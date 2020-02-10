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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54915492549354945495> Додано: Пон 10 лют, 2020 22:39 budivelnik написав: А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?

Може сама модель -це і є УМОВИ ?

А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу?Може сама модель -це і є УМОВИ ?

Ні, Ви помиляєтеся. Ми вже частково про це говорили. Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм. Немає рівних умов для ринкової конкуренції і соціальних ліфтів. І такі умови повинні бути створені. Не преференції, а саме умови. І правила гри - закони. Закони є законами, тут все зрозуміло. А що таке умови? Це система стимулів і противаг, що побудовані на людський природі: слабкостях людини і її позитивних рис характеру. Для досягнення продуктивності праці треба наприклад зацікавити її в результатах своєї праці. І це стосується не лише виробництва, а будь якої сфери суспільства. Треба розуміти, що людська природа не досконала. І таким стимулюванням, інжинерією людських душ повинні займатися професійні менеджери. Вони повинні враховувати людський фактор при побудові будь яких планів. Якщо ж менеджер не професійний, то починає звинувачувати в своєму не професіоналізмі "матеріал", з яким він працює. А на то ти і голова, щоб вміти працювати з тим матеріалом, що в тебе є, а не скиглити. Або не берися за завдання, які не можеш зреалізувати. Ну а державне управління - це найвищий пілотаж менеджменту. І тут у керма повинні бути справжні профі.



detroytred написав: Приехали))



Специальные условия?!)))



Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности.

А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.



Смотрите рекомендации по реформам.

Проблема одна -- реализовывать их.

И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации). Приехали))Специальные условия?!)))Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности.А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.Смотрите рекомендации по реформам.Проблема одна -- реализовывать их.И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации).

Майже одне і те саме з Вами написали одночасно. Ні, Ви помиляєтеся. Ми вже частково про це говорили. Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм. Немає рівних умов для ринкової конкуренції і соціальних ліфтів. І такі умови повинні бути створені. Не преференції, а саме умови. І правила гри - закони. Закони є законами, тут все зрозуміло. А що таке умови? Це система стимулів і противаг, що побудовані на людський природі: слабкостях людини і її позитивних рис характеру. Для досягнення продуктивності праці треба наприклад зацікавити її в результатах своєї праці. І це стосується не лише виробництва, а будь якої сфери суспільства. Треба розуміти, що людська природа не досконала. І таким стимулюванням, інжинерією людських душ повинні займатися професійні менеджери. Вони повинні враховувати людський фактор при побудові будь яких планів. Якщо ж менеджер не професійний, то починає звинувачувати в своєму не професіоналізмі "матеріал", з яким він працює. А на то ти і голова, щоб вміти працювати з тим матеріалом, що в тебе є, а не скиглити.Або не берися за завдання, які не можеш зреалізувати. Ну а державне управління - це найвищий пілотаж менеджменту. І тут у керма повинні бути справжні профі.Майже одне і те саме з Вами написали одночасно. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 10 лют, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27619 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:40 Козак-характерник написав: ........

Історію пишуть конкретні люди...Зі своїми цінностями і уподобаннями. Кожна людина не може бути абсолютно безпристрасною. Один бачить наполовину повний стакан з водою, а інший напівпорожній. Кожна держава є конкурентом іншій державі і захищає свій простір: мовний, ментальний, культурний, історичний, інформаційний, економічний і т.п. Ми живемо ще не в досконалому світі, де є єдине Царство Боже, а в окремих національних хатах. І кожна спільнота прагне захистити свій ареал існування, так би мовити, від зазіхань чужинців, якщо ми вже перейшли до порівняння з тваринним світом! Далі розвивайте думку власноруч... ........Історію пишуть конкретні люди...Зі своїми цінностями і уподобаннями. Кожна людина не може бути абсолютно безпристрасною. Один бачить наполовину повний стакан з водою, а інший напівпорожній. Кожна держава є конкурентом іншій державі і захищає свій простір: мовний, ментальний, культурний, історичний, інформаційний, економічний і т.п. Ми живемо ще не в досконалому світі, де є єдине Царство Боже, а в окремих національних хатах. І кожна спільнота прагне захистити свій ареал існування, так би мовити, від зазіхань чужинців, якщо ми вже перейшли до порівняння з тваринним світом!Далі розвивайте думку власноруч...

