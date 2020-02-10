Волгарь
Неее))
Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.
Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.
Речь же о крупном Вашем зарубежном.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02
Волгарь
Неее))
Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.
Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.
Речь же о крупном Вашем зарубежном.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02
Конечно, нет.
Это может быть сделано только в результате референдума.
При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:13
Точно с Троцким/Зиновьевым/Ворошиловым/Кагановичем/Косиором/Чубарем/Хрущевым/Брежневым/Подгорным/Щербицким - все сплошь выходцы из России.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:28
В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:44
Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?
Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.
Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть.
Ще раз, якщо Ви не спеціально маніпулюєте, а просто були не уважні...
1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!
2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.
З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:45
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