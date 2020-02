Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 54875488548954905491> Додано: Пон 10 лют, 2020 19:16 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ.

Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов.

Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді.

Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді. Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді.

Это не для полемики.

- Я уже высказал своё мнение:

МЫ ОБЯЗАНЫ БЕСПРИСТРАСТНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЁ С 1991 ГОДА.

Без этого невозможна экономическая, политическая и пр. "прогресс".

О Большинстве процессов, как глобальном контроле пипла, "Глобализации" - население не понимает и не представлет, что это такое.

Насильная коррупция, как элемент по уничтожению экономики Украины - не переформатированию, под "новые условия", а именно вывод из жизни.



"Коррупцию" - лично я приветствую, и все страны ПРИВЕТСТВУЮТ, когда она во благо "Государства".

Це не для полемики.- Я уже высказал своё мнение:МЫ ОБЯЗАНЫ БЕСПРИСТРАСТНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЁ С 1991 ГОДА.Без этого невозможна экономическая, политическая и пр. "прогресс".О Большинстве процессов, как глобальном контроле пипла, "Глобализации" - население не понимает и не представлет, что это такое.Насильная коррупция, как элемент по уничтожению экономики Украины - не переформатированию, под "новые условия", а именно вывод из жизни."Коррупцию" - лично я приветствую, и все страны ПРИВЕТСТВУЮТ, когда она во благо "Государства".Но внутри Государства - это есть процесс самоуничтожения, без воплощения "национальной идеи".

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:22 budivelnik написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав: П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?

Скопіювати досвід Прибалтики

Ввести хоча б екзамен на знання мови...

Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини M-A-X написав: И почему ошибка? И почему ошибка? Дивимось на результат

29 років основне питання - треба мова-віра-армія

Чи не треба, бо москалі брати.

А так

Скопіювати досвід ПрибалтикиВвести хоча б екзамен на знання мови...Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людиниДивимось на результат29 років основне питання - треба мова-віра-арміяЧи не треба, бо москалі брати.А такМова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна

Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?

Именно такие словоблуды и .....

Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?

Именно такие словоблуды и ..... Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?Именно такие словоблуды и ..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:28 sal написав: В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.

Ссылочкой не поделитесь ?

А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.

Плохо работаете, плохо

Ссылочкой не поделитесь ?

А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.

Плохо работаете, плохо Ссылочкой не поделитесь ?А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.Плохо работаете, плохо "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:32

Внутри Офиса Президента конфликт с анонимными телеграм каналами частично исчерпан, и сетка снова работает (информацию с ОП получают).

Внутри Офиса Президента конфликт с анонимными телеграм каналами частично исчерпан, и сетка снова работает (информацию с ОП получают).

Как поясняет источник, есть определенные договорённости с Андреем Ермаком, что международная повестка согласовывается с ним лично. Результатом конфликта стало увеличение количества телеграм каналов ( на данный момент каждый день появляются новые политические телеграм проекты), а их контент настолько разнообразен, что охватывает большое количество пользователей.

В ОП решили развивать свою расширенную сетку политически телеграм каналов на которую будут выделять сумму финансирования около 100 тыс. $ в месяц.

Такое решение в Офисе Президента приняли после консультаций с провайдерами и международными телекоммуникационными компаниями, осознали бесперспективность блокировки социальной сети. Публичная критика анонимных телеграм каналов будет продолжена, но с параллельным развитием десятка новых «своих» телеграм проектов.

Дело в том, что скоро местные выборы...



https://t.me/legitimniy/3111 #СлухиВнутри Офиса Президента конфликт с анонимными телеграм каналами частично исчерпан, и сетка снова работает (информацию с ОП получают).Как поясняет источник, есть определенные договорённости с Андреем Ермаком, что международная повестка согласовывается с ним лично. Результатом конфликта стало увеличение количества телеграм каналов ( на данный момент каждый день появляются новые политические телеграм проекты), а их контент настолько разнообразен, что охватывает большое количество пользователей.В ОП решили развивать свою расширенную сетку политически телеграм каналов на которую будут выделять сумму финансирования около 100 тыс. $ в месяц.Такое решение в Офисе Президента приняли после консультаций с провайдерами и международными телекоммуникационными компаниями, осознали бесперспективность блокировки социальной сети. Публичная критика анонимных телеграм каналов будет продолжена, но с параллельным развитием десятка новых «своих» телеграм проектов.Дело в том, что скоро местные выборы...