Если так, то история не наука, а сборник мифов.

Я люблю читать мифы разных народов.

Теперь с Вашей подачи буду воспринимать историю так же - как миф.

Тогда Ваш кумир в истории - Вятрович.

Но у меня другое отношение к науке .



Далі...Чи впевнений я, що Вам, а не мені треба позбавлятися тягаря? Звісно, що впевнений. Бо маю Віру, а Ви не маєте...

Вот и проявилась реакционная сущность веры!

Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом.

Так кто из нас нетерпим?

Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.



Ваша нетерпимість, навіть проявилася в тому, що Ви забороняєте мені тут писати свої думки вільно, так я хочу. В нас свобода совісті і віросповідання. Тут мають право висловити свої думки всі: і віруючі, і атеїсти, і соціал-даравіністи.

Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь??? Если так, то история не наука, а сборник мифов.Я люблю читать мифы разных народов.Теперь с Вашей подачи буду воспринимать историю так же - как миф.Тогда Ваш кумир в истории - Вятрович.Но у меня другое отношение кВот и проявилась реакционная сущность веры!Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом.Так кто из нас нетерпим?Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь??? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15362 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:49 budivelnik написав: Але не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові... Але не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові...



Ты снова "обнулил" всех русскоязычных участников АТО. Хочешь, чтобы они стояли по другую сторону? Или, может быть, следовало ввести экзамен на знание украинского прежде, чем давать им автомат в руки, а то мало ли, что у них в голове?..



Глупость же! Ничего не мешает в ВСУ отдавать приказы на украинском, а исполнять их на русском, или отдавать их на русском, а исполнять на украинском, или, о ужас, даже отдавать и исполнять на русском. Это все форма, которую ты ставишь выше содержания!



Украинский солдат не откажется стрелять по врагу, если тот говорит на его языке. Это тоже уже проходили многие страны, включая США и Британию.



Последняя перестала быть империей, когда колонии начали давать ей сдачу, а не отказались от английского... Ты снова "обнулил" всех русскоязычных участников АТО. Хочешь, чтобы они стояли по другую сторону? Или, может быть, следовало ввести экзамен на знание украинского прежде, чем давать им автомат в руки, а то мало ли, что у них в голове?..Глупость же! Ничего не мешает в ВСУ отдавать приказы на украинском, а исполнять их на русском, или отдавать их на русском, а исполнять на украинском, или, о ужас, даже отдавать и исполнять на русском. Это все форма, которую ты ставишь выше содержания!Украинский солдат не откажется стрелять по врагу, если тот говорит на его языке. Это тоже уже проходили многие страны, включая США и Британию.Последняя перестала быть империей, когда колонии начали давать ей сдачу, а не отказались от английского... zРадио

Повідомлень: 4901 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2054 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:50 Будивельник

* На початкових етапах капіталізму-капіталізм ріс в рази за роки а не десятки років...

+питання

А звідки взявся розвинутий капіталізм?

Адже по вашому кризи його постійно зупиняли і соцзатрат він не ніс...і скільки тоді було податків? Десятина ?

А зараз скільки - половина?* (с)





кризисы (разные темпы роста капитала на начальном этапе) были при одном и том же % налога.



Торможение роста наступает не от роста процента налога. detroytred

Повідомлень: 23073 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 22:50 ЛАД написав: Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь??? Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь???

Тут.

ЛАД написав: И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост. И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост.



ЛАД написав: Вот и проявилась реакционная сущность веры!

Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом.

