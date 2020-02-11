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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5500550155025503>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:21

  budivelnik написав:Війна вигідніша мешканцям приОРДЛОвья... бо це їх мала Батьківщина і вони зацікавлені в тому щоб їх родини разомз усією Україною якнайшвидше прийшли в Європу


:?: объясни
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:27

Ітогі подвєдьом. 2020-02-11

Ітогі подвєдьом. 2020-02-11

1) Зеленский заявил о конфликте в своей команде
Глава государства отметил, что невозможно работать в постоянном конфликте и признал неминуемость изменений.

"Каждый сам за себя": СМИ рассказали, как Богдан сообщил в Офисе президента о своей отставке
В понедельник у Богдана был неприятный разговор с президентом, после которой он и решил написать заявление.

Зеленский уволил Богдана с должности главы ОПУ: что о нем известно и чем запомнился

2) Ермак рассказал о встрече с новым "куратором боевиков" от Кремля: было конструктивное общение
Зеленский назначил Ермака на должность руководителя Офиса президента
Новый руководитель Офиса президента: кто такой Андрей Ермак
Бубочка поменял шило на мыло ...

3) Я сверяю решения правительства с позицией президента, потому что это командная работа - Гончарук
Сколько получают министры: Кабмин обнародовал зарплаты за январь

4) Бубочка интервью дал ранее
Интервью Владимира Зеленского: "Власть - это возможность. У меня есть возможность помочь"
Видосик записал
Один робочий день Президента України.

Зеленский сменил представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске
Вместо Валерии Лутковской интересы Украины будет представлять Геннадий Кузнецов.

5) Избранные места из интервью и видосика
Зеленский о Путине: Я уверен, что он меня понял
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал он.

В реальности продолжают гибнуть украинские военные и у границ с Украиной расположены войска РФ.
Через неконтролируемые участки границы из РД в ОРДЛО идут поставки вооружения
Но Бубочке показалось ...
Воно тупе.

Зеленский прокомментировал расследование дела Шеремета
Если по делу Шеремета не хватит доказательств, правоохранители как минимум извинятся, сообщил президент.

"Чтобы как в Польше": Президент рассказал о желаемом уровне зарплаты в Украине
Расскажите уже кто-нибудь ему об основах экономики.
То у него показалось, то у него мечта.
Мечтатель хренов ...
И я так понимаю, про рост ВВП на 40% за 5 лет уже все дружно забыли

Зеленский рассказал о реакции на "зашквары" "слуг"
Если депутат фракции Слуга народа "зашкварится", тогда президент признает, что чувствует вину за это.

О Брагаре
"Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", - пояснил он.

6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

А он тот ещё тролляка :)

7) ВАКС отменил заочный арест Клюева
Андрей Клюев подозревается в организации силовой зачистки акции протеста на Майдане.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:29

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Війна вигідніша мешканцям приОРДЛОвья... бо це їх мала Батьківщина і вони зацікавлені в тому щоб їх родини разомз усією Україною якнайшвидше прийшли в Європу
:?: объясни
Якщо буде побудована стіна(не обовязково реально, можна просто відступити на 1-5 км в глибину своєї території , але перед цим вивести всіх мещканців цих 300 км2 в глиб України з компенсацією житла для вивезених ,а звільнені площі назвати полігоном на якому проводяться стрільби і ці площі закрити офіційно для усіх... таким чином отримати право на відкриття артвогню з усіх видів артилерійсько-ракетного озброєння в будь який час і без попереджень... тобто отримувати право знищити усіх хто там зявиться.чим зупинити гибель бійців ЗСУ)
Після чого підтримання конфлікту з сторони росії - буде збитковим варіантом ,який нічого не вирішує.
В той же час , Україна скинувши баласт в 1-3 млн голосів вибопрців які голосують за проросійський вектор отримає можливість пришвидшеного руху в ЄС..
Але при цьому родичі тих хто знаходиться в ОРДЛО , по українську сторону - потраплять в не вигідну для себе ситуацію
а - втратять родинні звязки
б - Україна пришвидшеними темпами буде йти в ЄС
в - їх політичний вплив в Україні зменшиться...

