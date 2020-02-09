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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54875488548954905491>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:16

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Вероятно Вы поздно закончили ВУЗ.
Из Украинских ВУЗов, техникумов, ПТУ - по "направлению" по всем республиках СССР до последнего рассылали специалистов.
Часть возвратилась, часть осталась, часть "выросла".

Я не кажу про сліпе переймання досвіду, а використання досвіду, з урахуванням місцевої специфіки. Яким чином підтверджувати лояльність? Питання для роздумів. Але час вже минув. Тому це суто гіпотетичний погляд у минуле і як треба було діяти тоді.

Это не для полемики.
- Я уже высказал своё мнение:
МЫ ОБЯЗАНЫ БЕСПРИСТРАСТНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЁ С 1991 ГОДА.
Без этого невозможна экономическая, политическая и пр. "прогресс".
О Большинстве процессов, как глобальном контроле пипла, "Глобализации" - население не понимает и не представлет, что это такое.
Насильная коррупция, как элемент по уничтожению экономики Украины - не переформатированию, под "новые условия", а именно вывод из жизни.

"Коррупцию" - лично я приветствую, и все страны ПРИВЕТСТВУЮТ, когда она во благо "Государства".
Но внутри Государства - это есть процесс самоуничтожения, без воплощения "национальной идеи".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:22

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:
  Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.
А как нужно было поступить?
Скопіювати досвід Прибалтики
Ввести хоча б екзамен на знання мови...
Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини
  M-A-X написав:И почему ошибка?
Дивимось на результат
29 років основне питання - треба мова-віра-армія
Чи не треба, бо москалі брати.
А так
Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна

Интересно, что Вы не представляєте, или просто неспособны представлять, что и кто вынуждал, или как принуждал Украину к "Будапештскому меморандуму"?
Именно такие словоблуды и .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:28

  sal написав:В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.

Ссылочкой не поделитесь ? :)
А то гугл выдаёт только ссылки на российские сайты.
Плохо работаете, плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:32

#Слухи
Внутри Офиса Президента конфликт с анонимными телеграм каналами частично исчерпан, и сетка снова работает (информацию с ОП получают).
Как поясняет источник, есть определенные договорённости с Андреем Ермаком, что международная повестка согласовывается с ним лично. Результатом конфликта стало увеличение количества телеграм каналов ( на данный момент каждый день появляются новые политические телеграм проекты), а их контент настолько разнообразен, что охватывает большое количество пользователей.
В ОП решили развивать свою расширенную сетку политически телеграм каналов на которую будут выделять сумму финансирования около 100 тыс. $ в месяц.
Такое решение в Офисе Президента приняли после консультаций с провайдерами и международными телекоммуникационными компаниями, осознали бесперспективность блокировки социальной сети. Публичная критика анонимных телеграм каналов будет продолжена, но с параллельным развитием десятка новых «своих» телеграм проектов.
Дело в том, что скоро местные выборы...

https://t.me/legitimniy/3111
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:И будет наёмник эффективно защищать.
Вот на эту оболочку патриотизм со свистом уже натянется.

Вместо голого патриотизма...
Я також вважаю що
Краще бути багатим і здоровим-ніж бідним і хворим...
Але всі роки незалежності, спроби стати багатим-нівелювались залишками соціалізму(високі податки)
Спробуйте зрозуміти інформацію приведену мною пару сторінок тому
Перше
ЄС - 12% ВВП йде пенсіонерам
Україна - 12% ВВП йде пенсіонерам
Друге
Чим менше бізнес віддає - тим швидше розвивається
Третє
Якщо наш бізнес - віддає стільки ж скільки бізнес в ЄС - чи є у нас можливість догнати нашому бізнесу рівень бізнесу ЄС
Не має
То треба вибирати
Або соціалістичні ідеї - де всім всього не вистарчить
Або повторюємо шлях Європи
Спочатку гнобимо трудящих ... і після досягнення якогось рівня виробітку-пробуємо рівнятись на Швецію по рівню соцвиплат
А залишатись Габоном і плакатись про Швецію - ми можемо довго+нудно+безперспективно.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мине чисто по человечески интересно:
1. Нахрена сколько букаФФ?
2. Банкротство, приватизация, оптимизация, "пакращання"
3. ...три "Дэ"
4. Вывод всей дополнительной прибыли, уничтожение экономически активных прибыльных предприятий.
5. Офшоры
6. Технологическое уничтожение .....
..........................................
В Украине физически нет ничего перспективного, при чём не по причине такового, а по причине насильно навязанного из-вне.
И падение происходит от 16 000 $ в 1991 до того, что маємо!
Но о Лазаренко, островах, замках,......
Само "Государство" заменено на "чей то интерес" - РФская оккупация показала население, что живёт в "Государстве" и "слуг", что имеют свои вотчины. Что с 2011 прямым текстом противоречит Конституции!


