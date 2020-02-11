Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5500550155025503 Додано: Вів 11 лют, 2020 19:45 yanyura написав: pesikot написав: 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами



Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.





А он тот ещё тролляка 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцамиИсполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.А он тот ещё тролляка

Полный текст заявления Витренко здесь - https://drive.google.com/file/d/1G0335D ... JIrRL/view

А это выдержки из него:

Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено.

...

Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму.

...

Чи заслужив я премію?



Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.



Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком.

...

Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою.

...

Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію. Полный текст заявления Витренко здесь -А это выдержки из него:

Он на 100% прав, единственный случай, что он обязан был исполнять - это ... "Що передбачено трудовим Законодавством".

Т.Е. исполнение его должностных обязанностей ни есть - "выдающиеся достижения", но как раз их эффективное исполнение премируется, но уже в соответствии к "Трудовому договору".

Премии существуют:

1. За выполнение Плана.

2. За перевыполнение Плана.

3. За "работу в "особых условиях"

4. За "оговоренные достижения"

- Нов своей тираде, он по незнанию(вероятно) упоминает "Роялти", что в его случае не имеет отношения к "премиальной" работе, ибо ОН "на ставке", а не "по договору" на выполнение работ.



По некоторым "приказам" по факту приходилось совмещать несколько должностей и работать с рабочими "в одной упряжке" - размер З/П составлял 12,2 оклада. (без премии по сдельному договору)

- При чём это официально и тяжким трудом. Он на 100% прав, единственный случай, что он обязан был исполнять - это ... "Що передбачено трудовим Законодавством".Т.Е. исполнение его должностных обязанностей ни есть - "выдающиеся достижения", но как раз их эффективное исполнение премируется, но уже в соответствии к "Трудовому договору".Премии существуют:1. За выполнение Плана.2. За перевыполнение Плана.3. За "работу в "особых условиях"4. За "оговоренные достижения"- Нов своей тираде, он по незнанию(вероятно) упоминает "Роялти", что в его случае не имеет отношения к "премиальной" работе, ибо ОН "на ставке", а не "по договору" на выполнение работ.По некоторым "приказам" по факту приходилось совмещать несколько должностей и работать с рабочими "в одной упряжке" - размер З/П составлял 12,2 оклада. (без премии по сдельному договору)- При чём это официально и тяжким трудом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 20:27 Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди! Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!

Я много думал об этом.

В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.

И не пришел ни к какому определенному выводу.



С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).



С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение). Я много думал об этом.В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.И не пришел ни к какому определенному выводу.С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение). Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16648 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 20:33 yanyura написав: pesikot написав: 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцами

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

А он тот ещё тролляка 6) В «Нафтогазе» предлагают разделить $2,9 миллиарда от «Газпрома» между всеми украинцамиИсполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от «Газпрома 2,9 млрд долл. за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.А он тот ещё тролляка Полный текст заявления Витренко здесь - https://drive.google.com/file/d/1G0335D ... JIrRL/view

А это выдержки из него:

Умовами Трудового договору передбачено виплату мені заробітної плати, яка включає «премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проектів» (далі – Премія). За умовами Трудового договору Роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% Премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено.

...

Також зауважу, що дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму.

...

Чи заслужив я премію?



Почну з засновку, що саме я зробив найбільший внесок у те, що Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7.2 млрд доларів. Зі мною безпосередньо в цих процесах працювала дуже маленька команда.



Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку Нафтогазу. Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником Нафтогазу в арбітражі, а також свідком.

...

Так само очевидно, принаймні для мене, а саме я вів переговори та підписував цей контракт, що ключовою умовою Газпрому для підписання нового контракту на транзит була відмова від позовів у новому арбітражі. Нагадаю, мова йде про позови на суму 12.2 млрд. дол., які ініціював і придумав теж я, і потім обґрунтував їх разом зі своєю командою.

...

Зауважу, що для мене отримання премій — це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію. Полный текст заявления Витренко здесь -А это выдержки из него:

Тролль 80 lvl Тролль 80 lvl Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16648 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 20:38 Starikan написав: Козак-характерник написав: Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди! Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!

Я много думал об этом.

В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.

И не пришел ни к какому определенному выводу.



С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).