От і виходить
Мешканцям територій Донецької+Луганської вигідне захоплення територій ОРДЛО і не вигідна стіна між ОРДЛО і Україною.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:33

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Козак-характерник
Ваши ассоциации, как историка о таких "перспективах"?

Нічого не можу сказати. Немає плану державотворення і концепції, що ми будуємо? Хаотичні дії у всьому. Все розбалансоване і немає узгодження в єдиному плані. То і немає чого обговорювати і переливати з пусте в порожнє. Зрозуміло одне, що в мутній воді краще рибку ловити. Тому, щоб не вирішили там, все одно обкрадуть. Достатньо побачити фізіомордії в зомбоящику, щоб зрозуміти, це хижаки ще ті, не Божі вівечки. :)

+100!
Увы, но существует правильно прописанная концепция "хто, та що, для кого будує".
Что интересно это усё давным давно прописано, только....
:oops: у большинства не было, нет и не предвидится даже концепции понимания событий. Их взаимосвязи, выгодополучателей, и т.д.
:cry:

А это куда "ведут" кто и зачем, ... - чей гешефт, и за чем у нас "выжженная земля"

Для Вашего понимания, я напомню, что Западная часть Украины продуцирует 16% бюджетных поступлений.
Но как там классно "отдыхать"!!!..., а за деньги ещё лучше!
Да хай.... працюють.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 лют, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.......
Но вы представляете Президента, который добровольно отдал территории?
И Верховну Раду, которая внесла соответствующие изменения в Конституцию?

Конечно, нет.
Это может быть сделано только в результате референдума.
При соответствующей подготовке результаты могут быть положительные (в смысле ответа "да" за отделение, результаты такого решения не обсуждаю).

Как раз "подготовка" включает в себя:
1. отказ от претензий на оккупированные РФ территории.
2. Физическая ликвидация промышленно-экономических возможностей противостояния.
3. 100% зависимость от внешнего управления - хотя все прекрасно понимаем, что "оно и есть разрушитель"
......................
Конституция Украины - фактически была жестко "опрокинута" ещё в 2011 году.
- Именно по этой причине и не "существует её прямого действия" - это в понимании тех, кто реально представляет происходящий процесс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:56

Re: Політичні дискусії

Давно не было слыхать:
Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища, поскольку по его мнению, возвращаться в Украину ему опасно.
https://nv.ua/ukraine/politics/aleksand ... 69576.html
По данным НАБУ, беглый экс-депутат вместе с соратниками продавал газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

- А ну ка, - кто "стенал про 12%"???
- А какое ещё количество таких "заблудших кормчих"?
Выведено из "экономики"......
- А потрошить под шумок холопов будут... типа "много жрёте",
:oops: Сегодня с утра этим уже Зе отметилось..... :cry: https://apostrophe.ua/news/society/2020 ... deo/188084
- Гении Экономики!
- Учитесь !!!!!
Что ни день - то "новое ППЦ"
https://vdome.ua/uk/rosiia-otrymaie-det ... kraintsia/
Загроза витоку інформації або прямого доступу країни-агресора до електронної кадрової системи МОУ виступає на перший план в зв’язку із планами уряду оцифрувати весь військовий облік.
Днями військовий міністр Загороднюк заявив, що в українській армії запровадять електронні військові квитки.

Это вообще....
- Забыли 13-14й?
- Забыли кого сейчас по домам вычисляют?
- Забыли как в 14м обстрел вёлся по наличию мобильных средств связи?
.............................................................................
Бл... - шо ни день, то .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:57

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.


А он тот ещё тролляка

Полный текст заявления Витренко здесь - https://drive.google.com/file/d/1G0335D ... JIrRL/view
А это выдержки из него:
Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено.
...
Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму.
...
Чи заслужив я премію?

Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.

Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком.
...
Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою.
...
Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:10

Але ОРДЛОВці також громадяни України (за винятком тих хто проти України з зброєю в руках - атаких всього 1-2% від загальної кількості мешканців ОРДЛО)

Вполне логично. Именно 1-2% идейные противники, остальные 98-99% можно называть как угодно - "болото", "выживальщики", не имеющие возможности по физическим причинам (старики, больные, инвалиды, дети) выехать на контролируемые Украиной территории, но они не враги Украине.

Но дальше вдруг неожиданно эти 1-2% превращаются, превращаются, превращаются в ... 1-3 млн. имеющих право голоса:
Україна скинувши баласт в 1-3 млн голосів вибопрців які голосують за проросійський вектор отримає можливість пришвидшеного руху в ЄС..


1-2% = 1-3 млн. ???
а 100% это 50-100 млн. людей (только тех, кто имеет право голоса) ? Какова тогда общая численность населения в ОРДЛО, если добавить несовершеннолетних?

lapsus linguae? Или подражание Kudrjavuy?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:34

  yanyura написав:
Але ОРДЛОВці також громадяни України (за винятком тих хто проти України з зброєю в руках - атаких всього 1-2% від загальної кількості мешканців ОРДЛО)

Вполне логично. Именно 1-2% идейные противники, остальные 98-99% можно называть как угодно - "болото", "выживальщики", не имеющие возможности по физическим причинам (старики, больные, инвалиды, дети) выехать на контролируемые Украиной территории, но они не враги Украине.

Но дальше вдруг неожиданно эти 1-2% превращаются, превращаются, превращаются в ... 1-3 млн. имеющих право голоса:
А що тут не ясно?
1 Ті хто зі зброєю - ті злочиннці
2 Росія закріпилась тільки там де болото її підтримує
3 За політичні вподобання - в Україні на відміну від росії не судять

Тому
1-3% зі зброєю= 30 000-50 000 - злочинці згідно чинного законодавства
1-3 млн мешканців які проголосують за проросійський вектор - злочинцями не являються
От і виходить
Стіна між ОРДЛО і Україною - вигідна Україні і тим хто проповідує проєвропейський вектор
Відновлення територій =збільшенню проросійських голосів на 1-3 млн
Це ж очевидно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:36

Царство Небесне!

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У кримському селі Роздольне померла колишня зв'язкова УПА, 96-річна Теодозія Кобилянська, яка пережила тортури і табори радянського режиму. Про це в коментарі Крим.Реалії розповів настоятель і секретар парафії ПЦУ в Роздольненському районі отець Ярослав Гонтар.

«Мені повідомили друзі Теодозії Карлівни. Ситуація була критичною... Останні три-чотири роки вона приймала інсулін. А до цього вона спеціальну дієту використовувала і була на таблетках», – зазначив отець Гонтар.

Як розповів Крим.Реалії друг Теодозії Кобилянської, також житель села Роздольне, Анатолій Заблоцький, жінка померла в неділю, 9 лютого, у себе вдома. У вівторок, 11 лютого, її поховали на центральному кладовищі Роздольного.

Теодозія Кобилянська народилася в селі Микулинці на Тернопільщині. Після школи вступила в Організацію українських націоналістів, а в 1943 році стала зв'язковою УПА. У червні 1946 року її вистежили і заарештували. Була засуджена за двома статтями: 54-1а Кримінального кодексу УРСР – «зрада батьківщині», і 54-11 – «участь у контрреволюційній організації». Їй присудили 10 років таборів. Після суду Теодозію Кобилянську спочатку відправили на лісоповал – у табір біля Красноярська, так званий «КрасЛаг», потім перевели в Казахстан у «СтепЛаг».

Після смерті Йосипа Сталіна вирок Теодозії переглянули. В цілому, вона провели дев'ять років у таборах і ще рік – у вільному поселенні в Караганді. Потім переїхала в село Роздольне в Криму. Після розвалу Радянського Союзу була реабілітована. У 1990-х роках Теодозія Кобилянська знову почала займатися суспільно-політичною діяльністю, зокрема – заснувала районну організацію Конгресу українських націоналістів.