По иному звучит: пусть 12% на социалку, значит "кто-то" занимается не тем, что ему прописано: не увеличивает доходную часть бюджета путём развития, а тупо "безвозвратно продаёт" саму возможность развития, вместе с базовыми отраслями.(населением, территориями, технологиями, заводами, месторождениями,....) - именно об этом, при упоминании 2011 года я всегда говорю.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 лют, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По смыслу тот же Джокер только с элементами комедии.

Через силу додивився цей "Джокер". Банальний сюжет про спадкового божевільного, який перестав піти ліки, і тому, поступово, з'їхав з планок. До речі, відразу не повірив в його роман з сусідкою. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:38

  Вкладчик1234 написав:Dubinsky.pro, [10.02.20 15:57]

Дальше даже можно было не читать.

А вот что пишут о OAN
One America News Network
The channel has been noted for promoting falsehoods and conspiracy theories.[18][21]

Канал был отмечен за продвижение лжи и теории заговора.[18][21]

И это не единственное такое предложение.

Плохо работаете, плохо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:43

  budivelnik написав:Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу


Ок, пусть будет так. Я всегда говорил, что за укрепление армии, даже если это дорого. Я против "вира", пока не решены кричащие социальные проблемы. Да и когда они решены, это атавизмы, в которых здоровое общество не требует государственного вмешательства.

  budivelnik написав:нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік.


Прежде, чем рассуждать о том, кто-что нас спасло, стоит поставить вопрос, что нас чуть не погубило! И, предвкушая твой ответ, это не путен! У нас и до путена нерешенных проблем и противоречий было по горло, и после него - останется...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 лют, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:46

  Козак-характерник написав:
  M-A-X написав:
  Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?
И почему ошибка?

Негра́ждане (латыш. nepilsoņi) — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны, а также их потомкам.

Как причину непринятия «нулевого варианта» (гражданство для всех жителей Латвии) депутат Верховного совета от НФЛ Р. Марьяш называет непримиримую позицию уже запрещённого к тому времени Интерфронта и утверждения национал-радикалов о том, что «автоматическое предоставление латвийского гражданства всем жителям Латвии — означает неминуемый откат в прошлое, восстановление советской власти, прежних порядков».

"Теоретически у латышей была возможность бороться за свою независимость с оружием в руках. Это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь — попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого необходимы были голоса — ведь тогда голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша цель так называемый нулевой вариант. Но это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв."

— Андрей Пантелеев, многолетний председатель комиссии Сейма по национальной безопасности и лидер партии «Латвийский путь»

Для неграждан не устанавливалась воинская повинность, что долгое время отличало их от мужчин-граждан Латвии, но в 2007 году воинская обязанность была отменена в пользу профессиональной армии (последний призыв состоялся в конце 2005 г.).

Неграждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать им пожертвования. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов, и ЗАГСов и др. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сертификаты (примерный аналог российских ваучеров), в подсчёте пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в выезде без виз в ряд стран (до января 2007 г. — в том числе в большинство стран Европейского союза, Норвегию и Исландию). На 2013 год Латвийский комитет по правам человека насчитывает 80 различий между правами граждан и неграждан Латвии.

Число неграждан сокращается в результате натурализации и признания части родившихся начиная с 1991 года детей неграждан в качестве граждан, эмиграции и смертности.

Цікаво... :!:

В октябре 1998 года на референдуме большинством голосов (52,5 % против 45 %) был одобрен закон, расширяющий круг лиц, имеющих право натурализоваться, и предоставляющий право по заявлению родителей признавать гражданами детей неграждан, родившихся в Латвии после 21 августа 1991 года. После референдума и вступления Латвии в ЕС в 2004 году, когда граждане Латвии получили возможность безвизовых поездок по большинству стран Европы, натурализация (в основном — неграждан) ускорилась. :P

Дещо взяти з латвійського досвіду. :) При отриманні громадянства підтвердити лояльність до держави. Яким чином? Механізм потрібно було розробити в ті ще часи.

0. Этим Вы разделяете людей на правильных и неправильных.
1. Это все недемократично.
2. Ну и что Латвия построила за годы независимости?
3. Где в экс-СССР произошел откат в СССР? С кем Латвии нужно было в 92 году бороться за независимость?
4. 90% проголосовало на референдуме за независимость. Этого мало?
5. Лояльность к государству.
А диссиденты в СССР были лояльны к государству? А протестующие на майдане? А жители Донбасса, которые остались лояльны предыдущему государству.
6. Может неправильных сразу сжигать, чего мелочиться?

П.С.
Это Ваши мысли, или их Вам кто-то вкладывает в голову?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:53

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:
  Козак-характерник написав:П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.

А как нужно было поступить?
И почему ошибка?

Я с Вами больше, чем согласен.
И речь в первую очередь идёт о репатриантах - Крымских татарах, в то же время 50% населения РФ и славян бывших советских республик, на период 1991 года имеют украинские корни.

Вы точно со мной согласны?
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