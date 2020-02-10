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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54895490549154925493> Додано: Пон 10 лют, 2020 20:55 M-A-X написав: А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я? А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я? Особисто Ви можете чогось хотіти чи не хотіти...

Але ви це 1/42 000 000...

Що буде якщо кожен з 42 млн - буде хотіти в різні сторони?Тодіж навіть сторін світу на кожного не напасешся.

От і виходить

Або демократія - меншість йде за більшістю

або диктатура пролетаріату - кожен може хотіти в протилежні сторону...тоді бідність-смерть-безперспективність...ордло в кінцевому результаті.

То як - стаєте демократом чи йдете(і тягнете) своїх нащадків(сусідів) в нікуди? Особисто Ви можете чогось хотіти чи не хотіти...Але ви це 1/42 000 000...Що буде якщо кожен з 42 млн - буде хотіти в різні сторони?Тодіж навіть сторін світу на кожного не напасешся.От і виходитьАбо демократія - меншість йде за більшістюабо диктатура пролетаріату - кожен може хотіти в протилежні сторону...тоді бідність-смерть-безперспективність...ордло в кінцевому результаті.То як - стаєте демократом чи йдете(і тягнете) своїх нащадків(сусідів) в нікуди? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22048 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:03 Козак-характерник написав: M-A-X написав: А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я?

А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я?

Звісно розумію, але ми всі іноді вимушені обирати в тих умовах, які створені не нами. Звісно розумію, але ми всі іноді вимушені обирати в тих умовах, які створені не нами.

Это не значит, что мы должны выбирать.

Пускай планы тех, кто хочет нас поссорить, проваляться. Это не значит, что мы должны выбирать.Пускай планы тех, кто хочет нас поссорить, проваляться. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1818 З нами з: 08.10.15 Подякував: 684 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05 detroytred написав: Будивельник

То, что у нас именно социальная нагрузка, является препятствием для развития бизнеса, требует обоснования.



Можно нашему бизнесу уменьшить налоговую нагрузку.

И что?

Прям начнётся развитие, модернизация?!



Вот Вы, например, как увеличите рост своего бизнеса?

Или проще: рост Вашего бизнеса сдерживает недостаток средств?



З.Ы. у нас одни носятся не знают куда *лишние* деньги впихнуть, другим - на минимальные потребности не хватает.

Ну получат первые ещё небольшой излишек и что?

Купит Ринат ещё одну виллу... БудивельникТо, что у нас именно социальная нагрузка, является препятствием для развития бизнеса, требует обоснования.Можно нашему бизнесу уменьшить налоговую нагрузку.И что?Прям начнётся развитие, модернизация?!Вот Вы, например, как увеличите рост своего бизнеса?Или проще: рост Вашего бизнеса сдерживает недостаток средств?З.Ы. у нас одни носятся не знают куда *лишние* деньги впихнуть, другим - на минимальные потребности не хватает.Ну получат первые ещё небольшой излишек и что?Купит Ринат ещё одну виллу... Послухайте

Це я чи маркс (ленін-енгельс) - сказав що

капітал

при 30% - бадьорий

при 100% - зверне гори

при 300% - піде на будь-який злочин

Тому ваше комуністичне минуле звичайно стверджує що капіталіст - це злочинець з пузом.який не може нажертись...

А як вам таке

Я 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.

Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?

Тому

В світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей які

а - можуть заробити більше ніж їм потрібно

б - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...



Тому

Якби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...

В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидій

Повірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.



А приклади олігархів - це емоційні вкиди для бідняків,які кожен день втрачають (від пянки чи ліні) по 300-500 грн (для себе) але при цьому дуже переживають що якийсь ахметов в них вкрав 1 грн..... ПослухайтеЦе я чи маркс (ленін-енгельс) - сказав щоТому ваше комуністичне минуле звичайно стверджує що капіталіст - це злочинець з пузом.який не може нажертись...А як вам такеЯ 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?ТомуВ світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей якіа - можуть заробити більше ніж їм потрібноб - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...ТомуЯкби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидійПовірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.А приклади олігархів - це емоційні вкиди для бідняків,які кожен день втрачають (від пянки чи ліні) по 300-500 грн (для себе) але при цьому дуже переживають що якийсь ахметов в них вкрав 1 грн..... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22048 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05 sal написав: Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине. Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине.

Какая именно идея?

Каждая страна уникальна, Швейцария - особенно. Какая именно идея?Каждая страна уникальна, Швейцария - особенно. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16642 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:06 budivelnik написав: Особисто Ви можете чогось хотіти чи не хотіти...

Але ви це 1/42 000 000...

Що буде якщо кожен з 42 млн - буде хотіти в різні сторони?Тодіж навіть сторін світу на кожного не напасешся.

