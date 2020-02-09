Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны. И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая. И все капстраны на вершине развитых не поместятся.
А у вас є теорія,яка доведе , що суспільство має вигляд квадрата? Чи все таки і суспільство має форму піраміди...де на вершині мала кількість лідерів-веде велику кількість населення,яке розташоване у підошві цієї піраміди Друге питання-який кут в цієї піраміди ( а ще краще щоб це був пірамідальний паралелограм) - і капіталізм(на відміну від вождизму) дозволяє створити більш справедливу фігуру. Піраміда з лідером - це якраз компартія на чолі з генсеком Капіталізм не має яскраво виражених лідерів,по тій простій причині , що різні капіталісти-йшли різними шляхами до свого багатства,але при цьому кількість таких успішних-на порядок(два-три) більша від кількості країн , а раз так то вершиною подібного утворення є не точка(диктатор) а відрізок (тисячі-десятки-сотні тисяч успішних)
Вы странно реагируете.
Когда оппоненты говорят о недостатках капитализма (того капитализма, каким вилите его Вы), это не означает, что они противопоставляют Вашей точке зрения тоталитаризм (вождизм, *социализм* и т.п.).
У Вас все ответы в таком стиле...
С моей стороны речь идёт всё о том же капитализме. Только не допотопном раннем))), а уже усовершенствованном элементами госрегулирования, соцпомощи и т.д., т.е. концепцией государства всеобщего благосостояния.
Упрощенно: Вам предлагают подсолить пищу (потому что голодуха прошла, невкусно пресное, дальше нужно двигаться), а Вы в ответ ссылаетесь -- да пачку соли уже вот сыпали и плохо получается)))
Фразы на слитой в СМИ аудиозаписи о том, что у президента "очень примитивное, простое понимание экономических процессов", были вырваны из контекста: на самом деле тот "очень умный", "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".
Бедный контекста, из него постоянно что-то вырывают Но Самокатчик уж подлизал, так подлизал Бубочке
В качестве компенсации для кредиторов, которые согласились списать часть долга страны, правительство дало им так называемые варранты на ВВП, которые обещают им выплаты, привязанные к годовому показателю роста внутреннего валового продукта.
"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - заявил он.
Подождите, подождите. Если бронежилеты некачественные, то почему не отзывают из войск? Некачественные бронежилеты подвергают опасности военных. А если не отзывают бронежилеты, то почему в СИЗО находится генерал Марченко ?
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сотрудников Министерства иностранных дел РФ наращивать усилия «по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, защите русского языка».
«И конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы», - говорится в поздравлении.
За поребриком придерживаются темы язык и армия. Но нам пригожинские задвигают тему - "набей желудок и ни о чём не думай"
7)Оскар 2020: полный список победителей Что за фильм "Паразиты" ? Хоакин Феникс - согласен, рафинированный псих в кубе Бред Питт - согласен, невероятно крут "История игрушек 4" - не столько хороший мульт, сколько другие были хуже Прокатили "Ирландца" по всем номинациям
Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.
А как нужно было поступить? И почему ошибка?
Негра́ждане (латыш. nepilsoņi) — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны, а также их потомкам.
Как причину непринятия «нулевого варианта» (гражданство для всех жителей Латвии) депутат Верховного совета от НФЛ Р. Марьяш называет непримиримую позицию уже запрещённого к тому времени Интерфронта и утверждения национал-радикалов о том, что «автоматическое предоставление латвийского гражданства всем жителям Латвии — означает неминуемый откат в прошлое, восстановление советской власти, прежних порядков».
"Теоретически у латышей была возможность бороться за свою независимость с оружием в руках. Это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь — попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого необходимы были голоса — ведь тогда голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша цель так называемый нулевой вариант. Но это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв."
— Андрей Пантелеев, многолетний председатель комиссии Сейма по национальной безопасности и лидер партии «Латвийский путь»
Для неграждан не устанавливалась воинская повинность, что долгое время отличало их от мужчин-граждан Латвии, но в 2007 году воинская обязанность была отменена в пользу профессиональной армии (последний призыв состоялся в конце 2005 г.).
Неграждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать им пожертвования. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов, и ЗАГСов и др. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сертификаты (примерный аналог российских ваучеров), в подсчёте пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в выезде без виз в ряд стран (до января 2007 г. — в том числе в большинство стран Европейского союза, Норвегию и Исландию). На 2013 год Латвийский комитет по правам человека насчитывает 80 различий между правами граждан и неграждан Латвии.
Число неграждан сокращается в результате натурализации и признания части родившихся начиная с 1991 года детей неграждан в качестве граждан, эмиграции и смертности.
Цікаво...
В октябре 1998 года на референдуме большинством голосов (52,5 % против 45 %) был одобрен закон, расширяющий круг лиц, имеющих право натурализоваться, и предоставляющий право по заявлению родителей признавать гражданами детей неграждан, родившихся в Латвии после 21 августа 1991 года. После референдума и вступления Латвии в ЕС в 2004 году, когда граждане Латвии получили возможность безвизовых поездок по большинству стран Европы, натурализация (в основном — неграждан) ускорилась.
Дещо взяти з латвійського досвіду. При отриманні громадянства підтвердити лояльність до держави. Яким чином? Механізм потрібно було розробити в ті ще часи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:Якщо створите досконалу державу з едмедобр (еда, медицина, образование), але при цьому на кордонах цієї держави буде присутня держава з армія-мова-віра і без едмедобр (еда, медицина, образование) - то час існування Держави без армовіра буде обчислюватись часом пересування танкової колони з східного кордону на західний
Ничего подобного, потому что наличие едмедобра будет стимулировать защищать государство от соседей, у которых есть один только армовир.
Багато назахищаєш без армії?
zРадио написав: Едмедобра без армии не бывает.
Серьозно? Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу
zРадио написав:А вот армовир без едмедобра - очень даже бывает. Это КНДР. Надеюсь, ты не станешь рассказывать о том, как это хорошо...
Не скажу Але чомусь Південна Корея (едемобра) не пробує захопити Північну В той час коли Північна спить і бачить як би це добратись до Південної
Тому У нас є своя північна корея - росія Хочемо ми чи не хочемо ,але від захоплення і розриву на три частини(новоросія-малоросія-галіція) - нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік.
Считаете Вы, что спас только патриотизм, считайте. Хотя данный миф требует доказательств. Потому что я считаю, что и без добробатов тот формат (а именно сброд и диверсанты) далеко бы не прошагали... И сколько бы ни прошагали всё равно были откинуты назад. До точки-момента подключения рашкой серьёзных сил. Ведь рашка-то задействовала БТГ и РТГ всего лишь...
И если прямо говорить, то добробаты могли остановить и освобождать только от сброда. Более менее серьёзное давление могут оказывать лишь ВСУ. Сами комбаты так и говорили, что они лишь помощники.
Через какой год подтянулись ВСУ?! Открывайте гуглом 2014 год... Уже 19 июля 95 бригада готова была к 470 км рейду. Полным ходом участвовали механизированные и пр. бригады.
Но это так... Считаете - считайте. Каждый имеет своё мнение.
Также, как и на то, что в эпоху контрактной!!! армии и потребителя-обывателя, эффективнее патриотизма будет всё же -- плата, обучение, оснащение, гарантии, а это - экономика, законы и пр.
И будет наёмник эффективно защищать. Вот на эту оболочку патриотизм со свистом уже натянется.
Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.
А как нужно было поступить? И почему ошибка?
Негра́ждане (латыш. nepilsoņi) — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны, а также их потомкам.
Как причину непринятия «нулевого варианта» (гражданство для всех жителей Латвии) депутат Верховного совета от НФЛ Р. Марьяш называет непримиримую позицию уже запрещённого к тому времени Интерфронта и утверждения национал-радикалов о том, что «автоматическое предоставление латвийского гражданства всем жителям Латвии — означает неминуемый откат в прошлое, восстановление советской власти, прежних порядков».
"Теоретически у латышей была возможность бороться за свою независимость с оружием в руках. Это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь — попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого необходимы были голоса — ведь тогда голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша цель так называемый нулевой вариант. Но это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв."
