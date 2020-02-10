Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ... Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ...
Ну, если уж вспоминать историю, то Киев, например, был столицей УНР ОЧЕНЬ НЕДОЛГО - с 14/12/1918 по начало февраля 19-го, а во время заседания Парижской мирной конференции ее (УНР) правительство ютилось под охраной польских войск у самой границы в Подольской губернии- большевики взяли даже Тирасполь. касательно Кубани - это земли Крымского ханства и Адыгов/Черкесов, отбитые русской армией. Екатерина переселила туда ЧАСТЬ населения с территории Запорожской Сечи, потом принявших название ЧЕРНОМОРЦЫ однако абсолютное большинство ее населения уже в 19-ом веке составляли переселенцы из внутренних губерний России, в основном с Дона, называвшихся ЛИНЕЙЦАМИ (от линейных батальонов, охранявших Кавказские укрепленные линии). Но свой пост (предыдущий) я написал вовсе не для того, чтобы показать, что соседние страны имеют историческое право претендовать на украинские земли, а просто указал, что четверть современной Украины была включена в состав УССР именно во время правления большевистских вождей И процесс этот происходил росчерком пера, без референдумов и голосований - волю народов никто не спрашивал. Поэтому-то ошибки в национальной политике могут слишком дорого обойтись и уже обходятся (чему мы все свидетели) для страны
Ошибка лишь одна -- то, что Ваше Политбюро2 раскочегарило этот процесс. Без кочегара уголек не загорится. И даже если вдруг случайно загорится, то вмиг погаснет.
Причина не в горючих материалах, а в поджигателях.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Люди живут в обществе. Граждане в государстве. И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности. Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития.
Це страшна соціалістична таємниця... Але й я відкрию щось нове для вас Є чотири варіанти Двірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніці Двірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниці Двірник думає про себе-держава не думає - держава в задниці Двірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.
Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думає У всіх інших варіантах він в задниці
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Будивельник Так я Вам этот вариант сам сразу указал -- дворник думает только про себе (забил на уборку и лишь себе на карман собирает макулатуру-бутылки, шабашит вместо работы). Держава забила на него. Этот вариант за окошком.
Не хватает второй составляющей - держава думает про дворника. Это чья функция-то?
Когда ещё и держава будет думать про дворника, дворник не будет думать только про себе. Будет думать про себе и про свою работу.
З.Ы. Вы дворника-то до полной тупизны не утрируйте. Думает про себе он всегда. Уж что-то, а мы, хохлы, про себе думаем всегда)). В нормальном обществе, когда про дворника дополнительно думают можновладци, управленцы, он поработал ... пиво, футбол. И накакой задницы))) Я сам Вам об этом варианте говорил.
З.з.ы. Вы это ... ссылку на источник по социалистической таэмницi с задницами скиньте.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2020 15:48, всього редагувалось 5 разів.
detroytred написав:Люди живут в обществе. Граждане в государстве. И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности. Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития.
Це страшна соціалістична таємниця... Але й я відкрию щось нове для вас Є чотири варіанти Двірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніці Двірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниці Двірник думає про себе-держава не думає - держава в задниці Двірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.
Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думає У всіх інших варіантах він в задниці
Це все не заперечує того, про що detroytred писав, лише додає. Ви чомусь будь яку тезу опонента сприймаєте як незгоду з Вами і починаєте битися з млинами, як Дон Кихот. Все добре.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Люди живут в обществе. Граждане в государстве. И открою Вам тайну, что в обществе (даже начиная с объединения в племя, у вождя, шамана) у вышестоящих (у тех, у кого в руках рычаги управления, основные средства производства общества) есть обязанности по ... созданию благоприятных условий для развития как всего общества в целом, так и граждан в отдельности. Дворник гарно подметает улицу, военный гарно владеет сложной техникой, предприниматель гарно горилкой торгует .... а целый ряд ДРУГИХ лиц за них думают, как обеспечить им условия для гарного жития, развития.
Це страшна соціалістична таємниця... Але й я відкрию щось нове для вас Є чотири варіанти Двірник не думає про себе-держава не думає про нього - оба в задніці Двірник не думає про себе - держава думає - двірник в задниці Двірник думає про себе-держава не думає - держава в задниці Двірник думає про себе-держава думає про двірника-оба в шоколаді.
