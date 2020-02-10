Всё.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05
Всё.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07
А что если бы всё сложилось иначе?
Здесь же дело не только в труде и удаче.
Написал бы песню про подвиги на войне.
Про заговор против страны, про давление из вне.
Топил бы за русский народ на Донбассе.
Медаль за участие прилетела бы Васе.
Хвалили бы на центральных каналах страны.
Был бы Божьим борцом против сатаны.
Переживал бы на камеру за детей в Алеппо.
Размышлял про Бандеру, конечно нелепо.
Но это бы не имело никакого значения.
Публично одобрял бы военные учения.
Писал бы в твиттер про угрозу НАТО.
Много шуток про Обаму написал бы, говна то.
Меня бы звали на разные ток-шоу.
Говорили бы Обломов - это хорошо!
Хвалили бы меня в Министерстве Культуры.
А в дни городов у меня были бы туры.
По миллиону за город получал бы из бюджета.
А селфи с Кадыровым постил бы из джета.
Георгиевской лентой украсил бы альбом.
Гимн говнороссии был бы на нем.
В нем бы пелось, о подвигах предков.
О древе их жизни и о его ветках.
О православии и о чем нибудь светлом.
Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретно.
Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.
Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.
Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.
Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.
И мне бы предложили вести передачу.
На первый гоноррар с неё я купил бы дачу.
Передачу на тв - ввёл бы еженедельно.
С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно.
Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом.
Сбитого в Турции летчика называл бы ассом.
Публично унижал бы Киев и всю Украину.
А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.
Хвалил бы правительство и его поступки.
В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки.
Говорил бы, что от санкций нам только польза.
Говорил бы, что Крым - это наша боль.
За Оттечество и его место в истории.
Говорил бы, что отдыхать надо в Сочинском санатории.
На майке моей были бы вежливые люди.
Говорил бы, что Иванушка-Дурачек лучше, чем дятел Вуди.
Говорил бы, что армия это жизни школа.
Что наш Дюшес лучше чем их Кока-Колы.
Говорил бы, что стабильность дороже перемен.
И что мы наконец начали вставать с колен.
Говорил бы, что с демократией всё не так однозначно.
Страна у нас нормальная, всё не так мрачно.
Со свободой слова в мире есть много "но".
В любом государстве можно найти говно.
Призывал бы страну не критиковать.
Говорил бы, что власть она нам, как мать.
Её не выбирают, но с ней живут.
А предатели только зря воду льют.
Но если честно, я рад, что так не сложилось.
Мои песни до сих пор кому то в немилость.
И пускай я на приемах не хожу по Кремлю.
Я нормально ем и я спокойно сплю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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