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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5495549654975498 Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05 sal написав: 19yuriy91 написав: Богдан написал заявление об увольнении Богдан написал заявление об увольнении

не, Богдан на Суркова завязан. как тот тронется так и этот следом не, Богдан на Суркова завязан. как тот тронется так и этот следом

Всё. https://korrespondent.net/ukraine/polit ... sa-bohdana Всё. Vadim V

Повідомлень: 2259 З нами з: 23.05.14 Подякував: 496 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07 sal написав: ЛАД написав: ВОВ, ... ВОВ, ...

Не ВОВ - а Вторая мировая) Не ВОВ - а Вторая мировая)

А что если бы всё сложилось иначе?

Здесь же дело не только в труде и удаче.

Написал бы песню про подвиги на войне.

Про заговор против страны, про давление из вне.

Топил бы за русский народ на Донбассе.

Медаль за участие прилетела бы Васе.

Хвалили бы на центральных каналах страны.

Был бы Божьим борцом против сатаны.

Переживал бы на камеру за детей в Алеппо.

Размышлял про Бандеру, конечно нелепо.

Но это бы не имело никакого значения.

Публично одобрял бы военные учения.

Писал бы в твиттер про угрозу НАТО.

Много шуток про Обаму написал бы, говна то.

Меня бы звали на разные ток-шоу.

Говорили бы Обломов - это хорошо!

Хвалили бы меня в Министерстве Культуры.

А в дни городов у меня были бы туры.

По миллиону за город получал бы из бюджета.

А селфи с Кадыровым постил бы из джета.

Георгиевской лентой украсил бы альбом.

Гимн говнороссии был бы на нем.

В нем бы пелось, о подвигах предков.

О древе их жизни и о его ветках.

О православии и о чем нибудь светлом.

Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретно.

Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.

Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.

Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.

Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.

И мне бы предложили вести передачу.

На первый гоноррар с неё я купил бы дачу.

Передачу на тв - ввёл бы еженедельно.

С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно.

Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом.

Сбитого в Турции летчика называл бы ассом.

Публично унижал бы Киев и всю Украину.

А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.

Хвалил бы правительство и его поступки.

В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки.

Говорил бы, что от санкций нам только польза.

Говорил бы, что Крым - это наша боль.

За Отечество и его место в истории.

Говорил бы, что отдыхать надо в Сочинском санатории.

На майке моей были бы вежливые люди.

Говорил бы, что Иванушка-Дурачек лучше, чем дятел Вуди.

Говорил бы, что армия это жизни школа.

Что наш Дюшес лучше чем их Кока-Колы.

Говорил бы, что стабильность дороже перемен.

И что мы наконец начали вставать с колен.

Говорил бы, что с демократией всё не так однозначно.

Страна у нас нормальная, всё не так мрачно.

Со свободой слова в мире есть много "но".

В любом государстве можно найти говно.

Призывал бы страну не критиковать.

Говорил бы, что власть она нам, как мать.

Её не выбирают, но с ней живут.

А предатели только зря воду льют.

Но если честно, я рад, что так не сложилось.

Мои песни до сих пор кому то в немилость.

И пускай я на приемах не хожу по Кремлю.

