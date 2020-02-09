Додано: Пон 10 лют, 2020 18:36

M-A-X написав: Козак-характерник написав: П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди. П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?

И почему ошибка? А как нужно было поступить?И почему ошибка?

«автоматическое предоставление латвийского гражданства всем жителям Латвии — означает неминуемый откат в прошлое, восстановление советской власти, прежних порядков»

мы сознательно говорили, что наша цель так называемый нулевой вариант. Но это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв.

Число неграждан сокращается в результате натурализации

После референдума и вступления Латвии в ЕС в 2004 году, когда граждане Латвии получили возможность безвизовых поездок по большинству стран Европы, натурализация (в основном — неграждан) ускорилась

Негра́ждане (латыш. nepilsoņi) — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны, а также их потомкам.Как причину непринятия «нулевого варианта» (гражданство для всех жителей Латвии) депутат Верховного совета от НФЛ Р. Марьяш называет непримиримую позицию уже запрещённого к тому времени Интерфронта и утверждения национал-радикалов о том, что"Теоретически у латышей была возможность бороться за свою независимость с оружием в руках. Это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь — попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого необходимы были голоса — ведь тогда голосовали все жители Латвии. И— Андрей Пантелеев, многолетний председатель комиссии Сейма по национальной безопасности и лидер партии «Латвийский путь»Для неграждан не устанавливалась воинская повинность, что долгое время отличало их от мужчин-граждан Латвии, но в 2007 году воинская обязанность была отменена в пользу профессиональной армии (последний призыв состоялся в конце 2005 г.).Неграждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать им пожертвования. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов, и ЗАГСов и др. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сертификаты (примерный аналог российских ваучеров), в подсчёте пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в выезде без виз в ряд стран (до января 2007 г. — в том числе в большинство стран Европейского союза, Норвегию и Исландию). На 2013 год Латвийский комитет по правам человека насчитывает 80 различий между правами граждан и неграждан Латвии.и признания части родившихся начиная с 1991 года детей неграждан в качестве граждан, эмиграции и смертности.Цікаво...В октябре 1998 года на референдуме большинством голосов (52,5 % против 45 %) был одобрен закон, расширяющий круг лиц, имеющих право натурализоваться, и предоставляющий право по заявлению родителей признавать гражданами детей неграждан, родившихся в Латвии после 21 августа 1991 года.Дещо взяти з латвійського досвіду.При отриманні громадянства підтвердити лояльність до держави. Яким чином? Механізм потрібно було розробити в ті ще часи.