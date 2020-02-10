Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:В том и проблема, что можновладци не желают создать условия для развития бизнеса, для обеспечения страховой медицины, накопительной пенсионной и пр., для притока инвестиций. Им легче снять с Вас и отдать социальщикам...
А Вы проблему в этих социальщиках видите.
Поясніть мені А які такі спеціальні умови в капіталістичних Державах можновладці створюють для бізнесу? Може сама модель -це і є УМОВИ ? А от модель в якій на першому місці соціальний захист ,але розвиток бізнесу такий захист не тягне - і потребує постійно якихось спеціальних умов? Але як тільки хтось отримує ці СПЕЦІАЛЬНІ умови - то в нормальному світі це корупція... та й Держава в якої не вистарчає коштів на соціальну сферу - не може створити вигідні як їй(з точки зору збільшення доходів Держави) так і бізнесу( який хоче зменшення своїх розходів) Тому Як би ви там не ховались - а на квадратних колесах різного розміру(навіть якщо будуть створені умови і одне з чотирьох коліс буде кругле) не поїдеш швидше ніж супротивник на однакових круглих колесах. Сама суть соціалістичної системи - не дає печерному капіталізму - перетворитись в розвинутий...ресурсів в капіталізма переборювати і високі соціальні затрати при низькій продуктивності - не має... А тут ще глобалізація...
Приехали))
Специальные условия?!)))
Это обычные условия, начиная с честной конкуренции и заканчивая гарантиями частной собственности. А у нас все развивающиеся бизнесу завязаны на ... властьимущих.
Смотрите рекомендации по реформам. Проблема одна -- реализовывать их. И обратите внимание на исполнителей (в основном кому они эти рекомендации).
Вы упускаете из виду, что подходит время международных обязательств по реформированию экономики на "мировые рельсы". Мелкие и не жизнеспособные предприниматели - обязаны "умереть" в остатке только системные, что сумели "подняться" до внешнего выживания. Остальные - лишние. И зря, я считаю, людей в лапти обувать:
Переход на одинаковые условия ведения "бизнеса" уже давно расписан. Трагедия, что ряд типа "удачливых" - "сожрали мелких". Но странным образом "удачливость" это Право "иных" (Это я о примере Фирташа). И т.д.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм.
У нас зараз одночасно капіталістична економіка з законодавством соціалістичного спрямування. І саме тому ,що економіка не в стані спродукувати блага яких вистарчає для виконання законів прийнятих за соціалізму - й створює умови по яким для Лакшмі Міттала - треба створювати умови(точніше не бачити що він не дотримується екологічного законодавства) по яким він не виведе свої інвестиції Для філіп моріса - зменшувати акциз (знову ж не помічаючи що в європі філіп моріс з бті виплачують в рази більші акцизи) і так далі і тому подібне - а все тому що в законі прописано безкоштовна медицина,безкоштовна освіта.субсидії навіть для власників житла вартістю в мільйон... безкоштовний проїзд.... на нижньому рівні у Львові видається постанова про безкоштовне використання туалетів у всіх комерційних закладах міста...і такого популізму - хоч греблю гати А існуючий розвиток бізнесу не в стані виконати й 30% від вже прийнятого... того вибірково виконуємо .на виборах обіцяємо одне - а робимо інше,інвесторів дуримо ,бо на стандартні умови вони не підуть
Останнє Купив Ахметов за 200 млн якийсь там будинок... а Межигірря чомусь навіть не розглядав...Хочете знати чому? А тому що купи він Межигірря-дейтройт з зрадіо і різними там Лєщенками і Наємами - відразу піднімуть хай... і заберуть (а не відкуплять ) в Ахметова Межигірря От і виходить ті в кого є гроші - вкладають їх туди де до власності не дотягнуться правдолюбці.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Волгарь Нет. В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами. Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.
Если это так, то чём мы вообше говорим? Что мы хотим вернуть? Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность. Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые. Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль.
1 Це ми обіцяли захопити москву чи захерченко Лондон? 2 Навіть якщо ми признаємо крим і ордло -російським( чи незалежним) - це буде означати програш пуйла, а раз так він з більшою силою піде в наступ Якщо ми признаємо його право на крим ордло і з нього автоматично знімуть санкції - що йому тоді завадить предявити права і відправити танкові колони на Київ-Чернігів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Если так, то история не наука, а сборник мифов. Я люблю читать мифы разных народов. Теперь с Вашей подачи буду воспринимать историю так же - как миф. Тогда Ваш кумир в истории - Вятрович. Но у меня другое отношение к науке.
Ще додам... Колись Лавров, той що матюки гнув, сказав правду, коли його спіймали на брехні: "Я тут не для того, щоб правду казати, а щоб захищати національні інтереси РФ!"
