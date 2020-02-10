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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5495549654975498 Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05 sal написав: 19yuriy91 написав: Богдан написал заявление об увольнении Богдан написал заявление об увольнении

не, Богдан на Суркова завязан. как тот тронется так и этот следом не, Богдан на Суркова завязан. как тот тронется так и этот следом

Всё. https://korrespondent.net/ukraine/polit ... sa-bohdana Всё. Vadim V

Повідомлень: 2259 З нами з: 23.05.14 Подякував: 496 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07 sal написав: ЛАД написав: ВОВ, ... ВОВ, ...

Не ВОВ - а Вторая мировая) Не ВОВ - а Вторая мировая)

А что если бы всё сложилось иначе?

Здесь же дело не только в труде и удаче.

Написал бы песню про подвиги на войне.

Про заговор против страны, про давление из вне.

Топил бы за русский народ на Донбассе.

Медаль за участие прилетела бы Васе.

Хвалили бы на центральных каналах страны.

Был бы Божьим борцом против сатаны.

Переживал бы на камеру за детей в Алеппо.

Размышлял про Бандеру, конечно нелепо.

Но это бы не имело никакого значения.

Публично одобрял бы военные учения.

Писал бы в твиттер про угрозу НАТО.

Много шуток про Обаму написал бы, говна то.

Меня бы звали на разные ток-шоу.

Говорили бы Обломов - это хорошо!

Хвалили бы меня в Министерстве Культуры.

А в дни городов у меня были бы туры.

По миллиону за город получал бы из бюджета.

А селфи с Кадыровым постил бы из джета.

Георгиевской лентой украсил бы альбом.

Гимн говнороссии был бы на нем.

В нем бы пелось, о подвигах предков.

О древе их жизни и о его ветках.

О православии и о чем нибудь светлом.

Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретно.

Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.

Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.

Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.

Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.

И мне бы предложили вести передачу.

На первый гоноррар с неё я купил бы дачу.

Передачу на тв - ввёл бы еженедельно.

С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно.

Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом.

Сбитого в Турции летчика называл бы ассом.

Публично унижал бы Киев и всю Украину.

А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.

Хвалил бы правительство и его поступки.

В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки.

Говорил бы, что от санкций нам только польза.

Говорил бы, что Крым - это наша боль.

За Оттечество и его место в истории.

Говорил бы, что отдыхать надо в Сочинском санатории.

На майке моей были бы вежливые люди.

Говорил бы, что Иванушка-Дурачек лучше, чем дятел Вуди.

Говорил бы, что армия это жизни школа.

Что наш Дюшес лучше чем их Кока-Колы.

Говорил бы, что стабильность дороже перемен.

И что мы наконец начали вставать с колен.

Говорил бы, что с демократией всё не так однозначно.

Страна у нас нормальная, всё не так мрачно.

Со свободой слова в мире есть много "но".

В любом государстве можно найти говно.

Призывал бы страну не критиковать.

Говорил бы, что власть она нам, как мать.

Её не выбирают, но с ней живут.

А предатели только зря воду льют.

Но если честно, я рад, что так не сложилось.

Мои песни до сих пор кому то в немилость.

И пускай я на приемах не хожу по Кремлю.

Я нормально ем и я спокойно сплю. А что если бы всё сложилось иначе?Здесь же дело не только в труде и удаче.Написал бы песню про подвиги на войне.Про заговор против страны, про давление из вне.Топил бы за русский народ на Донбассе.Медаль за участие прилетела бы Васе.Хвалили бы на центральных каналах страны.Был бы Божьим борцом против сатаны.Переживал бы на камеру за детей в Алеппо.Размышлял про Бандеру,конечно нелепо.Но это бы не имело никакого значения.Публично одобрял бы военные учения.Писал бы в твиттер про угрозу НАТО.Много шуток про Обаму написал бы, говна то.Меня бы звали на разные ток-шоу.Говорили бы Обломов - это хорошо!Хвалили бы меня в Министерстве Культуры.А в дни городов у меня были бы туры.По миллиону за город получал бы из бюджета.А селфи с Кадыровым постил бы из джета.Георгиевской лентой украсил бы альбом.Гимн говнороссии был бы на нем.В нем бы пелось, о подвигах предков.О древе их жизни и о его ветках.О православии и о чем нибудь светлом.Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретно.Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.И мне бы предложили вести передачу.На первый гоноррар с неё я купил бы дачу.Передачу на тв - ввёл бы еженедельно.С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно.Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом.Сбитого в Турции летчика называл бы ассом.Публично унижал бы Киев и всю Украину.А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.Хвалил бы правительство и его поступки.В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки.Говорил бы, что от санкций нам только польза.Говорил бы, что Крым - это наша боль.За Оттечество и его место в истории.Говорил бы, что отдыхать надо в Сочинском санатории.На майке моей были бы вежливые люди.Говорил бы, что Иванушка-Дурачек лучше, чем дятел Вуди.Говорил бы, что армия это жизни школа.Что наш Дюшес лучше чем их Кока-Колы.Говорил бы, что стабильность дороже перемен.И что мы наконец начали вставать с колен.Говорил бы, что с демократией всё не так однозначно.Страна у нас нормальная, всё не так мрачно.Со свободой слова в мире есть много "но".В любом государстве можно найти говно.Призывал бы страну не критиковать.Говорил бы, что власть она нам, как мать.Её не выбирают, но с ней живут.А предатели только зря воду льют.Но если честно, я рад, что так не сложилось.Мои песни до сих пор кому то в немилость.И пускай я на приемах не хожу по Кремлю.Я нормально ем и я спокойно сплю. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27627 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5495549654975498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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