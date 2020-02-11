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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5499550055015502> Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02 Волгарь

Неее))

Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.



Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.

Речь же о крупном Вашем зарубежном. detroytred

Повідомлень: 23084 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02 Starikan написав: .......

Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?

И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию? .......Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию?

Конечно, нет.

Это может быть сделано только в результате референдума.

При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю). Конечно, нет.Это может быть сделано только в результате референдума.При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15369 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 16:13 detroytred написав: Волгарь

Неее))

Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.



Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.

Речь же о крупном Вашем зарубежном. ВолгарьНеее))Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.Речь же о крупном Вашем зарубежном.

Точно с Троцким/Зиновьевым/Ворошиловым/Кагановичем/Косиором/Чубарем/Хрущевым/Брежневым/Подгорным/Щербицким - все сплошь выходцы из России. Точно с Троцким/Зиновьевым/Ворошиловым/Кагановичем/Косиором/Чубарем/Хрущевым/Брежневым/Подгорным/Щербицким - все сплошь выходцы из России. Волгарь Повідомлень: 7550 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 16:22 Волгарь

Точно - это с пу и т.д.



СССР с троцкими и пр. давно уже нет. detroytred

Повідомлень: 23084 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 16:28 detroytred написав: Волгарь

Неее))

Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.



Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.

Речь же о крупном Вашем зарубежном. ВолгарьНеее))Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.Речь же о крупном Вашем зарубежном.

В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях. В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15369 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 16:44 ЛАД написав: Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України".

Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты.

Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України".Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты.

Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?



Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.



Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть.



Ще раз, якщо Ви не спеціально маніпулюєте, а просто були не уважні...



1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!



2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.



З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди! Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть.Ще раз, якщо Ви не спеціально маніпулюєте, а просто були не уважні...1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27635 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 16:45 ЛАД написав: detroytred написав: Волгарь

Неее))

Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.



Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.

Речь же о крупном Вашем зарубежном. ВолгарьНеее))Политбюро2 именно у вас, ваше, российское.Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.Речь же о крупном Вашем зарубежном.

В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях. В Каталонии зарубежных нет. Как и во многих др. случаях.

В Украине местные -- лишь мелкие. В Украине местные -- лишь мелкие. detroytred

Повідомлень: 23084 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 17:05 ЛАД написав: Козак-характерник

Гратися в демократію, займатися правдолюбством, заради національного роз'єднання - це не лити воду на млин супротивника? Особливо під час збройної агресії тієї країни, що є генератором антиукраїнської ідеології.

Не.

Не будем заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". Нам цього не треба.

Даёшь сплошную ложь, диктатуру по образцу наци и всё будет в порядке! Не.Не будем заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". Нам цього не треба.Даёшь сплошную ложь, диктатуру по образцу наци и всё будет в порядке!

Знов маніпулюєте і приписуєте мені оцінки і висновки, що я не робив. Навіщо? Перестаєте бути цікавим як співрозмовник. Ваша мета яка? Дізнатися думку опонента? Чи довести лише свою правоту, а опонента обмовити і очорнити? Припиніть це робити. Це не гідно. Ви вихоплюєте з контексту лише вєршкі, але не помічаєте корєшкі. Є державна ідеологія, яка повинна бути. Це природньо. В той же час ніхто в демократичній державі не забороняє мати різні бачення на історичний процес, шукати історичну правду, без міфів, читати навіть "Майн кампф" чи праці Сталина. Але поширювати ворожу, антидержавницьку ідеологію, ще й під час війни, ще й за державний кошт, чи за гроші ворога, це нонсенс, навіть злочин. Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола. Але держава повинна захищати свій простір: мовний, культурний, історичний і т.п. Чому РФ вкладає стільки грошей в це? Чому така потужна пропаганда? Бо розуміють важливість...А Ви пропонуєте здати всі позиції ворогу без бою, як капітулянт чи диверсант ворожий. Окстіться, куме! Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне? Знов маніпулюєте і приписуєте мені оцінки і висновки, що я не робив. Навіщо? Перестаєте бути цікавим як співрозмовник. Ваша мета яка? Дізнатися думку опонента? Чи довести лише свою правоту, а опонента обмовити і очорнити? Припиніть це робити. Це не гідно. Ви вихоплюєте з контексту лише вєршкі, але не помічаєте корєшкі.Є державна ідеологія, яка повинна бути. Це природньо. В той же час ніхто в демократичній державі не забороняє мати різні бачення на історичний процес, шукати історичну правду, без міфів, читати навіть "Майн кампф" чи праці Сталина. Але поширювати ворожу, антидержавницьку ідеологію, ще й під час війни, ще й за державний кошт, чи за гроші ворога, це нонсенс, навіть злочин. Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола. Але держава повинна захищати свій простір: мовний, культурний, історичний і т.п. Чому РФ вкладає стільки грошей в це? Чому така потужна пропаганда? Бо розуміють важливість...А Ви пропонуєте здати всі позиції ворогу без бою, як капітулянт чи диверсант ворожий.Окстіться, куме!Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27635 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 17:19 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.Речь же о крупном Вашем зарубежном. Поджигатели будут, но мелкие. Без последствий, без результата.Речь же о крупном Вашем зарубежном.

