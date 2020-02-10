Додано: Вів 11 лют, 2020 11:04

ЛАД написав: "И 49-летний подозреваемый, и его жертва – оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – сообщил он.

https://focus.ua/ukraine/449858-sbu_v_rovno_predotvratilo_ubiistvo_obshchestvennogo_aktivista

Ви про диявола запитували. Яскравий приклад, як диявол губить людей. Як я вже казав друге ім'я диявола - розділяючий. А першоджерело всіх гріхів - гординя. Ось ці 2 брати посварилися між собою начебто з причини, який з президентів ефективніший. А насправді не в президентах діло. Це робота диявола - розділив братів і спіймав на гріх гордині. Їм було важливо довести один одному, що лише вони є праві. Як результат - диявол кайфує!Та ж сама історія, що повторюється в різних варіаціях щодня...Після вигнання з раю у Адама і Єви почали народжуватися діти: сини і дочки. Першого сина вони назвали Каїном, а другого Авелем. Каїн обробляв землю, а Авель пас отари.Одного разу вони приносили жертву Богу: Каїн – плоди землі, а Авель – від первородних своєї отари.Авель був добрим і лагідним, він приносив жертву від чистого серця, з любов`ю і вірою в обітованого Спасителя, з молитвою про помилування і надією на милість Божу; і Бог прийняв жертву Авеля, – вважається, що дим від неї пішов до неба.Каїн же за натурою був злим і жорстоким, він приносив жертву тільки з необхідності, за звичаєм, без любові і страху Божого. Господь не прийняв його жертви; це, як гадають, було видно з того, що дим від його жертви стелився по землі.Після цього Каїн став заздрити своєму братові, покликав Авеля в поле і вбив його.Бог звернувся до Каїна, бажаючи, щоб він покаявся, і запитав його: "Де брат твій Авель?"Каїн зухвало відповів: "Не знаю; хіба я сторож братові моєму?"Тоді Бог сказав йому: "Що ти вчинив? Голос крові брата твого волає до Мене від землі. За це ти будеш проклятий і поневірятимешся по землі".І Каїн, який мучився докорами совісті, з дружиною втік від своїх батьків в інший край.Життя людини є дар Божий, тому людина не має права ні сама позбавлятися його, ні відбирати його в іншого. Позбавлення життя ближнього називається вбивством.Висновок:Якщо ти несеш дар до вівтаря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій. Перш піди примирися з братом, а тоді повернися й поклади на вівтар дарунок свій.