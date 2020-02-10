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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5497549854995500> Додано: Вів 11 лют, 2020 13:47 yanyura написав: Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде:





Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде:

В апреле 1917-го собравшаяся в Киеве Рада выпустила первый Универсал, в котором требовала от Временного правительства Автономии в границах Полтавской/Черниговской/Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Таврической/Подольской/Волынской/Киевской губерний. На что представитель Временного правительства резонно заметил, что лишь в 4-х из этих губерниях

украинцы (малороссы по тогдашней терминологии) составляют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО.

И лишь большевики щедрой рукою включили в УССР все, что просила Рада, в том числе земли, отвоеванные у Крымского ханства (Херсонскую/Екатеринославскую губернии) и даже земли Всевеликого Войска Донского. А уже потом западную часть бывшей Волынской губернии/Австрийскую Галицию/ Южную Бессарабию/Закарпатье и Крымскую СССР. В результате площадь УССР выросла с 450 тыс. км2 в 39-ом до 600 тыс. в 54-ом. В апреле 1917-го собравшаяся в Киеве Рада выпустила первый Универсал, в котором требовала от Временного правительства Автономии в границах Полтавской/Черниговской/Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Таврической/Подольской/Волынской/Киевской губерний. На что представитель Временного правительства резонно заметил, что лишь в 4-х из этих губернияхукраинцы (малороссы по тогдашней терминологии) составляют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО.И лишь большевики щедрой рукою включили в УССР все, что просила Рада, в том числе земли, отвоеванные у Крымского ханства (Херсонскую/Екатеринославскую губернии) и даже земли Всевеликого Войска Донского. А уже потом западную часть бывшей Волынской губернии/Австрийскую Галицию/ Южную Бессарабию/Закарпатье и Крымскую СССР. В результате площадь УССР выросла с 450 тыс. км2 в 39-ом до 600 тыс. в 54-ом. Волгарь Повідомлень: 7547 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 13:55 Волгарь написав: И лишь большевики щедрой рукою включили в УССР все, что просила Рада, в том числе земли, отвоеванные у Крымского ханства (Херсонскую/Екатеринославскую губернии) и даже земли Всевеликого Войска Донского. А уже потом западную часть бывшей Волынской губернии/Австрийскую Галицию/ Южную Бессарабию/Закарпатье и Крымскую СССР. В результате площадь УССР выросла с 450 тыс. км2 в 39-ом до 600 тыс. в 54-ом. И лишь большевики щедрой рукою включили в УССР все, что просила Рада, в том числе земли, отвоеванные у Крымского ханства (Херсонскую/Екатеринославскую губернии) и даже земли Всевеликого Войска Донского. А уже потом западную часть бывшей Волынской губернии/Австрийскую Галицию/ Южную Бессарабию/Закарпатье и Крымскую СССР. В результате площадь УССР выросла с 450 тыс. км2 в 39-ом до 600 тыс. в 54-ом.

Вихопили один шмат зі всього пирогу і розмахуєте їм, як репетузами на дроті, замість прапора. А міграційну політику Російської імперії до того часу чому не проаналізували? Подивіться й туди, задля самоосвіти.



Так, це факт історичний, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле під час УРСР. І що з того? Лизати сраку більшовикам? На це натякаєте? Скільки там українців замордовано було "щедрою" рукою? До чого вся ця демагогія? Вихопили один шмат зі всього пирогу і розмахуєте їм, як репетузами на дроті, замість прапора.А міграційну політику Російської імперії до того часу чому не проаналізували? Подивіться й туди, задля самоосвіти.Так, це факт історичний, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле під час УРСР. І що з того? Лизати сраку більшовикам? На це натякаєте?Скільки там українців замордовано було "щедрою" рукою? До чого вся ця демагогія? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27633 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 13:57 Re: Політичні дискусії Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ...

Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ... Puente Повідомлень: 2498 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:04 yanyura написав: Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде (с этой карты еще отминусовать "Ворошиловградскую" и "Сталинскую" области):





Думают ли те, кто считает необходимым отказаться от Крыма и ОРДЛО в составе Украины, что этот процесс может продолжиться и в результате Украина может оказаться вот в таком виде (с этой карты еще отминусовать "Ворошиловградскую" и "Сталинскую" области):

Возможно, они этого и добиваются. Возможно, они этого и добиваются. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1819 З нами з: 08.10.15 Подякував: 684 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:04 Re: Політичні дискусії

Австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург вивчив українську мову, взяв українське ім’я Василь Вишиваний, писав вірші українською мовою і робив військову кар’єру в українському війську.

https://www.radiosvoboda.org/a/30427147.html



Василь Вишиваний був звинувачений у зв’язках із ОУН, співробітництві з французькою і англійською розвідками. Його доставили у грудні 1947 року в Київ, у Лук’янівську в’язницю.

МДБ УРСР завершило слідство 20 травня 1948 року. Василь Вишиваний отримав вирок – 25 років ув’язнення . 18 серпня 1948 року помер і досі є різні припущення щодо місця поховання. А от приклад навпаки :Австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург вивчив українську мову, взяв українське ім’я Василь Вишиваний, писав вірші українською мовою і робив військову кар’єру в українському війську.Василь Вишиваний був звинувачений у зв’язках із ОУН, співробітництві з французькою і англійською розвідками. Його доставили у грудні 1947 року в Київ, у Лук’янівську в’язницю.МДБ УРСР завершило слідство 20 травня 1948 року. Василь Вишиваний отримав вирок – 25 років ув’язнення . 18 серпня 1948 року помер і досі є різні припущення щодо місця поховання. Puente Повідомлень: 2498 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:09 Kudrjavuy написав: Козак-характерник

Ваши ассоциации, как историка о таких "перспективах"?

Ваши ассоциации, как историка о таких "перспективах"?

Нічого не можу сказати. Немає плану державотворення і концепції, що ми будуємо? Хаотичні дії у всьому. Все розбалансоване і немає узгодження в єдиному плані. То і немає чого обговорювати і переливати з пусте в порожнє. Зрозуміло одне, що в мутній воді краще рибку ловити. Тому, щоб не вирішили там, все одно обкрадуть. Достатньо побачити фізіомордії в зомбоящику, щоб зрозуміти, це хижаки ще ті, не Божі вівечки. Нічого не можу сказати. Немає плану державотворення і концепції, що ми будуємо? Хаотичні дії у всьому. Все розбалансоване і немає узгодження в єдиному плані. То і немає чого обговорювати і переливати з пусте в порожнє. Зрозуміло одне, що в мутній воді краще рибку ловити. Тому, щоб не вирішили там, все одно обкрадуть. Достатньо побачити фізіомордії в зомбоящику, щоб зрозуміти, це хижаки ще ті, не Божі вівечки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27633 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:31 Puente написав: Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ...

Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ... Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ...Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ...

Ну, если уж вспоминать историю, то Киев, например, был столицей УНР ОЧЕНЬ НЕДОЛГО - с 14/12/1918 по начало февраля 19-го, а во время заседания Парижской мирной конференции ее (УНР) правительство ютилось под охраной польских войск у самой границы в Подольской губернии- большевики взяли даже Тирасполь.

касательно Кубани - это земли Крымского ханства и Адыгов/Черкесов, отбитые русской армией. Екатерина переселила туда ЧАСТЬ населения с территории Запорожской Сечи, потом принявших название ЧЕРНОМОРЦЫ однако абсолютное большинство ее населения уже в 19-ом веке составляли переселенцы из внутренних губерний России, в основном с Дона, называвшихся ЛИНЕЙЦАМИ (от линейных батальонов, охранявших Кавказские укрепленные линии).

Но свой пост (предыдущий) я написал вовсе не для того, чтобы показать, что соседние страны имеют историческое право претендовать на украинские земли, а просто указал, что четверть современной Украины была включена в состав УССР именно во время правления большевистских вождей

И процесс этот происходил росчерком пера, без референдумов и голосований - волю народов никто не спрашивал. Поэтому-то ошибки в национальной политике могут слишком дорого обойтись и уже обходятся (чему мы все свидетели) для страны Ну, если уж вспоминать историю, то Киев, например, был столицей УНР ОЧЕНЬ НЕДОЛГО - с 14/12/1918 по начало февраля 19-го, а во время заседания Парижской мирной конференции ее (УНР) правительство ютилось под охраной польских войск у самой границы в Подольской губернии- большевики взяли даже Тирасполь.касательно Кубани - это земли Крымского ханства и Адыгов/Черкесов, отбитые русской армией. Екатерина переселила туда ЧАСТЬ населения с территории Запорожской Сечи, потом принявших название ЧЕРНОМОРЦЫ однако абсолютное большинство ее населения уже в 19-ом веке составляли переселенцы из внутренних губерний России, в основном с Дона, называвшихся ЛИНЕЙЦАМИ (от линейных батальонов, охранявших Кавказские укрепленные линии).Но свой пост (предыдущий) я написал вовсе не для того, чтобы показать, что соседние страны имеют историческое право претендовать на украинские земли, а просто указал, чтоИ процесс этот происходил росчерком пера, без референдумов и голосований - волю народов никто не спрашивал. Поэтому-то ошибки в национальной политике могут слишком дорого обойтись и уже обходятся (чему мы все свидетели) для страны Волгарь Повідомлень: 7547 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:36 Puente