Я нормально ем и я спокойно сплю. А что если бы всё сложилось иначе?Здесь же дело не только в труде и удаче.Написал бы песню про подвиги на войне.Про заговор против страны, про давление из вне.Топил бы за русский народ на Донбассе.Медаль за участие прилетела бы Васе.Хвалили бы на центральных каналах страны.Был бы Божьим борцом против сатаны.Переживал бы на камеру за детей в Алеппо.Размышлял про Бандеру,конечно нелепо.Но это бы не имело никакого значения.Публично одобрял бы военные учения.Писал бы в твиттер про угрозу НАТО.Много шуток про Обаму написал бы, говна то.Меня бы звали на разные ток-шоу.Говорили бы Обломов - это хорошо!Хвалили бы меня в Министерстве Культуры.А в дни городов у меня были бы туры.По миллиону за город получал бы из бюджета.А селфи с Кадыровым постил бы из джета.Георгиевской лентой украсил бы альбом.Гимн говнороссии был бы на нем.В нем бы пелось, о подвигах предков.О древе их жизни и о его ветках.О православии и о чем нибудь светлом.Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретно.Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.И мне бы предложили вести передачу.На первый гоноррар с неё я купил бы дачу.Передачу на тв - ввёл бы еженедельно.С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно.Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом.Сбитого в Турции летчика называл бы ассом.Публично унижал бы Киев и всю Украину.А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.Хвалил бы правительство и его поступки.В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки.Говорил бы, что от санкций нам только польза.Говорил бы, что Крым - это наша боль.За Отечество и его место в истории.Говорил бы, что отдыхать надо в Сочинском санатории.На майке моей были бы вежливые люди.Говорил бы, что Иванушка-Дурачек лучше, чем дятел Вуди.Говорил бы, что армия это жизни школа.Что наш Дюшес лучше чем их Кока-Колы.Говорил бы, что стабильность дороже перемен.И что мы наконец начали вставать с колен.Говорил бы, что с демократией всё не так однозначно.Страна у нас нормальная, всё не так мрачно.Со свободой слова в мире есть много "но".В любом государстве можно найти говно.Призывал бы страну не критиковать.Говорил бы, что власть она нам, как мать.Её не выбирают, но с ней живут.А предатели только зря воду льют.Но если честно, я рад, что так не сложилось.Мои песни до сих пор кому то в немилость.И пускай я на приемах не хожу по Кремлю.Я нормально ем и я спокойно сплю. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27627 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:34

https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 2/240p.mp4

Сказать шок - ничего не сказать.

Как раз это и есть результат к которому "ведут", или правильно сказать навязывают.

За исторический период Вы в праве называть это как хотите!

- Всё, что обсуждено и принято без Вас - это есть откровенные деяния против Вас

- Продать землю, и кому, зачем, ... -?

- И зачем ликвидировать своего классического кормильца?

- Не Это ли "История народа Израилева"?

- И кто насильно нас в это загоняет?

Здесь продать "им" всё, ибо "их и там хорошо кормят".

Человек рассказал видение ситуации со своей колокольни - более доступно, к пониманию для большинства плебса.

Козак-характерник

Ваши ассоциации, как историка о таких "перспективах"?

То же, о чём толкую я, но уже от человека с менталитетом, на сегодня Вам более приемлемым.

Его критическим недостатком есть:

- Его недостаток он не учитывает существование уже "полученного опыта" по всей территории Украины. Вся тирада, за что Вы меня не воспринимается выкладывается в ....:Сказать шок - ничего не сказать.Как раз это и есть результат к которому "ведут", или правильно сказать навязывают.За исторический период Вы в праве называть это как хотите!- И кто насильно нас в это загоняет?Здесь продать "им" всё, ибо "их и там хорошо кормят".Человек рассказал видение ситуации со своей колокольни - более доступно, к пониманию для большинства плебса.Ваши ассоциации, как историка о таких "перспективах"?То же, о чём толкую я, но уже от человека с менталитетом, на сегодня Вам более приемлемым.Его критическим недостатком есть:- Его недостаток он не учитывает существование уже "полученного опыта" по всей территории Украины. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 лют, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7769 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:40 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм. Модель за формою може бути одною, а внутрішній зміст зовсім протилежний формі. От зараз в нас начебто ринкова економіка, а по суті - феодалізм. У нас зараз одночасно капіталістична економіка з законодавством соціалістичного спрямування.

І саме тому ,що економіка не в стані спродукувати блага яких вистарчає для виконання законів прийнятих за соціалізму - й створює умови по яким

для Лакшмі Міттала - треба створювати умови(точніше не бачити що він не дотримується екологічного законодавства) по яким він не виведе свої інвестиції

Для філіп моріса - зменшувати акциз (знову ж не помічаючи що в європі філіп моріс з бті виплачують в рази більші акцизи)

і так далі і тому подібне - а все тому що в законі прописано

безкоштовна медицина,безкоштовна освіта.субсидії навіть для власників житла вартістю в мільйон... безкоштовний проїзд.... на нижньому рівні у Львові видається постанова про безкоштовне використання туалетів у всіх комерційних закладах міста...і такого популізму - хоч греблю гати

А існуючий розвиток бізнесу не в стані виконати й 30% від вже прийнятого... того вибірково виконуємо .на виборах обіцяємо одне - а робимо інше,інвесторів дуримо ,бо на стандартні умови вони не підуть



Останнє

Купив Ахметов за 200 млн якийсь там будинок... а Межигірря чомусь навіть не розглядав...Хочете знати чому?

