Додано: Сер 12 лют, 2020 21:20

M-A-X написав: Когда уже майдан признают преступным переворотом? Когда уже майдан признают преступным переворотом?

Лично я считаю даже постановку так вопроса - некорректной.На "Майдане" были "романтики", но результатами их чаянья воспользовались те, кому это "выгодно".Выгодно прежде всего из-вне.И объединение и восстановление Украины(как государства 1 типа) вокруг "Майдана" превратили в ...................................Остальное МОЁ ВИДЕНИЕ!!!(называйте отсебятиной)Хочу подчеркнуть только одну Правду:Что бы хорошо жить - нужно хорошо работать.Это наша трагедия, что на "Государство" -Столько лет нам это навязывается под предлогом "так у них", что большинство это воспринимают, как правду. Но это далеко не так, просто под шумок делают "свои состояния". Что то же прописано по причине интеграции в "международное сообщество".Хотя, сейчас уже "международное сообщество" - в первую очередь волнует "своя экономика"(я о Трампе) - и рост Китая.Т.Е. сейчас идёт новый технологический виток, из которого Украину - по понятным причинам выбросили.