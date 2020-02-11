Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:2 ЛАД і К-Х ... Вчора на вашу полеміку написав здоровенний пост - але витер . Тепер бачу , що дарма . Це відносно героїв ( у вас про 2 світову переважно ) ... Ви взагалі-то закон про декомунізацію читали ? Там все розписано . І в цілому якщо уважно почитати - ваша суперечка взагалі зійде на пару моментів . Моментів - які пов"язані з конкретними людьми - яких "звеличували" в СРСР . Там є цікаве речення : ... крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України... Що дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі - це вже питання моралі більше . Якщо Жукову було наплювати на солдатів - то пам"ятник йому просто поважаючи пам"ять загиблих сотень тисяч треба знести ... І так про все таке індивідуально . Нічого складного в цьому немає . Ви ж хочете об"єктивності ?! Інша справа , що чомусь отакі питання завжди потрапляють в поле зору політиків - які їх виводять з області історичних подій в область оцінок історичних подій ... Ось , наприклад , є відома постать Кузнєцова - з одного боку - боротьба з німцями , з іншого - "підставити" українське підпілля - що переважує ? З боку СРСР - зрозуміло , а зараз з України ?
Є певні концептуальні моменти, що пан Лад заперечує:
1. Злочинність радянського режиму. Пан Лад не вважає його злочинним.
2. Пан Лад заперечує, що українські повстанці боролися з нацистами.
Тобто заперечує очевидні речі. Це не торкаючись взагалі будь яких оцінок. Якщо заперечують очевидні речі, то й оцінки об'єктивної не може бути апріорі.
Що стосується оцінок, я чітко висловив своє бачення. Воно базується на християнстьких цінностях. Політичні дискусії
Козак-характерник написав: Перемога може бути лише одна - над дияволом. Гріх, він в кожній людині, не залежно від прапора, під яким ця людина воювала. І злочини, і героїчні вчинки були зі всіх боків. І якщо шанувати, то всіх героїв. І якщо засуджувати, то теж всіх злочинців. Під яким прапором вони б не були.
Козак-характерник написав:1. І українці-червоноармійці, і українські повстанці боролися з нацизмом. Якщо порівнювати роль українців - червоноармійців у визволенні саме від коричневої чуми, то вона є більшою, ніж українських повстанців. Бо в першому випадку була регулярна армія визнаної світом країни, а в другому - партизанський рух, що тільки но боровся за власну державу з різними арміями. Шана всім учасникам боротьби проти нацистів!
2. В той же час треба розуміти, що українці-червоноармійці воювали в складі окупаційної армії. І свідомо чи не свідомо захищали інший диктаторський режим, принесли поневолення свому народу та іншим народам Європи. І в цьому якраз полягає трагедія українців. І не лише під час Другої світової війни, а на потязі всієї історії. Українці воювали з українцями в складі різних армій, бо не мали власної державності. Чи можемо ми пишатися ними саме за цей аспект їх діяльності, свідомої чи не свідомої? Звісно ж ні. Ті хто захищали червону чуму свідомо є такими ж самими злочинцями. Ті, хто були ошукані тогочасною пропагандою, то трагедія.
З висоти сьогодення, коли розкриті "білі плями" в історії, відкриті засекречені архіви, є доступ до різних джерел, необхідно переосмислити і усвідомити їм свою причетність до тих злочинів і покаятися, як християнам. Але покаяння - це внутрішній психічний акт. Наше ж ставлення до них повинно бути християнським. І не лише до них, а до всіх українців - учасників Другої світової війни. Вони є всі НАШИМИ. Не треба ні до кого пафосних слів, промов, все що і є "побєдобєсієм". Краще запалити свічку і пам'янути всіх загиблих, навіть ворогів, у тій м'ясорубці. В будь якій війні немає переможців і переможених. Всі скалічені, дехто лише морально, а дехто і фізично. Про яке свято взагалі може йти мова в цей день? Замисліться, люди!
Головне виділив червоним. Пан Лад заперечує цю тезу і хоче розділяти українців по прапору, під яким вони воювали. Мало того, злочини одних бачить і гіперболізує (українські повстанці), а злочини інших (червоноармійців) вперто не хоче помічати. Тобто ділить українців на НАШИХ і НЕ НАШИХ. При всьому тому, постійно приписує мені, що я начебто займаюся пропагандою. І саме я розділяю українців, а не Він. Начебто я применшую роль червоноармійців, а українських повстанців возвеличую. Натомість в мене об'єктивний і виважений підхід до ВСІХ! Примирення саме на християнстьких цінностях. Але Зло чітко і прямо треба називати Злом. І не важливо яке то Зло - червона чума чи коричнева.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник Ну - зрозуміло - ЛАД - це пост-радянська людина по поглядам . Не змінилися за 30 років . Переконати його все одно не вийде . З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - хоча спочатку це була теж деяка ейфорія про об"єднання з великою Україною - яка дуже швидко закінчилася . Це навіть плюсом можна вважати . УРСР в цілому все-таки не вважала себе окупованою - це значне перебільшення . Навіть в Галичині . Претензії були - і великі - які не забулися так сильно , як на сході . Бо була Австро-Угорщина і Польща перед тим - до яких теж були претензії ...