Особисто Ви можете чогось хотіти чи не хотіти...Але ви це 1/42 000 000...Що буде якщо кожен з 42 млн - буде хотіти в різні сторони?Тодіж навіть сторін світу на кожного не напасешся.

Це точно. Насмішили. Вдале порівняння. Гординя - першоджерело всіх гріхів. Людина вважає, що може впорядкувати своє життя без Бога. Хочеш насмішити Бога? Розкажи Йому про свої плани і хотєлкі...



M-A-X написав: Это не значит, что мы должны выбирать.

Это не значит, что мы должны выбирать.

Мусимо визначатися. Або оберуть за нас. Це точно. Насмішили.Вдале порівняння. Гординя - першоджерело всіх гріхів. Людина вважає, що може впорядкувати своє життя без Бога. Хочеш насмішити Бога? Розкажи Йому про свої плани і хотєлкі...Мусимо визначатися. Або оберуть за нас. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27614 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:10 sal написав: В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.

В трейлере упоминается фраза "bloody coup". Имеется в виду "coup d'etat".

А тут говорят.. гиднисть. В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.В трейлере упоминается фраза "bloody coup". Имеется в виду "coup d'etat".А тут говорят.. гиднисть.

В год выборов еще и не то будет.

Шарии-дубинские-бигусы, выполняющие политические заказы, есть везде. В год выборов еще и не то будет.Шарии-дубинские-бигусы, выполняющие политические заказы, есть везде. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16642 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:12 M-A-X написав: Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.

Типа нужно меньше. Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.Типа нужно меньше. Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.

Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС

У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру

Для того щоб більше створювати треба створити дві умови

а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)

б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.

Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде

ПС

Зверніть увагу

Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча

Як тільки ми

а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)

б - після того змогли догнати росію по мінімалці

в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними . Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄСУ нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифруДля того щоб більше створювати треба створити дві умовиа - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не будеПСЗверніть увагуПоки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижчаЯк тільки миа - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)б - після того змогли догнати росію по мінімалців - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними . в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22048 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:16 budivelnik написав: А як вам таке

Я 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.

Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?

Тому

В світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей які

а - можуть заробити більше ніж їм потрібно

б - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...



Тому

Якби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...

В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидій

Повірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.

А як вам такеЯ 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?ТомуВ світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей якіа - можуть заробити більше ніж їм потрібноб - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...ТомуЯкби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидійПовірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.

Ну молодець, молодець! Ми вже всі віддали належне Вашим позитивним якостям підприємця, батька. Шана Вам за це! Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього. І до інших людей, можливо не таких успішних, ставилися, як Господь навчав. Інакше без Любові все те пусте, мертва справа. А з Любов'ю, то все живе і Богоугодне діло. Ну молодець, молодець!Ми вже всі віддали належне Вашим позитивним якостям підприємця, батька. Шана Вам за це! Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього. І до інших людей, можливо не таких успішних, ставилися, як Господь навчав. Інакше без Любові все те пусте, мертва справа. А з Любов'ю, то все живе і Богоугодне діло. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27614 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:21 Козак-характерник написав: Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього Скільки б разів не повтороював слово халва - в роті солодше нестане.

Якщо ви вважаєте що десятки років можна працюваті зі злості або на ентузіазмі - то ви примітив.

До речі

Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....

На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавках

Ви зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...



ПС

Так як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене. Скільки б разів не повтороював слово халва - в роті солодше нестане.Якщо ви вважаєте що десятки років можна працюваті зі злості або на ентузіазмі - то ви примітив.До речіПостійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавкахВи зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...ПСТак як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене. Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 10 лют, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22048 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:22 budivelnik написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав: П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди. П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди. А как нужно было поступить? А как нужно было поступить? Скопіювати досвід Прибалтики

Ввести хоча б екзамен на знання мови...

Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини M-A-X написав: И почему ошибка? И почему ошибка? Дивимось на результат

29 років основне питання - треба мова-віра-армія

Чи не треба, бо москалі брати.

А так

Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна Скопіювати досвід ПрибалтикиВвести хоча б екзамен на знання мови...Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людиниДивимось на результат29 років основне питання - треба мова-віра-арміяЧи не треба, бо москалі брати.А такМова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна

Кто его знает...

Прибалтов рашка не тронула, они в НАТО-ЕС.

А на нас вполне могла еще тогда надавить.

И, между прочим, надавила сразу - заставила Крым сделать автономным. А от этого всё и пошло, сначала Тузла, а потом... Кто его знает...Прибалтов рашка не тронула, они в НАТО-ЕС.А на нас вполне могла еще тогда надавить.И, между прочим, надавила сразу - заставила Крым сделать автономным. А от этого всё и пошло, сначала Тузла, а потом... Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16642 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 54895490549154925493> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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