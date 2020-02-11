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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5501550255035504 Додано: Сер 12 лют, 2020 11:59 Впізнаю брата Колю

Так само в КДБ стежили за консолідаційними процесами серед української діаспори, особливо болісно реагуючи на спроби порозуміння з єврейськими та польськими середовищами. До прикладу, у радянських пропагандистських фільмах поливали брудом «ізраїльських сіоністів, які шукають спільників серед українських нацистів, осліплені антирадянською ненавистю» та «антирадянські збіговиська на Заході, де головують сіоністи», «керований імперіалістичними силами Заходу альянс».



Ціла низка факторів впливала на те, що з початку 1960-их років КДБ почав більше уваги звертати на проблему місцевої колаборації, і відповідно змушувала до пошуку відповідного інструментарію для її використання з метою вирішення актуальних політичних завдань.



У червні 1980 року КДБ звернувся до ЦК КПУ з пропозицією створити документальну стрічку за результатами судового процесу над колишніми поліцейськими Миколою Дуфанцем, Артемом Бубелою та Пилипом Рибачуком, який відбувся 5-28 серпня 1980 року в райцентрі Стара Вижівка на Волині: «У зв’язку зі зростаючою ворожою активністю закордонних оунівських центрів вихід зазначеного фільму на екрани в цьому році відіграв би важливу роль у посиленні наших загально профілактичних і контрпропагандистських заходів щодо подальшого викриття антинародної сутності українського буржуазного націоналізму, кривавих злодіянь оунівських банд, а також компрометації спроб, які вживають ватажки ОУН, з консолідації своїх злочинних дій з екстремістськими устремліннями сіоністських лідерів». Створення такої стрічки пропонувалося доручити «Укркінохроніці», у чому голова КДБ УРСР Віталій Федорчук зі свого боку обіцяв «необхідну допомогу». Наступного року відповідна стрічка під назвою «Без строку давності» була знята режисером Євгеном Татарцем. Очевидно, що для цього КДБ не міг обходитись лише власними кадрами, а повинен був налагоджувати співпрацю з авторами, проте характер такого роду співпраці, а також принципи фільтрування інформації, яка їм надавалась, потребують окремого дослідження. У стрічці йдеться, зокрема про ексгумацію останків «радянських громадян» (жертвами були здебільшого євреї) розстріляних в урочищі Пісоцьке поблизу села Кримне Старовижівського району. Під час ексгумації виявили 388 людських скелетів, з них 32 скелети дітей віком від 1 до 5 років, 49 - віком від 5 до 10 років, 44 – віком від 10 до 15 років.



Отже, у 1960–1980-их роках КДБ ініціював проведення численних публічних судових процесів над місцевими колаборантами як частину ширшої кампанії з інструменталізації подій Другої світової війни, нацистської окупації та Голокосту. Активна участь КДБ у створенні та розповсюдженні пропагандистської продукції як для внутрішнього,так і закордонного споживача є безумовною. Майже завжди за цією діяльністю було намагання використати травматичну тему для вирішення актуальних політичних питань . Відкритим залишається запитання чи можна стверджувати, що активна залученість КДБ до описаних процесів означала і те, що його співробітники таким чином поширювали своє корпоративне бачення проблеми місцевої колаборації, до прикладу, ототожнення колаборантів з «оунівцями» чи «сіоністами», навіть тоді, коли жодних підстав для цього не було.



Кадебістські провокації продовжують жити: листи проти реабілітації вояків УПА у незалежній Україні



Ще однією проблемою, як зауважує дослідник, є простеження того, наскільки штампи, створені в межах радянського публічного дискурсу в 1960-1980-их роках, продовжили використовуватися і після розпаду СРСР. Одним з джерел для такого аналізу може стати кореспонденція, надіслана в 1990-их роках на адресу Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА. Це листи з усіх куточків України, індивідуальні та колективні, як «за», так і «проти». Автори лише невеликої частини з них були безпосередніми учасниками або свідками подій, отже, могли навести факти з власного досвіду.



Більшість же листів надходила від органів місцевого самоврядування, трудових колективів, ветеранських організацій тощо. Вони були досить схожими на кореспонденцію, отриману в ході публічних процесів радянських часів, до прикладу, через використання подібних ідеологем на кшталт «українських буржуазних націоналістів». Часто в них прямо апелювали до радянських публікацій 1960-1980-их років чи результатів проведених тоді ж публічних судових процесів. У деяких листах можна зустріти навіть знайомі імена місцевих колаборантів, популяризовані свого часу за участі КДБ, як-от неодноразово згадуваного Кирила Зварича. До прикладу, у листі жителів Кіровоградської області, які 1992 року зверталися до президента Леоніда Кравчука проти реабілітації ОУН-УПА, вказували: «Ватажки бандерів є живі і працюють на користь бандерівської України… Зварич Кирило Степанович в 1942-1944 рр. вбив 400 чоловік і втік у Англію. Люди вимагали, щоб його судили на Волині, вимагали видати цього злочинця радянському правосуддю. Однак уряд Великої Британії не видав його».