А тому що купи він Межигірря-дейтройт з зрадіо і різними там Лєщенками і Наємами - відразу піднімуть хай... і заберуть (а не відкуплять ) в Ахметова Межигірря

От і виходить

ті в кого є гроші - вкладають їх туди де до власності не дотягнуться правдолюбці. У нас зараз одночасно капіталістична економіка з законодавством соціалістичного спрямування.І саме тому ,що економіка не в стані спродукувати блага яких вистарчає для виконання законів прийнятих за соціалізму - й створює умови по якимдля Лакшмі Міттала - треба створювати умови(точніше не бачити що він не дотримується екологічного законодавства) по яким він не виведе свої інвестиціїДля філіп моріса - зменшувати акциз (знову ж не помічаючи що в європі філіп моріс з бті виплачують в рази більші акцизи)і так далі і тому подібне - а все тому що в законі прописанобезкоштовна медицина,безкоштовна освіта.субсидії навіть для власників житла вартістю в мільйон... безкоштовний проїзд.... на нижньому рівні у Львові видається постанова про безкоштовне використання туалетів у всіх комерційних закладах міста...і такого популізму - хоч греблю гатиА існуючий розвиток бізнесу не в стані виконати й 30% від вже прийнятого... того вибірково виконуємо .на виборах обіцяємо одне - а робимо інше,інвесторів дуримо ,бо на стандартні умови вони не підутьОстаннєКупив Ахметов за 200 млн якийсь там будинок... а Межигірря чомусь навіть не розглядав...Хочете знати чому?А тому що купи він Межигірря-дейтройт з зрадіо і різними там Лєщенками і Наємами - відразу піднімуть хай... і заберуть (а не відкуплять ) в Ахметова МежигірряОт і виходитьті в кого є гроші - вкладають їх туди де до власності не дотягнуться правдолюбці.

Взяли и с потолка придумали-приписали причину, по которой Ахметов купил не Межигорье.

Зачем фантазировать.

Ладно по Ахметову, но Детройт-то сам может Вам сказать будет он поднимать хай или нет. И по какому поводу.





Или по правдолюбцам...

Ну подняли хай правдолюбцы по поводу премий Нафтогазовцев и что??????????????????

Так это госпосада!

А тут Ахсетов за свои кошты.

Зачем фантазировать?





Так чья функция обеспечение гарантий частной собственности?

А у Вас всё ответственны какие-то правдолюбцы, пенсионеры и т.п. Взяли и с потолка придумали-приписали причину, по которой Ахметов купил не Межигорье.Зачем фантазировать.Ладно по Ахметову, но Детройт-то сам может Вам сказать будет он поднимать хай или нет. И по какому поводу.Или по правдолюбцам...Ну подняли хай правдолюбцы по поводу премий Нафтогазовцев и что??????????????????Так это госпосада!А тут Ахсетов за свои кошты.Зачем фантазировать?Так чья функция обеспечение гарантий частной собственности?А у Вас всё ответственны какие-то правдолюбцы, пенсионеры и т.п. detroytred

Повідомлень: 23077 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:49 Starikan написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Если это так, то чём мы вообше говорим?

Что мы хотим вернуть?

Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность.

Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые.

Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль. Если это так, то чём мы вообше говорим?Что мы хотим вернуть?Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность.Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые.Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль. 1 Це ми обіцяли захопити москву чи захерченко Лондон?

2 Навіть якщо ми признаємо крим і ордло -російським( чи незалежним) - це буде означати програш пуйла, а раз так він з більшою силою піде в наступ

Якщо ми признаємо його право на крим ордло і з нього автоматично знімуть санкції - що йому тоді завадить предявити права і відправити танкові колони на Київ-Чернігів? 1 Це ми обіцяли захопити москву чи захерченко Лондон?2 Навіть якщо ми признаємо крим і ордло -російським( чи незалежним) - це буде означати програш пуйла, а раз так він з більшою силою піде в наступЯкщо ми признаємо його право на крим ордло і з нього автоматично знімуть санкції - що йому тоді завадить предявити права і відправити танкові колони на Київ-Чернігів? Дело не в этом (никто на Киев не пойдет).

Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?