Так кто из нас нетерпим?

Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте. Вот и проявилась реакционная сущность веры!Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом.Так кто из нас нетерпим?Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.

Ні, це не так. Бути впевненим у чомусь і нав'язувати - суть різні речі.

Козак-характерник написав: І Ви маєте право на таку точку зору. Я не можу Вам заборонити так мислити. Ми обмінялися думками і кожний зробив свої висновки. Чого вже я точно не робитиму - нав'язувати своє бачення на людину, історію та моральні цінності. І Ви маєте право на таку точку зору. Я не можу Вам заборонити так мислити. Ми обмінялися думками і кожний зробив свої висновки. Чого вже я точно не робитиму - нав'язувати своє бачення на людину, історію та моральні цінності. Політичні дискусії



ЛАД написав: Если так, то история не наука, а сборник мифов. Если так, то история не наука, а сборник мифов.

В державній ідеології, так збірник міфів. Наука є наукою. Без міфів, вся історія людства - суцільна божевільня, де люди вбивають один одного. І немає там героїв взагалі. А якою ідеологією виправдовують вже ті вбивства, не суть важливо. Всі грішні. Тут.Ні, це не так. Бути впевненим у чомусь і нав'язувати - суть різні речі.В державній ідеології, так збірник міфів. Наука є наукою. Без міфів, вся історія людства - суцільна божевільня, де люди вбивають один одного. І немає там героїв взагалі. А якою ідеологією виправдовують вже ті вбивства, не суть важливо. Всі грішні. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27619 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:17 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Приехали))



Специальные условия?!)))

Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности. Приехали))Специальные условия?!)))Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности. 1 Ще коли я починав - мені сказали ( а це 1997 рік)

Заробляєш 1000 доларів в місяць - заробляй

Заробляєш - 2000 в місяць - нікому ти не цікавий

Заробляєш 5000 - подумай може варто з кимось скооперуватись

.....

Заробляєш 100 000 - шукай прикриття у владі

Питання на засипу

а - скільки зараз заробляючих 1000 доларів у місяць?

б - з якої суми тепер Ви можете зацікавити рекетирів

detroytred написав: А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.

Смотрите рекомендации по реформам.

Проблема одна -- реализовывать их.

И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации). А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.Смотрите рекомендации по реформам.Проблема одна -- реализовывать их.И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации). Це у вас в голові весь бізнес у олігархів...

В реалі все далеко не так як може уявити собі бувший викладач... льотного училища. 1 Ще коли я починав - мені сказали ( а це 1997 рік)Заробляєш 1000 доларів в місяць - заробляйЗаробляєш - 2000 в місяць - нікому ти не цікавийЗаробляєш 5000 - подумай може варто з кимось скооперуватись.....Заробляєш 100 000 - шукай прикриття у владіПитання на засипуа - скільки зараз заробляючих 1000 доларів у місяць?б - з якої суми тепер Ви можете зацікавити рекетирівЦе у вас в голові весь бізнес у олігархів...В реалі все далеко не так як може уявити собі бувший викладач... льотного училища. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:22 zРадио написав: budivelnik написав: Так і за Гітлера воювали російська армія власова...

Але я б поостерігся стверджувати ,що для цього в Німеччині вимагали введення російської як другої державної.

А сьогодні за Україну воюють грузини+чеченці+білоруси+американці+росіяни(як етнічні так і українські)+прибалти+.. думаю що як мінімум пропустив ще з десяток

Але не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові.... Так і за Гітлера воювали російська армія власова...Але я б поостерігся стверджувати ,що для цього в Німеччині вимагали введення російської як другої державної.А сьогодні за Україну воюють грузини+чеченці+білоруси+американці+росіяни(як етнічні так і українські)+прибалти+.. думаю що як мінімум пропустив ще з десятокАле не думаю що в Генштабі створили паралельний орган керування,який віддає накази на всіх цих мовах і що в ЗСУ чи Нацгвардії існують статути написані на якійсь іншій не українській мові.... Ты снова "обнулил" всех русскоязычных участников АТО. Хочешь, чтобы они стояли по другую сторону? Или, может быть, следовало ввести экзамен на знание украинского прежде, чем давать им автомат в руки, а то мало ли, что у них в голове?..



