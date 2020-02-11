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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:06

  Puente написав:2 ЛАД і К-Х ...
Вчора на вашу полеміку написав здоровенний пост - але витер . Тепер бачу , що дарма . Це відносно героїв ( у вас про 2 світову переважно ) ...
Ви взагалі-то закон про декомунізацію читали ? Там все розписано . І в цілому якщо уважно почитати - ваша суперечка взагалі зійде на пару моментів . Моментів - які пов"язані з конкретними людьми - яких "звеличували" в СРСР . Там є цікаве речення : ... крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України...
Що дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі - це вже питання моралі більше . Якщо Жукову було наплювати на солдатів - то пам"ятник йому просто поважаючи пам"ять загиблих сотень тисяч треба знести ... І так про все таке індивідуально . Нічого складного в цьому немає . Ви ж хочете об"єктивності ?! Інша справа , що чомусь отакі питання завжди потрапляють в поле зору політиків - які їх виводять з області історичних подій в область оцінок історичних подій ... Ось , наприклад , є відома постать Кузнєцова - з одного боку - боротьба з німцями , з іншого - "підставити" українське підпілля - що переважує ? З боку СРСР - зрозуміло , а зараз з України ?

Є певні концептуальні моменти, що пан Лад заперечує:

1. Злочинність радянського режиму. Пан Лад не вважає його злочинним.

2. Пан Лад заперечує, що українські повстанці боролися з нацистами.

Тобто заперечує очевидні речі. Це не торкаючись взагалі будь яких оцінок. Якщо заперечують очевидні речі, то й оцінки об'єктивної не може бути апріорі.

Що стосується оцінок, я чітко висловив своє бачення. Воно базується на християнстьких цінностях. Політичні дискусії

  Козак-характерник написав: Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були.


А тут детальне бачення з висновками. Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!

2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.

З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!


Головне виділив червоним. Пан Лад заперечує цю тезу і хоче розділяти українців по прапору, під яким вони воювали. Мало того, злочини одних бачить і гіперболізує (українські повстанці), а злочини інших (червоноармійців) вперто не хоче помічати. Тобто ділить українців на НАШИХ і НЕ НАШИХ. При всьому тому, постійно приписує мені, що я начебто займаюся пропагандою. І саме я розділяю українців, а не Він. :) Начебто я применшую роль червоноармійців, а українських повстанців возвеличую. Натомість в мене об'єктивний і виважений підхід до ВСІХ! Примирення саме на християнстьких цінностях. Але Зло чітко і прямо треба називати Злом. І не важливо яке то Зло - червона чума чи коричнева.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37

Козак-характерник
Ну - зрозуміло - ЛАД - це пост-радянська людина по поглядам . Не змінилися за 30 років .
Переконати його все одно не вийде . З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - хоча спочатку це була теж деяка ейфорія про об"єднання з великою Україною - яка дуже швидко закінчилася . Це навіть плюсом можна вважати . УРСР в цілому все-таки не вважала себе окупованою - це значне перебільшення . Навіть в Галичині . Претензії були - і великі - які не забулися так сильно , як на сході . Бо була Австро-Угорщина і Польща перед тим - до яких теж були претензії ...
Puente
 
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