Вашингтонский обком имеете в виду? Байдена с Нуланд? Да, это крупные зарубежные фигуры и матерые поджигатели Вашингтонский обком имеете в виду? Байдена с Нуланд? Да, это крупные зарубежные фигуры и матерые поджигатели fokus Повідомлень: 479 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 17:53 ЛАД написав: Starikan написав: .......

Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?

И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию? .......Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию?

Конечно, нет.

Это может быть сделано только в результате референдума.

При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю). Конечно, нет.Это может быть сделано только в результате референдума.При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю). Тут я з ЛАДом погоджуюсь

При цьому ще раз уточню

1 Що робити (відвойовувати чи відгороджуватись) повинні в першу чергу приймати рішення мешканці Донецької+Луганської+прилеглі до них території

По тій простій причині що

а - галичани(кияни) далеко і на них слабо впливають бойові дії в ОРДЛО

б - галичани(кияни) далеко , а тому не в повній мірі усвідомлюють( розуміють) суть виникнувшої проблеми

2 Якщо мешканці Донецької і Луганської+прилеглі до них області - висловляться за стіну...

Галичани(кияни) зобовязані з ними погодитись , бо не в Галичині чи Центральній Україні над головою літають снаряди

3 Якщо мешканці Донецької+Луганської і прилеглі до них області виявлять бажання відвойовувати свої території які зараз захоплені ОРДЛО - галичани і кияни зобовязані підтримати в цьому бажанні..адже Україна понад усе.



Висновок

В першу чергу рішення повинні прийняти ті - кого найсильніше це стосується

Стіна вигідніша всім крім ОРДЛОвців - швидше прийдемо в Європу

Війна вигідніша мешканцям приОРДЛОвья... бо це їх мала Батьківщина і вони зацікавлені в тому щоб їх родини разомз усією Україною якнайшвидше прийшли в Європу...хоча в такому випадку вся Україна буде йти в Європу довше ніж вона б це робила без ОРДЛОВців...Але ОРДЛОВці також громадяни України (за винятком тих хто проти України з зброєю в руках - атаких всього 1-2% від загальної кількості мешканців ОРДЛО) Тут я з ЛАДом погоджуюсьПри цьому ще раз уточню1 Що робити (відвойовувати чи відгороджуватись) повинні в першу чергу приймати рішення мешканці Донецької+Луганської+прилеглі до них територіїПо тій простій причині щоа - галичани(кияни) далеко і на них слабо впливають бойові дії в ОРДЛОб - галичани(кияни) далеко , а тому не в повній мірі усвідомлюють( розуміють) суть виникнувшої проблеми2 Якщо мешканці Донецької і Луганської+прилеглі до них області - висловляться за стіну...Галичани(кияни) зобовязані з ними погодитись , бо не в Галичині чи Центральній Україні над головою літають снаряди3 Якщо мешканці Донецької+Луганської і прилеглі до них області виявлять бажання відвойовувати свої території які зараз захоплені ОРДЛО - галичани і кияни зобовязані підтримати в цьому бажанні..адже Україна понад усе.ВисновокВ першу чергу рішення повинні прийняти ті - кого найсильніше це стосуєтьсяСтіна вигідніша всім крім ОРДЛОвців - швидше прийдемо в ЄвропуВійна вигідніша мешканцям приОРДЛОвья... бо це їх мала Батьківщина і вони зацікавлені в тому щоб їх родини разомз усією Україною якнайшвидше прийшли в Європу...хоча в такому випадку вся Україна буде йти в Європу довше ніж вона б це робила без ОРДЛОВців...Але ОРДЛОВці також громадяни України (за винятком тих хто проти України з зброєю в руках - атаких всього 1-2% від загальної кількості мешканців ОРДЛО) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22064 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2263 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5499550055015502> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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