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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 549054915492549354945495> Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07 budivelnik написав: ПС

Так як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене. ПСТак як я себе записую десь між першим і другим мільйоном найбагатших в Україні - то це говоритьт про те що як мінімум 1,5млн підприємців працюють(працювали і будуть працювати) ефективніше від мене .а значит їх поважати потрібно більше ніж мене.

Повага і Любов не вимірюються цифрами. Це сердечне почуття. Головне - позбавитися гордині. Наприклад, моя гординя була посрамлена Богом. Бо іноді Бог попускає людині той гріх, в якому вона засуджує іншу людину. І можна впиратися і бути гордим, а можна прийти до Бога, як не абстрактне щось, а як до близької людини, до батька і розповісти про те, що на серці, покаятися і просити допомоги в боротьбі з гріхом. Втратити близьку людину і пережити зраду, це як ліки від гордині. І ця біль, вона ніколи не відпускає. І вона є очищення. Повага і Любов не вимірюються цифрами. Це сердечне почуття. Головне - позбавитися гордині. Наприклад, моя гординя була посрамлена Богом. Бо іноді Бог попускає людині той гріх, в якому вона засуджує іншу людину. І можна впиратися і бути гордим, а можна прийти до Бога, як не абстрактне щось, а як до близької людини, до батька і розповісти про те, що на серці, покаятися і просити допомоги в боротьбі з гріхом. Втратити близьку людину і пережити зраду, це як ліки від гордині. І ця біль, вона ніколи не відпускає. І вона є очищення. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27619 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:07 yanyura написав: и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")? и вами, пишущим постоянно об обязательной вере в Украине, светском государстве ("армовир")? Я розумію ,що творчо сприйняти мною написане-жителі ОРДЛО не в стані.

1 Армія - повинна бути

Це фактично не обговорюється

2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі

3 Віра...

а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.

Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру

б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....

б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -

б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда

в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)



Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний? Я розумію ,що творчо сприйняти мною написане-жителі ОРДЛО не в стані.1 Армія - повинна бутиЦе фактично не обговорюється2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі3 Віра...а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віруб - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусідав - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:13 detroytred написав: В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.

Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...



А Вы проблему в этих социальщиках видите. В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...А Вы проблему в этих социальщиках видите. Поясніть мені

А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?

Може сама модель -це і є УМОВИ ?

А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?

Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)

Тому

Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.

Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...

А тут ще глобалізація... Поясніть меніА які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?Може сама модель -це і є УМОВИ ?А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)ТомуЯк би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...А тут ще глобалізація... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:17 budivelnik написав: 1 Армія - повинна бути

Це фактично не обговорюється

2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі

3 Віра...

а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.

Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віру

б - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....

б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -

б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусіда

в - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)



Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний? 1 Армія - повинна бутиЦе фактично не обговорюється2 Мова - повинна бути - бо я не знаю жодної багатомовної армії в одній державі3 Віра...а - От тут педераційників і їх прихвостнів-хапає кондратій.Вони залишають право педерації просовувати СВОЮ віра на терени інших Держав... і при цьому в них підгорає коли інші Держави хочуть посилювати иСВОЮ віруб - в моєму розумінні віра - це не ТІЛЬКИ релігія....б1-це економічний уклад - населення повинно вірити ,що не соціалістичні побрехеньки про загальну рівність зробить це населення багатим -б2 - віра у власні сили - може зробити кожного окремо багатшим,не залежно від дій сусідав - віра в логіку... коли населення повинно не слухати що йому розповідають лідери (як свої так і лідери-агресора) - а дивитись куди відправляють свої капітали і своїх нащадків... і якщо все йде в сторону Заходу, то простий обиватель повинен вірити що саме західна модель правильніша( а не східна в яку навіть лідери педерації не вірять ,хоча й навязують її нам з допомогою військової агресії)Я поснив чому моє ВІРА - це загальний термін, а не тільки релігійний?

Це я все коротко називаю СВОЄ. Своя хата по Шевченку. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Це я все коротко називаю СВОЄ. Своя хата по Шевченку. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27619 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:18 budivelnik написав: M-A-X написав: Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.

Типа нужно меньше. Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.Типа нужно меньше. Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.

Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС

У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру

Для того щоб більше створювати треба створити дві умови

а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)

б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.

Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде

ПС

Зверніть увагу

Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча

Як тільки ми

а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)

б - після того змогли догнати росію по мінімалці

в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними . Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄСУ нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифруДля того щоб більше створювати треба створити дві умовиа - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не будеПСЗверніть увагуПоки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижчаЯк тільки миа - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)б - після того змогли догнати росію по мінімалців - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними .

Да нет же.

Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.

И что???

Прям рост и рост пойдёт)))



Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.



З.Ы. ну и фундамент вспомните))

Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))



Ну не там Вы причину видите... Да нет же.Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.И что???Прям рост и рост пойдёт)))Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.З.Ы. ну и фундамент вспомните))Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))Ну не там Вы причину видите... detroytred

Повідомлень: 23073 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:25 budivelnik написав: detroytred написав: В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.

Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...



А Вы проблему в этих социальщиках видите. В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций.Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...А Вы проблему в этих социальщиках видите. Поясніть мені

А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?

Може сама модель -це і є УМОВИ ?

А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?

Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)

Тому

Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.

Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...

А тут ще глобалізація... Поясніть меніА які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?Може сама модель -це і є УМОВИ ?А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов?Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів)ТомуЯк би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах.Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має...А тут ще глобалізація...

Приехали))



Специальные условия?!)))



Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности.

А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.



Смотрите рекомендации по реформам.

Проблема одна -- реализовывать их.

И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации). Приехали))Специальные условия?!)))Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности.А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.Смотрите рекомендации по реформам.Проблема одна -- реализовывать их.И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации). detroytred

Повідомлень: 23073 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:27 budivelnik написав: Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову..

Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію?

Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову..Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію?



Вот же тебя клинит! Под командованием Джорджа Вашингтона на стороне американцев сражались немецкие и французские батальоны... в то самое время, когда против него - его же англоязычные соотечественники.



Таких примеров тысячи! Просто времени жалко их перечислять ради опровержения твоих глупостей... Вот же тебя клинит! Под командованием Джорджа Вашингтона на стороне американцев сражались немецкие и французские батальоны... в то самое время, когда против него - его же англоязычные соотечественники.Таких примеров тысячи! Просто времени жалко их перечислять ради опровержения твоих глупостей... zРадио

Повідомлень: 4901 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2054 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:28 detroytred написав: budivelnik написав: M-A-X написав: Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.

Типа нужно меньше. Увидел в цитированном, что дескать на пенсионеров в Украине и ЕС одинаково выделяется по 12%.Типа нужно меньше. Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.

Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄС

У нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифру

Для того щоб більше створювати треба створити дві умови

а - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)

б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.

Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не буде

ПС

Зверніть увагу

Поки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижча

Як тільки ми

а - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)

б - після того змогли догнати росію по мінімалці

в - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними . Дуреньяк чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.Я показував що наші 12% і 12% в ЄС - це різні відсотки в абсолютних цифрах для пенсіонерів(чи бюджетників) бо в нас і відчислення бізнесу в бюджет такі самі+/- як і в ЄСУ нас мало створюють , а тому такий самий відсоток від створеного - дає маленьку абсолютну цифруДля того щоб більше створювати треба створити дві умовиа - менше забирати в тих хто створює і тоді вони будуть розвиватись швидше(створювати більше)б - пунк а напряму звязаний з пунктом б - бо для того щоб менше забрати в тих хто створює - треба менше роздати....а от тут проблема.Поки ця проблема буде існувати ,до того часу порядку все одно не будеПСЗверніть увагуПоки в нас були тарифи нижчі ніж навіть в росії - до того часу в нас навіть мінімалка була нижчаЯк тільки миа - спочатку збільшили тарифи( до рівня російських)б - після того змогли догнати росію по мінімалців - перший раз за 29 років незалежності -долар почав не зростати, а й навіть відкотився, що зробило нас автоматично багатшими в порівнянні з Заходом...але ж ми хочемо туди прийти не бідними прохачами , а повноцінними . Да нет же.

Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.

И что???

