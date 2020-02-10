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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5493549454955496 Додано: Вів 11 лют, 2020 00:35 zРадио написав: budivelnik написав: Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..

То ти виходить принципово виступаєш проти України

Інакшої мотивації я не бачу Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово..То ти виходить принципово виступаєш проти УкраїниІнакшої мотивації я не бачу В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?



Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь! В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь! В моєму - все вміщається

Як ти бачиш - я спокійно відповідаю всім на пости написані російською...

При цьому в мене в авто на флешці тільки два виконавці - Макарєвіч і Висоцький... все інше я слухаю по радіо

Для мене ,якщо громадянин України прожив кілька десятків років прожив в Україні і на момент російської агресії не в приватних розмовах, а в загальному суспільному просторі-використовує російську - це шок... і трошки шкода таку людину,адже так може робити тільки повний какая разніца,або слабкий до вивчення мов(так щоб не використовувати інше визначення)

А от людина,яка володіє українською і принципово в загальному спілкуванні використовує російську - це вже або недоумок повний,або проплачений ворог.

Недоумок - бо завдяки моніторингу українського інформаційного простору-агресор думає що має суттєву підтримку...адже під час війни німці(громадяни СРСР) не використовували німецьку без циркулярів від Сталіна...їм просто було достатньо знань ,що німці-вороги ,які хочуть знищити їх Державу.

Чому російськомовні з вищою освітою сьогодні не думають так,як в 1941-1945 - думали німецькомовні всіх освітніх рівнів в СРСР - для мене загадка

Як варіант - їм це вигідно і вони чомусь цим показово бравують...але ж агресія буде йти тим довше чим більше російської буде у загальному використанні

Це хоч зрозуміло?

Чи нехай ще пару років повбивають на лінії з ОРДЛО російськомовних громадян України через те що хтось впертий? В моєму - все вміщаєтьсяЯк ти бачиш - я спокійно відповідаю всім на пости написані російською...При цьому в мене в авто на флешці тільки два виконавці - Макарєвіч і Висоцький... все інше я слухаю по радіоДля мене ,якщо громадянин України прожив кілька десятків років прожив в Україні і на момент російської агресії не в приватних розмовах, а в загальному суспільному просторі-використовує російську - це шок... і трошки шкода таку людину,адже так може робити тільки повний,або слабкий до вивчення мов(так щоб не використовувати інше визначення)А от людина,яка володіє українською і принципово в загальному спілкуванні використовує російську - це вже або недоумок повний,або проплачений ворог.Недоумок - бо завдяки моніторингу українського інформаційного простору-агресор думає що має суттєву підтримку...адже під час війни німці(громадяни СРСР) не використовували німецьку без циркулярів від Сталіна...їм просто було достатньо знань ,що німці-вороги ,які хочуть знищити їх Державу.Чому російськомовні з вищою освітою сьогодні не думають так,як в 1941-1945 - думали німецькомовні всіх освітніх рівнів в СРСР - для мене загадкаЯк варіант - їм це вигідно і вони чомусь цим показово бравують...але ж агресія буде йти тим довше чим більше російської буде у загальному використанніЦе хоч зрозуміло?Чи нехай ще пару років повбивають на лінії з ОРДЛО російськомовних громадян України через те що хтось впертий? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22061 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 00:56 budivelnik Я погоджуюся з Вами про мову. І такі саме гіпотези маю, з приводу російськомовних, що принципово не хочуть розмовляти українською. Яка ж насправді мотивація в них? Це лише їм відомо. Я є російськомовним з дитинства. В моєму оточенні взагалі не було україномовних, лише по батьковій лінії бабуся розмовляла суржиком. Коли я приїзджав до неї в дитинстві, мені то навіть дивно було, якась трохи інша мова. Тоді це сприймалося як мова села, щось таке, чого стидатися треба, начебто ти селюк і малограмотна людина. Бо в Донецьку мало було чути російську, лише в селі суржик. Поступово вже став дорослішим, цікавився історією і вже почав прозрівати і бачити справжню історію. А мова, вона вивчалася в школі, але не так як іноземна, зі словником. Вона якось легко і природньо пішла, просто читаєш і розумієш. Вживати тільки не доводилося в повсякденному житті. Щось накшталт латини, мертвої мови було. Вперше заговорив українською, викладаючи вже, були україномовні класи. Потім спілкування при поїздках до Львова. І так пішло, поїхало, увійшов в смак, як то кажуть. Але головний чинник, що вплинув на мене, це музика українська і виконавці. Саме культура - це та сила, що демонструє всю красу мови. Тому і вважаю, що головний чинник розвитку мови - потужна культура і її демонстрація в ЗМІ, пропаганда на всіх рівнях. Мова повинна бути цікавою. І звісно треба стимулювати фінансово вивчення мови. Зараз я розмовляю переважно українською. Бо Львів - місто україномовне переважно. З батьками російською. Жодних проблем з мовами не маю.