И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию? Дело не в этом (никто на Киев не пойдет).Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию? Політики для того і існують щоб

а - говорити те що всі хочуть почути

б - робити те що треба для розвитку Держави

При цьому

Особисто я б не хотів приймати по питанню ОРДЛО якихось рішень

На мою думку,алгоритм має виглядати наступним чином

Перше - ті хто найближче до конфлікту - висловлюють своє побажання про інструменти вірішення конфлікту

Друге - якщо безпосередні учасники не мають нічого проти замороження у вигляді стіни(китайської) - інші мешканці України з цим повинні погодитись

Третє - якщо ж приймається рішення відвойовувати - це питання виноситься на референдум. Політики для того і існують щоба - говорити те що всі хочуть почутиб - робити те що треба для розвитку ДержавиПри цьомуОсобисто я б не хотів приймати по питанню ОРДЛО якихось рішеньНа мою думку,алгоритм має виглядати наступним чином- ті хто найближче до конфлікту - висловлюють своє побажання про інструменти вірішення конфлікту- якщо безпосередні учасники не мають нічого проти замороження у вигляді стіни(китайської) - інші мешканці України з цим повинні погодитись- якщо ж приймається рішення відвойовувати - це питання виноситься на референдум. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22062 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:53 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного. Як державі збагатитися? І хто такі стратегії по збагаченню повинен генерувати? Пересічний робітник? Чи менеджери різних рівнів? Це я не лише про бізнес і виробництво кажу, а на всіх рівнях до державних управлінців. Хто повинен виконувати ту розумову працю? Ось на що акцент ми робимо. А те, що Ви кажете, ми ж не заперечуємо. Просто переставляємо правильно акценти. Є головне, а є другорядне, побічне від головного. Чи багато ви збагатились від порад ззовні?

А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?

То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?

Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..

Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.



От і виходить

Або ви усвідомлюєте що формація змінилась і з

соціалістичної - популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідки

на

капіталістичну - тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....



Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як сам

або не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом. Чи багато ви збагатились від порад ззовні?А скільки втратили слідуючи зовнішнім порадам?То чому Ви вважаєте що... хтось...для Вас...зробить щось...що дасть можливість менше працювати і більше отримувати?Як тільки ви подібного очікуєте - так відразу ви перетворюєтесь в сектанта рудимента соціалістичного законодавства..Адже саме там гарно розписано як вам всі повинні віддавати і чомусь погано (а точніше зовсім) не показано звідки взяти.От і виходитьАбо ви усвідомлюєте що формація змінилась і з- популістичні обіцянки всього і всім , без пояснень звідкина- тобі ніхто нічого не винен,хочеш можеш працювати , хочеш можеш гордо спати під парканом....Якщо усвідомили-по крихтам змінюєте своє життя на краще в конкурентній боротьбі з такими самими як самабо не усвідомлюєте... і гордо спите в картонній коробці під парканом.

И у нас гордо спят под парканом.

Записи в Конституции и пр. всего лишь записи.

Нет уже давно за окошком социализма.



И ещё раз: социализм -- это государственная собственность на основные средства производства в обществе.



А социальная ответственность -- это иное.

В том же капитализме профсоюзы полным ходом отстаивают оную.



В Украине же с якобы *социализмом* что-то их не видно.



Социализм, социальная ответственность, популизм -- это разные вещи...



Украина не социалистическое государство.

Крапка.

Забудьте это слово)) И у нас гордо спят под парканом.Записи в Конституции и пр. всего лишь записи.Нет уже давно за окошком социализма.И ещё раз: социализм -- это государственная собственность на основные средства производства в обществе.А социальная ответственность -- это иное.В том же капитализме профсоюзы полным ходом отстаивают оную.В Украине же с якобы *социализмом* что-то их не видно.Социализм, социальная ответственность, популизм -- это разные вещи...Украина не социалистическое государство.Крапка.Забудьте это слово)) detroytred

Повідомлень: 23077 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 12:57 Starikan написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Если это так, то чём мы вообше говорим?

Что мы хотим вернуть?

Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность.

Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые.

Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль. Если это так, то чём мы вообше говорим?Что мы хотим вернуть?Территорию? Вряд ли земля Донбасса представляет такую уж большую ценность.Предприятия? Если верить тому, что у нас пишут, их восстановление обойдётся дороже, чем построить новые.Тогда незачем вести любые переговоры - минские, нормандские. любые другие. Признать ЛДНР, установить границу по сегодняшней линии разделения, оборудовать её именно как госграницу и отвечать на возможные провокации в будущем так, как Израиль. 1 Це ми обіцяли захопити москву чи захерченко Лондон?

2 Навіть якщо ми признаємо крим і ордло -російським( чи незалежним) - це буде означати програш пуйла, а раз так він з більшою силою піде в наступ

Якщо ми признаємо його право на крим ордло і з нього автоматично знімуть санкції - що йому тоді завадить предявити права і відправити танкові колони на Київ-Чернігів? 1 Це ми обіцяли захопити москву чи захерченко Лондон?2 Навіть якщо ми признаємо крим і ордло -російським( чи незалежним) - це буде означати програш пуйла, а раз так він з більшою силою піде в наступЯкщо ми признаємо його право на крим ордло і з нього автоматично знімуть санкції - що йому тоді завадить предявити права і відправити танкові колони на Київ-Чернігів?

Дело не в этом (никто на Киев не пойдет).

Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?

И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию? Дело не в этом (никто на Киев не пойдет).Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию?

Поэтому я и акцентировал внимание на разницу:

- за что воювать?

- зачем воевать? Поэтому я и акцентировал внимание на разницу:- за что воювать?- зачем воевать? detroytred

Повідомлень: 23077 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 13:17 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу. Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу. Не можуть

Але навіть наймані можуть покращувати свою кваліфікацію - а зараз чим вища кваліфікація - тим вища оплата...

Тому

На зрозумілій для вас мові

Бог створив людей - але при цьому не зробив їх всіх щасливими/здоровими/багатими... а дав можливість кожному досягнути чогось самостійно..

Може тому - що навіть він не міг подумати ЗА кожного? Не можутьАле навіть наймані можуть покращувати свою кваліфікацію - а зараз чим вища кваліфікація - тим вища оплата...ТомуНа зрозумілій для вас мовіБог створив людей - але при цьому не зробив їх всіх щасливими/здоровими/багатими... а дав можливість кожному досягнути чогось самостійно..Може тому - що навіть він не міг подумати ЗА кожного?

Люди объединены в общество, государство.

В котором распределены функции.



Зачем?

Для того, чтобы вместе достигнуть гораздо бОльшего результата.



З.Ы. ОРДЛО вцы захотели достигнуть самостийно. Один уровень.

Преступники по карманам тоже самостийно добиваются. Другой уровень.





Самостийно каждый добивался в 90-х. Добился.

Азметов одного.

Учитель-пенс -- другого.

Теперь для развития дальше ищут точки добиваться вместе)) Люди объединены в общество, государство.В котором распределены функции.Зачем?Для того, чтобы вместе достигнуть гораздо бОльшего результата.З.Ы. ОРДЛО вцы захотели достигнуть самостийно. Один уровень.Преступники по карманам тоже самостийно добиваются. Другой уровень.Самостийно каждый добивался в 90-х. Добился.Азметов одного.Учитель-пенс -- другого.Теперь для развития дальше ищут точки добиваться вместе)) detroytred

Повідомлень: 23077 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 13:30





Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде (с этой карты еще отминусовать "Ворошиловградскую" и "Сталинскую" области): yanyura Повідомлень: 5289 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 13:41 yanyura написав: Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде:

Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде:



Є ще й не такі картинки ... І що ? Є тенденції на об"єднання і на роз"єднання . Є захоплення і розвал . Перерозподіл територій . Що буде післязавтра - не знає ніхто ... Мирне життя скрізь , чи якісь глобальні - або навіть регіональні конфлікти . США , наприклад , розвалиться - або просто закуклиться на внутрішніх проблемах - перестане грати роль світового наглядача . Ну і так далі ... Є ще й не такі картинки ... І що ? Є тенденції на об"єднання і на роз"єднання . Є захоплення і розвал . Перерозподіл територій . Що буде післязавтра - не знає ніхто ... Мирне життя скрізь , чи якісь глобальні - або навіть регіональні конфлікти . США , наприклад , розвалиться - або просто закуклиться на внутрішніх проблемах - перестане грати роль світового наглядача . Ну і так далі ... Puente Повідомлень: 2496 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5495549654975498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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