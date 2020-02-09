Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-A-X написав:0. Этим Вы разделяете людей на правильных и неправильных. 1. Это все недемократично.
Ні, це навпаки демократично. І чесно.
Я не розділяю людей, а надаю їм право вибору: самовизначитися і бути щасливими у своєму виборі.
НЕ чесно було б до всіх: і прихильників незалежності, і супротивників - займатися демагогією.
Кожна людина має свободу волі. Цим правом її наділив Творець.
Людина має право жити там, де обирає, розмовляти тією мовою, що обирає,сповідувати ті цінності, що обирає. І я не мушу перешкоджати вільному вибору людини. Але перед тим як поставити людину перед вибором, треба окреслити чіткі правила, щоб людина не обирала кота в мішку.
А якщо людина сама себе відділяє від щастя і звинувачує в свому нещасті інших, то це психічний розлад. До психолога. А якщо хвороба запущена до психіатра або в стаціонар. А то як у тому прислів'ї: їжачки кололися, плакали, але продовжували смакувати кактус.
M-A-X написав:Это Ваши мысли, или их Вам кто-то вкладывает в голову?
Власні думки. Але мої думки базуються на Істині. Перевірені до Істини.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 10 лют, 2020 20:09, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
M-A-X написав:0. Этим Вы разделяете людей на правильных и неправильных. 1. Это все недемократично.
Ні, це навпаки демократично. І чесно.
Я считаю нет. Это видно по остальным пунктам. Латвия наверно одна такая страна в мире. В США такого нет. Это своего рода самоутверждение одних будет за счет других.
Козак-характерник написав:
M-A-X написав:Это Ваши мысли, или их Вам кто-то вкладывает в голову?
Власні думки. Але мої думки базуються на Істині. Перевірені до Істини.
Все относительно.
Козак-характерник написав:Я не розділяю людей, а надаю їм право вибору: самовизначитися і бути щасливими у своєму виборі.
Почему люди должны еще в чем-то определяться. Они хотят просто спокойно жить.
Козак-характерник написав:НЕ чесно було б до всіх: і прихильників незалежності, і супротивників - займатися демагогією.
А так бы демагогией занимались бы только к сторонникам независимости. 90% проголосовали за независимость. Что еще нужно? Остальные 10 не взяли топоры. Прошлое необходимо оставить в покое, как Вы сами призываете.
Козак-характерник написав:Кожна людина має свободу волі. Цим правом її наділив Творець.
Людина має право жити там, де обирає, розмовляти тією мовою, що обирає,сповідувати ті цінності, що обирає. І я не мушу перешкоджати вільному вибору людини.
А Вы предлагаете лишить человека права свободного выбора. Люди хотят просто спокойно жить. Не нужен людям навязанный выбор. Как на майдане: или за ЕС, или за Таежный Союз.
Козак-характерник написав:Але перед тим як поставити людину перед вибором, треба окреслити чіткі правила, щоб людина не обирала кота в мішку.
Уже писал, что не нужно ставить человека перед выбором и манипулировать им. Какие правила, о чем?
Козак-характерник написав:А якщо людина сама себе відділяє від щастя і звинувачує в свому нещасті інших, то це психічний розлад. До психолога. А якщо хвороба запущена до психіатра або в стаціонар. А то як у тому прислів'ї: їжачки кололися, плакали, але продовжували смакувати кактус. :)
Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%. Типа нужно меньше. Что я об этом думаю: 1. Рядовые пенсионеры получают понты. После майдана положение пенсионеров ухудшилось. Минимальную зарплату повысили в пару раз, вышло примерно на то самое, может и больше. А вот пенсии нет. 2. Но есть касты привилегированных пенсионеров, доплаты которым финансируются с госбюджета. Так только попробуй тронуть этих, сразу вонь начинается: менты, военные. 3. Экономика - это соединяющиеся сосуды. Те 12% пенсионерам идут на рынок, где за них что-то покупают.
Нужен работающий закон. И чтобы государство отстаивало интересы своих производителей.
M-A-X написав:Почему люди должны еще в чем-то определяться. Они хотят просто спокойно жить.
