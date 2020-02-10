Всё.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05
Всё.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07
А что если бы всё сложилось иначе?
Здесь же дело не только в труде и удаче.
Написал бы песню про подвиги на войне.
Про заговор против страны, про давление из вне.
Топил бы за русский народ на Донбассе.
Медаль за участие прилетела бы Васе.
Хвалили бы на центральных каналах страны.
Был бы Божьим борцом против сатаны.
Переживал бы на камеру за детей в Алеппо.
Размышлял про Бандеру, конечно нелепо.
Но это бы не имело никакого значения.
Публично одобрял бы военные учения.
Писал бы в твиттер про угрозу НАТО.
Много шуток про Обаму написал бы, говна то.
Меня бы звали на разные ток-шоу.
Говорили бы Обломов - это хорошо!
Хвалили бы меня в Министерстве Культуры.
А в дни городов у меня были бы туры.
По миллиону за город получал бы из бюджета.
А селфи с Кадыровым постил бы из джета.
Георгиевской лентой украсил бы альбом.
Гимн говнороссии был бы на нем.
В нем бы пелось, о подвигах предков.
О древе их жизни и о его ветках.
О православии и о чем нибудь светлом.
Словом, обо всем хорошем и ни о чем конкретно.
Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.
Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.
Лицо попроще, и жизнь удалася! Отличный парень - Обломов Вася.
Прилично стелит, насколько можно. Нести ***** совсем не сложно.
И мне бы предложили вести передачу.
На первый гоноррар с неё я купил бы дачу.
Передачу на тв - ввёл бы еженедельно.
С Никитой Михалковым то вместе, то раздельно.
Ржал бы над Шендеровичем и его матрасом.
Сбитого в Турции летчика называл бы ассом.
Публично унижал бы Киев и всю Украину.
А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.
Хвалил бы правительство и его поступки.
В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки.
Говорил бы, что от санкций нам только польза.
Говорил бы, что Крым - это наша боль.
За Отечество и его место в истории.
Говорил бы, что отдыхать надо в Сочинском санатории.
На майке моей были бы вежливые люди.
Говорил бы, что Иванушка-Дурачек лучше, чем дятел Вуди.
Говорил бы, что армия это жизни школа.
Что наш Дюшес лучше чем их Кока-Колы.
Говорил бы, что стабильность дороже перемен.
И что мы наконец начали вставать с колен.
Говорил бы, что с демократией всё не так однозначно.
Страна у нас нормальная, всё не так мрачно.
Со свободой слова в мире есть много "но".
В любом государстве можно найти говно.
Призывал бы страну не критиковать.
Говорил бы, что власть она нам, как мать.
Её не выбирают, но с ней живут.
А предатели только зря воду льют.
Но если честно, я рад, что так не сложилось.
Мои песни до сих пор кому то в немилость.
И пускай я на приемах не хожу по Кремлю.
Я нормально ем и я спокойно сплю.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:34
Вся тирада, за что Вы меня не воспринимается выкладывается в ....:
Сказать шок - ничего не сказать.
Как раз это и есть результат к которому "ведут", или правильно сказать навязывают.
За исторический период Вы в праве называть это как хотите!
-
- Продать землю, и кому, зачем, ... -?
- И зачем ликвидировать своего классического кормильца?
- Не Это ли "История народа Израилева"?
- И кто насильно нас в это загоняет?
Здесь продать "им" всё, ибо "их и там хорошо кормят".
Человек рассказал видение ситуации со своей колокольни - более доступно, к пониманию для большинства плебса.
Козак-характерник
Ваши ассоциации, как историка о таких "перспективах"?
То же, о чём толкую я, но уже от человека с менталитетом, на сегодня Вам более приемлемым.
Его критическим недостатком есть:
- Его недостаток он не учитывает существование уже "полученного опыта" по всей территории Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 лют, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:40
Взяли и с потолка придумали-приписали причину, по которой Ахметов купил не Межигорье.
Зачем фантазировать.
Ладно по Ахметову, но Детройт-то сам может Вам сказать будет он поднимать хай или нет. И по какому поводу.
Или по правдолюбцам...
Ну подняли хай правдолюбцы по поводу премий Нафтогазовцев и что??????????????????
Так это госпосада!
А тут Ахсетов за свои кошты.
Зачем фантазировать?
Так чья функция обеспечение гарантий частной собственности?
А у Вас всё ответственны какие-то правдолюбцы, пенсионеры и т.п.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:49
Політики для того і існують щоб
а - говорити те що всі хочуть почути
б - робити те що треба для розвитку Держави
При цьому
Особисто я б не хотів приймати по питанню ОРДЛО якихось рішень
На мою думку,алгоритм має виглядати наступним чином
Перше - ті хто найближче до конфлікту - висловлюють своє побажання про інструменти вірішення конфлікту
Друге - якщо безпосередні учасники не мають нічого проти замороження у вигляді стіни(китайської) - інші мешканці України з цим повинні погодитись
Третє - якщо ж приймається рішення відвойовувати - це питання виноситься на референдум.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:53
И у нас гордо спят под парканом.
Записи в Конституции и пр. всего лишь записи.
Нет уже давно за окошком социализма.
И ещё раз: социализм -- это государственная собственность на основные средства производства в обществе.
А социальная ответственность -- это иное.
В том же капитализме профсоюзы полным ходом отстаивают оную.
В Украине же с якобы *социализмом* что-то их не видно.
Социализм, социальная ответственность, популизм -- это разные вещи...
Украина не социалистическое государство.
Крапка.
Забудьте это слово))
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:57
Поэтому я и акцентировал внимание на разницу:
- за что воювать?
- зачем воевать?
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:17
Люди объединены в общество, государство.
В котором распределены функции.
Зачем?
Для того, чтобы вместе достигнуть гораздо бОльшего результата.
З.Ы. ОРДЛО вцы захотели достигнуть самостийно. Один уровень.
Преступники по карманам тоже самостийно добиваются. Другой уровень.
Самостийно каждый добивался в 90-х. Добился.
Азметов одного.
Учитель-пенс -- другого.
Теперь для развития дальше ищут точки добиваться вместе))
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:30
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:41
Є ще й не такі картинки ... І що ? Є тенденції на об"єднання і на роз"єднання . Є захоплення і розвал . Перерозподіл територій . Що буде післязавтра - не знає ніхто ... Мирне життя скрізь , чи якісь глобальні - або навіть регіональні конфлікти . США , наприклад , розвалиться - або просто закуклиться на внутрішніх проблемах - перестане грати роль світового наглядача . Ну і так далі ...
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