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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5493549454955496 Додано: Вів 11 лют, 2020 00:35 zРадио написав: budivelnik написав: Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..

То ти виходить принципово виступаєш проти України

Інакшої мотивації я не бачу Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..То ти виходить принципово виступаєш проти УкраїниІнакшої мотивації я не бачу В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?



Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь! В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь! В моєму - все вміщається

Як ти бачиш - я спокійно відповідаю всім на пости написані російською...

При цьому в мене в авто на флешці тільки два виконавці - Макарєвіч і Висоцький... все інше я слухаю по радіо

Для мене ,якщо громадянин України прожив кілька десятків років прожив в Україні і на момент російської агресії не в приватних розмовах, а в загальному суспільному просторі-використовує російську - це шок... і трошки шкода таку людину,адже так може робити тільки повний какая разніца,або слабкий до вивчення мов(так щоб не використовувати інше визначення)

А от людина,яка володіє українською і принципово в загальному спілкуванні використовує російську - це вже або недоумок повний,або проплачений ворог.

Недоумок - бо завдяки моніторингу українського інформаційного простору-агресор думає що має суттєву підтримку...адже під час війни німці(громадяни СРСР) не використовували німецьку без циркулярів від Сталіна...їм просто було достатньо знань ,що німці-вороги ,які хочуть знищити їх Державу.

Чому російськомовні з вищою освітою сьогодні не думають так,як в 1941-1945 - думали німецькомовні всіх освітніх рівнів в СРСР - для мене загадка

Як варіант - їм це вигідно і вони чомусь цим показово бравують...але ж агресія буде йти тим довше чим більше російської буде у загальному використанні

Це хоч зрозуміло?

Чи нехай ще пару років повбивають на лінії з ОРДЛО російськомовних громадян України через те що хтось впертий? В моєму - все вміщаєтьсяЯк ти бачиш - я спокійно відповідаю всім на пости написані російською...При цьому в мене в авто на флешці тільки два виконавці - Макарєвіч і Висоцький... все інше я слухаю по радіоДля мене ,якщо громадянин України прожив кілька десятків років прожив в Україні і на момент російської агресії не в приватних розмовах, а в загальному суспільному просторі-використовує російську - це шок... і трошки шкода таку людину,адже так може робити тільки повний,або слабкий до вивчення мов(так щоб не використовувати інше визначення)А от людина,яка володіє українською і принципово в загальному спілкуванні використовує російську - це вже або недоумок повний,або проплачений ворог.Недоумок - бо завдяки моніторингу українського інформаційного простору-агресор думає що має суттєву підтримку...адже під час війни німці(громадяни СРСР) не використовували німецьку без циркулярів від Сталіна...їм просто було достатньо знань ,що німці-вороги ,які хочуть знищити їх Державу.Чому російськомовні з вищою освітою сьогодні не думають так,як в 1941-1945 - думали німецькомовні всіх освітніх рівнів в СРСР - для мене загадкаЯк варіант - їм це вигідно і вони чомусь цим показово бравують...але ж агресія буде йти тим довше чим більше російської буде у загальному використанніЦе хоч зрозуміло?Чи нехай ще пару років повбивають на лінії з ОРДЛО російськомовних громадян України через те що хтось впертий? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22060 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 00:56 budivelnik Я погоджуюся з Вами про мову. І такі саме гіпотези маю, з приводу російськомовних, що принципово не хочуть розмовляти українською. Яка ж насправді мотивація в них? Це лише їм відомо. Я є російськомовним з дитинства. В моєму оточенні взагалі не було україномовних, лише по батьковій лінії бабуся розмовляла суржиком. Коли я приїзджав до неї в дитинстві, мені то навіть дивно було, якась трохи інша мова. Тоді це сприймалося як мова села, щось таке, чого стидатися треба, начебто ти селюк і малограмотна людина. Бо в Донецьку мало було чути російську, лише в селі суржик. Поступово вже став дорослішим, цікавився історією і вже почав прозрівати і бачити справжню історію. А мова, вона вивчалася в школі, але не так як іноземна, зі словником. Вона якось легко і природньо пішла, просто читаєш і розумієш. Вживати тільки не доводилося в повсякденному житті. Щось накшталт латини, мертвої мови було. Вперше заговорив українською, викладаючи вже, були україномовні класи. Потім спілкування при поїздках до Львова. І так пішло, поїхало, увійшов в смак, як то кажуть. Але головний чинник, що вплинув на мене, це музика українська і виконавці. Саме культура - це та сила, що демонструє всю красу мови. Тому і вважаю, що головний чинник розвитку мови - потужна культура і її демонстрація в ЗМІ, пропаганда на всіх рівнях. Мова повинна бути цікавою. І звісно треба стимулювати фінансово вивчення мови. Зараз я розмовляю переважно українською. Бо Львів - місто україномовне переважно. З батьками російською. Жодних проблем з мовами не маю.



Що стосується усвідомлення кожною людиною використання мови, то то є сугубо внутрішній психічний акт. Людина повинна дозріти. В решті решт Бог заклав людині свободу волі. І людина робить вибір: бути українцем чи ні, шанувати СВОЄ чи озиратися зовні. Все в самій людині і її серці. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27622 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 01:18 Волгарь написав: ...........

И, судя по обсуждению на форуме , перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны. ...........И,, перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны.

Вот этого делать не стоит.

В результате продолжительной селекции форум изменился и приближается к уровню цензор.нет.

Читая форум, я начинаю думать - почему я ещё здесь, а не где-нибудь в Европе.

А выхожу на улицу и быстро успокаиваюсь - оказывается всё совсем не так плохо.

Наверно, надо завязывать с форумом. Вот этого делать не стоит.В результате продолжительной селекции форум изменился и приближается к уровню цензор.нет.Читая форум, я начинаю думать - почему я ещё здесь, а не где-нибудь в Европе.А выхожу на улицу и быстро успокаиваюсь - оказывается всё совсем не так плохо.Наверно, надо завязывать с форумом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15363 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5493549454955496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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