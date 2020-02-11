Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.
Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено. ... Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму. ... Чи заслужив я премію?
Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.
Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком. ... Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою. ... Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію.
Он на 100% прав, единственный случай, что он обязан был исполнять - это ... "Що передбачено трудовим Законодавством". Т.Е. исполнение его должностных обязанностей ни есть - "выдающиеся достижения", но как раз их эффективное исполнение премируется, но уже в соответствии к "Трудовому договору". Премии существуют: 1. За выполнение Плана. 2. За перевыполнение Плана. 3. За "работу в "особых условиях" 4. За "оговоренные достижения" - Нов своей тираде, он по незнанию(вероятно) упоминает "Роялти", что в его случае не имеет отношения к "премиальной" работе, ибо ОН "на ставке", а не "по договору" на выполнение работ.
По некоторым "приказам" по факту приходилось совмещать несколько должностей и работать с рабочими "в одной упряжке" - размер З/П составлял 12,2 оклада. (без премии по сдельному договору) - При чём это официально и тяжким трудом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Я много думал об этом. В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций. И не пришел ни к какому определенному выводу.
С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).
С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
pesikot написав:6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами. А он тот ещё тролляка
Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено. ... Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму. ... Чи заслужив я премію?
Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.
Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком. ... Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою. ... Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію.
Тролль 80 lvl
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Я много думал об этом. В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций. И не пришел ни к какому определенному выводу.
С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).
С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение).
Ви розмірковуєте, як атеїст. Я ж, як християнин. Якщо є переможці, то є переможені. І завжди існуватиме можливість реваншу тієї сторони, що програла. Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://prm.ua/ru/voda-v-kryim-v-obmen- ... s-rossiey/ "Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой".
На этом, для тех, кто не осознал деятельность "наёмных" - можно ставить точку. А так же официально назвать х...л.а - официальным спонсором "молодой команды" .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.