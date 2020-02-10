Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Якщо ти в суспільному просторі(наголошую в суспільному, а не в приватному дома чи у вузькому колі) використовуєш не українську якою володієш - а російську - бо принципово.. То ти виходить принципово виступаєш проти України Інакшої мотивації я не бачу
В твоем мире (почему то) не помещается, что русский - это тоже родной язык украинцев. Да, сейчас государство называется Украина, но в прошлом называлось Русь. В чем твоя проблема - в том, что русский также использует россия?
Или ты Украину восточней Галичины не видел? Я не призываю тебя ехать в Харьков, но ты хоть месяц поживи в Киеве - много нового для себя откроешь!
В моєму - все вміщається Як ти бачиш - я спокійно відповідаю всім на пости написані російською... При цьому в мене в авто на флешці тільки два виконавці - Макарєвіч і Висоцький... все інше я слухаю по радіо Для мене ,якщо громадянин України прожив кілька десятків років прожив в Україні і на момент російської агресії не в приватних розмовах, а в загальному суспільному просторі-використовує російську - це шок... і трошки шкода таку людину,адже так може робити тільки повний какая разніца,або слабкий до вивчення мов(так щоб не використовувати інше визначення) А от людина,яка володіє українською і принципово в загальному спілкуванні використовує російську - це вже або недоумок повний,або проплачений ворог. Недоумок - бо завдяки моніторингу українського інформаційного простору-агресор думає що має суттєву підтримку...адже під час війни німці(громадяни СРСР) не використовували німецьку без циркулярів від Сталіна...їм просто було достатньо знань ,що німці-вороги ,які хочуть знищити їх Державу. Чому російськомовні з вищою освітою сьогодні не думають так,як в 1941-1945 - думали німецькомовні всіх освітніх рівнів в СРСР - для мене загадка Як варіант - їм це вигідно і вони чомусь цим показово бравують...але ж агресія буде йти тим довше чим більше російської буде у загальному використанні Це хоч зрозуміло? Чи нехай ще пару років повбивають на лінії з ОРДЛО російськомовних громадян України через те що хтось впертий?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Я погоджуюся з Вами про мову. І такі саме гіпотези маю, з приводу російськомовних, що принципово не хочуть розмовляти українською. Яка ж насправді мотивація в них? Це лише їм відомо. Я є російськомовним з дитинства. В моєму оточенні взагалі не було україномовних, лише по батьковій лінії бабуся розмовляла суржиком. Коли я приїзджав до неї в дитинстві, мені то навіть дивно було, якась трохи інша мова. Тоді це сприймалося як мова села, щось таке, чого стидатися треба, начебто ти селюк і малограмотна людина. Бо в Донецьку мало було чути російську, лише в селі суржик. Поступово вже став дорослішим, цікавився історією і вже почав прозрівати і бачити справжню історію. А мова, вона вивчалася в школі, але не так як іноземна, зі словником. Вона якось легко і природньо пішла, просто читаєш і розумієш. Вживати тільки не доводилося в повсякденному житті. Щось накшталт латини, мертвої мови було. Вперше заговорив українською, викладаючи вже, були україномовні класи. Потім спілкування при поїздках до Львова. І так пішло, поїхало, увійшов в смак, як то кажуть. Але головний чинник, що вплинув на мене, це музика українська і виконавці. Саме культура - це та сила, що демонструє всю красу мови. Тому і вважаю, що головний чинник розвитку мови - потужна культура і її демонстрація в ЗМІ, пропаганда на всіх рівнях. Мова повинна бути цікавою. І звісно треба стимулювати фінансово вивчення мови. Зараз я розмовляю переважно українською. Бо Львів - місто україномовне переважно. З батьками російською. Жодних проблем з мовами не маю.
Що стосується усвідомлення кожною людиною використання мови, то то є сугубо внутрішній психічний акт. Людина повинна дозріти. В решті решт Бог заклав людині свободу волі. І людина робить вибір: бути українцем чи ні, шанувати СВОЄ чи озиратися зовні. Все в самій людині і її серці.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Волгарь написав:........... И, судя по обсуждению на форуме, перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны.
Вот этого делать не стоит. В результате продолжительной селекции форум изменился и приближается к уровню цензор.нет. Читая форум, я начинаю думать - почему я ещё здесь, а не где-нибудь в Европе. А выхожу на улицу и быстро успокаиваюсь - оказывается всё совсем не так плохо. Наверно, надо завязывать с форумом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"И 49-летний подозреваемый, и его жертва – оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – сообщил он.
ЛАД написав:Это где я Вам "забороняв" хоть что-нибудь???
Тут.
ЛАД написав:И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост.
І оце називається заборона? Якщо Ви вирішили взяти на себе роль релігійного проповідника, то будь ласка. Але всьому є своє місто і свій час. Тут обговорюються дещо інші речі, а Ви вперто нав"язуєте свої проповіді. Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.
ЛАД написав:Вот и проявилась реакционная сущность веры! Заметьте, я Вас ни разу не упрекнул, что Вы верите. А Вы считаете мой атеизм минусом. Так кто из нас нетерпим? Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.
