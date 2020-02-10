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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07
budivelnik написав:
ПС
Так як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене.
Повага і Любов не вимірюються цифрами. Це сердечне почуття. Головне - позбавитися гордині. Наприклад, моя гординя була посрамлена Богом. Бо іноді Бог попускає людині той гріх, в якому вона засуджує іншу людину. І можна впиратися і бути гордим, а можна прийти до Бога, як не абстрактне щось, а як до близької людини, до батька і розповісти про те, що на серці, покаятися і просити допомоги в боротьбі з гріхом. Втратити близьку людину і пережити зраду, це як ліки від гордині. І ця біль, вона ніколи не відпускає. І вона є очищення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07
yanyura написав:
и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")?
Я розумію ,що творчо сприйняти мною написане-жителі ОРДЛО не в стані.
1 Армія - повинна бути
Це фактично не обговорюється
2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі
3 Віра...
а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.
Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру
б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....
б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -
б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда
в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)
Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:13
detroytred написав:
В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.
Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...
А Вы проблему в этих социальщиках видите.
Поясніть мені
А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?
Може сама модель -це і є УМОВИ ?
А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?
Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)
Тому
Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.
Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...
А тут ще глобалізація...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:17
budivelnik написав:
1 Армія - повинна бути
Це фактично не обговорюється
2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі
3 Віра...
а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.
Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру
б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....
б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -
б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда
в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)
Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний?
Це я все коротко називаю СВОЄ. Своя хата по Шевченку. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:18
budivelnik написав: M-A-X написав:
Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.
Типа нужно меньше.
Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.
Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС
У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру
Для того щоб більше створювати треба створити дві умови
а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)
б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.
Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде
ПС
Зверніть увагу
Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча
Як тільки ми
а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)
б - після того змогли догнати росію по мінімалці
в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними .
Да нет же.
Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.
И что???
Прям рост и рост пойдёт)))
Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.
З.Ы. ну и фундамент вспомните))
Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))
Ну не там Вы причину видите...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:25
budivelnik написав: detroytred написав:
В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.
Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...
А Вы проблему в этих социальщиках видите.
Поясніть мені
А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?
Може сама модель -це і є УМОВИ ?
А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?
Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)
Тому
Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.
Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...
А тут ще глобалізація...
Приехали))
Специальные условия?!)))
Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности.
А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.
Смотрите рекомендации по реформам.
Проблема одна -- реализовывать их.
И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации).
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:27
budivelnik написав:
Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову..
Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію?
Вот же тебя клинит! Под командованием Джорджа Вашингтона на стороне американцев сражались немецкие и французские батальоны... в то самое время, когда против него - его же англоязычные соотечественники.
Таких примеров тысячи! Просто времени жалко их перечислять ради опровержения твоих глупостей...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:28
detroytred написав: budivelnik написав: M-A-X написав:
Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.
Типа нужно меньше.
Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.
Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС
У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру
Для того щоб більше створювати треба створити дві умови
а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)
б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.
Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде
ПС
Зверніть увагу
Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча
Як тільки ми
а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)
б - після того змогли догнати росію по мінімалці
в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними .
Да нет же.
Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.
И что???
Прям рост и рост пойдёт)))
Дайте мені кредит - і подивитесь
1 В мене постійно менше 1 млн кредитів -по тій простій причині що
а - вартість кредиту мінімум 17% у гривні
б - розмір кредиту обмежений прогнозованим горизонтом моїх доходів на агарантований час цих доходів+повинен бути кратно перекритий моїми активам
detroytred написав:
Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.
Вже сьогодні( а точніше років 10 тому) я хотів би збільшити свої особисті витрати в рази, але я не ризикую бо кредити/податки
Тому заберіть з мене 300 000 в рік податків+150 000 в рік відсотків по кредитам і я замість 300 000 в рік почну витрачати 750 000 в рік - чим відразу створю платоспроможний попит в Буковелі чи Греції....
detroytred написав:
З.Ы. ну и фундамент вспомните))
Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))
Ну не там Вы причину видите...
Маніпулюєте
На початкових етапах капіталізму-капіталізм ріс в рази за роки а не десятки років...
+питання
А звідки взявся розвинутий капіталізм?
Адже по вашому кризи його постійно зупиняли і соцзатрат він не ніс...і скільки тоді було податків? Десятина ?
А зараз скільки - половина?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:32
zРадио написав: budivelnik написав:
Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову..
Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію?
Вот же тебя клинит! Под командованием Джорджа Вашингтона на стороне американцев сражались немецкие и французские батальоны... в то самое время, когда против него - его же англоязычные соотечественники.
Таких примеров тысячи! Просто времени жалко их перечислять ради опровержения твоих глупостей...
Так і за Гітлера воювали російська армія власова...
Але я б поостерігся стверджувати ,що для цього в Німеччині вимагали введення російської як другої державної.
А сьогодні за Україну воюють грузини+чеченці+білоруси+американці+росіяни(як етнічні так і українські)+прибалти+.. думаю що як мінімум пропустив ще з десяток
Але не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:38
Будивельник
Так о том и речь, что развитый капитализм - это не просто большой объём рынка, а развитые условия!!! на рынке.
Условия.
Следствием условий является дальнейшее развитие.
Насчет нехватки денег, как тормоза.
Вспомните, когда этих денег хватало с лихвой в 2004-8, и чем закончилось.
Для роста капитала должен быть не столько сам капитал, а СКОЛЬКО УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РОСТА.
Будут условия для роста, так капитал со всего мира прибежит в рынок.
Вы же другие ветки читаете... люди реально мечутся, куда б деньги приткнуть.
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detroytred
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