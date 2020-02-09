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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5486548754885489 Додано: Пон 10 лют, 2020 19:16 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ.

Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов.

Часть возвратилась, часть осталась, часть "выросла". Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ.Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов.Часть возвратилась, часть осталась, часть "выросла".

Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді. Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді.

Это не для полемики.

- Я уже высказал своё мнение:

МЫ ОБЯЗАНЫ БЕСПРИСТРАСТНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЁ С 1991 ГОДА.

Без этого невозможна экономическая, политическая и пр. "прогресс".

О Большинстве процессов, как глобальном контроле пипла, "Глобализации" - население не понимает и не представлет, что это такое.

Насильная коррупция, как элемент по уничтожению экономики Украины - не переформатированию, под "новые условия", а именно вывод из жизни.



"Коррупцию" - лично я приветствую, и все страны ПРИВЕТСТВУЮТ, когда она во благо "Государства".

Но внутри Государства - это есть процесс самоуничтожения, без воплощения "национальной идеи". Это не для полемики.- Я уже высказал своё мнение:МЫ ОБЯЗАНЫ БЕСПРИСТРАСТНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЁ С 1991 ГОДА.Без этого невозможна экономическая, политическая и пр. "прогресс".О Большинстве процессов, как глобальном контроле пипла, "Глобализации" - население не понимает и не представлет, что это такое.Насильная коррупция, как элемент по уничтожению экономики Украины - не переформатированию, под "новые условия", а именно вывод из жизни."Коррупцию" - лично я приветствую, и все страны ПРИВЕТСТВУЮТ, когда она во благо "Государства".Но внутри Государства - это есть процесс самоуничтожения, без воплощения "национальной идеи". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7765 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 19:22 budivelnik написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав: П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди. П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди. А как нужно было поступить? А как нужно было поступить? Скопіювати досвід Прибалтики

Ввести хоча б екзамен на знання мови...

Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини M-A-X написав: И почему ошибка? И почему ошибка? Дивимось на результат

29 років основне питання - треба мова-віра-армія

Чи не треба, бо москалі брати.

А так

Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна Скопіювати досвід ПрибалтикиВвести хоча б екзамен на знання мови...Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людиниДивимось на результат29 років основне питання - треба мова-віра-арміяЧи не треба, бо москалі брати.А такМова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна

Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?

Именно такие словоблуды и ..... Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?Именно такие словоблуды и ..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7765 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 19:28 sal написав: В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой. В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.

Ссылочкой не поделитесь ?

А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.

Плохо работаете, плохо Ссылочкой не поделитесь ?А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.Плохо работаете, плохо "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3909 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5486548754885489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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