У 2019 році журналісти Крим.Реалії побували вдома у Теодозії Кобилянської і з нею записали ексклюзивне інтерв'ю.

Невеликий двір, приватний будинок, на стінах власноручні вишивки, ікони, поряд українські книги, рушники та портрет Тараса Шевченка. Тут у кримському селищі Роздольне вже півстоліття живе Теодозія Кобилянська. Жінці 95 років, вона пережила тортури й табори, її судили за допомогу Українській повстанській армії (УПА). Доля цієї українки могла б стати сюжетом книги, але відомості про неї поки зберігають лише архіви.​

​Пані Теодозія народилася в одному з найдавніших містечок західної України Микулинці на Тернопільщині. Батько польський офіцер, мати українка, вчителька. Ще в школі Теодозія вступила до патріотичного товариства «Сокіл», де діти переважно займалися творчістю, виступали на сцені на різних українських святах.

Після школи дівчина вступила в Організацію українських націоналістів, хотіла, щоб Україна була самостійною державою. У 1943 році, коли була створена Українська повстанська армія, працювала старшим економістом на пошті. Хотіла більше допомагати Україні, тому стала зв'язковою УПА.

«Коли почався рух цей, я взяла активну участь. І в ліс ходила до хлопців, зустрічалися там, що потрібно було завжди їм щось пекли, носили туди їжу», згадує Теодозія Карлівна.

Коли вона забирала записки від повстанців, її вистежили й заарештували. Це був червень 1946 року. Її кинули у підвал до тіл убитих.

Пані Теодозія провідує священик, вони знайомі ще з часів Помаранчевої революції. Отець Ярослав Гонтар згадує, як жінка кричала на мітингу: «Комуністи, я вас не боюся»
«Ось бандерівців як убили кинули й мене туди живу. Так із трупами й спала. Били по-чорному, їсти не давали. «Ти бандерівська б...дь!» і все. Ну, ворожість якась така, знаєте, людська ворожість. Це такі люди малоосвічені, вони не розуміли багато чого, не розуміли в політиці нічого. Я ж була політик, я розбиралася в людях, а це простий люд, вони не розуміли, що людина думає, чим живе», ділиться вона спогадами.

Документи у справі Теодозії Гавришків (так записане дівоче прізвище Теодозії у списку реабілітованих в окрузі Микулинецької сільради) зберігаються в архівах СБУ Тернопільської області. У них зазначено: Теодозія Гавришків член ОУН, працювала під псевдонімом «Струсь». Була засуджена за двома статтями: 54-1а це за Кримінальним кодексом УРСР зрада батьківщині, та 54-11 участь у контрреволюційній організації.

«Її звинувачення були пов'язані з тим, що вона була членом ОУН, зв'язковою районного провідника ОУН «Крука», передавала інформацію про вибори до радянських органів влади. Звинувачували її в тому, що вона збирала інші відомості», розповідає заступник директора Державного архіву СБУ Анатолій Хромов.

У неї вимагали зізнань. Вона мовчала. Коли її перевозили нібито для очної ставки, НКВСівці обдурили Теодозію: зімітували ситуацію, ніби її відбили повстанці.

«Доведіть! Хто може за вас поручитися, що ви не продали нас, що ви українка чесна?». Ну й що?! Я тоді кажу про подругу одну, іншу, з якими я працюю, ви розумієте? Потім судили нас, а коли взяли нас у велику в'язницю в Тернопіль, то ми там зустріли ще схожі випадки, що так обманювали», згадує, як піддалася на прийом пані Теодозія.

Документи з архівів УПА свідчать про те, що таку тактику до повстанців застосовували масово. Такі загони НКВД називалися агентурно-бойові групи або легендовані групи, псевдоповстанці. За інформацією істориків, у 1944 році на західній Україні таких груп діяло понад тисяча.


