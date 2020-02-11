Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.
Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено. ... Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму. ... Чи заслужив я премію?
Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.
Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком. ... Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою. ... Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію.
Он на 100% прав, единственный случай, что он обязан был исполнять - это ... "Що передбачено трудовим Законодавством". Т.Е. исполнение его должностных обязанностей ни есть - "выдающиеся достижения", но как раз их эффективное исполнение премируется, но уже в соответствии к "Трудовому договору". Премии существуют: 1. За выполнение Плана. 2. За перевыполнение Плана. 3. За "работу в "особых условиях" 4. За "оговоренные достижения" - Нов своей тираде, он по незнанию(вероятно) упоминает "Роялти", что в его случае не имеет отношения к "премиальной" работе, ибо ОН "на ставке", а не "по договору" на выполнение работ.
По некоторым "приказам" по факту приходилось совмещать несколько должностей и работать с рабочими "в одной упряжке" - размер З/П составлял 12,2 оклада. (без премии по сдельному договору) - При чём это официально и тяжким трудом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Я много думал об этом. В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций. И не пришел ни к какому определенному выводу.
С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).
С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
pesikot написав:6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами. А он тот ещё тролляка
Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено. ... Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму. ... Чи заслужив я премію?
Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.
Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком. ... Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою. ... Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію.
Тролль 80 lvl
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Я много думал об этом. В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций. И не пришел ни к какому определенному выводу.
С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).
С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение).
Ви розмірковуєте, як атеїст. Я ж, як християнин. Якщо є переможці, то є переможені. І завжди існуватиме можливість реваншу тієї сторони, що програла. Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://prm.ua/ru/voda-v-kryim-v-obmen- ... s-rossiey/ "Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой".
На этом, для тех, кто не осознал деятельность "наёмных" - можно ставить точку. А так же официально назвать х...л.а - официальным спонсором "молодой команды" .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України". Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты.
Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?
Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.
Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть.
Где я Вас обвинил в таком??? Я написал подчёркнутое. Это всё же не обвинение Вас в таких утверждениях. Но доведенные до логического конца Ваши утверждения означают именно это. Ваш дальнейший текст подтверждает мои слова. Вы явно ставите оуновцев выше красноармейцев, поскольку первые сражались против нацистов и за независимость, а вторые только с нацизмом "в складі окупаційної армії". "Ну мы им так и быть простим". Да не нуждаются они в вашем прощении!
1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!
2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.
З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Ваше отличие от автора статьи в том, что Вы относительно вовремя останавливаетесь, а он, повторю, доводит Ваши мысли до логического конца.
P.s. Уже писал, утверждение о борьбе ОУН с нацистами достаточно спорное и сомнительное. Вы моё мнение не опровергли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Ваше отличие от автора статьи в том, что Вы относительно вовремя останавливаетесь, а он, повторю, доводит Ваши мысли до логического конца.
Так все ж різниця є про що я пишу і автор статті? Чи немає? Я не просив за мене доводити мої думки до логічного завершення. Я сказав лише те, що сказав. Не більше, не менше. Все інше - Ваше домислювання.
"Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты." - пишете Ви.
1. Знов звинувачуєте мене в пропаганді.
2. Які саме тези вкладаєте мені, начебто я їх пропагую? Далі по тексту..."ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты". Те, що "ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои", я казав, не заперечую. А "воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты", де я таке казав? Покажіть.
Хтось з форумчан, якщо спостерігаєте за нашою дискусією, прийдіть на поміч у ролі незалежного арбітра.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 11 лют, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Гратися в демократію, займатися правдолюбством, заради національного роз'єднання - це не лити воду на млин супротивника? Особливо під час збройної агресії тієї країни, що є генератором антиукраїнської ідеології.
Не. Не будем заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". Нам цього не треба. Даёшь сплошную ложь, диктатуру по образцу наци и всё будет в порядке!
Знов маніпулюєте і приписуєте мені оцінки і висновки, що я не робив. Навіщо? Перестаєте бути цікавим як співрозмовник. Ваша мета яка? Дізнатися думку опонента? Чи довести лише свою правоту, а опонента обмовити і очорнити? Припиніть це робити. Це не гідно. Ви вихоплюєте з контексту лише вєршкі, але не помічаєте корєшкі. Є державна ідеологія, яка повинна бути. Це природньо. В той же час ніхто в демократичній державі не забороняє мати різні бачення на історичний процес, шукати історичну правду, без міфів, читати навіть "Майн кампф" чи праці Сталина. Але поширювати ворожу, антидержавницьку ідеологію, ще й під час війни, ще й за державний кошт, чи за гроші ворога, це нонсенс, навіть злочин. Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола. Але держава повинна захищати свій простір: мовний, культурний, історичний і т.п. Чому РФ вкладає стільки грошей в це? Чому така потужна пропаганда? Бо розуміють важливість...А Ви пропонуєте здати всі позиції ворогу без бою, як капітулянт чи диверсант ворожий. Окстіться, куме! Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне?
Алаверды - "Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне?". Государственная ложь мне надоела ещё в Союзе. Вы предлагаете продолжать то же самое в независимой Украине? Так кто из нас "совок"? Я Вас не хочу "обмовити і очорнити", я просто подчёркиваю Ваши слова. Это Вы призываете к "державной ідеології", не заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". И чем Вы отличаетесь от проклинаемого Вами "преступного режима"? Только тем, что пока не призываете сажать несогласных? Ну так этого недолго ждать. "Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола." - так этого даже Сталин не запрещал. "Перестаєте бути цікавим як співрозмовник" - это точно. О Вас. Вы начали перекручивать мои слова и приписывать мне то, что я не говорил. Слабо верю. что Вы не понимаете, о чём я пишу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Государственная ложь мне надоела ещё в Союзе. Вы предлагаете продолжать то же самое в независимой Украине? Так кто из нас "совок"?
Ви вже зробили перший крок до Спасіння, але до повного усвідомлення Зла, ще не дійшли. Пишите про державну радянську брехню, а злочинним режим не визнаєте. Зробіть наступний крок до повного звільнення. Відкиньте диявола від себе!
ЛАД написав:И чем Вы отличаетесь от проклинаемого Вами "преступного режима"? Только тем, что пока не призываете сажать несогласных? Ну так этого недолго ждать.
Я поясню чим. Розумінням Добра і Зла. Воно в нас різне. Я називаю Зло Злом. Відкидую диявола зі свого серця. І слухаю лише голос Бога в серці, через Святий Дух, що в ньому перебуває. В Вашому ж серці панує диявол, лукавий. І самостійно Ви з ним не взмозі боротися. Серце людське - лукаве. Хто пізнає його? Просіть Господа Нашого, щоб допоміг Вам позбавитися лукавого! Очистіть від скверни Ваше серце. Моліться! Лише через молитву врятуєтеся! Позбавтеся гордині. Це найстрашніший гріх. Не стидайтеся просити Бога милості. Він Вас чекає. Можливо Ви мене не розумієте зараз, але можливо колись зрозумієте, як Бог дасть! Я намагався достукатися до Вашого серця і розуму словами, але не зміг. Обіцяю, що помолюся за Вас! Як Твоє ім'я, раб Божий? Молитва - потужна сила. Я ще за Вас поборюся з дияволом! З нами Бог! З нами правда!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.