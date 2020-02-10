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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:55
M-A-X написав:
А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я?
Особисто Ви можете чогось хотіти чи не хотіти...
Але ви це 1/42 000 000...
Що буде якщо кожен з 42 млн - буде хотіти в різні сторони?Тодіж навіть сторін світу на кожного не напасешся.
От і виходить
Або демократія - меншість йде за більшістю
або диктатура пролетаріату - кожен може хотіти в протилежні сторону...тоді бідність-смерть-безперспективність...ордло в кінцевому результаті.
То як - стаєте демократом чи йдете(і тягнете) своїх нащадків(сусідів) в нікуди?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:03
Козак-характерник написав: M-A-X написав:
А может я не хочу ни в ЕС, ни в ТС. Но вопрос так даже не стоял. Понимаете о чем я?
Звісно розумію, але ми всі іноді вимушені обирати в тих умовах, які створені не нами.
Это не значит, что мы должны выбирать.
Пускай планы тех, кто хочет нас поссорить, проваляться.
Манипуляторы:
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M-A-X
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05
detroytred написав:
Будивельник
То, что у нас именно социальная нагрузка, является препятствием для развития бизнеса, требует обоснования.
Можно нашему бизнесу уменьшить налоговую нагрузку.
И что?
Прям начнётся развитие, модернизация?!
Вот Вы, например, как увеличите рост своего бизнеса?
Или проще: рост Вашего бизнеса сдерживает недостаток средств?
З.Ы. у нас одни носятся не знают куда *лишние* деньги впихнуть, другим - на минимальные потребности не хватает.
Ну получат первые ещё небольшой излишек и что?
Купит Ринат ещё одну виллу...
Послухайте
Це я чи маркс (ленін-енгельс) - сказав що капітал
при 30% - бадьорий
при 100% - зверне гори
при 300% - піде на будь-який злочин
Тому ваше комуністичне минуле звичайно стверджує що капіталіст - це злочинець з пузом.який не може нажертись...
А як вам таке
Я 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.
Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?
Тому
В світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей які
а - можуть заробити більше ніж їм потрібно
б - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...
Тому
Якби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...
В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидій
Повірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.
А приклади олігархів - це емоційні вкиди для бідняків,які кожен день втрачають (від пянки чи ліні) по 300-500 грн (для себе) але при цьому дуже переживають що якийсь ахметов в них вкрав 1 грн.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:05
sal написав:
Речь не о проблемах и ни о происхождении языков. А о возможности применения швейцарской идеи (ее части) в Украине.
Какая именно идея?
Каждая страна уникальна, Швейцария - особенно.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:06
budivelnik написав:
Особисто Ви можете чогось хотіти чи не хотіти...
Але ви це 1/42 000 000...
Що буде якщо кожен з 42 млн - буде хотіти в різні сторони?Тодіж навіть сторін світу на кожного не напасешся.
Це точно. Насмішили.
Вдале порівняння. Гординя - першоджерело всіх гріхів. Людина вважає, що може впорядкувати своє життя без Бога. Хочеш насмішити Бога? Розкажи Йому про свої плани і хотєлкі...
M-A-X написав:
Это не значит, что мы должны выбирать.
Мусимо визначатися. Або оберуть за нас.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:10
sal написав:
В США показали фильм о планировании украинского Майдана Байденом и Обамой.
В трейлере упоминается фраза "bloody coup". Имеется в виду "coup d'etat".
А тут говорят.. гиднисть.
В год выборов еще и не то будет.
Шарии-дубинские-бигусы, выполняющие политические заказы, есть везде.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:12
M-A-X написав:
Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.
Типа нужно меньше.
Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.
Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС
У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру
Для того щоб більше створювати треба створити дві умови
а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)
б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.
Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде
ПС
Зверніть увагу
Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча
Як тільки ми
а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)
б - після того змогли догнати росію по мінімалці
в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними .
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:16
budivelnik написав:
А як вам таке
Я 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.
Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?
Тому
В світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей які
а - можуть заробити більше ніж їм потрібно
б - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...
Тому
Якби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...
В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидій
Повірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.
Ну молодець, молодець!
Ми вже всі віддали належне Вашим позитивним якостям підприємця, батька. Шана Вам за це! Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього. І до інших людей, можливо не таких успішних, ставилися, як Господь навчав. Інакше без Любові все те пусте, мертва справа. А з Любов'ю, то все живе і Богоугодне діло.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:21
Козак-характерник написав:
Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього
Скільки б разів не повтороював слово халва - в роті солодше нестане.
Якщо ви вважаєте що десятки років можна працюваті зі злості або на ентузіазмі - то ви примітив.
До речі
Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....
На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавках
Ви зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...
ПС
Так як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 10 лют, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 21:22
budivelnik написав: M-A-X написав: Козак-характерник написав:
П.С. На початку незалежності, стратегічною помилкою було роздавання громадянства направо і наліво. Тепер пожинаємо плоди.
А как нужно было поступить?
Скопіювати досвід Прибалтики
Ввести хоча б екзамен на знання мови...
Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини
M-A-X написав:
И почему ошибка?
Дивимось на результат
29 років основне питання - треба мова-віра-армія
Чи не треба, бо москалі брати.
А так
Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна
Кто его знает...
Прибалтов рашка не тронула, они в НАТО-ЕС.
А на нас вполне могла еще тогда надавить.
И, между прочим, надавила сразу - заставила Крым сделать автономным. А от этого всё и пошло, сначала Тузла, а потом...
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