Полоненого повстанця відбивала або викрадала псевдоповстанська група, і після цього повстанець давав свідчення вже нібито службі безпеки ОУН

Володимир В'ятрович
«Часто застосовуваним методом була операція, яку називали на сленгу чекістів «Бочка». Суть її полягала в тому, якщо полонений повстанець або повстанка на допитах не зізнавались, не давали потрібної інформації, їх відбивала або викрадала псевдоповстанська група, і після цього повстанець давав свідчення вже нібито службі безпеки Організації українських націоналістів. Потім ці відомості використовувалися вже безпосередньо проти цієї людини, яка була впевнена, що розповідає своїм товаришам із підпілля, що насправді з ним сталося», пояснює голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Після такого обманного допиту заарештували двох подруг пані Теодозії Іванну Трембач і Зиновію Абрагамовську. Дівчата домовилися визнати частину звинувачень.

«Ми домовилися, що маємо в чомусь зізнатися, щоб нас не катували, тому що все одно вже не відпустять», розповідає Теодозія Кобилянська.

Ось частина свідчень, які пані Теодозія змушена була давати військовому трибуналу. Характерно, що всі записи вів секретар винятково російською мовою, сама жінка й донині говорить українською мовою.

«Прізвисько «Струсь» мені ніхто не давав. «Крук» давав завдання мені скласти списки українців, які приїхали з Заходу, списки кількості засіяних земель. Дати відомості, як минули вибори до Верховної Ради СРСР. З усіх відомостей я дала тільки про минулі вибори, інші відомості не дала, тому що не було можливості дістати їх. Естафети я отримувала від «Крука» в умовленому місці на кладовищі».

Саме біля цього схрону на кладовищі Теодозію й зловили. «У мене була польова пошта під хрестом. Це мене й згубило», зізнається вона.

Після арешту Теодозія Карлівна бачила людину, яка зрадила повстанців.

«Тут НКВСівці та один ось цей ніби бандерівець, якого ніби зловили. А він із рушницею! Стою, він проходить так біля мене, я кажу: «Друже, то убийте мене!». Я не хотіла жити, я так боялася тієї в'язниці. Він на мене подивився й пішов далі. Тому що він був зрадником», говорить пані Теодозія. Того ж дня, коли заарештували подруг Теодозії, затримали також її сестру 17-річну Христину. Мовляв, вона теж брала участь у діяльності УПА за завданням Теодозії.

«Нібито вона давала вказівки своїй молодшій сестрі, яка працювала на пошті, робити виїмку кореспонденції, що надходила в районні відділи радянських органів безпеки», ділиться відомостями заступник директора Державного архіву СБУ Анатолій Хромов.

У суді сестри це спростували. І повідомили про тортури. Як свідчать архівні документи, ніяких доказів проти Христини трибунал не знайшов, але її все одно посадили за іншою статтею.

«Що, мовляв, знала, що я з бандерівцями, а не сказала. Їй дали три роки», говорить Теодозія.

Самій же зв'язковій та одній з її подруг дали по десять років таборів. Ще одній п'ять. Після суду Теодозію спочатку заслали на лісоповал у табір поблизу Красноярська, так званий «Краслаг». Потім перевели до Казахстану в один із найвідоміших у системі ГУЛАГу «Степлаг». Там сидів і Олександр Солженіцин. За офіційними документами, у таборі в цей час українські націоналісти становили майже половину ув'язнених.

«Ми будували Балхаш (металургійний завод і промислові будівлі для міста КР), а писали в газетах, що це комсомольці будують. Ну, там було трохи краще. З їжею було краще, іноді ми були на помідорах збирали помідори, так уже поїмо, скільки хотіли. А так голодували. Вийшла я важила сорок кілограмів», згадує пані Теодозія.

Після смерті Сталіна вирок Теодозії переглянули. Дев'ять років вона відсиділа, ще на рік її відпустили на вільне поселення в Караганді.

Втеча до Криму

Молодша сестра пані Теодозії, Христина, у 1957 році поїхала до Польщі. А сама вона повернулася на батьківщину, в Тернопільську область, в Микулинці. Через судимість її довго не прописували. Теодозія виходить заміж, народжує сина.

