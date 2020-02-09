На консультацию К Козаку-характернику будьласка.
У него за плечами истфак ДНУ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:52
На консультацию К Козаку-характернику будьласка.
У него за плечами истфак ДНУ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:54
Re: Там говорят..
В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.
В трейлере упоминается фраза "bloody coup". Имеется в виду "coup d'etat".
А тут говорят.. гиднисть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:57
Re: Політичні дискусії
Я могу только к словам Джемилёва добавить
Суть всей тирады такова: Именно "Геббельсовщина" ломает сознание рядового быдла, а теперь, старается отталкиваться от надутого в уши, ибо "это выгодно". Хотя по факту санкции сохранены, но уже оплачена стоимость их снятия.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:07
Всегда есть те, "кому это выгодно".
- И что дальше?
- Выгодно просто напросто снять в США "такой фильм"-?
- Там можно ВСЁ, только заплати реальные деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15
Багато назахищаєш без армії?
Серьозно?
Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу
Не скажу
Але чомусь Південна Корея (едемобра) не пробує захопити Північну
В той час коли Північна спить і бачить як би це добратись до Південної
Тому
У нас є своя північна корея - росія
Хочемо ми чи не хочемо ,але від захоплення і розриву на три частини(новоросія-малоросія-галіція) - нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:31
Schmit
Лично я рекомендовал бы к полному просмотру это видео.
Ответов много, много, на очччень много вопросов.
В Украине, как самая неприкасаемая часть открыто говорить, как не ограниченными с моральной и правовой стороны могут большей частью женщины Имеем:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:04
Dubinsky.pro, [10.02.20 15:57]
[Переслано из Klymenko Time]
(
От очарования к разоблачению может измениться отношение американцев к украинскому Майдану 2013-2014 в ходе президентской гонки в США. Старт дегероизации тех событий был дан в США именно с выходом этого фильма.
Сенат не поддержал импичмент и без помощи Джулиани. И команда Трампа, видимо, развернула если не кампанию по его переизбранию, то, явно кампанию для дискредитации кандидата демократов экс-вице-президента Байдена и вообще ВСЕЙ Демократической партии. Продолжительность фильма 50 мин. Даем только основные тезисы, а посмотреть с переводом можно по ссылке внизу:
1. Разоблачение миллиардера Джорджа Сороса в том, что на проектах его фонда по развитию демократии в разных странах он делал деньги.
2. Причастность семьи экс-вице-президента Байдена, в частности, его сына Хантера, к коррупции в газодобывающей компании «Бурисма» топ-чиновника из окружения Януковича Николая Злочевского.
3. Киев вмешивался в выборы президента в США 2016 в пользу демократки Хилари Клинтон.
4. И самый важный для нас - причастность политических лидеров протестов к убийствам на Майдане.
В фильме рассказывается о грузинских снайперах генерала Цителашвили, которые получали приказы от Парубия и Пашинского стрелять по протестующим и правоохранителям для усиления протестов (❗️). Вербовал их, по версии авторов фильма, соратник экс-президента Грузии Саакашвили. Сам Саакашвили тоже дал интервью для фильма, а также – Андрей Пашинский, Шокин (что рассказывает экс-генпроекрор - мы писали (
Допускаем, что спикеров могли ввести в заблуждение о целях фильма и не рассказать о том, в каком контексте будут звучать их комментарии. Это вполне в духе американцев. Дважды глава СБУ Наливайченко, зная контекст истории, не мог бы не понимать, что участвует, по сути, в саморазоблачении.
О достоверности фильма каждый будет судить сам. НО то, что к Парубию и Пашинскому есть вопросы по расстрелам Майдана - было известно давно. И мы подчеркиваем это постоянно. Но этот фильм выносит дискурс об убийствах Майдана на СОВЕРШЕННО новый уровень.
Считаем, что ГБР и Генпрокуратура обязаны завершить расследование преступлений на Майдане как можно скорее. И было бы неплохо - до окончания президентской гонки в США
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:06
А как нужно было поступить?
И почему ошибка?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:18
Я с Вами больше, чем согласен.
И речь в первую очередь идёт о репатриантах - Крымских татарах, в то же время 50% населения РФ и славян бывших советских республик, на период 1991 года имеют украинские корни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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