С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение). Я много думал об этом.В моей семье никто не погиб, поэтому мог осмысливать без лишних эмоций.И не пришел ни к какому определенному выводу.С одной стороны, можно согласиться с вашей точкой зрения. Возможно, Сталин и Хрущев к этому относились так же, хотя для Кобы было бы вполне естественно учредить этот праздник по многим соображением. Брежнев же, по воспоминаниям современников, был в этом плане чрезвычайно сентиментален, поэтому и стал основоположником "победобесия" (девочки с макетами АК у Вечных огней как символ эпохи).С другой стороны - это была победа, так сказать, над "абсолютным злом", настолько идеология гитлеризма отличалась от идеологии других "завоевателей" типа Наполеона (а 1МВ вообще не была "завоевательной"). Разве что в древности можно, наверное, найти аналоги. При этом боевой дух и стойкость гитлеровской армии были необычайно высоки, а весь 80-миллионный народ был пропитан верой в непогрешимость фюрера и правоту своего дела. Т.е. была побеждена опасность, угрожающая всему миру, а такое не грех и праздновать. Как праздновали бы мы, скажем, юбилеи победы над воинственными пришельцами (пардон за такое сравнение).

Ви розмірковуєте, як атеїст. Я ж, як християнин. Якщо є переможці, то є переможені. І завжди існуватиме можливість реваншу тієї сторони, що програла. Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були. Ви розмірковуєте, як атеїст. Я ж, як християнин. Якщо є переможці, то є переможені. І завжди існуватиме можливість реваншу тієї сторони, що програла. Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27641 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:07 Starikan написав: Тролль 80 lvl Тролль 80 lvl



На него уже стали слишком много кивать. https://stopcor.org/taruta-poyasnyv-hto ... j-czement/

- "Вылезет сухим"

- У мамы. На него уже стали слишком много кивать.- "Вылезет сухим"- У мамы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:18

"" https://prm.ua/ru/voda-v-kryim-v-obmen- ... s-rossiey/

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой". "Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой".

На этом, для тех, кто не осознал деятельность "наёмных" - можно ставить точку.

А так же официально назвать х...л.а - официальным спонсором "молодой команды" . Это откровенный ППЦ...""На этом, для тех, кто не осознал деятельность "наёмных" - можно ставить точку.А так же официально назвать х...л.а - официальным спонсором "молодой команды" . Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:32 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України".

Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты.

Конечно, если рассматривать бойцов Красной армии, кот. сражались ха свободу в т.ч. Украины против нацистской оккупации как борцов против её незалежности, то их невозможно "одночасно шанувати" с теми, "хто воював за незалежність України".

Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?



Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.



Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть. Ви вкотре маніпулюєте. Ви приписуєте мені оцінки й висновки, яких я не робив. Навіщо?Де я заперечував, що червоноармійці не визволяли Україну від нацистів? Покажіть.Де я казав, що не треба шанувати українців-червоноармійців за боротьбу проти нацистів? Покажіть.

Где я Вас обвинил в таком???

Я написал подчёркнутое. Это всё же не обвинение Вас в таких утверждениях. Но доведенные до логического конца Ваши утверждения означают именно это.

Ваш дальнейший текст подтверждает мои слова.

Вы явно ставите оуновцев выше красноармейцев, поскольку первые сражались против нацистов и за независимость, а вторые только с нацизмом "в складі окупаційної армії". "Ну мы им так и быть простим". Да не нуждаются они в вашем прощении!



1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!



2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.



З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!

Ваше отличие от автора статьи в том, что Вы относительно вовремя останавливаетесь, а он, повторю, доводит Ваши мысли до логического конца.



P.s. Уже писал, утверждение о борьбе ОУН с нацистами достаточно спорное и сомнительное. Вы моё мнение не опровергли. Где я Вас обвинил в таком???Я написал подчёркнутое. Это всё же не обвинение Вас в таких утверждениях. НоВаши утверждения означают именно это.Ваш дальнейший текст подтверждает мои слова.Вы явно ставите оуновцев выше красноармейцев, поскольку первые сражались против нацистов и за независимость, а вторые только с нацизмом "в складі окупаційної армії". "Ну мы им так и быть простим". Да не нуждаются они в вашем прощении!Ваше отличие от автора статьи в том, что Вы относительно вовремя останавливаетесь, а он, повторю, доводит Ваши мысли до логического конца.P.s. Уже писал, утверждение о борьбе ОУН с нацистами достаточно спорное и сомнительное. Вы моё мнение не опровергли. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15371 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:49 ЛАД написав: Ваше отличие от автора статьи в том, что Вы относительно вовремя останавливаетесь, а он, повторю, доводит Ваши мысли до логического конца.

Ваше отличие от автора статьи в том, что Вы относительно вовремя останавливаетесь, а он, повторю, доводит Ваши мысли до логического конца.

Так все ж різниця є про що я пишу і автор статті? Чи немає? Я не просив за мене доводити мої думки до логічного завершення. Я сказав лише те, що сказав. Не більше, не менше. Все інше - Ваше домислювання.