Puente написав:З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так -
Не очікував від Вас. В нас єдина країна. Як так може бути: одна частина не була окупована, а інша була окупована? Поясніть свою позицію. Як можна бути напіввагітною? Ви теж інфіковані ворожою пропагандою?
Віталій Портников: У плані історичної науки Росія здобула реальну перемогу. Російській історичній школі вдалося переконати жителів українських земель у тому, що ніякої держави у них ніколи не було, що навіть після 1917 року спроби відокремлення – це були такі собі спроби сецесії. Те, що для України державність є якимось поривом, ніхто в Росії не сприймає.
2017-й, проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ця подія має колосальне значення не тільки для формування історичної пам’яті, а безпосередньо може вплинути на сьогодення.
На офіційному сайті Верховної Ради України нарешті розміщено текст IV Універсалу. Таким чином, один із найважливіших нормативно-правових актів доби УНР і Української революції став частиною законодавства сучасної Української держави.
І якщо раніше говорилося про символічність історичної тяглості доби УНР із сучасною Україною, то відтепер з’явилися реальні історичні політичні та правові підстави розпочати процес офіційного визнання УНР як спадкодавця держави, у якій ми сьогодні живемо.
У цьому зв’язку слід пригадати, що у минулому році Верховна Рада України ухвалила закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», яким, зокрема, борцями за незалежність України визнаються особи, які брали участь у всіх формах боротьби за незалежність України, в тому числі, в органах влади Української Народної Республіки, Української Центральної Ради, Генерального секретаріату Української Центральної Ради, Ради народних міністрів Української Народної Республіки, а також уряду УНР в екзилі.
Також нагадаю, що в Україні вже робилася спроба легітимітизувати державність УНР. Так, 22 серпня 1992 року останній президент УНР на вигнанні Микола Плав’юк у присутності першого президента України Леоніда Кравчука, спікера тодішнього парламенту Івана Плюща, членів уряду, численних гостей заявив, що проголошена 24 серпня 1991 року Українська держава є «правонаступницею Української Народної Республіки», а також, передав тогочасній українській владі прапор УНР, державну печатку та клейноди гетьмана Івана Мазепи.
Крім того, Микола Плав’юк та інші очільники УНР в екзилі, склали заяву у якій зазначено: «Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України українська держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки».
Очевидно, що Революція гідності, яка актуалізувала і загострила усі без винятку світоглядні, історичні, політичні та юридичні складові національної ідентичності та національної державності відкрила можливість здійснити необхідні кроки на шляху визнання УНР спадкодавцем сучасної України.
Принаймні, на мою думку, на цю пору усі чинні інститути держави, зокрема президент, парламент та уряд мають достатньо політичної волі, щоб це зробити.
Якщо б таке сталося, то Україна:
по-перше, зафіксувала б період існування так званої Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі СРСР як окупаційний, з усіма політико-правовими наслідками, які з цього випливають. У цей контекст вкладається ухвалений Верховною Радою закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», який можна було б удосконалити під кутом зору не лише декомунізації суспільства, але й передусім його «дерадянізації»;
по-друге, підтвердила б свій європейський статус, адже таким, або подібним шляхом проголошували і утверджували свою національну державність балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія, які на сьогодні перебувають в ЄС та НАТО і змогли досягти цього успіху завдяки тому, що різко розірвали зі своїм окупаційним минулим;
по-третє, змогла б віднайти додатковий аргумент, що свідчить про національно-визвольний характер російсько-української війни на Донбасі, яка у світлі спадкоємництва з УНР постає війною за повну деокупацію українських земель, збереження їх суверенності і соборності. Відтак, вже ні в кого не виникатиме питань щодо номінації агресора. В очах світового співтовариства він однозначно трактуватиметься як окупант, війна проти якого завжди була і залишатиметься священною.
Важливе питання: коли Україна має проголосити свою спадкоємність з УНР? Найпростіша і найправильніша відповідь – якнайскоріше. Проте, це можна було б зробити 24 серпня на День Незалежності, або 1 грудня, в річницю Всеукраїнського референдуму, який підтвердив доленосне рішення Верховної Ради.
