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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5490549154925493> Додано: Пон 10 лют, 2020 21:28 Starikan написав: budivelnik написав: M-A-X написав: А как нужно было поступить? А как нужно было поступить? Скопіювати досвід Прибалтики

Ввести хоча б екзамен на знання мови...

Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людини M-A-X написав: И почему ошибка? И почему ошибка? Дивимось на результат

29 років основне питання - треба мова-віра-армія

Чи не треба, бо москалі брати.

А так

Мова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна Скопіювати досвід ПрибалтикиВвести хоча б екзамен на знання мови...Тобто для отримання громадянства-потрібна була активна а не пасивня позиція людиниДивимось на результат29 років основне питання - треба мова-віра-арміяЧи не треба, бо москалі брати.А такМова-віра - було б закрите 29 років тому - дивишся й армія вже б в таких затратах як сьогодні була б не потрібна Кто его знает...

Прибалтов рашка не тронула, они в НАТО-ЕС.

А на нас вполне могла еще тогда надавить.

И, между прочим, надавила сразу - заставила Крым сделать автономным. А от этого всё и пошло, сначала Тузла, а потом... Кто его знает...Прибалтов рашка не тронула, они в НАТО-ЕС.А на нас вполне могла еще тогда надавить.И, между прочим, надавила сразу - заставила Крым сделать автономным. А от этого всё и пошло, сначала Тузла, а потом... Та я прекрасно розумію що справа навіть не в рашці...

Уявіть що в 1991 перед референдумом виносять законопроект про надання громадянства тільки тим хто здасть екзамен з української...

Ми б тоді відразу пів України втратили.

Тому я вважаю ,що останні 29 років витрачені не даремно

Ідеї які проповідувались в основному 6-ма мільйонами галичан - станом на сьогодні підтримують як мінімум 25 млн українців...

Прогрес на порядок кращий ніж навіть в євреїв

Останні за 70 років + 150 млрд доларів США - збільшили кількість тих хто підтримує ідею створення незалежної країни Ізраїль - всього на 5 млн осіб ( був 1 млн в 1949 - стало 6 млн в 2020) Та я прекрасно розумію що справа навіть не в рашці...Уявіть що в 1991 перед референдумом виносять законопроект про надання громадянства тільки тим хто здасть екзамен з української...Ми б тоді відразу пів України втратили.Тому я вважаю ,що останні 29 років витрачені не даремноІдеї які проповідувались в основному 6-ма мільйонами галичан - станом на сьогодні підтримують як мінімум 25 млн українців...Прогрес на порядок кращий ніж навіть в євреївОстанні за 70 років + 150 млрд доларів США - збільшили кількість тих хто підтримує ідею створення незалежної країни Ізраїль - всього на 5 млн осіб( був 1 млн в 1949 - стало 6 млн в 2020) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:34 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього Головне, щоб Ви робили все це з Любов'ю до ближнього Скільки б разів не повтороював слово халва - в роті солодше нестане.

Якщо ви вважаєте що десятки років можна працюваті зі злості або на ентузіазмі - то ви примітив.

До речі

Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....

На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавках

Ви зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі... Скільки б разів не повтороював слово халва - в роті солодше нестане.До речіПостійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавкахВи зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...

А мені все одно як я тут виглядаю. Я не гордий. Слово Боже дорічне скрізь. І на пляжі. Казати правду завжди приємно і легко.



По виділеному... Ні, я так не вважаю. Але по різному буває. В такому разі, я щиро радий за Вас. Лише прошу, заради Христа, не обзивати інших людей. Можна просто сказати, що я не згодний з Вами, чи щось таке. Який сенс в тому, щоб обізвати людину? Таким чином її все одно не переконаєш в своїй правоті. А те, що ми ображаємо брата свого, то тим самим ми знов розпинаємо Христа. Будьмо ж Його справжніми учнями! І виконуватимемо Його заповіді! А головна заповідь в моєму підписі. А мені все одно як я тут виглядаю. Я не гордий. Слово Боже дорічне скрізь. І на пляжі.Казати правду завжди приємно і легко.По виділеному... Ні, я так не вважаю. Але по різному буває. В такому разі, я щиро радий за Вас. Лише прошу, заради Христа, не обзивати інших людей. Можна просто сказати, що я не згодний з Вами, чи щось таке. Який сенс в тому, щоб обізвати людину? Таким чином її все одно не переконаєш в своїй правоті. А те, що ми ображаємо брата свого, то тим самим ми знов розпинаємо Христа. Будьмо ж Його справжніми учнями! І виконуватимемо Його заповіді! А головна заповідь в моєму підписі. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27614 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:41 Schmit

Повідомлень: 916 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 21:58 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: До речі

Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....

На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавках

Ви зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі... До речіПостійні ссилки на світських сторінках на Біблію - робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....На пляж - ніхто не приходить в рясі... точно так само як в храм - в плавкахВи зараз на цих сторінках виглядаєте....гірше ченця на пляжі...

В чем принципиальное различие между Козак-характерник, у которого

Постійні ссилки на світських сторінках на Біблію

и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")?