"Автор статьи доводит до логического конца то, что пропагандирует у нас К-х - ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты." - пишете Ви.



1. Знов звинувачуєте мене в пропаганді.



2. Які саме тези вкладаєте мені, начебто я їх пропагую? Далі по тексту..."ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты". Те, що "ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои", я казав, не заперечую. А "воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты", де я таке казав? Покажіть.



Хтось з форумчан, якщо спостерігаєте за нашою дискусією, прийдіть на поміч у ролі незалежного арбітра. Так все ж різниця є про що я пишу і автор статті?Чи немає? Я не просив за мене доводити мої думки до логічного завершення. Я сказав лише те, що сказав. Не більше, не менше. Все інше - Ваше домислювання."Автор статьи доводит до логического конца- ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты." - пишете Ви.1. Знов звинувачуєте мене в пропаганді.2. Які саме тези вкладаєте мені, начебто я їх пропагую? Далі по тексту..."ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои, некоторые их ошибки можно простить и вообще забыть, а воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты". Те, що "ОУН-УПА это борцы за независимость и национальные герои", я казав, не заперечую. А "воины РККА - совки, рабы и вообще манкурты", де я таке казав? Покажіть.Хтось з форумчан, якщо спостерігаєте за нашою дискусією, прийдіть на поміч у ролі незалежного арбітра. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 11 лют, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27641 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 21:49 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник

Гратися в демократію, займатися правдолюбством, заради національного роз'єднання - це не лити воду на млин супротивника? Особливо під час збройної агресії тієї країни, що є генератором антиукраїнської ідеології.

Не.

Не будем заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". Нам цього не треба.

Даёшь сплошную ложь, диктатуру по образцу наци и всё будет в порядке! Не.Не будем заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію". Нам цього не треба.Даёшь сплошную ложь, диктатуру по образцу наци и всё будет в порядке!

Знов маніпулюєте і приписуєте мені оцінки і висновки, що я не робив. Навіщо? Перестаєте бути цікавим як співрозмовник. Ваша мета яка? Дізнатися думку опонента? Чи довести лише свою правоту, а опонента обмовити і очорнити? Припиніть це робити. Це не гідно. Ви вихоплюєте з контексту лише вєршкі, але не помічаєте корєшкі. Є державна ідеологія, яка повинна бути. Це природньо. В той же час ніхто в демократичній державі не забороняє мати різні бачення на історичний процес, шукати історичну правду, без міфів, читати навіть "Майн кампф" чи праці Сталина. Але поширювати ворожу, антидержавницьку ідеологію, ще й під час війни, ще й за державний кошт, чи за гроші ворога, це нонсенс, навіть злочин. Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола. Але держава повинна захищати свій простір: мовний, культурний, історичний і т.п. Чому РФ вкладає стільки грошей в це? Чому така потужна пропаганда? Бо розуміють важливість...А Ви пропонуєте здати всі позиції ворогу без бою, як капітулянт чи диверсант ворожий. Окстіться, куме! Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне? Знов маніпулюєте і приписуєте мені оцінки і висновки, що я не робив. Навіщо? Перестаєте бути цікавим як співрозмовник. Ваша мета яка? Дізнатися думку опонента? Чи довести лише свою правоту, а опонента обмовити і очорнити? Припиніть це робити. Це не гідно. Ви вихоплюєте з контексту лише вєршкі, але не помічаєте корєшкі. Є державна ідеологія, яка повинна бути. Це природньо. В той же час ніхто в демократичній державі не забороняє мати різні бачення на історичний процес, шукати історичну правду, без міфів, читати навіть "Майн кампф" чи праці Сталина. Але поширювати ворожу, антидержавницьку ідеологію, ще й під час війни, ще й за державний кошт, чи за гроші ворога, це нонсенс, навіть злочин. Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола. Але держава повинна захищати свій простір: мовний, культурний, історичний і т.п. Чому РФ вкладає стільки грошей в це? Чому така потужна пропаганда? Бо розуміють важливість...А Ви пропонуєте здати всі позиції ворогу без бою, як капітулянт чи диверсант ворожий.Окстіться, куме!Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне?

Алаверды - "Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне?".

Государственная ложь мне надоела ещё в Союзе.

Вы предлагаете продолжать то же самое в независимой Украине?

Так кто из нас "совок"?

Я Вас не хочу "обмовити і очорнити", я просто подчёркиваю Ваши слова. Это Вы призываете к "державной ідеології", не заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію".

