Додано: Сер 12 лют, 2020 11:59

Майже завжди за цією діяльністю було намагання використати травматичну тему для вирішення актуальних політичних питань

Так само в КДБ стежили за консолідаційними процесами серед української діаспори, особливо болісно реагуючи на спроби порозуміння з єврейськими та польськими середовищами. До прикладу, у радянських пропагандистських фільмах поливали брудом «ізраїльських сіоністів, які шукають спільників серед українських нацистів, осліплені антирадянською ненавистю» та «антирадянські збіговиська на Заході, де головують сіоністи», «керований імперіалістичними силами Заходу альянс».Ціла низка факторів впливала на те, що з початку 1960-их років КДБ почав більше уваги звертати на проблему місцевої колаборації, і відповідно змушувала до пошуку відповідного інструментарію для її використання з метою вирішення актуальних політичних завдань.У червні 1980 року КДБ звернувся до ЦК КПУ з пропозицією створити документальну стрічку за результатами судового процесу над колишніми поліцейськими Миколою Дуфанцем, Артемом Бубелою та Пилипом Рибачуком, який відбувся 5-28 серпня 1980 року в райцентрі Стара Вижівка на Волині: «У зв’язку зі зростаючою ворожою активністю закордонних оунівських центрів вихід зазначеного фільму на екрани в цьому році відіграв би важливу роль у посиленні наших загально профілактичних і контрпропагандистських заходів щодо подальшого викриття антинародної сутності українського буржуазного націоналізму, кривавих злодіянь оунівських банд, а також компрометації спроб, які вживають ватажки ОУН, з консолідації своїх злочинних дій з екстремістськими устремліннями сіоністських лідерів». Створення такої стрічки пропонувалося доручити «Укркінохроніці», у чому голова КДБ УРСР Віталій Федорчук зі свого боку обіцяв «необхідну допомогу». Наступного року відповідна стрічка під назвою «Без строку давності» була знята режисером Євгеном Татарцем. Очевидно, що для цього КДБ не міг обходитись лише власними кадрами, а повинен був налагоджувати співпрацю з авторами, проте характер такого роду співпраці, а також принципи фільтрування інформації, яка їм надавалась, потребують окремого дослідження. У стрічці йдеться, зокрема про ексгумацію останків «радянських громадян» (жертвами були здебільшого євреї) розстріляних в урочищі Пісоцьке поблизу села Кримне Старовижівського району. Під час ексгумації виявили 388 людських скелетів, з них 32 скелети дітей віком від 1 до 5 років, 49 - віком від 5 до 10 років, 44 – віком від 10 до 15 років.Отже, у 1960–1980-их роках КДБ ініціював проведення численних публічних судових процесів над місцевими колаборантами як частину ширшої кампанії з інструменталізації подій Другої світової війни, нацистської окупації та Голокосту. Активна участь КДБ у створенні та розповсюдженні пропагандистської продукції як для внутрішнього,так і закордонного споживача є безумовною.. Відкритим залишається запитання чи можна стверджувати, що активна залученість КДБ до описаних процесів означала і те, що його співробітники таким чином поширювали своє корпоративне бачення проблеми місцевої колаборації, до прикладу, ототожнення колаборантів з «оунівцями» чи «сіоністами», навіть тоді, коли жодних підстав для цього не було.Кадебістські провокації продовжують жити: листи проти реабілітації вояків УПА у незалежній УкраїніЩе однією проблемою, як зауважує дослідник, є простеження того, наскільки штампи, створені в межах радянського публічного дискурсу в 1960-1980-их роках, продовжили використовуватися і після розпаду СРСР. Одним з джерел для такого аналізу може стати кореспонденція, надіслана в 1990-их роках на адресу Урядової комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА. Це листи з усіх куточків України, індивідуальні та колективні, як «за», так і «проти». Автори лише невеликої частини з них були безпосередніми учасниками або свідками подій, отже, могли навести факти з власного досвіду.Більшість же листів надходила від органів місцевого самоврядування, трудових колективів, ветеранських організацій тощо. Вони були досить схожими на кореспонденцію, отриману в ході публічних процесів радянських часів, до прикладу, через використання подібних ідеологем на кшталт «українських буржуазних націоналістів». Часто в них прямо апелювали до радянських публікацій 1960-1980-их років чи результатів проведених тоді ж публічних судових процесів. У деяких листах можна зустріти навіть знайомі імена місцевих колаборантів, популяризовані свого часу за участі КДБ, як-от неодноразово згадуваного Кирила Зварича. До прикладу, у листі жителів Кіровоградської області, які 1992 року зверталися до президента Леоніда Кравчука проти реабілітації ОУН-УПА, вказували: «Ватажки бандерів є живі і працюють на користь бандерівської України… Зварич Кирило Степанович в 1942-1944 рр. вбив 400 чоловік і втік у Англію. Люди вимагали, щоб його судили на Волині, вимагали видати цього злочинця радянському правосуддю. Однак уряд Великої Британії не видав його».Цікаво, що в іншому листі, з яким житель Криму звертався у 1993 році до заступника міністра юстиції щодо глибокого вивчення проблеми ОУН-УПА, йшлося про зустріч з колишнім співробітником КДБ, який працював у Луцьку: «Розповів багато різних епізодів. А потім, раптом, сказав, що «наши тоже сделали много злодеяний, чтобы вызвать ненависть к бандеровцам». На моє запитання, в чому це виражалося, відповів, що за кожного вбитого націоналіста їм платили. І тому по хуторах убивали людей, а потім їх привозили до райцентру вбитими і видавали за бандитів. Скільки так було знищено людей, ніхто не знає. Він також сказав, що тих вчителів, лікарів, агрономів й інших спеціалістів, що були направлені у західні області, знищували працівники КДБ під виглядом націоналістів. Якщо останні працювали лише як спеціалісти і не займалися пропагандою ідей ВКП(б). А ті, хто займався пропагандою, знищувалися бандерівцями».І не лише...Той самий почерк.П.С. А деякі розвісили вуха і ретранслють свідомо чи не свідомо ворожу пропаганду.