Що стосується усвідомлення кожною людиною використання мови, то то є сугубо внутрішній психічний акт. Людина повинна дозріти. В решті решт Бог заклав людині свободу волі. І людина робить вибір: бути українцем чи ні, шанувати СВОЄ чи озиратися зовні. Все в самій людині і її серці. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27624 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 01:18 Волгарь написав: ...........

И, судя по обсуждению на форуме , перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны. ...........И,, перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны.

Вот этого делать не стоит.

В результате продолжительной селекции форум изменился и приближается к уровню цензор.нет.

Читая форум, я начинаю думать - почему я ещё здесь, а не где-нибудь в Европе.

А выхожу на улицу и быстро успокаиваюсь - оказывается всё совсем не так плохо.

Наверно, надо завязывать с форумом. Вот этого делать не стоит.В результате продолжительной селекции форум изменился и приближается к уровню цензор.нет.Читая форум, я начинаю думать - почему я ещё здесь, а не где-нибудь в Европе.А выхожу на улицу и быстро успокаиваюсь - оказывается всё совсем не так плохо.Наверно, надо завязывать с форумом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15365 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 01:52 "И 49-летний подозреваемый, и его жертва – оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – сообщил он.

https://focus.ua/ukraine/449858-sbu_v_rovno_predotvratilo_ubiistvo_obshchestvennogo_aktivista Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15365 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 02:33 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь??? Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь???

Тут.

ЛАД написав: И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост. И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост. Тут.

І оце називається заборона?

Якщо Ви вирішили взяти на себе роль релігійного проповідника, то будь ласка. Але всьому є своє місто і свій час. Тут обговорюються дещо інші речі, а Ви вперто нав"язуєте свої проповіді.

Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.



ЛАД написав: Вот и проявилась реакционная сущность веры!

Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом.

Так кто из нас нетерпим?

Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте. Вот и проявилась реакционная сущность веры!Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом.Так кто из нас нетерпим?Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.

Ні, це не так. Бути впевненим у чомусь і нав'язувати - суть різні речі. Ні, це не так. Бути впевненим у чомусь і нав'язувати - суть різні речі.

Про нав"язування я слова не казав. Але, повторю, який сенс щось обговорювати з людиною, яка апріорі впевнена у своїй правоті тільки тому, що вона вірує.

Цікаво, що більш досвічені богослови, ніж Ви, вже 2000 років дискутують між собою по важливим питанням і не використовують як аргумент свою віру.





ЛАД написав: Если так, то история не наука, а сборник мифов. Если так, то история не наука, а сборник мифов.

В державній ідеології, так збірник міфів. Наука є наукою. Без міфів, вся історія людства - суцільна божевільня, де люди вбивають один одного. І немає там героїв взагалі. А якою ідеологією виправдовують вже ті вбивства, не суть важливо. Всі грішні. В державній ідеології, так збірник міфів. Наука є наукою. Без міфів, вся історія людства - суцільна божевільня, де люди вбивають один одного. І немає там героїв взагалі. А якою ідеологією виправдовують вже ті вбивства, не суть важливо. Всі грішні.

Тобто, по-вашому, є наука історія, а є збірник міфів в державній ідеології, який використовується для одурення народу?

І це нормально? Так і повинно бути?



P.s. Про всяк випадок написав українською, може Ви так краще зрозумієте. І оце називається заборона?Якщо Ви вирішили взяти на себе роль релігійного проповідника, то будь ласка. Але всьому є своє місто і свій час. Тут обговорюються дещо інші речі, а Ви вперто нав"язуєте свої проповіді.Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.Про нав"язування я слова не казав. Але, повторю, який сенс щось обговорювати з людиною, яка апріорі впевнена у своїй правоті тільки тому, що вона вірує.Цікаво, що більш досвічені богослови, ніж Ви, вже 2000 років дискутують між собою по важливим питанням і не використовують як аргумент свою віру.Тобто, по-вашому, є наука історія, а є збірник міфів в державній ідеології, який використовується для одурення народу?І це нормально? Так і повинно бути?P.s. Про всяк випадок написав українською, може Ви так краще зрозумієте. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15365 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 09:37 ЛАД написав: І оце називається заборона?

