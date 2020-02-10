Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Скопіювати досвід Прибалтики Ввести хоча б екзамен на знання мови... Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини
M-A-X написав:И почему ошибка?
Дивимось на результат 29 років основне питання - треба мова-віра-армія Чи не треба, бо москалі брати. А так Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна
Кто его знает... Прибалтов рашка не тронула, они в НАТО-ЕС. А на нас вполне могла еще тогда надавить. И, между прочим, надавила сразу - заставила Крым сделать автономным. А от этого всё и пошло, сначала Тузла, а потом...
Та я прекрасно розумію що справа навіть не в рашці... Уявіть що в 1991 перед референдумом виносять законопроект про надання громадянства тільки тим хто здасть екзамен з української... Ми б тоді відразу пів України втратили. Тому я вважаю ,що останні 29 років витрачені не даремно Ідеї які проповідувались в основному 6-ма мільйонами галичан - станом на сьогодні підтримують як мінімум 25 млн українців... Прогрес на порядок кращий ніж навіть в євреїв Останні за 70 років + 150 млрд доларів США - збільшили кількість тих хто підтримує ідею створення незалежної країни Ізраїль - всього на 5 млн осіб ( був 1 млн в 1949 - стало 6 млн в 2020)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Козак-характерник написав:Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього
Скільки б разів не повтороював слово халва - в роті солодше нестане. Якщо ви вважаєте що десятки років можна працюваті зі злості або на ентузіазмі - то ви примітив. До речі Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим.... На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавках Ви зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...
А мені все одно як я тут виглядаю. Я не гордий. Слово Боже дорічне скрізь. І на пляжі. Казати правду завжди приємно і легко.
По виділеному... Ні, я так не вважаю. Але по різному буває. В такому разі, я щиро радий за Вас. Лише прошу, заради Христа, не обзивати інших людей. Можна просто сказати, що я не згодний з Вами, чи щось таке. Який сенс в тому, щоб обізвати людину? Таким чином її все одно не переконаєш в своїй правоті. А те, що ми ображаємо брата свого, то тим самим ми знов розпинаємо Христа. Будьмо ж Його справжніми учнями! І виконуватимемо Його заповіді! А головна заповідь в моєму підписі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:До речі Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим.... На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавках Ви зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...
В чем принципиальное различие между Козак-характерник, у которого
Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію
и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")?
P.S. В "Правилах форума" нет запрета о написании постов на религиозную тематику, в то время как Основной Закон - Конституция Украины прямо говорит:
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. ... Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
detroytred написав:Будивельник То, что у нас именно социальная нагрузка, является препятствием для развития бизнеса, требует обоснования.
Можно нашему бизнесу уменьшить налоговую нагрузку. И что? Прям начнётся развитие, модернизация?!
Вот Вы, например, как увеличите рост своего бизнеса? Или проще: рост Вашего бизнеса сдерживает недостаток средств?
З.Ы. у нас одни носятся не знают куда *лишние* деньги впихнуть, другим - на минимальные потребности не хватает. Ну получат первые ещё небольшой излишек и что? Купит Ринат ещё одну виллу...
Послухайте Це я чи маркс (ленін-енгельс) - сказав що капітал при 30% - бадьорий при 100% - зверне гори при 300% - піде на будь-який злочин Тому ваше комуністичне минуле звичайно стверджує що капіталіст - це злочинець з пузом.який не може нажертись... А як вам таке Я 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків. Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють? Тому В світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей які а - можуть заробити більше ніж їм потрібно б - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...
Тому Якби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями... В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидій Повірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.
А приклади олігархів - це емоційні вкиди для бідняків,які кожен день втрачають (від пянки чи ліні) по 300-500 грн (для себе) але при цьому дуже переживають що якийсь ахметов в них вкрав 1 грн.....
Послухайте, у Вас не ответы на конкретные мнения в сообщения, а свои личные рефлексии. Где у меня в сообщении о капиталисте, как злочинци с пузом, что не может нажертись? И т.п.
Вы ушли от ответов...
От реальности. Потому что в реалиях эти *лишние* деньги реально сложно оборачивать, как капитал, в Украине. Потому что нет условий. Для развития бизнеса...
Причём тут Ахметов вкрав? Где у меня мысль о вкрав? Речь о том, что не вложил в развитие бизнеса...
З.Ы. Объём рынка... Ну пусть поверю Вы изловчились и расширились на додатковых десяток рабочих мисць. Пускай. Но у Вас три конкурента ещё рядом. Они уж точно не изловчились бы.
У Вас проблема с дешевыми деньгами для развития бизнеса? Так это задача-функция чья? Что в рынке не созданы условия для кредитов с низкой ставкой.
Это у Вас получается, что якобы средства на развитие бизнеса (на развитие Украины)) съедают пенсионеры и социальщики...
Так создание накопительной пенсионной и т.д. чья функция?!
З.з.ы. В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций. Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...
budivelnik написав:ПС Так як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене.
Повага і Любов не вимірюються цифрами. Це сердечне почуття. Головне - позбавитися гордині. Наприклад, моя гординя була посрамлена Богом. Бо іноді Бог попускає людині той гріх, в якому вона засуджує іншу людину. І можна впиратися і бути гордим, а можна прийти до Бога, як не абстрактне щось, а як до близької людини, до батька і розповісти про те, що на серці, покаятися і просити допомоги в боротьбі з гріхом. Втратити близьку людину і пережити зраду, це як ліки від гордині. І ця біль, вона ніколи не відпускає. І вона є очищення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
yanyura написав:и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")?
Я розумію ,що творчо сприйняти мною написане-жителі ОРДЛО не в стані. 1 Армія - повинна бути Це фактично не обговорюється 2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі 3 Віра... а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій. Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія.... б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим - б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)
Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций. Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...
А Вы проблему в этих социальщиках видите.
Поясніть мені А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу? Може сама модель -це і є УМОВИ ? А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов? Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів) Тому Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах. Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має... А тут ще глобалізація...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Армія - повинна бути Це фактично не обговорюється 2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі 3 Віра... а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій. Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія.... б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим - б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)
Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний?
Це я все коротко називаю СВОЄ. Своя хата по Шевченку. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
M-A-X написав:Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%. Типа нужно меньше.
Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше. Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру Для того щоб більше створювати треба створити дві умови а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше) б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема. Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде ПС Зверніть увагу Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча Як тільки ми а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських) б - після того змогли догнати росію по мінімалці в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними .
Да нет же. Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом. И что??? Прям рост и рост пойдёт)))
Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.
З.Ы. ну и фундамент вспомните)) Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))