На всі Ваші тези не відповідатиму, достатньо буде відповіді на цю. Щоб зрозуміти відповіді на всі інші запитання.
Вже писав Будівельнику, що однією з відмінностей між Людиною і твариною, яку заклав Творець, є свобода волі. На нас всіх є первородний гріх Адама і Єви. Ми вигнані з Раю. І шукаємо всі в різний спосіб свій втрачений Рай. А Рай - це повернення до Бога. Ми самі, власною волею можемо вже тут, зараз на Землі побудувати свій Рай і пекло. Завдяки чому? Завдяки власному вибору. З вибором у своєму житті ми стикаємося постійно, навіть обираючи, що випити з ранку: каву чи чай? Вибір скрізь, від простих побутових речей до екзестенціних речей. Тому просто спокійно жити не вдасться. Завжди треба визначатися. Бо йде постійна боротьба Добра зі Злом в серці кожної людини. Диявол постійно пильнує за нами і хоче погубити, а Бог, навпаки врятувати і дати вічне життя. Бог нас всіх любить і чекає. І Бог обирає обранних для Спасіння. Але бути обраним чи ні - наш вибір.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
M-A-X написав:Почему люди должны еще в чем-то определяться. Они хотят просто спокойно жить.
На всі Ваші тези не відповідатиму, достатньо буде відповіді на цю. :P Щоб зрозуміти відповіді на всі інші запитання.
1. А не нужно на все отвечать. Достаточно прочитать и понять, что не нужно людей ставить перед навязанным выбором. Люди хотят спокойно жить. А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я?
2. Животные и выбор. У животных тоже есть выбор. Они не такие тупые как Вы думаете. Они добрее многих людей.
budivelnik написав:Тоді це не емедобра. а армемедобра - тобто армія вже потрібна і потрібне в першу чергу
Ок, пусть будет так. Я всегда говорил, что за укрепление армии, даже если это дорого. Я против "вира", пока не решены кричащие социальные проблемы. Да и когда они решены, это атавизмы, в которых здоровое общество не требует государственного вмешательства.
Чудово Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову.. Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію?
zРадио написав:
budivelnik написав:нас спасло- патріотизм в першу чергу , а партіотизм це мова-віра.... армія підтягнулась через рік.
Прежде, чем рассуждать о том, кто-что нас спасло, стоит поставить вопрос, что нас чуть не погубило! И, предвкушая твой ответ, это не путен! У нас и до путена нерешенных проблем и противоречий было по горло, и после него - останется...
Тепер давайте поговоримо що на ледь не згубило.. Як на мене - це віра Віра в доброго брата,який хоче нам щастя...реальність виявилась для нас жахливою Тисячі убитих ( у нас до 2014 - не було навіть десятка вбитих на мовно-релігійному грунті) , мінус 5% території ,одурманених чужою пропагандою 5-7% населення.... Тому Держава крім хліба й видовищ-повинна була створити СВОЮ ВІРУ Ця своя віра - це віра в те , що Західна система розвивається швидше і ефективніше від Східної... а тому ті хто не розуміють - повинні в це повірити. А доказ - простий як двері Перше - куди відправляють своїх дітей можновладці(як наші так і Східні) Другий - де зберігають свої статки можновладці... Все, далі можна викликати дейтройта і нехай він починає розводити масло маслянисте типу Він не проти того що на Заході краще всім(від пересічних до олігархів) але він має власну думку яка каже що можна щось зробити не так...можна доточити до західної ідеї - ще й трошки східної... Тільки в мене запитання Чи можна вставити навіть в здоровий організм - малюсіньке інородне тіло? Відповідь проста Вставити можна - тільки з часом весь цей здоровий і цілісний організм перетвориться в купу погано пахнучого гімна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
M-A-X написав:А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я?
Звісно розумію, але ми всі іноді вимушені обирати в тих умовах, які створені не нами. В будь-якому випадку ми не взмозі осягнути Божий замисел. Тому змиріть свою гординю і визнайте свою гріховність. Покайтеся! І моліться, щоб Бог нам всім допоміг боротися з гріхом у власному серці. Будьмо смиренні, як справжні християне! І непримиренні до гріха і диявола.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.