Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: Да нет же. Представьте, что это *забираемое* Вам заменят дешевым кредитом. И что??? Прям рост и рост пойдёт)))
Высокая налоговая нагрузка, даже если она такова, отнюдь не ключевой тормоз для роста объёма рынка Украины.
З.Ы. ну и фундамент вспомните)) Даже при мизерной соцнагрузке (на начальных этапах капитализма) рост рынка банально тормозил. Вплоть до кризисов. До выливания молока в море))
Ну не там Вы причину видите...
Детройтред, извините, но вы последнее время пишете в стиле Кудрявого - загадками, иносказаниями и шарадами. "Представьте", "не там", "не ключевой" и т.п. Отсюда такая (возможно, неадекватная) реакция (и моя в том числе) на ваши многословные посты без конкретики. А вы потом обижаетесь, дескать, "я не то имел в виду".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
"И 49-летний подозреваемый, и его жертва – оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – сообщил он.
Ви про диявола запитували. Яскравий приклад, як диявол губить людей. Як я вже казав друге ім'я диявола - розділяючий. А першоджерело всіх гріхів - гординя. Ось ці 2 брати посварилися між собою начебто з причини, який з президентів ефективніший. А насправді не в президентах діло. Це робота диявола - розділив братів і спіймав на гріх гордині. Їм було важливо довести один одному, що лише вони є праві. Як результат - диявол кайфує!
Та ж сама історія, що повторюється в різних варіаціях щодня...
Після вигнання з раю у Адама і Єви почали народжуватися діти: сини і дочки. Першого сина вони назвали Каїном, а другого Авелем. Каїн обробляв землю, а Авель пас отари. Одного разу вони приносили жертву Богу: Каїн – плоди землі, а Авель – від первородних своєї отари. Авель був добрим і лагідним, він приносив жертву від чистого серця, з любов`ю і вірою в обітованого Спасителя, з молитвою про помилування і надією на милість Божу; і Бог прийняв жертву Авеля, – вважається, що дим від неї пішов до неба. Каїн же за натурою був злим і жорстоким, він приносив жертву тільки з необхідності, за звичаєм, без любові і страху Божого. Господь не прийняв його жертви; це, як гадають, було видно з того, що дим від його жертви стелився по землі. Після цього Каїн став заздрити своєму братові, покликав Авеля в поле і вбив його. Бог звернувся до Каїна, бажаючи, щоб він покаявся, і запитав його: "Де брат твій Авель?" Каїн зухвало відповів: "Не знаю; хіба я сторож братові моєму?" Тоді Бог сказав йому: "Що ти вчинив? Голос крові брата твого волає до Мене від землі. За це ти будеш проклятий і поневірятимешся по землі". І Каїн, який мучився докорами совісті, з дружиною втік від своїх батьків в інший край. Життя людини є дар Божий, тому людина не має права ні сама позбавлятися його, ні відбирати його в іншого. Позбавлення життя ближнього називається вбивством.
Висновок:Якщо ти несеш дар до вівтаря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій. Перш піди примирися з братом, а тоді повернися й поклади на вівтар дарунок свій.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Волгарь Нет. В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами. Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.
Если это так, то чём мы вообше говорим? Что мы хотим вернуть? Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность. Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые. Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль.
1 Це ми обіцяли захопити москву чи захерченко Лондон? 2 Навіть якщо ми признаємо крим і ордло -російським( чи незалежним) - це буде означати програш пуйла, а раз так він з більшою силою піде в наступ Якщо ми признаємо його право на крим ордло і з нього автоматично знімуть санкції - що йому тоді завадить предявити права і відправити танкові колони на Київ-Чернігів?
Дело не в этом (никто на Киев не пойдет). Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории? И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
. Не зря же нам рассказывают, что министр образования Новосад, которая не может за 36 тыс. грн ребенка содержать, долгое время была в отношениях с премьером. И стала министром именно поэтому. Это для этого создаются позиции вице-премьеров, чтобы еще какого-то друга, брата или близкого человека трудоустроить? Мне, как гражданину, такое не нужно. Дубинский https://112.ua/interview/aleksandr-dubi ... 25256.html
Як знали ... А може і наш форум читають , а може і скрізь таке ... Ідея про наявність багатьох (чи принаймні двох) різних і несумісних між собою Україн – це улюблена теза російської пропаганди та її адептів на українських теренах. https://www.radiosvoboda.org/a/30421623.html
... країна, що має два різні пантеони національних героїв, довго вкупі не протримається, рано чи пізно стане двома різними країнами. Не можна одночасно шанувати тих, хто воював за незалежність України, і тих, хто воював проти її незалежності.
Puente написав:Як знали ... А може і наш форум читають , а може і скрізь таке ... Ідея про наявність багатьох (чи принаймні двох) різних і несумісних між собою Україн – це улюблена теза російської пропаганди та її адептів на українських теренах. https://www.radiosvoboda.org/a/30421623.html
... країна, що має два різні пантеони національних героїв, довго вкупі не протримається, рано чи пізно стане двома різними країнами. Не можна одночасно шанувати тих, хто воював за незалежність України, і тих, хто воював проти її незалежності.
Тому я і запитав у пана Лада, де він живе? Інтереси якої країни захищає? Гратися в демократію, займатися правдолюбством, заради національного роз'єднання - це не лити воду на млин супротивника? Особливо під час збройної агресії тієї країни, що є генератором антиукраїнської ідеології. І деякі ментально ще застрягли в тій ідеології, живуть і мислять в її парадигмі і не можуть позбутися того тягаря з минулого.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.