Як бачите - двірник може жити нормально тільки у випадку коли він про себе думає У всіх інших варіантах він в задниці
Це все не заперечує того, про що detroytred писав, лише додає. Ви чомусь будь яку тезу опонента сприймаєте як незгоду з Вами і починаєте битися з млинами, як Дон Кихот. Все добре.
Вы посмотрите, как он в 3-ем варианте выкрутился. Дворника опустил, а указал где держава.
Потому что сам тут двигал тезу, что держава дворнику до лампочки по влиянию... Что главное - думать о себе и не будешь в заднице.
И упустил момент: Иисус не ждал, пока *дворник* ни с того ни с сего созреет, а водил-учил. То есть способствовать тому, чтобы дворник думал лучше -- это функция можновладцив.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Як знали ... А може і наш форум читають , а може і скрізь таке ... Ідея про наявність багатьох (чи принаймні двох) різних і несумісних між собою Україн – це улюблена теза російської пропаганди та її адептів на українських теренах. https://www.radiosvoboda.org/a/30421623.html
... країна, що має два різні пантеони національних героїв, довго вкупі не протримається, рано чи пізно стане двома різними країнами. Не можна одночасно шанувати тих, хто воював за незалежність України, і тих, хто воював проти її незалежності.
Автор занимается подтасовкой. "Ленин, Сталин, Путин...". Вы считаете нормальным выстраивать такие ряды? Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України". Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты.
Козак-характерник
Гратися в демократію, займатися правдолюбством, заради національного роз'єднання - це не лити воду на млин супротивника? Особливо під час збройної агресії тієї країни, що є генератором антиукраїнської ідеології.
Не. Не будем заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". Нам цього не треба. Даёшь сплошную ложь, диктатуру по образцу наци и всё будет в порядке!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Хто б сумнівався , що Волгарь зразу з"явиться ... Але потім була така собі Паризька коференція 1919 - в якій картинки були зовсім інші . І що ? Історія так склалася ... Кубанські українці тільки в фолкльорі залишилися такими ... А так всі росіяни ...
Ну, если уж вспоминать историю, то Киев, например, был столицей УНР ОЧЕНЬ НЕДОЛГО - с 14/12/1918 по начало февраля 19-го, а во время заседания Парижской мирной конференции ее (УНР) правительство ютилось под охраной польских войск у самой границы в Подольской губернии- большевики взяли даже Тирасполь. касательно Кубани - это земли Крымского ханства и Адыгов/Черкесов, отбитые русской армией. Екатерина переселила туда ЧАСТЬ населения с территории Запорожской Сечи, потом принявших название ЧЕРНОМОРЦЫ однако абсолютное большинство ее населения уже в 19-ом веке составляли переселенцы из внутренних губерний России, в основном с Дона, называвшихся ЛИНЕЙЦАМИ (от линейных батальонов, охранявших Кавказские укрепленные линии). Но свой пост (предыдущий) я написал вовсе не для того, чтобы показать, что соседние страны имеют историческое право претендовать на украинские земли, а просто указал, что четверть современной Украины была включена в состав УССР именно во время правления большевистских вождей И процесс этот происходил росчерком пера, без референдумов и голосований - волю народов никто не спрашивал. Поэтому-то ошибки в национальной политике могут слишком дорого обойтись и уже обходятся (чему мы все свидетели) для страны
Ошибка лишь одна -- то, что Ваше Политбюро2 раскочегарило этот процесс. Без кочегара уголек не загорится. И даже если вдруг случайно загорится, то вмиг погаснет.
Причина не в горючих материалах, а в поджигателях.
НАШЕ ПОЛИТБЮРО, НАШЕ ОБЩЕЕ СОВЕТСКОЕ, если вспомнить его состав после 18-го съезда ВКП(б) - по памяти Андреев/Ворошилов/Жданов/Каганович/Калинин/Молотов/Микоян/Сталин/Хрущев/Берия и Шверник кандидаты. Всякой твари по паре - именно эти люди отдали в УССР четверть Польши, часть бывшей Волыни, юг Бессарабии и Закарпатье, и те же без Сталина, Жданова и Калинина+Первухин/Сабуров/Булганин/Маленков - Крымскую АССР (вроде никого не забыл). А насчет поджигателей - они были/есть и будут, пока в многонациональном государстве власть пытается навязать народам унитарную идеологию