P.S. В "Правилах форума" нет запрета о написании постов на религиозную тематику, в то время как Основной Закон - Конституция Украины прямо говорит:

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

...

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80



Т.е. постоянное навязывание вами "армовира" всем остальным, по Конституции является противозаконным. И вот это ваше

робить вас недалеким і обмеженим ченцем десь 13-15 століття, який в 21-му виглядає злегонька туповато-придурковатим....

является именно самокритикой. В чемразличие между, у которогои вами, пишущим постоянно обв Украине,("армовир")?В "Правилах форума" нет запрета о написании постов на религиозную тематику, в то время как Основной Закон - Конституция Украины прямо говорит:Т.е. постоянное навязывание вами "армовира" всем остальным, по Конституции является противозаконным. И вот это вашеявляется именно самокритикой. yanyura Повідомлень: 5288 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:04 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

То, что у нас именно социальная нагрузка, является препятствием для развития бизнеса, требует обоснования.



Можно нашему бизнесу уменьшить налоговую нагрузку.

И что?

Прям начнётся развитие, модернизация?!



Вот Вы, например, как увеличите рост своего бизнеса?

Или проще: рост Вашего бизнеса сдерживает недостаток средств?



З.Ы. у нас одни носятся не знают куда *лишние* деньги впихнуть, другим - на минимальные потребности не хватает.

Ну получат первые ещё небольшой излишек и что?

Купит Ринат ещё одну виллу... БудивельникТо, что у нас именно социальная нагрузка, является препятствием для развития бизнеса, требует обоснования.Можно нашему бизнесу уменьшить налоговую нагрузку.И что?Прям начнётся развитие, модернизация?!Вот Вы, например, как увеличите рост своего бизнеса?Или проще: рост Вашего бизнеса сдерживает недостаток средств?З.Ы. у нас одни носятся не знают куда *лишние* деньги впихнуть, другим - на минимальные потребности не хватает.Ну получат первые ещё небольшой излишек и что?Купит Ринат ещё одну виллу... Послухайте

Це я чи маркс (ленін-енгельс) - сказав що

капітал

при 30% - бадьорий

при 100% - зверне гори

при 300% - піде на будь-який злочин

Тому ваше комуністичне минуле звичайно стверджує що капіталіст - це злочинець з пузом.який не може нажертись...

А як вам таке

Я 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.

Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?

Тому

В світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей які

а - можуть заробити більше ніж їм потрібно

б - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...



Тому

Якби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...

В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидій

Повірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.



А приклади олігархів - це емоційні вкиди для бідняків,які кожен день втрачають (від пянки чи ліні) по 300-500 грн (для себе) але при цьому дуже переживають що якийсь ахметов в них вкрав 1 грн..... ПослухайтеЦе я чи маркс (ленін-енгельс) - сказав щоТому ваше комуністичне минуле звичайно стверджує що капіталіст - це злочинець з пузом.який не може нажертись...А як вам такеЯ 22 роки , на себе витрачаю не більше 70%(на початку) до 30% зараз - від заробленого... і все що заробив - всунув у виробництво чи покращення умов для своїх нащадків.Ви багато знаєте найманих ,які б витрачали на себе менше 90% від того що заробляють?ТомуВ світі(так вже сталось генетично) є тільки 1-3% людей якіа - можуть заробити більше ніж їм потрібноб - 70% від заробленого будуть вкладати в розвиток СВОГО виробництва, а це робочі місця податки і так далі...ТомуЯкби мене зупинили 22 років тому - Україна була б біднішою на них 70% від мною створеного яке я не пропустив на їжу чи шмотки з автомобілями...В Україні було б на пару десятків робочих місць менше і пару десятків додаткових отримувачів субсидійПовірте ,якби я за останні 10 років сплатив на 1 млн грн менше податків( від мною сплачених) в Україні було б ще десяток додаткових робочих місць.А приклади олігархів - це емоційні вкиди для бідняків,які кожен день втрачають (від пянки чи ліні) по 300-500 грн (для себе) але при цьому дуже переживають що якийсь ахметов в них вкрав 1 грн.....

Послухайте, у Вас не ответы на конкретные мнения в сообщения, а свои личные рефлексии.

Где у меня в сообщении о капиталисте, как злочинци с пузом, что не может нажертись?

И т.п.



Вы ушли от ответов...



От реальности.

Потому что в реалиях эти *лишние* деньги реально сложно оборачивать, как капитал, в Украине.

Потому что нет условий.

Для развития бизнеса...



Причём тут Ахметов вкрав?

Где у меня мысль о вкрав?

Речь о том, что не вложил в развитие бизнеса...



З.Ы. Объём рынка...

Ну пусть поверю Вы изловчились и расширились на додатковых десяток рабочих мисць. Пускай.

Но у Вас три конкурента ещё рядом.

Они уж точно не изловчились бы.



У Вас проблема с дешевыми деньгами для развития бизнеса?

Так это задача-функция чья?

Что в рынке не созданы условия для кредитов с низкой ставкой.



