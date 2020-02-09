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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54855486548754885489>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:52

  sal написав:
  Kudrjavuy написав:УССР - это и есть новейшая история Украины - которую никто не собирается забывать, а наоборот "открывать" все стороны

1991 - 2004 - История независимой Украины
2004 - 2010 - Новая история 1
2010 - 2013 - Новая история 2
2013 - 2020 - Новейшая история

На консультацию К Козаку-характернику будьласка.
У него за плечами истфак ДНУ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:54

Re: Там говорят..

В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.
В трейлере упоминается фраза "bloody coup". Имеется в виду "coup d'etat".
А тут говорят.. гиднисть.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:57

Re: Політичні дискусії

Я могу только к словам Джемилёва добавить
https://patrioty.org.ua/politic/evropei ... 15051.html
"Крым таки русский? Меня тут регулярно дорогие европейские коллеги спрашивают - за что я так не люблю Европу? Так вот ничего личного тут нет. Я просто не люблю лицемеров и лгунов. Вообще везде, а не только в Европе", - пише у своєму блозі Олександр Флінт, передають Патріоти України, і продовжує:

"В Европе же вы, дорогие мои, потеряли всякий стыд, совесть и мозги, так как именно у вас выбирают вот таких вот чмошников и идиотов, которые встают в очередь за взятками в Москве. И это именно ваша проблема, ваших стран и ЕС целиком. Не американская, а сугубо европейская.

Вот, например, перл от ПАСЕ - НИКАКИХ СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОККУПАЦИИ КРЫМА И РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ, РОССИЕЙ НЕТ.

Меня интересует следующее:

1. Когда переименуют Украину в Малороссию и точно скажут, что это часть московской области?

2. Где состоится расстрел всех несогласных украинцев?

3. Кто следующий в очереди добровольно вступить в московское содружество заключённых наций?

4. Когда в западном мире перестанут избирать во власть му*** и кретинов?

Потому не надо указывать пальцем на нас и искать причины вашего нравственного ур** в Америке. Вы не хотите сами себя защищать. Нет желания проводить совершенно нужные реформы иммиграции. Русские взятки работают даже на большее количество денег, чем предполагается. Левых борцунов с империализмом и правых патриотов за чистоту больше, чем адекватных людей и все они на подкорме из Москвы. Ну и теперь это недоделанное ПАСЕ. Украина, если опирается на всех этих господ, в глубоком дерьме и никто пальцем не пошевелит, если её оккупируют".

Суть всей тирады такова: Именно "Геббельсовщина" ломает сознание рядового быдла, а теперь, старается отталкиваться от надутого в уши, ибо "это выгодно". Хотя по факту санкции сохранены, но уже оплачена стоимость их снятия.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:07

  sal написав:В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.
В трейлере упоминается фраза "bloody coup". Имеется в виду "coup d'etat".
А тут говорят.. гиднисть.

Всегда есть те, "кому это выгодно".
- И что дальше?
- Выгодно просто напросто снять в США "такой фильм"-?
- Там можно ВСЁ, только заплати реальные деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:09

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Якщо створите досконалу державу з едмедобр (еда, медицина, образование), але при цьому на кордонах цієї держави буде присутня держава з армія-мова-віра і без едмедобр (еда, медицина, образование) - то час існування Держави без армовіра буде обчислюватись часом пересування танкової колони з східного кордону на західний
Ничего подобного, потому что наличие едмедобра будет стимулировать защищать государство от соседей, у которых есть один только армовир.
Багато назахищаєш без армії?
  zРадио написав: Едмедобра без армии не бывает.
Серьозно?
Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу
  zРадио написав:А вот армовир без едмедобра - очень даже бывает. Это КНДР. Надеюсь, ты не станешь рассказывать о том, как это хорошо...
Не скажу
Але чомусь Південна Корея (едемобра) не пробує захопити Північну
В той час коли Північна спить і бачить як би це добратись до Південної