Ні, це не так. Бути впевненим у чомусь і нав'язувати - суть різні речі.
Про нав"язування я слова не казав. Але, повторю, який сенс щось обговорювати з людиною, яка апріорі впевнена у своїй правоті тільки тому, що вона вірує. Цікаво, що більш досвічені богослови, ніж Ви, вже 2000 років дискутують між собою по важливим питанням і не використовують як аргумент свою віру.
ЛАД написав:Если так, то история не наука, а сборник мифов.
В державній ідеології, так збірник міфів. Наука є наукою. Без міфів, вся історія людства - суцільна божевільня, де люди вбивають один одного. І немає там героїв взагалі. А якою ідеологією виправдовують вже ті вбивства, не суть важливо. Всі грішні.
Тобто, по-вашому, є наука історія, а є збірник міфів в державній ідеології, який використовується для одурення народу? І це нормально? Так і повинно бути?
P.s. Про всяк випадок написав українською, може Ви так краще зрозумієте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:І оце називається заборона? Якщо Ви вирішили взяти на себе роль релігійного проповідника, то будь ласка. Але всьому є своє місто і свій час. Тут обговорюються дещо інші речі, а Ви вперто нав"язуєте свої проповіді. Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.
Если для Вас вера решающий аргумент в споре и верующий априори прав, то о чём можно с Вами спорить? Если Вы заранее уверены в своей правоте.
Про нав"язування я слова не казав. Але, повторю, який сенс щось обговорювати з людиною, яка апріорі впевнена у своїй правоті тільки тому, що вона вірує.
Цікаво, що більш досвічені богослови, ніж Ви, вже 2000 років дискутують між собою по важливим питанням і не використовують як аргумент свою віру.
Не збираюся ловити на слові, але самі собі заперечуєте. Хто визначає місце і час, про який Ви пишете, про що можна писати чи ні. ? Десь є заборона писати про Віру на форумі? Чи Ви є модератор? Або десь цей сайт має позначку в правилах форуму, що можуть писати лише атеісти? Я використовую той спосіб донесення думок, який вважаю за потрібне. Ось і все. Так хто є нетерпимим? Ви можете погоджуватися або ні. Навіщо зі мною розмовляти, якщо я впевнений у своїй правоті? Ну я ж не примушував зі мною розмовляти? Ми вирішили подискутувати і обмінятися думками з Вами. Ось і з'ясували погляди і цінності один одного. Чому Ви головною мотивацією в обміні думками, визначили саме спір? Просто обмін думками, щоб з'ясувати світоглядні позиції і цінності дописувача. Я Вам подякував за висловлення Ваших думок, а Ви здається образилися, що моя думка не співпадає з Вашою. Але це природньо, що ми маємо різні думки. Ми ж не билися, не обзивали матюками один одного. Все добре.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
ЛАД написав:Доречі, Ви так і не роз"яснили, чому диявол є таким ворогом саме України.
Тобто, по-вашому, є наука історія, а є збірник міфів в державній ідеології, який використовується для одурення народу? І це нормально? Так і повинно бути?
P.s. Про всяк випадок написав українською, може Ви так краще зрозумієте.
Написали українською, я радий! Вживайте мову якомога частіше і увійдете в смак. І відчуєте, що мова є рідною для Вас. З приводу запитаннь...
Диявол - ворог не лише України, а людини як такої, будь якої національності. Але і України в тому числі.
Міфи...Так, Ви вірно помітили, саме збірка міфів. Нормально те, чи ні, оцінкка цього факту залежить від світоглядних цінностей дописувачів. А застосовуватися міфи можуть з різною метою, не обов'язково дурити людей, а для того, щоб люди мали віру, пишалися своїми героями, нехай вони є й не такі святі. Іноді корисна брехня во Спасіння. Пам'ятаєте, я виклав відео, як Шарль де Голь придумав міф, що всі французи - герої і були в русі Опору? А насправді багато з них були колоборантами. Він розумів, що потрібна національна єдність і свій міф для того. І це правильно, я вважаю. А що Ви хочете довести своєю правдою? Лити воду на млин супротивника і сприяти його погляду на історію України? Прирівняти український повстанський рух до колоборантів і фашистів? Ви де живете? В якій країні? Чиї інтереси захищаєте? Пам'ятаєте, що Лавров казав? Він не каже правду, а захищає національні інтереси РФ. Подумайте і переосмисліть все ще раз... Врешті решт, в ході дискусії, ми прийшли до головного - визначальним є цінності, які сповідує людина.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту» Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в апреле находится под угрозой срыва из-за заявлений Украины по «Парижскому пакету» договоренностей и степени его выполнения Киевом. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью «РИА Новости», опубликованном 11 февраля. https://iz.ru/974686/2020-02-11/v-mid-r ... mu-sammitu
Пристайко сомневается, что встреча в "нормандском формате" может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей нормандской встречи в Париже.
Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ, после чего ее подтвердили ряд источников как из окружения Владимира Зеленского, так и самого Богдана.
В ОПУ официально не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана - сообщает РБК-Украина со ссылкой на два несвязанных источника во власти.
Согласно заявлению одного из них, Богдан уже написал заявление, причем "на этот раз официально".