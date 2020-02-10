budivelnik написав:Поясніть мені
А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?
Може сама модель -це і є УМОВИ ?
А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?
Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)
Тому
Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.
Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...
А тут ще глобалізація...
Приехали))
Специальные условия?!)))
Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности.
А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.
Смотрите рекомендации по реформам.
Проблема одна -- реализовывать их.
И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации).