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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:16
Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав:
Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ.
Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов.
Часть возвратилась, часть осталась, часть "выросла".
Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді.
Это не для полемики.
- Я уже высказал своё мнение:
МЫ ОБЯЗАНЫ БЕСПРИСТРАСТНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЁ С 1991 ГОДА.
Без этого невозможна экономическая, политическая и пр. "прогресс".
О Большинстве процессов, как глобальном контроле пипла, "Глобализации" - население не понимает и не представлет, что это такое.
Насильная коррупция, как элемент по уничтожению экономики Украины - не переформатированию, под "новые условия", а именно вывод из жизни.
"Коррупцию" - лично я приветствую, и все страны ПРИВЕТСТВУЮТ, когда она во благо "Государства".
Но внутри Государства - это есть процесс самоуничтожения, без воплощения "национальной идеи".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:22
budivelnik написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав:
П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.
А как нужно было поступить?
Скопіювати досвід Прибалтики
Ввести хоча б екзамен на знання мови...
Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини
M-A-X написав:
И почему ошибка?
Дивимось на результат
29 років основне питання - треба мова-віра-армія
Чи не треба, бо москалі брати.
А так
Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна
Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?
Именно такие словоблуды и .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:28
sal написав:
В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.
Ссылочкой не поделитесь ?
А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.
Плохо работаете, плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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