Прям рост и рост пойдёт))) Да нет же.Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом.И что???Прям рост и рост пойдёт))) Дайте мені кредит - і подивитесь

1 В мене постійно менше 1 млн кредитів -по тій простій причині що

а - вартість кредиту мінімум 17% у гривні

б - розмір кредиту обмежений прогнозованим горизонтом моїх доходів на агарантований час цих доходів+повинен бути кратно перекритий моїми активам

detroytred написав: Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины. Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины. Вже сьогодні( а точніше років 10 тому) я хотів би збільшити свої особисті витрати в рази, але я не ризикую бо кредити/податки

Тому заберіть з мене 300 000 в рік податків+150 000 в рік відсотків по кредитам і я замість 300 000 в рік почну витрачати 750 000 в рік - чим відразу створю платоспроможний попит в Буковелі чи Греції....

detroytred написав: З.Ы. ну и фундамент вспомните))

Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))

Ну не там Вы причину видите... З.Ы. ну и фундамент вспомните))Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))Ну не там Вы причину видите... Маніпулюєте

На початкових етапах капіталізму-капіталізм ріс в рази за роки а не десятки років...

+питання

А звідки взявся розвинутий капіталізм?

Адже по вашому кризи його постійно зупиняли і соцзатрат він не ніс...і скільки тоді було податків? Десятина ?

А зараз скільки - половина? Дайте мені кредит - і подивитесь1 В мене постійно менше 1 млн кредитів -по тій простій причині щоа - вартість кредиту мінімум 17% у гривніб - розмір кредиту обмежений прогнозованим горизонтом моїх доходів на агарантований час цих доходів+повинен бути кратно перекритий моїми активамВже сьогодні( а точніше років 10 тому) я хотів би збільшити свої особисті витрати в рази, але я не ризикую бо кредити/податкиТому заберіть з мене 300 000 в рік податків+150 000 в рік відсотків по кредитам і я замість 300 000 в рік почну витрачати 750 000 в рік - чим відразу створю платоспроможний попит в Буковелі чи Греції....МаніпулюєтеНа початкових етапах капіталізму-капіталізм ріс в рази за роки а не десятки років...+питанняА звідки взявся розвинутий капіталізм?Адже по вашому кризи його постійно зупиняли і соцзатрат він не ніс...і скільки тоді було податків? Десятина ?А зараз скільки - половина? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:32 zРадио написав: budivelnik написав: Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову..

Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію? Якщо Ви ЗА армію... то змушені будете бути ЗА Мову..Чи Ви знаєте ефективну мультимовну армію? Вот же тебя клинит! Под командованием Джорджа Вашингтона на стороне американцев сражались немецкие и французские батальоны... в то самое время, когда против него - его же англоязычные соотечественники.

Таких примеров тысячи! Просто времени жалко их перечислять ради опровержения твоих глупостей... Вот же тебя клинит! Под командованием Джорджа Вашингтона на стороне американцев сражались немецкие и французские батальоны... в то самое время, когда против него - его же англоязычные соотечественники.Таких примеров тысячи! Просто времени жалко их перечислять ради опровержения твоих глупостей... Так і за Гітлера воювали російська армія власова...

Але я б поостерігся стверджувати ,що для цього в Німеччині вимагали введення російської як другої державної.

А сьогодні за Україну воюють грузини+чеченці+білоруси+американці+росіяни(як етнічні так і українські)+прибалти+.. думаю що як мінімум пропустив ще з десяток

Але не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові... Так і за Гітлера воювали російська армія власова...Але я б поостерігся стверджувати ,що для цього в Німеччині вимагали введення російської як другої державної.А сьогодні за Україну воюють грузини+чеченці+білоруси+американці+росіяни(як етнічні так і українські)+прибалти+.. думаю що як мінімум пропустив ще з десятокАле не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:38 Будивельник

Так о том и речь, что развитый капитализм - это не просто большой объём рынка, а развитые условия!!! на рынке.

Условия.

Следствием условий является дальнейшее развитие.





Насчет нехватки денег, как тормоза.

Вспомните, когда этих денег хватало с лихвой в 2004-8, и чем закончилось.



Для роста капитала должен быть не столько сам капитал, а СКОЛЬКО УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РОСТА.

Будут условия для роста, так капитал со всего мира прибежит в рынок.



Вы же другие ветки читаете... люди реально мечутся, куда б деньги приткнуть. detroytred

Повідомлень: 23073 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 549054915492549354945495> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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