У будь-якому випадку, без такого рішення День Соборності, який ми урочисто відзначаємо щороку, а також Рік Української революції не матимуть під собою достатньо міцних історичних підвалин, будуть більше символічними, хоч мають стати найважливішими в житті української нації та кожного українця зокрема.
Врешті настав час виконати обіцянки, які на зорі новітньої державності давалися лідерам УНР в екзилі, яких уже, на жаль, з нами немає, але пам’ять про яких зобов’язує це зробити.
Богдан Червак – голова ОУН
Те, що Україна виявилася практично без союзників наприкінці 1918 року, врешті-решт, і призвело, серед безлічі інших проблем, до поразки всіх українських зусиль зі створення своєї незалежної держави, на відміну від поляків, чехів і словаків, а також інших країн, які проскочили через цю хвилю 1918 року. Це дозволяє професору Єльського університету Тімоті Снайдеру іронізувати, кажучи, що можна взагалі ніяк не боротися за свою незалежність і отримати її, а можна пролити море крові, зробити величезну кількість зусиль і при цьому не домогтися незалежності. Це він порівнює зусилля поляків та українців після Першої світової війни.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
«Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей. И за это надо подать воду в Крым. Я бы на такое точно пошел", - подчеркнул Давид Арахамия.
Всё по плану Кремля - мы отдаём вам Донбасс, вы забываете о Крыме
Puente написав: Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так
Нагадаю також деякі події щодо окупації саме західної частини України в загальноукраїнському контексті.
22 січня 1919 р. відбулося об'єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
Текст універсалу
ІМЕНЕМ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ.
ДИРЕКТОРІЯ ОПОВІЩАЄ НАРОД УКРАІНСЬКІЙ ПРО ВЕЛИКУ ПОДІЮ В ІСТОРІІ ЗЕМЛІ НАШОІ УКРАІНСЬКОІ.
3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ В М. СТАНІСЛАВОВІ УКРАІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗАХІДНОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ, ЯК ВИРАЗНИК ВОЛІ ВСІХ УКРАІНЦІВ Б. АВСТРІЙСЬКОІ ІМПЕРІІ І ЯК НАЙВИЩИЙ ІХНІЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ЧИННИК, ТОРЖЕСТВЕННО ПРОГОЛОСИЛА ЗЛУКУ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ З НАДНІПРЯНСЬКОЮ УКРАІНСЬКОЮ НАРОДНЬОЮ РЕСПУБЛІКОЮ В ОДНОЦІЛЬНУ СУВЕРЕННУ НАРОДНЮ РЕСПУБЛІКУ.
ВІТАЮЧИ З ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ ЦЕЙ ІСТОРИЧНИЙ КРОК ЗАХІДНИХ БРАТІВ НАШИХ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ УХВАЛИЛА ТУЮ ЗЛУКУ ПРИЙНЯТИ І ЗДІЙСЬНЯТИ НА УМОВАХ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ В ПОСТАНОВІ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ ВІД 3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ.
ОДНИНІ ВО ЕДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОІ ЧАСТИНИ ЕДИНОІ УКРАІНИ — ЗАХІДНО-УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА / ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, І УГОРСЬКА УКРАІНА / І НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАІНА.
ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІІ, ЯКИМИ ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМІРАЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАІНИ.
ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА.
Тобто вже ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА була окупована двома країнами: СРСР і Польща. Потім СРСР окупував західну Україну, відтявши її від іншого окупанта - Польщі. Тобто гіпотетичні зазіхання Польщі на територію західної України - безпідставні. Це інформація до тих, хто лякається тим, що відмова від правонаступництва від УРСР спровокує такі зазіхання і перегляд кордонів існуючих. До того ж Польща визнала існуючі кордони. Тому Україна - правонаступниця УНР, що була окупована після подій Української революції 1917-1921 років. Мало того, Україна - спадкоємиця Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Гетьманщини, а також інших українських державних утвореннь, що зазнали поразки на протязі всієї історії. Україна має давні витоки державності і величну історію! Слава Україні!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Це все добре презентовано в програмі Свободи. Я підтримую!
VIІ. Історична справедливість. Тяглість державотворення та подолання наслідків окупації.
7.1. Зазначити у Конституції України, що правонаступність сучасної Української держави була започаткована ще в Руській державі з центром у Києві, продовжена Галицько-Волинським князівством, Великим князівством Литовським та Руським, Козацькою Республікою періоду Гетьманщини, Українською Народною Республікою, Західно-Українською Народною Республікою, Карпатською Україною та Українською державою, відновленою Актом 30 червня 1941 року, що незалежна Україна постала як наслідок багатовікової національно-визвольної боротьби українців.