Во-первых , это не "картинка", а реальная карта Украины по состоянию на 10.01.1939 г.



Во-вторых , если такое мнение

І що ? Є тенденції на об"єднання і на роз"єднання . Є захоплення і розвал

будет преобладать, значит прав Саакашвили

Саакашвили предсказал развал Украины на пять разных государств

17:32, 2 февраля 2020

https://strana.ua/news/247670-saakashvi ... arstv.html

(ссылка от Вкладчик1234 - Політичні дискусії) , это не "картинка", апо состоянию на 10.01.1939 г., если такое мнениебудет преобладать, значит прав Саакашвили(ссылка от yanyura Повідомлень: 5290 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:37 Puente написав: А от приклад навпаки :

Австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург вивчив українську мову, взяв українське ім’я Василь Вишиваний, писав вірші українською мовою і робив військову кар’єру в українському війську.

А от приклад навпаки :Австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург вивчив українську мову, взяв українське ім’я Василь Вишиваний, писав вірші українською мовою і робив військову кар’єру в українському війську.

З елітою в Україні завжди було складно. Продажна. І наслідки відповідні. Доречі ймовірний варіант виходу з сучасної кризи.



«Обезголовлення» українського етносу стало чи не найбільшим «гріхом» Речі Посполитої, який, урешті-решт, обернувся проти неї самої. Ополячення та одночасне покатоличення української еліти посилювало не лише етнічну і конфесійну напругу, а й соціальну. В Україні склалася така ситуація, що еліта і простолюд мали різну етнічну свідомість, також різнилися конфесійно. Ця етнічна й конфесійна чужість сприяла загостренню соціальних конфліктів .



Наслідком «обезголовлення» українського етносу виявилася Хмельниччина, внаслідок якої на місці старої еліти постала нова козацька еліта, сформована як із простолюддя (козаків та покозачених селян і міщан), так частково і з шляхетських елементів, які не встигли полонізуватися. Хмельниччина була складним явищем. Відзначимо, що мала вона не лише ознаки соціальної, етнічної боротьби, а й ознаки громадянської війни. З польського боку воювали не тільки поляки, а й українці, зокрема шляхтичі. Ця війна, ведена з надзвичайною жорстокістю, призвела до прискорення полонізації української шляхти, оформлення козацької провідної верстви та породила антагонізм між українцями і поляками, відгомін якого іноді вчувається й сьогодні.



Однак козацька провідна верства, не встигнувши сформуватися, фактично зникла з політичної та культурної арени . Сталося це, очевидно, наприкінці ХVIII ст. Так, 1764 р. цариця Катерина ІІ повторно скасувала Гетьманщину, відновивши Малоросійську колегію. 1775 р. за її наказом російські війська зруйнували Запорізьку Січ. 1786 р. цариця ліквідувала Малоросійську колегію, запровадивши перед тим на теренах України губернський устрій. Як наслідок, українські землі були остаточно прикріплені до Російської імперії. Ці ж роки стали часом нищення засад соціального устрою краю. У 1780-х рр. було запроваджено кріпацтво, розформовано козацькі полки, на основі яких створювалися регулярні частини російської армії. 1785 р. Катерина ІІ видала «Жалованную грамоту дворянству», згідно з якою зрівняла українську козацьку верхівку із російським дворянством. На думку Євгена Маланюка, це був чи не найбільший удар по українській спільноті, позаяк та Грамота влила «нашу козацьку шляхту» в «безобличні шереги... чисто урядового «служилого дворянства» московського, що, силою речей, жадною «шляхтою» не могли бути, бувши додатком до адміністраційно-державної машини». Тож, як наслідок, «нашому народові було відтято його аристократію, яка, на додаток, перестала бути аристократією взагалі, тратячи свою національну й особисту індивідуальність, бувши вповні залежна від примхи того чи іншого урядового петербурзького чинника». Додамо ще від себе: «Жалованная грамота дворянству» розколола козацький стан — верхівка перетворювалася на дворянство, в той час як прості козаки за своїм статусом наближалися до безправного селянства. Таким чином, українська нація вдруге була «обезголовлена» .



