волі. Вона може робити вибір якою їй бути: стати подібною тому образу, якому замислював її Бог чи вподобитися тварині і бути загубленим дияволом. Тварина такого вибору немає. Наприклад, ягня є безгрішним з народження. Але то не заслуга ягня. Ягня таким зробив Бог. А Людина має вибір. І цей вибір повинен бути усвідомленим і добровільним. Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи із страху перед покаранням, а добровільно.

Маленький лікнеп... :P


З приводу вбивств...Ви в якому світі живите? В ілюзорному? Я особисто знаю випадки, коли вбивці в конкурентній боротьбі не були покарані. Мало того, ці вбивці не лише уникають покарання, але й мають владні повноваження. Закон не діє. А повинен діяти, про що я і писав. І це не мої абстрактні домисли, а реальність. Жодного емоційного зафарбування. Якщо Ви не стикалися з таким, то радий за Вас. Але якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає апріорі. Вам пощастило!

Про взаємозв'язок ідеологічної системи з наклепами і оббріхуваннями не зрозумів взагалі. При чому тут одне до одного і де я проводив такє поєднання? :shock: Я запитав конкретно у Вас, без прив'язки жодної до ідеології. Просто Ви прирівняли Людину до тварини, а тварини - хижаки, без моралі. То і запитав, чи Ви - хижак? Готові діяти аморально заради користі власної: вбивати, оббріхувати, робити наклепи заради успіху, самоствердження і матеріального збагачення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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