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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5483548454855486 Додано: Пон 10 лют, 2020 15:47 sal написав: Kudrjavuy написав: одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).

Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.

Есть проблемы только в РФ одна мова - "Украинский" и десятки иных, в том числе и тот, что барыги называют "русским"- хотя это ни что более, как наречие украинского.(древнеславянского).Как раз с "языком" в Украине и нет проблем.Есть проблемы только в РФ

Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине. Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине.

Ещё раз: Зачем?

Она была, есть и существует - приемлемая модель.

Зачем делить население, государство, производство,... -?

Немножко подумайте?



Малограмотного скота всегда и везде хватает.

Я наоборот могу только приветствовать знания разных языков, но в Украине основной есть "Украинский". Ещё раз: Зачем?Она была, есть и существует - приемлемая модель.Зачем делить население, государство, производство,... -?Немножко подумайте?Малограмотного скота всегда и везде хватает.Я наоборот могу только приветствовать знания разных языков, но в Украине основной есть "Украинский". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7754 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52 Re: Політичні дискусії розділу Starikan написав: вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с). вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).

”Советский Союз не был ужасен...я имею в виду, права для женщин в Советском Союзе – я думаю – он был самым прогрессивным местом на сегодняшний день в мире."

https://www.projectveritasaction.com/20 ... es-the-so/

Организация Project Veritas сообщила, что она передала информацию, о радикальных взглядах членов избирательного штаба Берни Сандерса, Секретной службе США. ”Советский Союз не был ужасен...я имею в виду, права для женщин в Советском Союзе – я думаю – он был самым прогрессивным местом на сегодняшний день в мире."Организация Project Veritas сообщила, что она передала информацию, о радикальных взглядах членов избирательного штаба Берни Сандерса, Секретной службе США. sal Повідомлень: 3750 З нами з: 25.03.16 Подякував: 748 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55 Волгарь написав: detroytred написав: Волгарь

Нет.

В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.

Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев. ВолгарьНет.В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев. Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы? Простите, а как Вы определяет украинца? По соcтоянию души или по этнической принадлежности? Коломойский или Мустфа Наем - украинцы? А що визначає педераційника-як патріота педерації?

Є наприклад бард Макарєвіч, чи актриса Ахеджакова - вони росіяни чи западенці?

Тому відповідь проста

Ті хто не порушують законів Держави - ті є громадянами Держави

Поки Макарєвіч не порушив - росія вважає його громадянином росії ,якщо порушить - його посадять .але він все одно буде громадянином ,поки великий пуйло не вирішить по іншому

Так само і в Україні

Є 50000 бійців ЗСУ які захищають закони України - вони повноцінні громадяни

Є 40000 ордловців які порушуючи закони України -все одно громадяни України і яких Держава Україна зобовязана привести до порядку(точно так само діяла росія у війні з чеченцями)

Кадиров під час війни ,вбиваючи російських солдат ким був? російським громадянином чи ?

А після війни керуючи частинкою росії під назвою чечня - він хто ? А що визначає педераційника-як патріота педерації?Є наприклад бард Макарєвіч, чи актриса Ахеджакова - вони росіяни чи западенці?Тому відповідь простаТі хто не порушують законів Держави - ті є громадянами ДержавиПоки Макарєвіч не порушив - росія вважає його громадянином росії ,якщо порушить - його посадять .але він все одно буде громадянином ,поки великий пуйло не вирішить по іншомуТак само і в УкраїніЄ 50000 бійців ЗСУ які захищають закони України - вони повноцінні громадяниЄ 40000 ордловців які порушуючи закони України -все одно громадяни України і яких Держава Україна зобовязана привести до порядку(точно так само діяла росія у війні з чеченцями)Кадиров під час війни ,вбиваючи російських солдат ким був? російським громадянином чи ?А після війни керуючи частинкою росії під назвою чечня - він хто ? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22036 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:58 sal написав: Starikan написав: вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с). вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).

” Советский Союз не был ужасен...

- я думаю



- Если бы Вы ещё хоть что-то знали с Вами можно было бы вести речь.

Но кроме официоза, надутого - всегда существовала грубая действительность.

"Она гораздо страшнее того, о чём Вы можете просто напросто подумать, или представить"

Разница между витриной и правдой - непреодолимая пропасть. - Если бы Вы ещё хоть что-то знали с Вами можно было бы вести речь.Но кроме официоза, надутого - всегда существовала грубая действительность."Она гораздо страшнее того, о чём Вы можете просто напросто подумать, или представить" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7754 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 16:03 Re: Політичні історії ЛАД написав: история должна быть не СВОЯ, а объективная.

Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д. история должна быть не СВОЯ, а объективная.Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.

Можно предложить своих ученых.

Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной.. Можно предложить своих ученых.Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной.. sal Повідомлень: 3750 З нами з: 25.03.16 Подякував: 748 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 16:13 budivelnik написав: Вас в семінарії бачу погано вчили

Релігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі.

При цьому -

1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей

2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей

3 А хто вбиває людей фізично?

За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі.

То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість?

4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями?

Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас? Вас в семінарії бачу погано вчилиРелігія тварин і людей -не ставить на різні щабелі.При цьому -1 як в тварин є канібали (напряму-які їдять собі подібних) - так і в людей2 Як в тварин є соціальна ієрархія(вожак отримує все і найкраще , в той час коли слабкого можуть ( і кинуть) помирати - так і в людей3 А хто вбиває людей фізично?За фізичне вбивство - тюрма що при капіталізмі , що при соціалізмі.То навіщо це порівняння? Для того щоб придати емоційного окрасу і приховати свою тупість?4 А при чому тут ідеологічна система в порівнянні з наклепами і обріхуваннями?Що система дозволяє це робити чи це роблять примітиви типу вас?

Одразу залишу за дужками "про тупість". Мені шкода Вас.



По суті...



1. Вже неодноразово казав, що я в семінарії не навчався. Ви вже вкотрий раз ретранслюєте свою фантазію, як реальність. Не в образу знову ж таки, а в рамках істини, як назвати людину, якій декілька разів кажеш про те, а вона вперто повторює свою фантазію? Хвора людина на психічний розлад. То зверніться будь ласка до лікаря! Ви вже давно кидаєтеся на людей, як скажений вовк. Майже всіх тут пообзивали. Я переймаюся за Ваше здоров'я, без стьобу, а із людинолюбства.



2. Хоч я і не навчався в семінарії, але займаюся самоосвітою і просвіщу Вас.



Люди і тварини - дійсно божі створіння. Але є суттєва різниця між Людиною і будь якою твариною.



1. Людина створена за образом і подобою Божою.



2. Людина має свободу волі. Вона може робити вибір якою їй бути: стати подібною тому образу, якому замислював її Бог чи вподобитися тварині і бути загубленим дияволом. Тварина такого вибору немає. Наприклад, ягня є безгрішним з народження. Але то не заслуга ягня. Ягня таким зробив Бог. А Людина має вибір. І цей вибір повинен бути усвідомленим і добровільним. Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи із страху перед покаранням, а добровільно.



Маленький лікнеп...





З приводу вбивств...Ви в якому світі живите? В ілюзорному? Я особисто знаю випадки, коли вбивці в конкурентній боротьбі не були покарані. Мало того, ці вбивці не лише уникають покарання, але й мають владні повноваження. Закон не діє. А повинен діяти, про що я і писав. І це не мої абстрактні домисли, а реальність. Жодного емоційного зафарбування. Якщо Ви не стикалися з таким, то радий за Вас. Але якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає апріорі. Вам пощастило!



Про взаємозв'язок ідеологічної системи з наклепами і оббріхуваннями не зрозумів взагалі. При чому тут одне до одного і де я проводив такє поєднання? Я запитав конкретно у Вас, без прив'язки жодної до ідеології. Просто Ви прирівняли Людину до тварини, а тварини - хижаки, без моралі. То і запитав, чи Ви - хижак? Готові діяти аморально заради користі власної: вбивати, оббріхувати, робити наклепи заради успіху, самоствердження і матеріального збагачення. Одразу залишу за дужками "про тупість". Мені шкода Вас.По суті...1. Вже неодноразово казав, що я в семінарії не навчався. Ви вже вкотрий раз ретранслюєте свою фантазію, як реальність. Не в образу знову ж таки, а в рамках істини, як назвати людину, якій декілька разів кажеш про те, а вона вперто повторює свою фантазію? Хвора людина на психічний розлад. То зверніться будь ласка до лікаря! Ви вже давно кидаєтеся на людей, як скажений вовк. Майже всіх тут пообзивали. Я переймаюся за Ваше здоров'я, без стьобу, а із людинолюбства.2. Хоч я і не навчався в семінарії, але займаюся самоосвітою і просвіщу Вас.Люди і тварини - дійсно божі створіння. Але є суттєва різниця між Людиною і будь якою твариною.1. Людина створена за образом і подобою Божою.2. Людина має свободу волі. Вона може робити вибір якою їй бути: стати подібною тому образу, якому замислював її Бог чи вподобитися тварині і бути загубленим дияволом. Тварина такого вибору немає. Наприклад, ягня є безгрішним з народження. Але то не заслуга ягня. Ягня таким зробив Бог. А Людина має вибір. І цей вибір повинен бути усвідомленим і добровільним. Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи із страху перед покаранням, а добровільно.Маленький лікнеп...З приводу вбивств...Ви в якому світі живите? В ілюзорному? Я особисто знаю випадки, коли вбивці в конкурентній боротьбі не були покарані. Мало того, ці вбивці не лише уникають покарання, але й мають владні повноваження. Закон не діє. А повинен діяти, про що я і писав. І це не мої абстрактні домисли, а реальність. Жодного емоційного зафарбування. Якщо Ви не стикалися з таким, то радий за Вас. Але якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає апріорі. Вам пощастило!Про взаємозв'язок ідеологічної системи з наклепами і оббріхуваннями не зрозумів взагалі. При чому тут одне до одного і де я проводив такє поєднання?Я запитав конкретно у Вас, без прив'язки жодної до ідеології. Просто Ви прирівняли Людину до тварини, а тварини - хижаки, без моралі. То і запитав, чи Ви - хижак? Готові діяти аморально заради користі власної: вбивати, оббріхувати, робити наклепи заради успіху, самоствердження і матеріального збагачення. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27603 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5483548454855486 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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