Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского). Как раз с "языком" в Украине и нет проблем. Есть проблемы только в РФ
Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине.
Ещё раз: Зачем? Она была, есть и существует - приемлемая модель. Зачем делить население, государство, производство,... -? Немножко подумайте?
Малограмотного скота всегда и везде хватает. Я наоборот могу только приветствовать знания разных языков, но в Украине основной есть "Украинский".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
”Советский Союз не был ужасен...я имею в виду, права для женщин в Советском Союзе – я думаю – он был самым прогрессивным местом на сегодняшний день в мире." https://www.projectveritasaction.com/20 ... es-the-so/ Организация Project Veritas сообщила, что она передала информацию, о радикальных взглядах членов избирательного штаба Берни Сандерса, Секретной службе США.
detroytred написав:Волгарь Нет. В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами. Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.
Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы?
А що визначає педераційника-як патріота педерації? Є наприклад бард Макарєвіч, чи актриса Ахеджакова - вони росіяни чи западенці? Тому відповідь проста Ті хто не порушують законів Держави - ті є громадянами Держави Поки Макарєвіч не порушив - росія вважає його громадянином росії ,якщо порушить - його посадять .але він все одно буде громадянином ,поки великий пуйло не вирішить по іншому Так само і в Україні Є 50000 бійців ЗСУ які захищають закони України - вони повноцінні громадяни Є 40000 ордловців які порушуючи закони України -все одно громадяни України і яких Держава Україна зобовязана привести до порядку(точно так само діяла росія у війні з чеченцями) Кадиров під час війни ,вбиваючи російських солдат ким був? російським громадянином чи ? А після війни керуючи частинкою росії під назвою чечня - він хто ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Starikan написав:вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
”Советский Союз не был ужасен... - я думаю
- Если бы Вы ещё хоть что-то знали с Вами можно было бы вести речь. Но кроме официоза, надутого - всегда существовала грубая действительность. "Она гораздо страшнее того, о чём Вы можете просто напросто подумать, или представить" Разница между витриной и правдой - непреодолимая пропасть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Вас в семінарії бачу погано вчили Релігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі. При цьому - 1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей 2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей 3 А хто вбиває людей фізично? За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі. То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість? 4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями? Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас?
Одразу залишу за дужками "про тупість". Мені шкода Вас.
По суті...
1. Вже неодноразово казав, що я в семінарії не навчався. Ви вже вкотрий раз ретранслюєте свою фантазію, як реальність. Не в образу знову ж таки, а в рамках істини, як назвати людину, якій декілька разів кажеш про те, а вона вперто повторює свою фантазію? Хвора людина на психічний розлад. То зверніться будь ласка до лікаря! Ви вже давно кидаєтеся на людей, як скажений вовк. Майже всіх тут пообзивали. Я переймаюся за Ваше здоров'я, без стьобу, а із людинолюбства.
2. Хоч я і не навчався в семінарії, але займаюся самоосвітою і просвіщу Вас.
Люди і тварини - дійсно божі створіння. Але є суттєва різниця між Людиною і будь якою твариною.
1. Людина створена за образом і подобою Божою.
2. Людина має свободу волі. Вона може робити вибір якою їй бути: стати подібною тому образу, якому замислював її Бог чи вподобитися тварині і бути загубленим дияволом. Тварина такого вибору немає. Наприклад, ягня є безгрішним з народження. Але то не заслуга ягня. Ягня таким зробив Бог. А Людина має вибір. І цей вибір повинен бути усвідомленим і добровільним. Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи із страху перед покаранням, а добровільно.
Маленький лікнеп...
З приводу вбивств...Ви в якому світі живите? В ілюзорному? Я особисто знаю випадки, коли вбивці в конкурентній боротьбі не були покарані. Мало того, ці вбивці не лише уникають покарання, але й мають владні повноваження. Закон не діє. А повинен діяти, про що я і писав. І це не мої абстрактні домисли, а реальність. Жодного емоційного зафарбування. Якщо Ви не стикалися з таким, то радий за Вас. Але якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає апріорі. Вам пощастило!
Про взаємозв'язок ідеологічної системи з наклепами і оббріхуваннями не зрозумів взагалі. При чому тут одне до одного і де я проводив такє поєднання? Я запитав конкретно у Вас, без прив'язки жодної до ідеології. Просто Ви прирівняли Людину до тварини, а тварини - хижаки, без моралі. То і запитав, чи Ви - хижак? Готові діяти аморально заради користі власної: вбивати, оббріхувати, робити наклепи заради успіху, самоствердження і матеріального збагачення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.