Звісно, не можна говорити, що це «обезголовлення» було абсолютним. Деякі нащадки козацької старшини — більшою чи меншою мірою — продовжували зберігати специфічну «малоросійську» національну свідомість. Проте вони не могли утворити «критичної маси», яка посприяла би творенню модерної нації . При цьому значна частина залишків цієї еліти, яка ладна була працювати на культурному полі, опинилася у столиці Російської імперії — в Петербурзі. На перший погляд це виглядає парадоксально, але в середині ХІХ ст. Петербург стає головним осередком української культури. Саме тут «відбувся» Тарас Шевченко. Тут реалізовував себе Микола Гоголь. Тут же з’явився перший український журнал «Основа», редагований Пантелеймоном Кулішем. Як бачимо, навіть «культурна голова» українства виявилася відокремленою від тулуба .



Микола Костомаров, один із провідних діячів українського «національного відродження», спеціально звертав увагу на те, що українці постійно втрачають свою еліту . Про це він писав у роботі «Дві руські народності»: «Доля південноруського племені влаштовувалася так, що ті, хто висувався з маси, звичайно втрачали і народність; за старих часів вони ставали поляками, а нині — великоросами: народність південноруська постійно була і тепер залишається надбанням простої маси. Якщо ж доля відцурається тих, хто висувається зі сфери прадідівської народності, то вона якось їх поглинає знову в масу і позбавляє набутих переваг». Тобто безелітарність українців Костомаров трактував як «долю», забуваючи, що за давньоруських часів українці мали свою еліту і «не губили» її. Роблячи висновок про безелітарність українців, письменник підштовхував до думки, що вони мали би служити «матеріалом» для росіян, хоч і доволі цінним.



При цьому Костомаров та його однодумці намагалися в пропагандистських текстах подати безелітарність українців як чесноту і навіть як перевагу, що допоможе їм стати народом-месією. Це бачимо у «Книзі битія українського народу» (1847 р.), створеній у середовищі Кирило-Мефодіївського братства. Вважається, що її автором був Микола Костомаров.



На початку «Книги...» зазначено: Бог, створивши людей, дав їм дві основні заповіді — мати істинну віру в нього і плекати рівність серед людей. Єдиний народ, який дотримується цих Божих заповідей, — це слов’яни. Щоправда, вони мають два лиха — незгоду між собою, а також «те, що вони, як менші брати, все переймали од старших — чи до діла, чи не до діла, ніби не помічаючи, що у їх своє було лучче, ніж братівське». Саме від німців слов’яни попереймали королів та панів. Та все ж ці можновладці не є слов’янами. Переважно це німці.



Тому слов’яни перебувають у неволі. «Але не до кінця прогнівився Господь на племено слов’янське, бо Господь поставновив так, щоб над цим племеном збулось писаніє: камень, його же не брегоша зиждущії, той бисть во главу угла», — читаємо в «Книзі битія. І ось цим наріжним каменем має стати саме Україна. У творі звернуто увагу на українське козацтво. Воно розглядається як носій християнської свободи: «І день одо дня росло, умножалося козацтво, і незабаром були б на Україні всі козаки, усі вільні та рівні, і не мала б Україна над собою ні царя, ні пана, опріч Бога єдиного...»



Поляки й москалі, як стверджує «Книга битія...» знищили козацтво. Але Україна не вмерла: «Не пропала вона; бо вона знати не хотіла ні царя, ні пана, а хоч би і був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі, і хоч з української крови були ті вирідки, одначе не псовали своїми губами мерзенними української мови і самі себе не називали українцями, а істий Українець хоч будь він простого, хоч панського роду тепер, повинен не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і пам’ятати одного Бога Ісуса Христа...»



Отже, саме Україна має порятувати слов’янство й увесь світ: «І встане Україна зі своєї могили, і знову озветься до всіх братів своїх Слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа... І Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі Слов’янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна: «От камень, него же не брегоша зиждущії, той бисть во главу угла» .



То може не треба винаходити лісапєд вдруге? Ось і національна ідея. З елітою в Україні завжди було складно. Продажна. І наслідки відповідні. Доречі ймовірний варіант виходу з сучасної кризи.«Обезголовлення» українського етносу стало чи не найбільшим «гріхом» Речі Посполитої, який, урешті-решт, обернувся проти неї самої. Ополячення та одночасне покатоличення української еліти посилювало не лише етнічну і конфесійну напругу, а й соціальну.Наслідком «обезголовлення» українського етносу виявилася Хмельниччина, внаслідок якої на місці старої еліти постала нова козацька еліта, сформована як із простолюддя (козаків та покозачених селян і міщан), так частково і з шляхетських елементів, які не встигли полонізуватися.та породила антагонізм між українцями і поляками, відгомін якого іноді вчувається й сьогодні.. Сталося це, очевидно, наприкінці ХVIII ст. Так, 1764 р. цариця Катерина ІІ повторно скасувала Гетьманщину, відновивши Малоросійську колегію. 1775 р. за її наказом російські війська зруйнували Запорізьку Січ. 1786 р. цариця ліквідувала Малоросійську колегію, запровадивши перед тим на теренах України губернський устрій. Як наслідок, українські землі були остаточно прикріплені до Російської імперії. Ці ж роки стали часом нищення засад соціального устрою краю. У 1780-х рр. було запроваджено кріпацтво, розформовано козацькі полки, на основі яких створювалися регулярні частини російської армії. 1785 р. Катерина ІІ видала «Жалованную грамоту дворянству», згідно з якою зрівняла українську козацьку верхівку із російським дворянством. На думку Євгена Маланюка, це був чи не найбільший удар по українській спільноті, позаяк та Грамота влила «нашу козацьку шляхту» в «безобличні шереги... чисто урядового «служилого дворянства» московського, що, силою речей, жадною «шляхтою» не могли бути, бувши додатком до адміністраційно-державної машини».Звісно, не можна говорити, що це «обезголовлення» було абсолютним.. При цьому значна частина залишків цієї еліти, яка ладна була працювати на культурному полі, опинилася у столиці Російської імперії — в Петербурзі. На перший погляд це виглядає парадоксально, але в середині ХІХ ст. Петербург стає головним осередком української культури. Саме тут «відбувся» Тарас Шевченко. Тут реалізовував себе Микола Гоголь. Тут же з’явився перший український журнал «Основа», редагований Пантелеймоном Кулішем.Микола Костомаров, один із провідних діячів українського «національного відродження», спеціально звертав увагу на те, що. Про це він писав у роботі «Дві руські народності»: «Доля південноруського племені влаштовувалася так, що ті, хто висувався з маси, звичайно втрачали і народність; за старих часів вони ставали поляками, а нині — великоросами: народність південноруська постійно була і тепер залишається надбанням простої маси. Якщо ж доля відцурається тих, хто висувається зі сфери прадідівської народності, то вона якось їх поглинає знову в масу і позбавляє набутих переваг». Тобто безелітарність українців Костомаров трактував як «долю», забуваючи, що за давньоруських часів українці мали свою еліту і «не губили» її. Роблячи висновок про безелітарність українців, письменник підштовхував до думки, що вони мали би служити «матеріалом» для росіян, хоч і доволі цінним.При цьому Костомаров та його однодумці намагалися в пропагандистських текстах подати безелітарність українців як чесноту і навіть як перевагу, що допоможе їм стати народом-месією. Це бачимо у «Книзі битія українського народу» (1847 р.), створеній у середовищі Кирило-Мефодіївського братства. Вважається, що її автором був Микола Костомаров.На початку «Книги...» зазначено: Бог, створивши людей, дав їм дві основні заповіді — мати істинну віру в нього і плекати рівність серед людей. Єдиний народ, який дотримується цих Божих заповідей, — це слов’яни. Щоправда, вони мають два лиха — незгоду між собою, а також «те, що вони, як менші брати, все переймали од старших — чи до діла, чи не до діла, ніби не помічаючи, що у їх своє було лучче, ніж братівське». Саме від німців слов’яни попереймали королів та панів. Та все ж ці можновладці не є слов’янами. Переважно це німці.Тому слов’яни перебувають у неволі. «Але не до кінця прогнівився Господь на племено слов’янське, бо Господь поставновив так, щоб над цим племеном збулось писаніє: камень, його же не брегоша зиждущії, той бисть во главу угла», — читаємо в «Книзі битія. І ось цим наріжним каменем має стати саме Україна.Отже, саме Україна має порятувати слов’янство й увесь світ: «І встане Україна зі своєї могили, і знову озветься до всіх братів своїх Слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа... І Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі Слов’янськім.То може не треба винаходити лісапєд вдруге?Ось і національна ідея. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27633 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 14:59 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу. Всі не можуть мати свою справу і бізнес. Є наймані працівники, що виконують певну роботу. Не можуть