Цікаво, що в іншому листі, з яким житель Криму звертався у 1993 році до заступника міністра юстиції щодо глибокого вивчення проблеми ОУН-УПА, йшлося про зустріч з колишнім співробітником КДБ, який працював у Луцьку: «Розповів багато різних епізодів. А потім, раптом, сказав, що «наши тоже сделали много злодеяний, чтобы вызвать ненависть к бандеровцам». На моє запитання, в чому це виражалося, відповів, що за кожного вбитого націоналіста їм платили. І тому по хуторах убивали людей, а потім їх привозили до райцентру вбитими і видавали за бандитів. Скільки так було знищено людей, ніхто не знає. Він також сказав, що тих вчителів, лікарів, агрономів й інших спеціалістів, що були направлені у західні області, знищували працівники КДБ під виглядом націоналістів. Якщо останні працювали лише як спеціалісти і не займалися пропагандою ідей ВКП(б). А ті, хто займався пропагандою, знищувалися бандерівцями».



І не лише...Той самий почерк. https://www.volynnews.com/news/society/ ... any-zvert/



П.С. А деякі розвісили вуха і ретранслють свідомо чи не свідомо ворожу пропаганду. Так само в КДБ стежили за консолідаційними процесами серед української діаспори, особливо болісно реагуючи на спроби порозуміння з єврейськими та польськими середовищами. До прикладу, у радянських пропагандистських фільмах поливали брудом «ізраїльських сіоністів, які шукають спільників серед українських нацистів, осліплені антирадянською ненавистю» та «антирадянські збіговиська на Заході, де головують сіоністи», «керований імперіалістичними силами Заходу альянс».Ціла низка факторів впливала на те, що з початку 1960-их років КДБ почав більше уваги звертати на проблему місцевої колаборації, і відповідно змушувала до пошуку відповідного інструментарію для її використання з метою вирішення актуальних політичних завдань.У червні 1980 року КДБ звернувся до ЦК КПУ з пропозицією створити документальну стрічку за результатами судового процесу над колишніми поліцейськими Миколою Дуфанцем, Артемом Бубелою та Пилипом Рибачуком, який відбувся 5-28 серпня 1980 року в райцентрі Стара Вижівка на Волині: «У зв’язку зі зростаючою ворожою активністю закордонних оунівських центрів вихід зазначеного фільму на екрани в цьому році відіграв би важливу роль у посиленні наших загально профілактичних і контрпропагандистських заходів щодо подальшого викриття антинародної сутності українського буржуазного націоналізму, кривавих злодіянь оунівських банд, а також компрометації спроб, які вживають ватажки ОУН, з консолідації своїх злочинних дій з екстремістськими устремліннями сіоністських лідерів». Створення такої стрічки пропонувалося доручити «Укркінохроніці», у чому голова КДБ УРСР Віталій Федорчук зі свого боку обіцяв «необхідну допомогу». Наступного року відповідна стрічка під назвою «Без строку давності» була знята режисером Євгеном Татарцем. Очевидно, що для цього КДБ не міг обходитись лише власними кадрами, а повинен був налагоджувати співпрацю з авторами, проте характер такого роду співпраці, а також принципи фільтрування інформації, яка їм надавалась, потребують окремого дослідження. У стрічці йдеться, зокрема про ексгумацію останків «радянських громадян» (жертвами були здебільшого євреї) розстріляних в урочищі Пісоцьке поблизу села Кримне Старовижівського району. Під час ексгумації виявили 388 людських скелетів, з них 32 скелети дітей віком від 1 до 5 років, 49 - віком від 5 до 10 років, 44 – віком від 10 до 15 років.Отже, у 1960–1980-их роках КДБ ініціював проведення численних публічних судових процесів над місцевими колаборантами як частину ширшої кампанії з інструменталізації подій Другої світової війни, нацистської окупації та Голокосту. Активна участь КДБ у створенні та розповсюдженні пропагандистської продукції як для внутрішнього,так і закордонного споживача є безумовною.. Відкритим залишається запитання чи можна стверджувати, що активна залученість КДБ до описаних процесів означала і те, що його співробітники таким чином поширювали своє корпоративне бачення проблеми місцевої колаборації, до прикладу, ототожнення колаборантів з «оунівцями» чи «сіоністами», навіть тоді, коли жодних підстав для цього не було.Кадебістські провокації продовжують жити: листи проти реабілітації вояків УПА у незалежній УкраїніЩе однією проблемою, як зауважує дослідник, є простеження того, наскільки штампи, створені в межах радянського публічного дискурсу в 1960-1980-их роках, продовжили використовуватися і після розпаду СРСР. Одним з джерел для такого аналізу може стати кореспонденція, надіслана в 1990-их роках на адресу Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА. Це листи з усіх куточків України, індивідуальні та колективні, як «за», так і «проти». Автори лише невеликої частини з них були безпосередніми учасниками або свідками подій, отже, могли навести факти з власного досвіду.Більшість же листів надходила від органів місцевого самоврядування, трудових колективів, ветеранських організацій тощо. Вони були досить схожими на кореспонденцію, отриману в ході публічних процесів радянських часів, до прикладу, через використання подібних ідеологем на кшталт «українських буржуазних націоналістів». Часто в них прямо апелювали до радянських публікацій 1960-1980-их років чи результатів проведених тоді ж публічних судових процесів. У деяких листах можна зустріти навіть знайомі імена місцевих колаборантів, популяризовані свого часу за участі КДБ, як-от неодноразово згадуваного Кирила Зварича. До прикладу, у листі жителів Кіровоградської області, які 1992 року зверталися до президента Леоніда Кравчука проти реабілітації ОУН-УПА, вказували: «Ватажки бандерів є живі і працюють на користь бандерівської України… Зварич Кирило Степанович в 1942-1944 рр. вбив 400 чоловік і втік у Англію. Люди вимагали, щоб його судили на Волині, вимагали видати цього злочинця радянському правосуддю. Однак уряд Великої Британії не видав його».Цікаво, що в іншому листі, з яким житель Криму звертався у 1993 році до заступника міністра юстиції щодо глибокого вивчення проблеми ОУН-УПА, йшлося про зустріч з колишнім співробітником КДБ, який працював у Луцьку: «Розповів багато різних епізодів. А потім, раптом, сказав, що «наши тоже сделали много злодеяний, чтобы вызвать ненависть к бандеровцам». На моє запитання, в чому це виражалося, відповів, що за кожного вбитого націоналіста їм платили. І тому по хуторах убивали людей, а потім їх привозили до райцентру вбитими і видавали за бандитів. Скільки так було знищено людей, ніхто не знає. Він також сказав, що тих вчителів, лікарів, агрономів й інших спеціалістів, що були направлені у західні області, знищували працівники КДБ під виглядом націоналістів. Якщо останні працювали лише як спеціалісти і не займалися пропагандою ідей ВКП(б). А ті, хто займався пропагандою, знищувалися бандерівцями».І не лише...Той самий почерк.П.С. А деякі розвісили вуха і ретранслють свідомо чи не свідомо ворожу пропаганду. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 12 лют, 2020 12:11, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27648 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 12:05 detroytred написав: Козак-характерник написав: Puente написав: Оце то точно ... От не можу зрозуміти - це вони просто дурні , чи все-таки так насправді думають ? Якщо думають - то їм пряма дорога в СРСР чи РФ ... Просто вороги ...

