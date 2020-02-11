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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5503550455055506
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:38

  Puente написав:Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше .

По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії. :D :D
Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:38

  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:Впечатления белорусского дальнобойщика об Украине

https://www.youtube.com/watch?v=tYEQwKFBCPY

Это Порох виноват, до чего довел страну барыга, вор.

одна из 73%
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:54

Когда уже майдан признают преступным переворотом?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:03

одна из 73%
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Осторожнее! Гончарук прикажет дело завести! Станет страшно ... :o :o :o
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:19

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:Гончарук прикажет дело завести!
неосуден,пох
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:20

  M-A-X написав:Когда уже майдан признают преступным переворотом?

Лично я считаю даже постановку так вопроса - некорректной.
На "Майдане" были "романтики", но результатами их чаянья воспользовались те, кому это "выгодно".
Выгодно прежде всего из-вне.
И объединение и восстановление Украины(как государства 1 типа) вокруг "Майдана" превратили в ...
................................
Остальное МОЁ ВИДЕНИЕ!!!(называйте отсебятиной)
Хочу подчеркнуть только одну Правду:
Что бы хорошо жить - нужно хорошо работать.

Это наша трагедия, что на "Государство" - нельзя работать.

Столько лет нам это навязывается под предлогом "так у них", что большинство это воспринимают, как правду. Но это далеко не так, просто под шумок делают "свои состояния". Что то же прописано по причине интеграции в "международное сообщество".
Хотя, сейчас уже "международное сообщество" - в первую очередь волнует "своя экономика"(я о Трампе) - и рост Китая.

Т.Е. сейчас идёт новый технологический виток, из которого Украину - по понятным причинам выбросили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:46

  M-A-X написав:Когда уже майдан признают преступным переворотом?

Schmit
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