И чем Вы отличаетесь от проклинаемого Вами "преступного режима"? Только тем, что пока не призываете сажать несогласных? Ну так этого недолго ждать.

" Вдома моліться хоч за Сталина, хоч за диявола." - так этого даже Сталин не запрещал.

"Перестаєте бути цікавим як співрозмовник" - это точно. О Вас. Вы начали перекручивать мои слова и приписывать мне то, что я не говорил. Слабо верю. что Вы не понимаете, о чём я пишу. Алаверды - "Чому я Вам повинен пояснювати елементарні речі, Ватсоне?".Государственная ложь мне надоела ещё в Союзе.Вы предлагаете продолжать то же самое в независимой Украине?Так кто из нас "совок"?Я Вас не хочу "обмовити і очорнити", я просто подчёркиваю Ваши слова. Это Вы призываете к "державной ідеології", не заниматься "правдолюбством", "гратися в демократію".И чем Вы отличаетесь от проклинаемого Вами "преступного режима"? Только тем, чтоне призываете сажать несогласных? Ну так этого недолго ждать.моліться хоч за Сталина, хоч за диявола." - так этого даже Сталин не запрещал."Перестаєте бути цікавим як співрозмовник" - это точно. О Вас. Вы начали перекручивать мои слова и приписывать мне то, что я не говорил. Слабо верю. что Вы не понимаете, о чём я пишу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15371 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2020 22:07 ЛАД написав: Государственная ложь мне надоела ещё в Союзе.

Вы предлагаете продолжать то же самое в независимой Украине?

Так кто из нас "совок"?

Государственная ложь мне надоела ещё в Союзе.Вы предлагаете продолжать то же самое в независимой Украине?Так кто из нас "совок"?

Ви вже зробили перший крок до Спасіння, але до повного усвідомлення Зла, ще не дійшли. Пишите про державну радянську брехню, а злочинним режим не визнаєте. Зробіть наступний крок до повного звільнення. Відкиньте диявола від себе!



ЛАД написав: И чем Вы отличаетесь от проклинаемого Вами "преступного режима"? Только тем, что пока не призываете сажать несогласных? Ну так этого недолго ждать.

И чем Вы отличаетесь от проклинаемого Вами "преступного режима"? Только тем, чтоне призываете сажать несогласных? Ну так этого недолго ждать.

Я поясню чим. Розумінням Добра і Зла. Воно в нас різне. Я називаю Зло Злом. Відкидую диявола зі свого серця. І слухаю лише голос Бога в серці, через Святий Дух, що в ньому перебуває. В Вашому ж серці панує диявол, лукавий. І самостійно Ви з ним не взмозі боротися. Серце людське - лукаве. Хто пізнає його? Просіть Господа Нашого, щоб допоміг Вам позбавитися лукавого! Очистіть від скверни Ваше серце. Моліться! Лише через молитву врятуєтеся! Позбавтеся гордині. Це найстрашніший гріх. Не стидайтеся просити Бога милості. Він Вас чекає. Можливо Ви мене не розумієте зараз, але можливо колись зрозумієте, як Бог дасть! Я намагався достукатися до Вашого серця і розуму словами, але не зміг. Обіцяю, що помолюся за Вас! Як Твоє ім'я, раб Божий? Молитва - потужна сила. Я ще за Вас поборюся з дияволом! З нами Бог! З нами правда! Ви вже зробили перший крок до Спасіння, але до повного усвідомлення Зла, ще не дійшли. Пишите про державну радянську брехню, а злочинним режим не визнаєте. Зробіть наступний крок до повного звільнення. Відкиньте диявола від себе!Я поясню чим. Розумінням Добра і Зла. Воно в нас різне. Я називаю Зло Злом. Відкидую диявола зі свого серця. І слухаю лише голос Бога в серці, через Святий Дух, що в ньому перебуває. В Вашому ж серці панує диявол, лукавий. І самостійно Ви з ним не взмозі боротися. Серце людське - лукаве. Хто пізнає його? Просіть Господа Нашого, щоб допоміг Вам позбавитися лукавого! Очистіть від скверни Ваше серце. Моліться! Лише через молитву врятуєтеся! Позбавтеся гордині. Це найстрашніший гріх. Не стидайтеся просити Бога милості. Він Вас чекає. Можливо Ви мене не розумієте зараз, але можливо колись зрозумієте, як Бог дасть!Я намагався достукатися до Вашого серця і розуму словами, але не зміг. Обіцяю, що помолюся за Вас! Як Твоє ім'я, раб Божий? Молитва - потужна сила. Я ще за Вас поборюся з дияволом!З нами Бог! З нами правда! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27641 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5500550155025503 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм