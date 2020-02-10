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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5497549854995500 Додано: Вів 11 лют, 2020 15:03 detroytred написав: Пересичнi украинцы - нормальные граждане. Такие же, как и другие.

Ведут себя в соответствии созданных условий.

Условия же создают власть имущие.



Требовать же от массового пересичного того, чтобы он вел себя несмотря на любые условия, то есть, как исключение (что доступно лишь малой толике граждан в любом обществе) -- утопия. Пересичнi украинцы - нормальные граждане. Такие же, как и другие.Ведут себя в соответствии созданных условий.Условия же создают власть имущие.Требовать же от массового пересичного того, чтобы он вел себя несмотря на любые условия, то есть, как исключение (что доступно лишь малой толике граждан в любом обществе) -- утопия.

Це ми вже давно обговорили і по другому колу йдемо. Хто почув, той почув. Не почув, то не почув. Це ми вже давно обговорили і по другому колу йдемо.Хто почув, той почув. Не почув, то не почув. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27633 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 15:03 Волгарь написав: Puente написав: Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ...

Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ... Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ...Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ...

Ну, если уж вспоминать историю, то Киев, например, был столицей УНР ОЧЕНЬ НЕДОЛГО - с 14/12/1918 по начало февраля 19-го, а во время заседания Парижской мирной конференции ее (УНР) правительство ютилось под охраной польских войск у самой границы в Подольской губернии- большевики взяли даже Тирасполь.

касательно Кубани - это земли Крымского ханства и Адыгов/Черкесов, отбитые русской армией. Екатерина переселила туда ЧАСТЬ населения с территории Запорожской Сечи, потом принявших название ЧЕРНОМОРЦЫ однако абсолютное большинство ее населения уже в 19-ом веке составляли переселенцы из внутренних губерний России, в основном с Дона, называвшихся ЛИНЕЙЦАМИ (от линейных батальонов, охранявших Кавказские укрепленные линии).

Но свой пост (предыдущий) я написал вовсе не для того, чтобы показать, что соседние страны имеют историческое право претендовать на украинские земли, а просто указал, что четверть современной Украины была включена в состав УССР именно во время правления большевистских вождей

И процесс этот происходил росчерком пера, без референдумов и голосований - волю народов никто не спрашивал. Поэтому-то ошибки в национальной политике могут слишком дорого обойтись и уже обходятся (чему мы все свидетели) для страны Ну, если уж вспоминать историю, то Киев, например, был столицей УНР ОЧЕНЬ НЕДОЛГО - с 14/12/1918 по начало февраля 19-го, а во время заседания Парижской мирной конференции ее (УНР) правительство ютилось под охраной польских войск у самой границы в Подольской губернии- большевики взяли даже Тирасполь.касательно Кубани - это земли Крымского ханства и Адыгов/Черкесов, отбитые русской армией. Екатерина переселила туда ЧАСТЬ населения с территории Запорожской Сечи, потом принявших название ЧЕРНОМОРЦЫ однако абсолютное большинство ее населения уже в 19-ом веке составляли переселенцы из внутренних губерний России, в основном с Дона, называвшихся ЛИНЕЙЦАМИ (от линейных батальонов, охранявших Кавказские укрепленные линии).Но свой пост (предыдущий) я написал вовсе не для того, чтобы показать, что соседние страны имеют историческое право претендовать на украинские земли, а просто указал, чтоИ процесс этот происходил росчерком пера, без референдумов и голосований - волю народов никто не спрашивал. Поэтому-то ошибки в национальной политике могут слишком дорого обойтись и уже обходятся (чему мы все свидетели) для страны

Ошибка лишь одна -- то, что Ваше Политбюро2 раскочегарило этот процесс.

Без кочегара уголек не загорится.

И даже если вдруг случайно загорится, то вмиг погаснет.



Причина не в горючих материалах, а в поджигателях. Ошибка лишь одна -- то, что Ваше Политбюро2 раскочегарило этот процесс.Без кочегара уголек не загорится.И даже если вдруг случайно загорится, то вмиг погаснет.Причина не в горючих материалах, а в поджигателях. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23080 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 15:08 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Люди живут в обществе.

Граждане в государстве.

И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности.

Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития. Люди живут в обществе.Граждане в государстве.И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности.Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития. Це страшна соціалістична таємниця...

Але й я відкрию щось нове для вас

Є чотири варіанти

Двірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніці

Двірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниці

Двірник думає про себе-держава не думає - держава в задниці

Двірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.



Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думає

У всіх інших варіантах він в задниці Це страшна соціалістична таємниця...Але й я відкрию щось нове для васЄ чотири варіантиДвірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніціДвірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниціДвірник думає про себе-держава не думає - держава в задниціДвірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думаєУ всіх інших варіантах він в задниці в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22063 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 15:09 Козак-характерник

К нашему разговору о проповедях на форуме.

Вы считаете, что история Каина и Авеля известна только Вам? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15366 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 15:12 ЛАД написав: Козак-характерник

К нашему разговору о проповедях на форуме.

Вы считаете, что история Каина и Авеля известна только Вам? К нашему разговору о проповедях на форуме.Вы считаете, что история Каина и Авеля известна только Вам?

Ні, я так не вважаю. Але перечитати зайвий раз всім не зашкодить. А що? Ні, я так не вважаю.Але перечитати зайвий раз всім не зашкодить. А що? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27633 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 15:15 Будивельник

Так я Вам этот вариант сам сразу указал -- дворник думает про себе (забил на уборку и лишь себе на карман собирает макулатуру-бутылки, шабашит вместо работы). Держава забила на него.

Этот вариант за окошком.



Не хватает второй составляющей - держава думает за дворника.

Это чья функция-то? detroytred

Повідомлень: 23080 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 15:16 budivelnik написав: detroytred написав: Люди живут в обществе.

Граждане в государстве.

И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности.

Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития. Люди живут в обществе.Граждане в государстве.И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности.Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития. Це страшна соціалістична таємниця...

Але й я відкрию щось нове для вас

Є чотири варіанти

Двірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніці

Двірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниці

Двірник думає про себе-держава не думає - держава в задниці

Двірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.



Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думає

У всіх інших варіантах він в задниці Це страшна соціалістична таємниця...Але й я відкрию щось нове для васЄ чотири варіантиДвірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніціДвірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниціДвірник думає про себе-держава не думає - держава в задниціДвірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думаєУ всіх інших варіантах він в задниці

Це все не заперечує того, про що detroytred писав, лише додає. Ви чомусь будь яку тезу опонента сприймаєте як незгоду з Вами і починаєте битися з млинами, як Дон Кихот. Все добре. Це все не заперечує того, про що detroytred писав, лише додає.Ви чомусь будь яку тезу опонента сприймаєте як незгоду з Вами і починаєте битися з млинами, як Дон Кихот. Все добре. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27633 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5497549854995500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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