Якщо Ви вирішили взяти на себе роль релігійного проповідника, то будь ласка. Але всьому є своє місто і свій час. Тут обговорюються дещо інші речі, а Ви вперто нав"язуєте свої проповіді .

Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.





Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.



Про нав"язування я слова не казав. Але, повторю, який сенс щось обговорювати з людиною, яка апріорі впевнена у своїй правоті тільки тому, що вона вірує.



Цікаво, що більш досвічені богослови, ніж Ви, вже 2000 років дискутують між собою по важливим питанням і не використовують як аргумент свою віру.



І оце називається заборона?Якщо Ви вирішили взяти на себе роль релігійного проповідника, то будь ласка. Але всьому є своє місто і свій час. Тут обговорюються дещо інші речі, аДоречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.Але, повторю, який сенс щось обговорювати з людиною, яка апріорі впевнена у своїй правоті тільки тому, що вона вірує.Цікаво, що більш досвічені богослови, ніж Ви, вже 2000 років дискутують між собою по важливим питанням і не використовують як аргумент свою віру.

Не збираюся ловити на слові, але самі собі заперечуєте. Хто визначає місце і час, про який Ви пишете, про що можна писати чи ні. ? Десь є заборона писати про Віру на форумі? Чи Ви є модератор? Або десь цей сайт має позначку в правилах форуму, що можуть писати лише атеісти? Я використовую той спосіб донесення думок, який вважаю за потрібне. Ось і все. Так хто є нетерпимим? Ви можете погоджуватися або ні. Навіщо зі мною розмовляти, якщо я впевнений у своїй правоті? Ну я ж не примушував зі мною розмовляти? Ми вирішили подискутувати і обмінятися думками з Вами. Ось і з'ясували погляди і цінності один одного. Чому Ви головною мотивацією в обміні думками, визначили саме спір? Просто обмін думками, щоб з'ясувати світоглядні позиції і цінності дописувача. Я Вам подякував за висловлення Ваших думок, а Ви здається образилися, що моя думка не співпадає з Вашою. Але це природньо, що ми маємо різні думки. Ми ж не билися, не обзивали матюками один одного. Все добре. Не збираюся ловити на слові, але самі собі заперечуєте.Хто визначає місце і час, про який Ви пишете, про що можна писати чи ні. ? Десь є заборона писати про Віру на форумі? Чи Ви є модератор? Або десь цей сайт має позначку в правилах форуму, що можуть писати лише атеісти? Я використовую той спосіб донесення думок, який вважаю за потрібне. Ось і все. Так хто є нетерпимим? Ви можете погоджуватися або ні. Навіщо зі мною розмовляти, якщо я впевнений у своїй правоті? Ну я ж не примушував зі мною розмовляти? Ми вирішили подискутувати і обмінятися думками з Вами. Ось і з'ясували погляди і цінності один одного. Чому Ви головною мотивацією в обміні думками, визначили саме спір? Просто обмін думками, щоб з'ясувати світоглядні позиції і цінності дописувача. Я Вам подякував за висловлення Ваших думок, а Ви здається образилися, що моя думка не співпадає з Вашою.Але це природньо, що ми маємо різні думки. Ми ж не билися, не обзивали матюками один одного.Все добре. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27624 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 09:57 ЛАД написав: Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.



Тобто, по-вашому, є наука історія, а є збірник міфів в державній ідеології, який використовується для одурення народу?

І це нормально? Так і повинно бути?



P.s. Про всяк випадок написав українською, може Ви так краще зрозумієте. Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.Тобто, по-вашому, є наука історія, а є збірник міфів в державній ідеології, який використовується для одурення народу?І це нормально? Так і повинно бути?P.s. Про всяк випадок написав українською, може Ви так краще зрозумієте.

Написали українською, я радий! Вживайте мову якомога частіше і увійдете в смак. І відчуєте, що мова є рідною для Вас. З приводу запитаннь...



Диявол - ворог не лише України, а людини як такої, будь якої національності. Але і України в тому числі.



