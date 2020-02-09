Додано: Пон 10 лют, 2020 18:04

Dubinsky.pro, [10.02.20 15:57][Переслано из Klymenko Time]) Опубликован, видимо, тот самый фильм, который снимал адвокат Трампа, Руди Джулиани, в защиту президента США. Фильм, для которого Руди в том числе прилетал в Украину () в начале декабря 2019. Этот фильм вышел на канале One America News и называется «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Почему фильм появился сейчас? Если кратко - после победы в Сенате Трамп идет в контратаку. Но об этом детальнее чуть ниже, а пока поговорим о том, что этот фильм значит для Украины.От очарования к разоблачению может измениться отношение американцев к украинскому Майдану 2013-2014 в ходе президентской гонки в США. Старт дегероизации тех событий был дан в США именно с выходом этого фильма.Сенат не поддержал импичмент и без помощи Джулиани. И команда Трампа, видимо, развернула если не кампанию по его переизбранию, то, явно кампанию для дискредитации кандидата демократов экс-вице-президента Байдена и вообще ВСЕЙ Демократической партии. Продолжительность фильма 50 мин. Даем только основные тезисы, а посмотреть с переводом можно по ссылке внизу:1. Разоблачение миллиардера Джорджа Сороса в том, что на проектах его фонда по развитию демократии в разных странах он делал деньги.2. Причастность семьи экс-вице-президента Байдена, в частности, его сына Хантера, к коррупции в газодобывающей компании «Бурисма» топ-чиновника из окружения Януковича Николая Злочевского.3. Киев вмешивался в выборы президента в США 2016 в пользу демократки Хилари Клинтон.4. И самый важный для нас - причастность политических лидеров протестов к убийствам на Майдане.В фильме рассказывается о грузинских снайперах генерала Цителашвили, которые получали приказы от Парубия и Пашинского стрелять по протестующим и правоохранителям для усиления протестов (❗️). Вербовал их, по версии авторов фильма, соратник экс-президента Грузии Саакашвили. Сам Саакашвили тоже дал интервью для фильма, а также – Андрей Пашинский, Шокин (что рассказывает экс-генпроекрор - мы писали ()), экс-«беркутовец» со своим адвокатом и Валентин Наливайченко.Допускаем, что спикеров могли ввести в заблуждение о целях фильма и не рассказать о том, в каком контексте будут звучать их комментарии. Это вполне в духе американцев. Дважды глава СБУ Наливайченко, зная контекст истории, не мог бы не понимать, что участвует, по сути, в саморазоблачении.О достоверности фильма каждый будет судить сам. НО то, что к Парубию и Пашинскому есть вопросы по расстрелам Майдана - было известно давно. И мы подчеркиваем это постоянно. Но этот фильм выносит дискурс об убийствах Майдана на СОВЕРШЕННО новый уровень.Считаем, что ГБР и Генпрокуратура обязаны завершить расследование преступлений на Майдане как можно скорее. И было бы неплохо - до окончания президентской гонки в США