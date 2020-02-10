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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:55
Козак-характерник написав:
Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного.
Чи багато ви збагатились від порад ззовні?
А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?
То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?
Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..
Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.
От і виходить
Або ви усвідомлюєте що формація змінилась і з соціалістичної
- популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідки
накапіталістичну
- тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....
Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як сам
або не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 10 лют, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:55
budivelnik написав:
Те що росіянин розуміє українську, а українець російську - не говорить про те що в армії закони повинні бути написані і одною і другою
Причем здесь вообще россияне? Речь об украинцах, которые бывают, как бы тебе этого ни хотелось, не только украиноязычными.
Насчет официального статуса украинского языка я не спорю. Единственный государственный - это правильно.
Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.
budivelnik написав:
а те що ти в Україні при спілкуванні з українцями використовуєш російську-говорить про те що ти більший неук ніж я.
Утверждение лишено логики. Русский - такой же исторический язык Украины, как и украинский. На нем написано не меньше научных и культурных трудов, нежели на украинском. И написано не под дулом автомата и не по Валуевскому циркуляру...
budivelnik написав:
При цьому на російських ресурсах - ти можеш використовувати російську без обмежень і будеш виглядати при цьому прФФесором.
А зачем мне это? Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский. До интернета ни один ксенофоб все равно не доберется, а существование русской версии украинских медиа (включая, кстати, finance.ua) говорит о ее востребованности среди украинцев
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Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 10 лют, 2020 23:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:56
sal написав: ЛАД написав:
история должна быть не СВОЯ, а объективная.
Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.
Можно предложить своих ученых.
Но вот историю УССР куда отнести? к своей истории.. или к несуществующей, запрещенной..
Будет и такой раздел.
Но только переиначат так, что там не останется ничего кроме ""геноцид крымских татар", "голодомор", "коллективизация", ВОВ, .... "Крым 2014", "оккупация Донбасса",...".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:00
zРадио написав:
Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.
не перекручуй
Розумні україномовні громадяни України - знають дві мови і користуються з друзями - тою на якій до них звертаються,
з ворогами - своєю
Розумні російськомовні громадяни України - знають дві мови і до друзів звертаються на якій вважають за краще для друзів, до ворогів на російській
Є ще телепні ,які прожили 30-60 років в Україні-і куди б не приперлись вимагають від усіх щоб до них звертались виключно на російській.
Що з телепня візьмеш?
zРадио написав:
Я и на родных мне украинских ресурсах могу без ограничений использовать русский.
Використовувати - можеш
Просто цим показуєш що потрапляєш в категорію телепнів і при цьому ніхто тобі забороняти бути телепнем - не буде.
Як ти виглядаєш це ж твій вибір
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:06
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного.
Чи багато ви збагатились від порад ззовні?
А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?
То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?
Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..
Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.
От і виходить
Або ви усвідомлюєте що формація змінилась і з соціалістичної
- популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідки
накапіталістичну
- тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....
Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як сам
або не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом.
Я давно вже нічого не від кого не очікую.
Але мова не про мене. Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу. Є керівники, що і приймають рішення, щоб виробництво стало ефективним. В цьому випадку нічого не залежить від робітника найманого. Всі ж не можуть бути керівниками, хтось повинен і виробляти, виконувати фізичну працю. От керівник і повинен організувати все те, щоб цей механізм запрацював як годинник. І якщо годинник поламався, то своєчасно його відремонтувати.
Ну це ми вже в хащі менеджменту підприємства ліземо, тут фахова дискусія потрібна. Я до неї зараз не готовий.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 11 лют, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:08
budivelnik написав: zРадио написав:
Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.
не перекручуй
Розумні україномовні громадяни України - знають дві мови і користуються з друзями - тою на якій до них звертаються,
з ворогами - своєю
Розумні російськомовні громадяни України - знають дві мови і до друзів звертаються на якій вважають за краще для друзів, до ворогів на російській
Є ще телепні ,які прожили 30-60 років в Україні-і куди б не приперлись вимагають від усіх щоб до них звертались виключно на російській.
Що з телепня візьмеш?
Я багато разів вже доводив, що володію українською. Проте не буду користуватися нею у розмові з ксенофобом, який заперечує моє право вибирати.
PS: щодо безпосередньо тебе - не перебільшуй свій власний рівень володіння українською, тому що "на російській" - це русизм, українською коректно "російською"
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:10
Козак-характерник написав:
Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу.
Не можуть
Але навіть наймані можуть покращувати свою кваліфікацію - а зараз чим вища кваліфікація - тим вища оплата...
Тому
На зрозумілій для вас мові
Бог створив людей - але при цьому не зробив їх всіх щасливими/здоровими/багатими... а дав можливість кожному досягнути чогось самостійно..
Може тому - що навіть він не міг подумати ЗА кожного?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:14
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу.
Не можуть
Але навіть наймані можуть покращувати свою кваліфікацію - а зараз чим вища кваліфікація - тим вища оплата...
Це беззаперечно. Доречі я так і зробив.
budivelnik написав:
Бог створив людей - але при цьому не зробив їх всіх щасливими/здоровими/багатими... а дав можливість кожному досягнути чогось самостійно..
Може тому - що навіть він не міг подумати ЗА кожного?
Та ні, Він про всіх нас думає.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 11 лют, 2020 00:16, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:15
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Но ты ведь говоришь другое - ты говоришь, что русский язык вообще несовместим со службой в ВСУ.
не перекручуй
Розумні україномовні громадяни України - знають дві мови і користуються з друзями - тою на якій до них звертаються,
з ворогами - своєю
Розумні російськомовні громадяни України - знають дві мови і до друзів звертаються на якій вважають за краще для друзів, до ворогів на російській
Є ще телепні ,які прожили 30-60 років в Україні-і куди б не приперлись вимагають від усіх щоб до них звертались виключно на російській.
Що з телепня візьмеш?
Я багато разів вже доводив, що володію українською. Проте не буду користуватися нею у розмові з ксенофобом, який заперечує моє право вибирати.
PS: щодо безпосередньо тебе - не перебільшуй свій власний рівень володіння українською, тому що "на російській" - це русизм, українською коректно "російською"
З кінця
1 Я не філолог і вчився в СРСР де було засилля російської
Тобі повезло , ти встиг почати навчання не в УРСР а в незалежній Україні... а значить міг повноцінно вивчити державну мову(на відміну від мене, в якого половина лекцій у Львові в Політехнічному -велась російською)
2 Володіти можна багато чим...
Головне не те чим володієш
Головне те як використовуєш...
Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..
То ти виходить принципово виступаєш проти України
Інакшої мотивації я не бачу , хіба крім - назло вам вуха собі відморожу....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:21
budivelnik написав:
Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..
То ти виходить принципово виступаєш проти України
Інакшої мотивації я не бачу
В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?
Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь!
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