Міфи...Так, Ви вірно помітили, саме збірка міфів. Нормально те, чи ні, оцінкка цього факту залежить від світоглядних цінностей дописувачів. А застосовуватися міфи можуть з різною метою, не обов'язково дурити людей, а для того, щоб люди мали віру, пишалися своїми героями, нехай вони є й не такі святі. Іноді корисна брехня во Спасіння. Пам'ятаєте, я виклав відео, як Шарль де Голь придумав міф, що всі французи - герої і були в русі Опору? А насправді багато з них були колоборантами. Він розумів, що потрібна національна єдність і свій міф для того. І це правильно, я вважаю. А що Ви хочете довести своєю правдою? Лити воду на млин супротивника і сприяти його погляду на історію України? Прирівняти український повстанський рух до колоборантів і фашистів? Ви де живете? В якій країні? Чиї інтереси захищаєте? Пам'ятаєте, що Лавров казав? Він не каже правду, а захищає національні інтереси РФ. Подумайте і переосмисліть все ще раз... Врешті решт, в ході дискусії, ми прийшли до головного - визначальним є цінності, які сповідує людина. Написали українською, я радий!Вживайте мову якомога частіше і увійдете в смак.І відчуєте, що мова є рідною для Вас. З приводу запитаннь...Диявол - ворог не лише України, а людини як такої, будь якої національності. Але і України в тому числі.Міфи...Так, Ви вірно помітили, саме збірка міфів. Нормально те, чи ні, оцінкка цього факту залежить від світоглядних цінностей дописувачів. А застосовуватися міфи можуть з різною метою, не обов'язково дурити людей, а для того, щоб люди мали віру, пишалися своїми героями, нехай вони є й не такі святі. Іноді корисна брехня во Спасіння. Пам'ятаєте, я виклав відео, як Шарль де Голь придумав міф, що всі французи - герої і були в русі Опору? А насправді багато з них були колоборантами. Він розумів, що потрібна національна єдність і свій міф для того. І це правильно, я вважаю. А що Ви хочете довести своєю правдою? Лити воду на млин супротивника і сприяти його погляду на історію України? Прирівняти український повстанський рух до колоборантів і фашистів? Ви де живете? В якій країні? Чиї інтереси захищаєте? Пам'ятаєте, що Лавров казав? Він не каже правду, а захищає національні інтереси РФ. Подумайте і переосмисліть все ще раз...Врешті решт, в ході дискусії, ми прийшли до головного - визначальним є цінності, які сповідує людина. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27624 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 10:37

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в апреле находится под угрозой срыва из-за заявлений Украины по «Парижскому пакету» договоренностей и степени его выполнения Киевом. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью «РИА Новости», опубликованном 11 февраля.

https://iz.ru/974686/2020-02-11/v-mid-r ... mu-sammitu



Пристайко сомневается, что встреча в "нормандском формате" может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже.



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10868123 ... tayko.html





отака куйня В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в апреле находится под угрозой срыва из-за заявлений Украины по «Парижскому пакету» договоренностей и степени его выполнения Киевом. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью «РИА Новости», опубликованном 11 февраля.Пристайко сомневается, что встреча в "нормандском формате" может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже.Подробности читайте на УНИАН:отака куйня Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 11 лют, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2343 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 10:40



Богдан написал заявление об увольнении



Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ, после чего ее подтвердили ряд источников как из окружения Владимира Зеленского, так и самого Богдана.



В ОПУ официально не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана - сообщает РБК-Украина со ссылкой на два несвязанных источника во власти.



Согласно заявлению одного из них, Богдан уже написал заявление, причем "на этот раз официально".



https://www.rbc.ua/rus/styler/bogdan-na ... 70409.html ого....Богдан написал заявление об увольненииАндрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ, после чего ее подтвердили ряд источников как из окружения Владимира Зеленского, так и самого Богдана.В ОПУ официально не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана - сообщает РБК-Украина со ссылкой на два несвязанных источника во власти.Согласно заявлению одного из них, Богдан уже написал заявление, причем "на этот раз официально". 19yuriy91 Повідомлень: 2343 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 10:42 Re: как-то так ЛАД написав: ВОВ, ... ВОВ, ...

Не ВОВ - а Вторая мировая) Не ВОВ - а Вторая мировая) sal Повідомлень: 3754 З нами з: 25.03.16 Подякував: 748 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5493549454955496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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