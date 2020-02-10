Додано: Пон 10 лют, 2020 23:30

Козак-характерник написав: Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм. Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм.

У нас зараз одночасно капіталістична економіка з законодавством соціалістичного спрямування.І саме тому ,що економіка не в стані спродукувати блага яких вистарчає для виконання законів прийнятих за соціалізму - й створює умови по якимдля Лакшмі Міттала - треба створювати умови(точніше не бачити що він не дотримується екологічного законодавства) по яким він не виведе свої інвестиціїДля філіп моріса - зменшувати акциз (знову ж не помічаючи що в європі філіп моріс з бті виплачують в рази більші акцизи)і так далі і тому подібне - а все тому що в законі прописанобезкоштовна медицина,безкоштовна освіта.субсидії навіть для власників житла вартістю в мільйон... безкоштовний проїзд.... на нижньому рівні у Львові видається постанова про безкоштовне використання туалетів у всіх комерційних закладах міста...і такого популізму - хоч греблю гатиА існуючий розвиток бізнесу не в стані виконати й 30% від вже прийнятого... того вибірково виконуємо .на виборах обіцяємо одне - а робимо інше,інвесторів дуримо ,бо на стандартні умови вони не підутьОстаннєКупив Ахметов за 200 млн якийсь там будинок... а Межигірря чомусь навіть не розглядав...Хочете знати чому?А тому що купи він Межигірря-дейтройт з зрадіо і різними там Лєщенками і Наємами - відразу піднімуть хай... і заберуть (а не відкуплять ) в Ахметова МежигірряОт і виходитьті в кого є гроші - вкладають їх туди де до власності не дотягнуться правдолюбці.