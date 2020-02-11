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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5500550155025503 Додано: Вів 11 лют, 2020 19:45 yanyura написав: pesikot написав: 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами



Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.





А он тот ещё тролляка 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцамиИсполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.А он тот ещё тролляка

Полный текст заявления Витренко здесь - https://drive.google.com/file/d/1G0335D ... JIrRL/view

А это выдержки из него:

Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено.

...

Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму.

...

Чи заслужив я премію?



Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.



Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком.

...

Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою.

...

Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію. Полный текст заявления Витренко здесь -А это выдержки из него:

Он на 100% прав, единственный случай, что он обязан был исполнять - это ... "Що передбачено трудовим Законодавством".

Т.Е. исполнение его должностных обязанностей ни есть - "выдающиеся достижения", но как раз их эффективное исполнение премируется, но уже в соответствии к "Трудовому договору".

Премии существуют:

1. За выполнение Плана.

2. За перевыполнение Плана.

3. За "работу в "особых условиях"

4. За "оговоренные достижения"

- Нов своей тираде, он по незнанию(вероятно) упоминает "Роялти", что в его случае не имеет отношения к "премиальной" работе, ибо ОН "на ставке", а не "по договору" на выполнение работ.



По некоторым "приказам" по факту приходилось совмещать несколько должностей и работать с рабочими "в одной упряжке" - размер З/П составлял 12,2 оклада. (без премии по сдельному договору)

- При чём это официально и тяжким трудом. Он на 100% прав, единственный случай, что он обязан был исполнять - это ... "Що передбачено трудовим Законодавством".Т.Е. исполнение его должностных обязанностей ни есть - "выдающиеся достижения", но как раз их эффективное исполнение премируется, но уже в соответствии к "Трудовому договору".Премии существуют:1. За выполнение Плана.2. За перевыполнение Плана.3. За "работу в "особых условиях"4. За "оговоренные достижения"- Нов своей тираде, он по незнанию(вероятно) упоминает "Роялти", что в его случае не имеет отношения к "премиальной" работе, ибо ОН "на ставке", а не "по договору" на выполнение работ.По некоторым "приказам" по факту приходилось совмещать несколько должностей и работать с рабочими "в одной упряжке" - размер З/П составлял 12,2 оклада. (без премии по сдельному договору)- При чём это официально и тяжким трудом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 20:27 Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди! Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!

Я много думал об этом.

В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.

И не пришел ни к какому определенному выводу.



С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).



С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение). Я много думал об этом.В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.И не пришел ни к какому определенному выводу.С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение). Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16648 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 20:33 yanyura написав: pesikot написав: 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

А он тот ещё тролляка 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцамиИсполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.А он тот ещё тролляка Полный текст заявления Витренко здесь - https://drive.google.com/file/d/1G0335D ... JIrRL/view

А это выдержки из него:

Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено.

...

Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму.

...

Чи заслужив я премію?



Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.



Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком.

...

Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою.

...

Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію. Полный текст заявления Витренко здесь -А это выдержки из него:

Тролль 80 lvl Тролль 80 lvl Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16648 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 20:38 Starikan написав: Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди! Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!

Я много думал об этом.

В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.

И не пришел ни к какому определенному выводу.



С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).



С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение). Я много думал об этом.В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.И не пришел ни к какому определенному выводу.С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение).

Ви розмірковуєте, як атеїст. Я ж, як християнин. Якщо є переможці, то є переможені. І завжди існуватиме можливість реваншу тієї сторони, що програла. Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були. Ви розмірковуєте, як атеїст. Я ж, як християнин. Якщо є переможці, то є переможені. І завжди існуватиме можливість реваншу тієї сторони, що програла. Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27638 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:07 Starikan написав: Тролль 80 lvl Тролль 80 lvl



На него уже стали слишком много кивать. https://stopcor.org/taruta-poyasnyv-hto ... j-czement/

- "Вылезет сухим"

- У мамы. На него уже стали слишком много кивать.- "Вылезет сухим"- У мамы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:18

"" https://prm.ua/ru/voda-v-kryim-v-obmen- ... s-rossiey/

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой". "Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой".

На этом, для тех, кто не осознал деятельность "наёмных" - можно ставить точку.

А так же официально назвать х...л.а - официальным спонсором "молодой команды" . Это откровенный ППЦ...""На этом, для тех, кто не осознал деятельность "наёмных" - можно ставить точку.А так же официально назвать х...л.а - официальным спонсором "молодой команды" . Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5500550155025503 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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