Глупость же! Ничего не мешает в ВСУ отдавать приказы на украинском, а исполнять их на русском, или отдавать их на русском, а исполнять на украинском, или, о ужас, даже отдавать и исполнять на русском. Это все форма, которую ты ставишь выше содержания!



Украинский солдат не откажется стрелять по врагу, если тот говорит на его языке. Это тоже уже проходили многие страны, включая США и Британию.



Последняя перестала быть империей, когда колонии начали давать ей сдачу, а не отказались от английского... Ты снова "обнулил" всех русскоязычных участников АТО. Хочешь, чтобы они стояли по другую сторону? Или, может быть, следовало ввести экзамен на знание украинского прежде, чем давать им автомат в руки, а то мало ли, что у них в голове?..Глупость же! Ничего не мешает в ВСУ отдавать приказы на украинском, а исполнять их на русском, или отдавать их на русском, а исполнять на украинском, или, о ужас, даже отдавать и исполнять на русском. Это все форма, которую ты ставишь выше содержания!Украинский солдат не откажется стрелять по врагу, если тот говорит на его языке. Это тоже уже проходили многие страны, включая США и Британию.Последняя перестала быть империей, когда колонии начали давать ей сдачу, а не отказались от английского... Я обнулив-чи ти придумав?

1 Наказ - це мінімум слів при максимумі змісту

Тому він віддається однією мовою для всіх-щоб потім не було заявок -а я не так переклав

2 Всі хто сьогодні в ЗСУ - отримують накази українською і роблять це

а - свідомо

б - без напрягів

3 В окремі моменти можуть бути вислові на рідній мові бійця чи командира - але це не відміняє статутних висловів.

Тому

Те що в ЗСУ прийнято віддавати накази українською і іншої мови не буде - не заперечує ніхто...крім диванного стратега зрадіо. Я обнулив-чи ти придумав?1 Наказ - це мінімум слів при максимумі змістуТому він віддається однією мовою для всіх-щоб потім не було заявок -а я не так переклав2 Всі хто сьогодні в ЗСУ - отримують накази українською і роблять цеа - свідомоб - без напрягів3 В окремі моменти можуть бути вислові на рідній мові бійця чи командира - але це не відміняє статутних висловів.ТомуТе що в ЗСУ прийнято віддавати накази українською і іншої мови не буде - не заперечує ніхто...крім диванного стратега зрадіо. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:25 Козак-характерник



со всем уважением, в споре с ЛАД я всецело на его стороне, и вообще как-то грустно от превращения ветки в православный вестник со всем уважением, в споре ся всецело на его стороне, и вообще как-то грустно от превращения ветки в православный вестник zРадио

Повідомлень: 4901 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2054 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:26 Re: Політичні дискусії Спикер Рады Разумков утверждает, что среди депутатов от Слуг народа соросят меньше 40 процентов.



Но все равно получается, что это самая многочисленная группа в парламенте, с учетом того, что остальные слуги распределены на более мелкие группы Коломойского, кварталовцев, аваковцев и тд, фракции других партий не очень многочисленные.

Получается, что Сорос-Пинчук победители, контролируют больше всего депутатов, плюс большинство в правительстве. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15139 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3939 раз. Подякували: 6020 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:28 detroytred написав: Волгарь

Нет.

В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.

Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев. ВолгарьНет.В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.

Если это так, то чём мы вообше говорим?

Что мы хотим вернуть?

Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность.

Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые.

Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль. Если это так, то чём мы вообше говорим?Что мы хотим вернуть?Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность.Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые.Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15362 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 54915492549354945495> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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