— Андрей Пантелеев, многолетний председатель комиссии Сейма по национальной безопасности и лидер партии «Латвийский путь»
Для неграждан не устанавливалась воинская повинность, что долгое время отличало их от мужчин-граждан Латвии, но в 2007 году воинская обязанность была отменена в пользу профессиональной армии (последний призыв состоялся в конце 2005 г.).
Неграждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать им пожертвования. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов, и ЗАГСов и др. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сертификаты (примерный аналог российских ваучеров), в подсчёте пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в выезде без виз в ряд стран (до января 2007 г. — в том числе в большинство стран Европейского союза, Норвегию и Исландию). На 2013 год Латвийский комитет по правам человека насчитывает 80 различий между правами граждан и неграждан Латвии.
Число неграждан сокращается в результате натурализации и признания части родившихся начиная с 1991 года детей неграждан в качестве граждан, эмиграции и смертности.
Цікаво...
В октябре 1998 года на референдуме большинством голосов (52,5 % против 45 %) был одобрен закон, расширяющий круг лиц, имеющих право натурализоваться, и предоставляющий право по заявлению родителей признавать гражданами детей неграждан, родившихся в Латвии после 21 августа 1991 года. После референдума и вступления Латвии в ЕС в 2004 году, когда граждане Латвии получили возможность безвизовых поездок по большинству стран Европы, натурализация (в основном — неграждан) ускорилась.
Дещо взяти з латвійського досвіду. При отриманні громадянства підтвердити лояльність до держави. Яким чином? Механізм потрібно було розробити.
Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ. Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов. Часть возвратилась, часть осталась, часть "выросла".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 лют, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хочу снести сюда ещё один пост, что непосредственно касается "Политических дискуссий"
Goodman написав:
ruvex написав:Конечно скорректируют, скоро и летом будут насчитывать.
Абонплпта на подходе.Тепловые сети , они же тоже сети. Тоже нужно обслуживать.
За электроэнергию -? Особенно для селян. За ПО?(Самсунг уже погнал отключать) А ведь всё, после ухода от "ХР" - перепрописано и "прошито"
За дороги -? За телевизор? За воздух? За осадки?(Чиполлино). За "Право"? За экологию?(Чернобыль, Донбасс,...)
Это стандартный процесс "Глобализации". - Так, что кто и кого куда загоняет? Тенденцию проследите.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ. Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов. Часть возвратилась, часть осталась, часть "выросла".
Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Фильм попал прямо в тренд социалистический направленности, который сейчас модный на Западе в лице Сандерса и других. Не морально быть сильно богатым, да еще кичиться этим, когда рядом столько сильно бедных. Комедия перерастающая в трагедию с неожиданным финалом. Ну к тренду наложилось еще и то, что сделан с кинематографической точки зрения на отлично. До этого взял главный приз в Каннах. По смыслу тот же Джокер только с элементами комедии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.
А как нужно было поступить?
Скопіювати досвід Прибалтики Ввести хоча б екзамен на знання мови... Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини
M-A-X написав:И почему ошибка?
Дивимось на результат 29 років основне питання - треба мова-віра-армія Чи не треба, бо москалі брати. А так Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:И будет наёмник эффективно защищать. Вот на эту оболочку патриотизм со свистом уже натянется.
Вместо голого патриотизма...
Я також вважаю що Краще бути багатим і здоровим-ніж бідним і хворим... Але всі роки незалежності, спроби стати багатим-нівелювались залишками соціалізму(високі податки) Спробуйте зрозуміти інформацію приведену мною пару сторінок тому Перше ЄС - 12% ВВП йде пенсіонерам Україна - 12% ВВП йде пенсіонерам Друге Чим менше бізнес віддає - тим швидше розвивається Третє Якщо наш бізнес - віддає стільки ж скільки бізнес в ЄС - чи є у нас можливість догнати нашому бізнесу рівень бізнесу ЄС Не має То треба вибирати Або соціалістичні ідеї - де всім всього не вистарчить Або повторюємо шлях Європи Спочатку гнобимо трудящих ... і після досягнення якогось рівня виробітку-пробуємо рівнятись на Швецію по рівню соцвиплат А залишатись Габоном і плакатись про Швецію - ми можемо довго+нудно+безперспективно.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 10 лют, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69