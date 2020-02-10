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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:55
Козак-характерник написав:
Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного.
Чи багато ви збагатились від порад ззовні?
А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?
То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?
Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..
Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.
От і виходить
Або ви усвідомлюєте що формація змінилась і з соціалістичної
- популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідки
накапіталістичну
- тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....
Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як сам
або не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 10 лют, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:55
budivelnik написав:
Те що росіянин розуміє українську, а українець російську - не говорить про те що в армії закони повинні бути написані і одною і другою
Причем здесь вообще россияне? Речь об украинцах, которые бывают, как бы тебе этого ни хотелось, не только украиноязычными.
Насчет официального статуса украинского языка я не спорю. Единственный государственный - это правильно.
Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.
budivelnik написав:
а те що ти в Україні при спілкуванні з українцями використовуєш російську-говорить про те що ти більший неук ніж я.
Утверждение лишено логики. Русский - такой же исторический язык Украины, как и украинский. На нем написано не меньше научных и культурных трудов, нежели на украинском. И написано не под дулом автомата и не по Валуевскому циркуляру...
budivelnik написав:
При цьому на російських ресурсах - ти можеш використовувати російську без обмежень і будеш виглядати при цьому прФФесором.
А зачем мне это? Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский. До интернета ни один ксенофоб все равно не доберется, а существование русской версии украинских медиа (включая, кстати, finance.ua) говорит о ее востребованности среди украинцев
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Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 10 лют, 2020 23:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:56
sal написав: ЛАД написав:
история должна быть не СВОЯ, а объективная.
Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.
Можно предложить своих ученых.
Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной..
Будет и такой раздел.
Но только переиначат так, что там не останется ничего кроме ""геноцид крымских татар", "голодомор", "коллективизация", ВОВ, .... "Крым 2014", "оккупация Донбасса",...".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:00
zРадио написав:
Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.
не перекручуй
Розумні україномовні громадяни України - знають дві мови і користуються з друзями - тою на якій до них звертаються,
з ворогами - своєю
Розумні російськомовні громадяни України - знають дві мови і до друзів звертаються на якій вважають за краще для друзів, до ворогів на російській
Є ще телепні ,які прожили 30-60 років в Україні-і куди б не приперлись вимагають від усіх щоб до них звертались виключно на російській.
Що з телепня візьмеш?
zРадио написав:
Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский.
Використовувати - можеш
Просто цим показуєш що потрапляєш в категорію телепнів і при цьому ніхто тобі забороняти бути телепнем - не буде.
Як ти виглядаєш це ж твій вибір
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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