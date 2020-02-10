Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5492549354945495 Додано: Пон 10 лют, 2020 23:55 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного. Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного. Чи багато ви збагатились від порад ззовні?

А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?

То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?

Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..

Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.



От і виходить

Або ви усвідомлюєте що формація змінилась і з

соціалістичної - популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідки

на

капіталістичну - тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....



Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як сам

або не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом. Чи багато ви збагатились від порад ззовні?А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.От і виходитьАбо ви усвідомлюєте що формація змінилась і з- популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідкина- тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як самабо не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом. Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 10 лют, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:55 budivelnik написав: Те що росіянин розуміє українську, а українець російську - не говорить про те що в армії закони повинні бути написані і одною і другою

Те що росіянин розуміє українську, а українець російську - не говорить про те що в армії закони повинні бути написані і одною і другою



Причем здесь вообще россияне? Речь об украинцах, которые бывают, как бы тебе этого ни хотелось, не только украиноязычными.



Насчет официального статуса украинского языка я не спорю. Единственный государственный - это правильно.



Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.



budivelnik написав: а те що ти в Україні при спілкуванні з українцями використовуєш російську-говорить про те що ти більший неук ніж я.

а те що ти в Україні при спілкуванні з українцями використовуєш російську-говорить про те що ти більший неук ніж я.



Утверждение лишено логики. Русский - такой же исторический язык Украины, как и украинский. На нем написано не меньше научных и культурных трудов, нежели на украинском. И написано не под дулом автомата и не по Валуевскому циркуляру...



budivelnik написав: При цьому на російських ресурсах - ти можеш використовувати російську без обмежень і будеш виглядати при цьому прФФесором. При цьому на російських ресурсах - ти можеш використовувати російську без обмежень і будеш виглядати при цьому прФФесором.



А зачем мне это? Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский. До интернета ни один ксенофоб все равно не доберется, а существование русской версии украинских медиа (включая, кстати, finance.ua) говорит о ее востребованности среди украинцев ! Причем здесь вообще россияне? Речь об украинцах, которые бывают, как бы тебе этого ни хотелось, не только украиноязычными.Насчет официального статуса украинского языка я не спорю. Единственный государственный - это правильно.Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.Утверждение лишено логики. Русский - такой же исторический язык Украины, как и украинский. На нем написано не меньше научных и культурных трудов, нежели на украинском. И написано не под дулом автомата и не по Валуевскому циркуляру...А зачем мне это? Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский. До интернета ни один ксенофоб все равно не доберется, а существование русской версии украинских медиа (включая, кстати, finance.ua) говорит о ее востребованности Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 лют, 2020 23:57, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 4901 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2054 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 23:56 sal написав: ЛАД написав: история должна быть не СВОЯ, а объективная.

Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д. история должна быть не СВОЯ, а объективная.Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.

Можно предложить своих ученых.

Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной.. Можно предложить своих ученых.Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной..

Будет и такой раздел.

Но только переиначат так, что там не останется ничего кроме ""геноцид крымских татар", "голодомор", "коллективизация", ВОВ, .... "Крым 2014", "оккупация Донбасса",...". Будет и такой раздел.Но только переиначат так, что там не останется ничего кроме ""геноцид крымских татар", "голодомор", "коллективизация", ВОВ, .... "Крым 2014", "оккупация Донбасса",...". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15362 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 00:00 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ. Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ. не перекручуй

Розумні україномовні громадяни України - знають дві мови і користуються з друзями - тою на якій до них звертаються,

з ворогами - своєю

Розумні російськомовні громадяни України - знають дві мови і до друзів звертаються на якій вважають за краще для друзів, до ворогів на російській

Є ще телепні ,які прожили 30-60 років в Україні-і куди б не приперлись вимагають від усіх щоб до них звертались виключно на російській.

Що з телепня візьмеш?

zРадио написав: Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский. Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский. Використовувати - можеш

Просто цим показуєш що потрапляєш в категорію телепнів і при цьому ніхто тобі забороняти бути телепнем - не буде.

Як ти виглядаєш це ж твій вибір не перекручуйРозумні україномовні громадяни України - знають дві мови і користуються з друзями - тою на якій до них звертаються,з ворогами - своєюРозумні російськомовні громадяни України - знають дві мови і до друзів звертаються на якій вважають за краще для друзів, до ворогів на російськійЄ ще телепні ,які прожили 30-60 років в Україні-і куди б не приперлись вимагають від усіх щоб до них звертались виключно на російській.Що з телепня візьмеш?Використовувати - можешПросто цим показуєш що потрапляєш в категорію телепнів і при цьому ніхто тобі забороняти бути телепнем - не буде.Як ти виглядаєш це ж твій вибір в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22057 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5492549354945495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостейМодератори: ТупУм