Форумчанин року Повідомлень: 10478 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6548 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 19:34 budivelnik написав: detroytred написав: И будет наёмник эффективно защищать.

Вот на эту оболочку патриотизм со свистом уже натянется.



Вместо голого патриотизма... И будет наёмник эффективно защищать.Вот на эту оболочку патриотизм со свистом уже натянется.Вместо голого патриотизма... Я також вважаю що

Краще бути багатим і здоровим-ніж бідним і хворим...

Але всі роки незалежності, спроби стати багатим-нівелювались залишками соціалізму(високі податки)

Спробуйте зрозуміти інформацію приведену мною пару сторінок тому

Перше

ЄС - 12% ВВП йде пенсіонерам

Україна - 12% ВВП йде пенсіонерам

Друге

Чим менше бізнес віддає - тим швидше розвивається

Третє

Якщо наш бізнес - віддає стільки ж скільки бізнес в ЄС - чи є у нас можливість догнати нашому бізнесу рівень бізнесу ЄС

Не має

То треба вибирати

Або соціалістичні ідеї - де всім всього не вистарчить

Або повторюємо шлях Європи

Спочатку гнобимо трудящих ... і після досягнення якогось рівня виробітку-пробуємо рівнятись на Швецію по рівню соцвиплат

А залишатись Габоном і плакатись про Швецію - ми можемо довго+нудно+безперспективно. Я також вважаю щоАле всі роки незалежності, спроби стати багатим-нівелювались залишками соціалізму(високі податки)Спробуйте зрозуміти інформацію приведену мною пару сторінок томуЄС - 12% ВВП йде пенсіонерамУкраїна - 12% ВВП йде пенсіонерамЧим менше бізнес віддає - тим швидше розвиваєтьсяЯкщо наш бізнес - віддає стільки ж скільки бізнес в ЄС - чи є у нас можливість догнати нашому бізнесу рівень бізнесу ЄСНе маєТо треба вибиратиАбо соціалістичні ідеї - де всім всього не вистарчитьАбо повторюємо шлях ЄвропиСпочатку гнобимо трудящих ... і після досягнення якогось рівня виробітку-пробуємо рівнятись на Швецію по рівню соцвиплатА залишатись Габоном і плакатись про Швецію - ми можемо



Мине чисто по человечески интересно:

1. Нахрена сколько букаФФ?

2. Банкротство, приватизация, оптимизация, "пакращання"

3. ...три "Дэ"

4. Вывод всей дополнительной прибыли, уничтожение экономически активных прибыльных предприятий.

5. Офшоры

6. Технологическое уничтожение .....

..........................................

В Украине физически нет ничего перспективного, при чём не по причине такового, а по причине насильно навязанного из-вне.

И падение происходит от 16 000 $ в 1991 до того, что маємо!

Но о Лазаренко, островах, замках,......

Само "Государство" заменено на "чей то интерес" - РФская оккупация показала население, что живёт в "Государстве" и "слуг", что имеют свои вотчины. Что с 2011 прямым текстом противоречит Конституции!





По иному звучит: пусть 12% на социалку, значит "кто-то" занимается не тем, что ему прописано: не увеличивает доходную часть бюджета путём развития, а тупо "безвозвратно продаёт" саму возможность развития, вместе с базовыми отраслями.(населением, территориями, технологиями, заводами, месторождениями,....) - именно об этом, при упоминании 2011 года я всегда говорю. Мине чисто по человечески интересно:1. Нахрена сколько букаФФ?2. Банкротство, приватизация, оптимизация, "пакращання"3. ...три "Дэ"4. Вывод всей дополнительной прибыли, уничтожение экономически активных прибыльных предприятий.5. Офшоры6. Технологическое уничтожение ...............................................В Украине физически нет ничего перспективного, при чём не по причине такового, а по причине насильно навязанного из-вне.И падение происходит от 16 000 $ в 1991 до того, что маємо!Но о Лазаренко, островах, замках,......Само "Государство" заменено на "чей то интерес" - РФская оккупация показала население, что живёт в "Государстве" и "слуг", что имеют свои вотчины. Что с 2011 прямым текстом противоречит Конституции!По иному звучит: пусть 12% на социалку, значит "кто-то" занимается не тем, что ему прописано: не увеличивает доходную часть бюджета путём развития, а тупо "безвозвратно продаёт" саму возможность развития, вместе с базовыми отраслями.(населением, территориями, технологиями, заводами, месторождениями,....) - именно об этом, при упоминаниия всегда говорю. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 лют, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:35 Re: Політичні дискусії freeze написав: По смыслу тот же Джокер только с элементами комедии.