Тому
У нас є своя північна корея - росія
Хочемо ми чи не хочемо ,але від захоплення і розриву на три частини(новоросія-малоросія-галіція) - нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:31

Schmit
Лично я рекомендовал бы к полному просмотру это видео.
Ответов много, много, на очччень много вопросов.
В Украине, как самая неприкасаемая часть открыто говорить, как не ограниченными с моральной и правовой стороны могут большей частью женщины Имеем:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:04

Dubinsky.pro, [10.02.20 15:57]
[Переслано из Klymenko Time]
(https://www.youtube.com/watch?v=kOOYvytmGf4) Опубликован, видимо, тот самый фильм, который снимал адвокат Трампа, Руди Джулиани, в защиту президента США. Фильм, для которого Руди в том числе прилетал в Украину (https://t.me/c/1397951851/8706) в начале декабря 2019. Этот фильм вышел на канале One America News и называется «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Почему фильм появился сейчас? Если кратко - после победы в Сенате Трамп идет в контратаку. Но об этом детальнее чуть ниже, а пока поговорим о том, что этот фильм значит для Украины.

От очарования к разоблачению может измениться отношение американцев к украинскому Майдану 2013-2014 в ходе президентской гонки в США. Старт дегероизации тех событий был дан в США именно с выходом этого фильма.

Сенат не поддержал импичмент и без помощи Джулиани. И команда Трампа, видимо, развернула если не кампанию по его переизбранию, то, явно кампанию для дискредитации кандидата демократов экс-вице-президента Байдена и вообще ВСЕЙ Демократической партии. Продолжительность фильма 50 мин. Даем только основные тезисы, а посмотреть с переводом можно по ссылке внизу:

1. Разоблачение миллиардера Джорджа Сороса в том, что на проектах его фонда по развитию демократии в разных странах он делал деньги.

2. Причастность семьи экс-вице-президента Байдена, в частности, его сына Хантера, к коррупции в газодобывающей компании «Бурисма» топ-чиновника из окружения Януковича Николая Злочевского.

3. Киев вмешивался в выборы президента в США 2016 в пользу демократки Хилари Клинтон.

4. И самый важный для нас - причастность политических лидеров протестов к убийствам на Майдане.

В фильме рассказывается о грузинских снайперах генерала Цителашвили, которые получали приказы от Парубия и Пашинского стрелять по протестующим и правоохранителям для усиления протестов (❗️). Вербовал их, по версии авторов фильма, соратник экс-президента Грузии Саакашвили. Сам Саакашвили тоже дал интервью для фильма, а также – Андрей Пашинский, Шокин (что рассказывает экс-генпроекрор - мы писали (https://t.me/c/1397951851/10985)), экс-«беркутовец» со своим адвокатом и Валентин Наливайченко.

Допускаем, что спикеров могли ввести в заблуждение о целях фильма и не рассказать о том, в каком контексте будут звучать их комментарии. Это вполне в духе американцев. Дважды глава СБУ Наливайченко, зная контекст истории, не мог бы не понимать, что участвует, по сути, в саморазоблачении.

О достоверности фильма каждый будет судить сам. НО то, что к Парубию и Пашинскому есть вопросы по расстрелам Майдана - было известно давно. И мы подчеркиваем это постоянно. Но этот фильм выносит дискурс об убийствах Майдана на СОВЕРШЕННО новый уровень.

Считаем, что ГБР и Генпрокуратура обязаны завершить расследование преступлений на Майдане как можно скорее. И было бы неплохо - до окончания президентской гонки в США

https://t.me/joinchat/AAAAAFNTDWsCc7rRlNaoGA
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:06

  Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?
И почему ошибка?
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:18

  M-A-X написав:
  Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?
И почему ошибка?

Я с Вами больше, чем согласен.
И речь в первую очередь идёт о репатриантах - Крымских татарах, в то же время 50% населения РФ и славян бывших советских республик, на период 1991 года имеют украинские корни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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