«Мене завжди принижували. Директор, якщо була премія, то завжди менше мені давав ту премію. Кадебіст переслідував весь час, навіть перевіряв, які книги в бібліотеці я беру. В один прекрасний день я дізналася, що той слідчий із дружиною напилися та згоріли. Я сказала, що Бог їх за мене покарав. І мене вже після нього ніхто не чіпав», розповідає Теодозія Кобилянська.

Після розвалу Радянського Союзу всіх чотирьох засуджених жінок реабілітували. Більшу половину життя пані Теодозія прожила з сином у Криму. У дев'яностих Теодозія Карлівна знову почала займатися суспільно-політичною діяльністю. Спочатку неофіційно, а незабаром вже й офіційно заснувала районну організацію Конгресу українських націоналістів.
«Коли ми одружилися, він працював і там підгулював, так ми прожили 10 років. А пізніше, коли дитина народилася, він почав знущатися вже над дитиною й наді мною. Ми змушені були тікати. Ми втекли, він був на роботі, ми втекли в чому стояли», говорить жінка про особисте.

Теодозія тікає до Криму з сином, знаходить роботу в районній споживспілці. Але ще довго залишається «на олівці» в органів.

«Мене завжди принижували. Директор, якщо була премія, то завжди менше мені давав ту премію. Кадебіст переслідував весь час, навіть перевіряв, які книги в бібліотеці я беру. В один прекрасний день я дізналася, що той слідчий із дружиною напилися та згоріли. Я сказала, що Бог їх за мене покарав. І мене вже після нього ніхто не чіпав», розповідає Теодозія Кобилянська.

Після розвалу Радянського Союзу всіх чотирьох засуджених жінок реабілітували. Більшу половину життя пані Теодозія прожила з сином у Криму. У дев'яностих Теодозія Карлівна знову почала займатися суспільно-політичною діяльністю. Спочатку неофіційно, а незабаром вже й офіційно заснувала районну організацію Конгресу українських націоналістів.

«На моє прохання вона зареєструвала Роздольненську районну організацію Конгресу, зібрала людей, активістів. Українці сприймали нормально ті, хто відчував себе українцем. І потихеньку ми оформили протоколами всі засідання», розповів Крим.Реалії голова Кримської організації Конгресу Українських Націоналістів Василь Овчарук.

Теодозія Карлівна стала першою головою районної організації партії. Займалися освітою, соціальними проектами, допомагали дошкільним закладам, школам, учням особисто, підручниками та всім, чим можливо, згадує Овчарук.

До районної організації партії входив і фермер, а тепер уже політв'язень Володимир Балух. Перед арештом, у 2016 році, він часто бував у гостях у Теодозії Карлівни.

«Якщо б у нас була можливість зараз, з'їздили б із вами в Роздольне. У нас там живе жінка, пані Теодозія, вона була зв'язковою в УПА. У неї все тіло НКВДшними батогами посічене», розповів в інтерв'ю Крим.Реалії Володимир Балух у липні 2016 року.

Пані Теодозія згадує, що Балух виділявся серед усіх активістів різкістю думок і вчинків. У всіх, хто приїжджає, вона запитує про новини від нього. Виявляється, прапор, який першим зірвали з його будинку, був саме її подарунком.

У господарстві Теодозії Карлівні допомагає родина сина. Сама вона хворіє, поратися самотужки на дев'яносто шостому році вже важко.

Говорити про життя в Криму після анексії пані Теодозія не хоче. Зауважує лише те, що й зараз боїться арешту.

«Увесь час чекаю, що, не дай Боже, хтось за мною прийде», говорить пані Теодозія й передає свої побажання українцям.

«Найголовніше єдність. Тому що у нас немає єдності, тому ми такі нещасні. В єдності сила народу, навіть є пісня «в єдності сила народу, Боже, єдності нам дай». Це головне. Якщо немає єдності, немає згоди».
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 11 лют, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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