Через силу додивився цей "Джокер". Банальний сюжет про спадкового божевільного, який перестав піти ліки, і тому, поступово, з'їхав з планок. До речі, відразу не повірив в його роман з сусідкою.

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:38 Вкладчик1234 написав: Dubinsky.pro, [10.02.20 15:57]

Дальше даже можно было не читать.

А вот что пишут о OAN

One America News Network

The channel has been noted for promoting falsehoods and conspiracy theories.[18][21]

Канал был отмечен за продвижение лжи и теории заговора.[18][21]

И это не единственное такое предложение.

Плохо работаете, плохо

Дальше даже можно было не читать.



А вот что пишут о OAN

One America News Network

The channel has been noted for promoting falsehoods and conspiracy theories.[18][21]

Канал был отмечен за продвижение лжи и теории заговора.[18][21]

И это не единственное такое предложение.



Плохо работаете, плохо Дальше даже можно было не читать.А вот что пишут о OANИ это не единственное такое предложение.Плохо работаете, плохо "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3911 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 19:43 budivelnik написав: Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу

Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу



Ок, пусть будет так. Я всегда говорил, что за укрепление армии, даже если это дорого. Я против "вира", пока не решены кричащие социальные проблемы. Да и когда они решены, это атавизмы, в которых здоровое общество не требует государственного вмешательства.



budivelnik написав: нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік. нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік.



Прежде, чем рассуждать о том, кто-что нас спасло, стоит поставить вопрос, что нас чуть не погубило! И, предвкушая твой ответ, это не путен! У нас и до путена нерешенных проблем и противоречий было по горло, и после него - останется... Ок, пусть будет так. Я всегда говорил, что за укрепление армии, даже если это дорого. Я против "вира", пока не решены кричащие социальные проблемы. Да и когда они решены, это атавизмы, в которых здоровое общество не требует государственного вмешательства.Прежде, чем рассуждать о том, кто-что нас спасло, стоит поставить вопрос, что нас чуть не погубило! И, предвкушая твой ответ, это не путен! У нас и до путена нерешенных проблем и противоречий было по горло, и после него - останется... Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 лют, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:46 Козак-характерник написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав: П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?

И почему ошибка?

Негра́ждане (латыш. nepilsoņi) — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны, а также их потомкам.

А как нужно было поступить?

И почему ошибка? А как нужно было поступить?И почему ошибка?

Негра́ждане (латыш. nepilsoņi) — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны, а также их потомкам.



Как причину непринятия «нулевого варианта» (гражданство для всех жителей Латвии) депутат Верховного совета от НФЛ Р. Марьяш называет непримиримую позицию уже запрещённого к тому времени Интерфронта и утверждения национал-радикалов о том, что «автоматическое предоставление латвийского гражданства всем жителям Латвии — означает неминуемый откат в прошлое, восстановление советской власти, прежних порядков» .



"Теоретически у латышей была возможность бороться за свою независимость с оружием в руках. Это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь — попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого необходимы были голоса — ведь тогда голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша цель так называемый нулевой вариант. Но это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв. "



— Андрей Пантелеев, многолетний председатель комиссии Сейма по национальной безопасности и лидер партии «Латвийский путь»



Для неграждан не устанавливалась воинская повинность, что долгое время отличало их от мужчин-граждан Латвии, но в 2007 году воинская обязанность была отменена в пользу профессиональной армии (последний призыв состоялся в конце 2005 г.).



Неграждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать им пожертвования. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов, и ЗАГСов и др. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сертификаты (примерный аналог российских ваучеров), в подсчёте пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в выезде без виз в ряд стран (до января 2007 г. — в том числе в большинство стран Европейского союза, Норвегию и Исландию). На 2013 год Латвийский комитет по правам человека насчитывает 80 различий между правами граждан и неграждан Латвии.



Число неграждан сокращается в результате натурализации и признания части родившихся начиная с 1991 года детей неграждан в качестве граждан, эмиграции и смертности.



Цікаво... :!:



В октябре 1998 года на референдуме большинством голосов (52,5 % против 45 %) был одобрен закон, расширяющий круг лиц, имеющих право натурализоваться, и предоставляющий право по заявлению родителей признавать гражданами детей неграждан, родившихся в Латвии после 21 августа 1991 года. После референдума и вступления Латвии в ЕС в 2004 году, когда граждане Латвии получили возможность безвизовых поездок по большинству стран Европы, натурализация (в основном — неграждан) ускорилась . :P



Дещо взяти з латвійського досвіду. :) При отриманні громадянства підтвердити лояльність до держави. Яким чином? Механізм потрібно було розробити в ті ще часи.

0. Этим Вы разделяете людей на правильных и неправильных.

1. Это все недемократично.

2. Ну и что Латвия построила за годы независимости?

3. Где в экс-СССР произошел откат в СССР? С кем Латвии нужно было в 92 году бороться за независимость?

4. 90% проголосовало на референдуме за независимость. Этого мало?

5. Лояльность к государству.

А диссиденты в СССР были лояльны к государству? А протестующие на майдане? А жители Донбасса, которые остались лояльны предыдущему государству.

6. Может неправильных сразу сжигать, чего мелочиться?

П.С.

Это Ваши мысли, или их Вам кто-то вкладывает в голову?

0. Этим Вы разделяете людей на правильных и неправильных.

1. Это все недемократично.

2. Ну и что Латвия построила за годы независимости?

3. Где в экс-СССР произошел откат в СССР? С кем Латвии нужно было в 92 году бороться за независимость?

4. 90% проголосовало на референдуме за независимость. Этого мало?

5. Лояльность к государству.

А диссиденты в СССР были лояльны к государству? А протестующие на майдане? А жители Донбасса, которые остались лояльны предыдущему государству.

6. Может неправильных сразу сжигать, чего мелочиться?



П.С.

Это Ваши мысли, или их Вам кто-то вкладывает в голову? 0. Этим Вы разделяете людей на правильных и неправильных.1. Это все недемократично.2. Ну и что Латвия построила за годы независимости?3. Где в экс-СССР произошел откат в СССР? С кем Латвии нужно было в 92 году бороться за независимость?4. 90% проголосовало на референдуме за независимость. Этого мало?5. Лояльность к государству.А диссиденты в СССР были лояльны к государству? А протестующие на майдане? А жители Донбасса, которые остались лояльны предыдущему государству.6. Может неправильных сразу сжигать, чего мелочиться?П.С.Это Ваши мысли, или их Вам кто-то вкладывает в голову? Манипуляторы:

Додано: Пон 10 лют, 2020 19:53 Kudrjavuy написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав: П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?

И почему ошибка?

Я с Вами больше, чем согласен.

И речь в первую очередь идёт о репатриантах - Крымских татарах, в то же время 50% населения РФ и славян бывших советских республик, на период 1991 года имеют украинские корни.

Вы точно со мной согласны?

А как нужно было поступить?

И почему ошибка? А как нужно было поступить?И почему ошибка?

Я с Вами больше, чем согласен.

И речь в первую очередь идёт о репатриантах - Крымских татарах, в то же время 50% населения РФ и славян бывших советских республик, на период 1991 года имеют украинские корни. Я с Вами больше, чем согласен.И речь в первую очередь идёт о репатриантах - Крымских татарах, в то же время 50% населения РФ и славян бывших советских республик, на период 1991 года имеют украинские корни.

Вы точно со мной согласны? Вы точно со мной согласны? Манипуляторы:

