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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 лют, 2020 00:35
zРадио написав: budivelnik написав:
Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..
То ти виходить принципово виступаєш проти України
Інакшої мотивації я не бачу
В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?
Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь!
В моєму - все вміщається
Як ти бачиш - я спокійно відповідаю всім на пости написані російською...
При цьому в мене в авто на флешці тільки два виконавці - Макарєвіч і Висоцький... все інше я слухаю по радіо
Для мене ,якщо громадянин України прожив кілька десятків років прожив в Україні і на момент російської агресії не в приватних розмовах, а в загальному суспільному просторі-використовує російську - це шок... і трошки шкода таку людину,адже так може робити тільки повний какая разніца
,або слабкий до вивчення мов(так щоб не використовувати інше визначення)
А от людина,яка володіє українською і принципово в загальному спілкуванні використовує російську - це вже або недоумок повний,або проплачений ворог.
Недоумок - бо завдяки моніторингу українського інформаційного простору-агресор думає що має суттєву підтримку...адже під час війни німці(громадяни СРСР) не використовували німецьку без циркулярів від Сталіна...їм просто було достатньо знань ,що німці-вороги ,які хочуть знищити їх Державу.
Чому російськомовні з вищою освітою сьогодні не думають так,як в 1941-1945 - думали німецькомовні всіх освітніх рівнів в СРСР - для мене загадка
Як варіант - їм це вигідно і вони чомусь цим показово бравують...але ж агресія буде йти тим довше чим більше російської буде у загальному використанні
Це хоч зрозуміло?
Чи нехай ще пару років повбивають на лінії з ОРДЛО російськомовних громадян України через те що хтось впертий?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:56
budivelnik Я погоджуюся з Вами про мову. І такі саме гіпотези маю, з приводу російськомовних, що принципово не хочуть розмовляти українською. Яка ж насправді мотивація в них? Це лише їм відомо. Я є російськомовним з дитинства. В моєму оточенні взагалі не було україномовних, лише по батьковій лінії бабуся розмовляла суржиком. Коли я приїзджав до неї в дитинстві, мені то навіть дивно було, якась трохи інша мова. Тоді це сприймалося як мова села, щось таке, чого стидатися треба, начебто ти селюк і малограмотна людина. Бо в Донецьку мало було чути російську, лише в селі суржик. Поступово вже став дорослішим, цікавився історією і вже почав прозрівати і бачити справжню історію. А мова, вона вивчалася в школі, але не так як іноземна, зі словником. Вона якось легко і природньо пішла, просто читаєш і розумієш. Вживати тільки не доводилося в повсякденному житті. Щось накшталт латини, мертвої мови було. Вперше заговорив українською, викладаючи вже, були україномовні класи. Потім спілкування при поїздках до Львова. І так пішло, поїхало, увійшов в смак, як то кажуть. Але головний чинник, що вплинув на мене, це музика українська і виконавці. Саме культура - це та сила, що демонструє всю красу мови. Тому і вважаю, що головний чинник розвитку мови - потужна культура і її демонстрація в ЗМІ, пропаганда на всіх рівнях. Мова повинна бути цікавою. І звісно треба стимулювати фінансово вивчення мови. Зараз я розмовляю переважно українською. Бо Львів - місто україномовне переважно. З батьками російською. Жодних проблем з мовами не маю.
Що стосується усвідомлення кожною людиною використання мови, то то є сугубо внутрішній психічний акт. Людина повинна дозріти. В решті решт Бог заклав людині свободу волі. І людина робить вибір: бути українцем чи ні, шанувати СВОЄ чи озиратися зовні. Все в самій людині і її серці.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 11 лют, 2020 01:18
Волгарь написав:
...........
И, судя по обсуждению на форуме
, перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны.
Вот этого делать не стоит.
В результате продолжительной селекции форум изменился и приближается к уровню цензор.нет.
Читая форум, я начинаю думать - почему я ещё здесь, а не где-нибудь в Европе.
А выхожу на улицу и быстро успокаиваюсь - оказывается всё совсем не так плохо.
Наверно, надо завязывать с форумом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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