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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5498549955005501
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02

Волгарь
Неее))
Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.

Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.
Речь же о крупном Вашем зарубежном.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02

  Starikan написав:.......
Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?
И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию?

Конечно, нет.
Это может быть сделано только в результате референдума.
При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:13

  detroytred написав:Волгарь
Неее))
Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.

Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.
Речь же о крупном Вашем зарубежном.

Точно с Троцким/Зиновьевым/Ворошиловым/Кагановичем/Косиором/Чубарем/Хрущевым/Брежневым/Подгорным/Щербицким - все сплошь выходцы из России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:22

Волгарь
Точно - это с пу и т.д.

СССР с троцкими и пр. давно уже нет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:28

  detroytred написав:Волгарь
Неее))
Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.

Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.
Речь же о крупном Вашем зарубежном.

В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:44

  ЛАД написав:Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України".
Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты.

Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?

Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.

Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть.

Ще раз, якщо Ви не спеціально маніпулюєте, а просто були не уважні...

1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!

2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.

З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:45

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Волгарь
Неее))
Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.

Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.
Речь же о крупном Вашем зарубежном.

В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях.

В Украине местные -- лишь мелкие.
detroytred
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