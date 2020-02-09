"Крым таки русский? Меня тут регулярно дорогие европейские коллеги спрашивают - за что я так не люблю Европу? Так вот ничего личного тут нет. Я просто не люблю лицемеров и лгунов. Вообще везде, а не только в Европе", - пише у своєму блозі Олександр Флінт, передають Патріоти України, і продовжує:"В Европе же вы, дорогие мои, потеряли всякий стыд, совесть и мозги, так как именно у вас выбирают вот таких вот чмошников и идиотов, которые встают в очередь за взятками в Москве. И это именно ваша проблема, ваших стран и ЕС целиком. Не американская, а сугубо европейская.Вот, например, перл от ПАСЕ - НИКАКИХ СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОККУПАЦИИ КРЫМА И РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ, РОССИЕЙ НЕТ.Меня интересует следующее:1. Когда переименуют Украину в Малороссию и точно скажут, что это часть московской области?2. Где состоится расстрел всех несогласных украинцев?3. Кто следующий в очереди добровольно вступить в московское содружество заключённых наций?4. Когда в западном мире перестанут избирать во власть му*** и кретинов?Потому не надо указывать пальцем на нас и искать причины вашего нравственного ур** в Америке. Вы не хотите сами себя защищать. Нет желания проводить совершенно нужные реформы иммиграции. Русские взятки работают даже на большее количество денег, чем предполагается. Левых борцунов с империализмом и правых патриотов за чистоту больше, чем адекватных людей и все они на подкорме из Москвы. Ну и теперь это недоделанное ПАСЕ. Украина, если опирается на всех этих господ, в глубоком дерьме и никто пальцем не пошевелит, если её оккупируют".