Не видно - про що мова - Арахамія про воду в Крим ...

Татари "чомусь" категорично проти ... Оце то точно ... От не можу зрозуміти - це вони просто дурні , чи все-таки так насправді думають ? Якщо думають - то їм пряма дорога в СРСР чи РФ ... Просто вороги ...Не видно - про що мова - Арахамія про воду в Крим ...Татари "чомусь" категорично проти ...

Ніхто там не думає. Ляльки виконують ті ролі, що їм надав ляльковод, можливо навіть не усвідомлюючи того. Їх втьомну "грають". Маю чуйку, що для піпла, що в Україні, що РФ, ляльководи влаштували грандіозну лялькову виставу. КДБістська операція в Україні під кодовою назвою "Клоун". Замовник один - реваншисти - комуністи. Тільки зараз вони - вовки в вівчаній шкурі і мають презентабельний, осучаснений прикид і котли. Але оскал хижацький бачу. Як тільки відбудеться остаточно перерозподіл потоків, вкинуть в ЗЗІ(засоби зомбуючої інформації), зовсім іншу риторику: примирення, прагматизм і т.п. Ніхто там не думає. Ляльки виконують ті ролі, що їм надав ляльковод, можливо навіть не усвідомлюючи того. Їх втьомну "грають". Маю чуйку, що для піпла, що в Україні, що РФ, ляльководи влаштували грандіозну лялькову виставу. КДБістська операція в Україні під кодовою назвою "Клоун". Замовник один - реваншисти - комуністи. Тільки зараз вони - вовки в вівчаній шкурі і мають презентабельний, осучаснений прикид і котли. Але оскал хижацький бачу. Як тільки відбудеться остаточно перерозподіл потоків, вкинуть в ЗЗІ(засоби зомбуючої інформації), зовсім іншу риторику: примирення, прагматизм і т.п.

Чья бы эта операция не была, но факт - она одобрена Штатами. Чья бы эта операция не была, но факт - она одобрена Штатами.

КАКОЙ СЛОГ! КАКОЙ ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ!!! КАКОЙ СЛОГ! КАКОЙ ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ!!! Волгарь Повідомлень: 7549 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 13:03 Волгарь написав: КАКОЙ СЛОГ! КАКОЙ ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ!!! КАКОЙ СЛОГ! КАКОЙ ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ!!!



Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27648 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 13:54 В Украинском институте национальной памяти (УИНП) возмутились тем, что местные власти города Арциз Одесской области переименовали бюст Карла Маркса, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации. Монумент теоретику коммунизма переименовали в бюст поэту-революционеру Христо Ботеву.



Объективно, оба товарища очень похожи, поэтому рачительные хозяева не будут переводить продукт. Имхо, вызвать священника, перекрестить, окропить святой водой и прикрутить другую табличку. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15147 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3941 раз. Подякували: 6026 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5501550255035504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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