Это у Вас получается, что якобы средства на развитие бизнеса (на развитие Украины)) съедают пенсионеры и социальщики...



Так создание накопительной пенсионной и т.д. чья функция?!



З.з.ы. В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.

Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...



А Вы проблему в этих социальщиках видите. Послухайте, у Вас не ответы на конкретные мнения в сообщения, а свои личные рефлексии.Где у меня в сообщении о капиталисте, как злочинци с пузом, что не может нажертись?И т.п.Вы ушли от ответов...От реальности.Потому что в реалиях эти *лишние* деньги реально сложно оборачивать, как капитал, в Украине.Потому что нет условий.Для развития бизнеса...Причём тут Ахметов вкрав?Где у меня мысль о вкрав?Речь о том, что не вложил в развитие бизнеса...З.Ы. Объём рынка...Ну пусть поверю Вы изловчились и расширились на додатковых десяток рабочих мисць. Пускай.Но у Вас три конкурента ещё рядом.Они уж точно не изловчились бы.У Вас проблема с дешевыми деньгами для развития бизнеса?Так это задача-функция чья?Что в рынке не созданы условия для кредитов с низкой ставкой.Это у Вас получается, что якобы средства на развитие бизнеса (на развитие Украины)) съедают пенсионеры и социальщики...Так создание накопительной пенсионной и т.д. чья функция?!З.з.ы. В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...А Вы проблему в этих социальщиках видите. detroytred

Повідомлень: 23071 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07 budivelnik написав: ПС

Так як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене. ПСТак як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене.

Повага і Любов не вимірюються цифрами. Це сердечне почуття. Головне - позбавитися гордині. Наприклад, моя гординя була посрамлена Богом. Бо іноді Бог попускає людині той гріх, в якому вона засуджує іншу людину. І можна впиратися і бути гордим, а можна прийти до Бога, як не абстрактне щось, а як до близької людини, до батька і розповісти про те, що на серці, покаятися і просити допомоги в боротьбі з гріхом. Втратити близьку людину і пережити зраду, це як ліки від гордині. І ця біль, вона ніколи не відпускає. І вона є очищення. Повага і Любов не вимірюються цифрами. Це сердечне почуття. Головне - позбавитися гордині. Наприклад, моя гординя була посрамлена Богом. Бо іноді Бог попускає людині той гріх, в якому вона засуджує іншу людину. І можна впиратися і бути гордим, а можна прийти до Бога, як не абстрактне щось, а як до близької людини, до батька і розповісти про те, що на серці, покаятися і просити допомоги в боротьбі з гріхом. Втратити близьку людину і пережити зраду, це як ліки від гордині. І ця біль, вона ніколи не відпускає. І вона є очищення. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27614 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07 yanyura написав: и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")? и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")? Я розумію ,що творчо сприйняти мною написане-жителі ОРДЛО не в стані.

1 Армія - повинна бути

Це фактично не обговорюється

2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі

3 Віра...

а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.

Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру

б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....

б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -

б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда

в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)



Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний? Я розумію ,що творчо сприйняти мною написане-жителі ОРДЛО не в стані.1 Армія - повинна бутиЦе фактично не обговорюється2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі3 Віра...а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віруб - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусідав - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:13 detroytred написав: В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.

Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...



А Вы проблему в этих социальщиках видите. В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...А Вы проблему в этих социальщиках видите. Поясніть мені

А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?

Може сама модель -це і є УМОВИ ?

А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?

Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)

Тому

Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.

Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...

А тут ще глобалізація... Поясніть меніА які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?Може сама модель -це і є УМОВИ ?А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)ТомуЯк би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...А тут ще глобалізація... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:17 budivelnik написав: 1 Армія - повинна бути

Це фактично не обговорюється

2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі

3 Віра...

а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.

Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру

б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....

б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -

б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда

в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)



Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний? 1 Армія - повинна бутиЦе фактично не обговорюється2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі3 Віра...а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віруб - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусідав - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний?

Це я все коротко називаю СВОЄ. Своя хата по Шевченку. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Це я все коротко називаю СВОЄ. Своя хата по Шевченку. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27614 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:18 budivelnik написав: M-A-X написав: Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.

Типа нужно меньше. Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.Типа нужно меньше. Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.

Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС

У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру

Для того щоб більше створювати треба створити дві умови

а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)

б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.

Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде

ПС

Зверніть увагу

Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча

Як тільки ми

а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)

б - після того змогли догнати росію по мінімалці

в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними . Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄСУ нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифруДля того щоб більше створювати треба створити дві умовиа - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не будеПСЗверніть увагуПоки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижчаЯк тільки миа - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)б - після того змогли догнати росію по мінімалців - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними .

Да нет же.

Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.

И что???

Прям рост и рост пойдёт)))



Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.



З.Ы. ну и фундамент вспомните))

Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))



Ну не там Вы причину видите... Да нет же.Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.И что???Прям рост и рост пойдёт)))Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.З.Ы. ну и фундамент вспомните))Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))Ну не там Вы причину видите... detroytred

Повідомлень: 23071 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5490549154925493> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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