Ви, ратуючи за свою правду, чиї інтереси захищаєте? Держави, що зникла в небуття? Чи України, громадянином якою є, але постійно озираєтеся в минуле? Метально Ви і застрягли в тому минулому. Сміючись, людство розстається зі своїм минулим лише в тому разі, коли готове до «космічного» погляду на нього. То посміхніться!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:Те що в ЗСУ прийнято віддавати накази українською і іншої мови не буде - не заперечує ніхто...крім диванного стратега зрадіо.
Ну надо же - украиноязычный получил приказ на русском и прекрасно его понял. Общаются кто на украинском, кто на русском, кто на суржике. И работают слаженно, не боясь оказаться спиной к другому.
По мнению диванного вояки budivelnik - это непостижимо и неправильно. А по мнению настоящих защитников Украины - условность, на которую у них нет времени, защищая себя, боевого товарища и свою землю!
1 Покажи мені устав ЗСУ написаний на російській чи будь якій відмінній від української мови Не можеш - то поясни чому? 2 Я за радянського союзу віддавав накази українською.....і що? Їх навіть виконували... в моїй роті. Але у випадку будь-якої більш серьозної заварушки - я змушений був би проводити перемовини з керівництвом і передавати накази керівництва підлеглим - виключно російською
Тому Те що росіянин розуміє українську, а українець російську - не говорить про те що в армії закони повинні бути написані і одною і другою В українській армії - команди -закони - українською ( мати інтернаціональною) в російській - російською в німецькій - німецькою
І те що ти тут пишеш російською - не робить російську-Держаною для України,це просто мова спілкування, а те що ти в Україні при спілкуванні з українцями використовуєш російську-говорить про те що ти більший неук ніж я. Бо я твою використовувати можу - я розумний знаю дві а ти не можеш - ти напіврозумний напівнеук...при цьому ще й не вихований неук,бо тільки нехлюй і бездара лізе з своїми правилами в чужий монастир... ПС При цьому на російських ресурсах - ти можеш використовувати російську без обмежень і будеш виглядати при цьому прФФесором.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Торможение роста наступает не от роста процента налога.
Перекрутили Не тормозіння відбувається від росту податків А швидкість розвитку зменшується з ростом податків Поясню на пальцях Бізнес заробив суму нехай 1 млн в рік Власник приймає рішення по розподілу 0,3 млн на податки 0,3 млн на власне споживання 0,4 млн на розвиток.... В цей самий час такий самий бізнес в Німеччині заробив 10 млн Такий самий власник приймає рішення в тих же пропорціях 3 млн податки - пенсіонери аплодують 3 млн власне споживання - існуючий бізнес аплодує 4 млн на розвиток - емігранти аплодують бо створенні нові робочі місця...
Питання на засипу Як українському бізнесу який вкладає 0,4 млн і є в десять разів менший - нагнати німецький?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Козак-характерник написав:Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм.
У нас зараз одночасно капіталістична економіка з законодавством соціалістичного спрямування. І саме тому ,що економіка не в стані спродукувати блага яких вистарчає для виконання законів прийнятих за соціалізму - й створює умови по яким для Лакшмі Міттала - треба створювати умови(точніше не бачити що він не дотримується екологічного законодавства) по яким він не виведе свої інвестиції Для філіп моріса - зменшувати акциз (знову ж не помічаючи що в європі філіп моріс з бті виплачують в рази більші акцизи) і так далі і тому подібне - а все тому що в законі прописано безкоштовна медицина,безкоштовна освіта.субсидії навіть для власників житла вартістю в мільйон... безкоштовний проїзд.... на нижньому рівні у Львові видається постанова про безкоштовне використання туалетів у всіх комерційних закладах міста...і такого популізму - хоч греблю гати А існуючий розвиток бізнесу не в стані виконати й 30% від вже прийнятого... того вибірково виконуємо .на виборах обіцяємо одне - а робимо інше,інвесторів дуримо ,бо на стандартні умови вони не підуть
Останнє Купив Ахметов за 200 млн якийсь там будинок... а Межигірря чомусь навіть не розглядав...Хочете знати чому? А тому що купи він Межигірря-дейтройт з зрадіо і різними там Лєщенками і Наємами - відразу піднімуть хай... і заберуть (а не відкуплять ) в Ахметова Межигірря От і виходить ті в кого є гроші - вкладають їх туди де до власності не дотягнуться правдолюбці.
Це все вірно про популізм і рудименти соціалістичною законодавства. Існуючі соціальні забов'язання, що взяла на себе держава не здійснені. Питання...Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Повторяем кратко: http://izvestia.kharkov.ua/on-line/poli ... 59404.html Все эти "реформы" - идеальны, но при 100% отсутствии нарушений списываемых у нас на "коррупцию" - за короткий промежуток времени рост состояний(на 99% криминальных) и наоборот - обнищание основных масс населения.
При чём о "конечном результате" глобализации - умалчиваем. Это Вам расскажут те, у "кого Лондонская прописка".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.