7.2. Ухвалити закон, який би зафіксував факт збройної агресії большевицької Росії проти України 1918 - 1921 років, незаконної анексії українських земель у 1921 р. та окупації України большевицькою Росією протягом 1921‒91 років, наслідком чого став безпрецедентний геноцид українців. Домагатися визнання факту окупації України на міжнародному рівні.
7.3. Домогтися від Верховної Ради України, ООН, Європарламенту, парламентів держав світу визнання геноциду українців у ХХ ст., в результаті якого знищено 20, 5 млн українців, злочином проти людства (терор і пограбування мирного населення під час війни большевицької Росії проти УНР 1918‒21 рр.; розкуркулення та насильницька колективізація; штучні голодомори 1921‒23, 1932‒33, 1946‒47 років; кілька хвиль фізичного знищення української еліти у 1920-30-40-х та 1970-х роках; фізичне знищення мирного населення у воєнний період; примусове вивезення українців на чужину; операція “Вісла”; мордування у в’язницях та знущання методами каральної психіатрії з українських патріотів аж до розпаду совєцької імперії; пограбування народного господарства, історичних та культурних цінностей; пограбування та нищення українських церков; переслідування за національною та релігійною ознаками; планомірне нищення української культури та мови, тотальна русифікація).
7.4. Забезпечити повсюдну реалізацію законів “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки”, “Про правовий статус і пам’ять борців за незалежність України у XX столітті”, “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 роках”. Заповнити умисні прогалини в цих законах та замінити декларативні норми реальними.
7.5. На законодавчому рівні визнати ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ злочинними організаціями. Домогтися максимального розкриття усієї повноти інформації про їхню злочинну діяльність.
7.6. Поновити кримінальну справу за фактом Голодомору 1932‒33 рр., який визнано державою геноцидом українського народу, тобто злочином, до якого не застосовуються терміни давності.
7.7. Запровадити сувору кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору як геноциду української нації.
7.8. Розширити вимоги, закрити прогалини та домагатися неухильного виконання вимог чинного законодавства щодо декомунізації. Ліквідувати і заборонити використання знущальних щодо українців імперських та большевицьких символів, відзначень дат, пам’ятників та назв на честь катів України. Заборонити встановлення на території України будь-яких імперських пам’ятників та символів, що прославляють історію держав-окупантів.
7.9. Створити спеціальну слідчу структуру для розшуку злочинців, які нищили українську націю, і після виявлення притягати їх до кримінальної відповідальності.
7.10. Через міжнародні механізми вимагати від Росії визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Домогтися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд. крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СССР, сплати російською стороною репарацій за окупацію українських земель.
7.11. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
7.12. Надати українцям Кубані, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Лемківщини, насильно виселеним з рідних земель, статус депортованих з усіма соціальними гарантіями.
7.13. Розробити та запровадити державну просвітницьку програму “Правда про геноцид українців”. Запровадити у всіх навчальних закладах окрему навчальну дисципліну “Історія геноциду українців у ХХ ст.”.
7.14. Домагатися від держави неухильного дотримання вимог чинного законодавства щодо визнання боротьби, яку до кінця 50-х років проводили Організація Українських Націоналістів (ОУН) та Українська Повстанська Армія (УПА), національно-визвольною боротьбою Українського народу, визнання вояків УПА та підпільників ОУН учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України.
7.15. Надати ветеранам ОУН‒УПА, поряд із визнанням їх учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, належні соціальні пільги і компенсувати недодані за роки Незалежності.
7.16. Скасувати спеціальні пенсії для прислужників совєцького режиму, керівників комуністичної партії, комсомолу та каральних органів СССР, прислужників режиму Януковича та пособників московських окупантів.
7.17. Поширювати правду про Визвольну боротьбу українців у ХХ‒XXI ст., зокрема про Перші та Другі Визвольні змагання, Революцію гідності, московсько-українську війну XXI ст. засобами соціальної реклами, відкритих парламентських слухань, документальних та художніх фільмів, книговидання тощо. Запровадити у всіх навчальних закладах спеціальний курс вивчення історії Визвольної боротьби українців у XX‒XXI ст.
7.18. Заснувати Державний музей-меморіал української звитяги (збройної боротьби Української нації за незалежність). Заснувати Пантеон Героїв.
7.19. Відроджувати традиційні українські свята. Запровадити на державному рівні святкування у другу неділю травня традиційного для українців Дня матері.
7.20. Сприяти поверненню в Україну національних, культурних, історичних та інших цінностей, вивезених за кордон у періоди окупації, в тому числі цінностей, вивезених з окупованої Росією території Криму та Донбасу.
7.21. Забезпечити належне відзначення ювілейних дат, важливих для національної історії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.