Але навіть наймані можуть покращувати свою кваліфікацію - а зараз чим вища кваліфікація - тим вища оплата...

Тому

На зрозумілій для вас мові

Бог створив людей - але при цьому не зробив їх всіх щасливими/здоровими/багатими... а дав можливість кожному досягнути чогось самостійно..

Може тому - що навіть він не міг подумати ЗА кожного? Не можутьАле навіть наймані можуть покращувати свою кваліфікацію - а зараз чим вища кваліфікація - тим вища оплата...ТомуНа зрозумілій для вас мовіБог створив людей - але при цьому не зробив їх всіх щасливими/здоровими/багатими... а дав можливість кожному досягнути чогось самостійно..Може тому - що навіть він не міг подумати ЗА кожного?

Это не так.



Люди живут в обществе.

Граждане в государстве.

И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности.





Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития.





У адептов Вашей точки зрения этот дворник, военный, предприниматель должны сами думать, как забезпечити собi гарне життя.



Вот и забезпечуюють каждый себе, как может, потому что ДРУГИЕ не выполняют свои функции.

Дворник вместо качественной уборки собирает и сдает макулатуру-бутылки; вояка сливает топливо; предприниматель уходит в тень и бадяжит.

Кто в Польшу уезжает, кто в криминал подаётся.



Каждый думает, как себя забезпечити.

В созданных можновладцями условиях.



И даже требование популистической халявы - это не основное для пересичных!

А лишь попутно действие.



Ещё раз: времена, когда каждый думал за себя, выкручивался сам, закончились в 90-х.



А для того, чтобы двигаться дальше, развиваться дальше (хотя бы для отпора агрессору) необходимо, чтобы кто-то думал за других...

И имея в руках рычаги управления-влияния в обществе, в разный способ добивался результата.

Ну хотя бы окна стеклил, как в Нью-Йорке))



Ещё ещё раз: в 90-х этап самостоятельной думательности закончился, исчерпал себя.



Пересичнi украинцы - нормальные граждане. Такие же, как и другие.

Ведут себя в соответствии созданных условий.

Условия же создают власть имущие.



Требовать же от массового пересичного того, чтобы он вел себя несмотря на любые условия, то есть, как исключение (что доступно лишь малой толике граждан в любом обществе) -- утопия. Это не так.Люди живут в обществе.Граждане в государстве.И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности.Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития.У адептов Вашей точки зрения этот дворник, военный, предприниматель должны сами думать, как забезпечити собi гарне життя.Вот и забезпечуюють каждый себе, как может, потому что ДРУГИЕ не выполняют свои функции.Дворник вместо качественной уборки собирает и сдает макулатуру-бутылки; вояка сливает топливо; предприниматель уходит в тень и бадяжит.Кто в Польшу уезжает, кто в криминал подаётся.Каждый думает, как себя забезпечити.В созданных можновладцями условиях.И даже требование популистической халявы - это не основное для пересичных!А лишь попутно действие.Ещё раз: времена, когда каждый думал за себя, выкручивался сам, закончились в 90-х.А для того, чтобы двигаться дальше, развиваться дальше (хотя бы для отпора агрессору) необходимо, чтобы кто-то думал за других...И имея в руках рычаги управления-влияния в обществе, в разный способ добивался результата.Ну хотя бы окна стеклил, как в Нью-Йорке))Ещё ещё раз: в 90-х этап самостоятельной думательности закончился, исчерпал себя.Пересичнi украинцы - нормальные граждане. Такие же, как и другие.Ведут себя в соответствии созданных условий.Условия же создают власть имущие.Требовать же от массового пересичного того, чтобы он вел себя несмотря на любые условия, то есть, как исключение (что доступно лишь малой толике граждан в любом обществе) -- утопия. detroytred

Повідомлень: 23080 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5497549854995500> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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